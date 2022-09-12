Новый учебный год, новая пропаганда

Во всех школах мира есть базовый патриотизм, которым пропитываются детские умы. Обычно он строится вокруг любви к флагу и гимну, родным пейзажам и образу Родины. Такой традиционный консервативный национализм. Государственная пропаганда вшита и в наши уроки истории и обществознания, хотя последние хотя бы дают базовые представления об устройстве государства или системе выборов. Однако, наше государство не считает, что этой пропаганды достаточно.

Сейчас школа и родители не являются основным источником информации для детей, все-таки у большинства есть доступ к интернету, и обрывки новостей и аналитики из медиа долетают до детей. Конечно, в условиях интернет-цензуры, вероятность, что независимый источник попадет в поле зрения школьника, сильно снижается, но все-таки в интернете есть плюрализм. И, как мне кажется, это не дает покоя нашим чиновникам, которые хотят контролировать весь поток информации для детей, интерпретировать его в нужном для государства русле, используя как инструмент свою любимую силу — школьных учителей.

В первый понедельник сентября в школах России прошли первые «Разговоры о важном». Это патриотические не-уроки, а можно сказать — дискуссии, но дискуссии без разных точек зрения, ставшие обязательными для всех школьников после того, как Владимир Путин выступил 1 сентября с пилотным разговором о патриотизме, науке, истории (в том числе украинской).

Альянс учителей и организация «Мягкая сила» уже выступили с заявлением о несогласии с новой образовательной политикой. И знаете, что мне напоминает эта борьба с новым витком государственной пропаганды в школах? Историю с введением в школах в 2010 году предмета «Основы религиозной культуры и светской этики».

Я вижу некоторые параллели: возмущение гражданского общества и родителей, непонимание со стороны учителей, как подступиться к новому предмету, какое есть поле возможностей и спектр свободы внутри предмета. И, по комментариям знакомых мне учителей, тогда окно возможностей все-таки было. Можно было выбрать ракурс, религию, которой уделить больше внимания, или сосредоточиться на прививании детям светского гуманизма. Конечно, были негативные элементы, начиная с сегрегации учеников по религиозному принципу, и заканчивая ненаучными патерналистскими учебниками, однобоко раскрывающими предмет. Но учителя могли что-то сделать, дорожка, огороженная красными флажками, за которые нельзя выйти, была довольно широкой.

Сейчас линии флажков сужаются, оставляя узкую тропу, по которой можно идти только строем, в одном направлении, шаг в шаг. «Разговоры о важном» в системе, не подразумевающей наличие у школьника собственного мнения. В этом смысле, школа идеальна для пропаганды, потому что там есть монополия на интерпретацию информации, четкая иерархия, забетонированная в стенах структура власти, которая просто не позволит школьникам спорить с мнением учителя на так называемых «дискуссиях». Конечно, все зависит от учителя, многим повезет, но далеко не всем.

Следовательно, у нас остается школьник, которому перекрывают независимые источники информации в интернете, подсовывают пропаганду каждый понедельник первым уроком, преподают новейшую историю, где Украины как отдельного государства просто не существовало. Единственный выход родителям — брать ситуацию в свои руки, сопротивляться давлению обязаловки, бойкотировать уроки, писать обращения директору и в Министерство Просвещения с требованием убрать уроки, или сделать их необязательными, беседовать со своим ребенком честно и на равных.

Возмущение родителей введением онлайн-образования во времена ковида помогло заморозить непопулярный закон. Совместное действие сейчас может уберечь детей от очередного витка закручивания гаек. В наших силах замедлить трансформацию режима в тоталитарный.