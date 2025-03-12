

Программа-минимум для левых – анархистский взгляд

На данный момент достаточно очевидно, что правые идеи доминируют во всем мире, общества разных стран разобщены, войны продолжаются, а эксплуатация человека человеком процветает. Объективные причины этих процессов, включая двойственную человеческую природу и наследие исторических процессов прошлого, достаточно понятны.

Сегодня, оглядывая историю левого движения, любой может заметить, что в нем преобладал марксистский подход на протяжении большей части его существования. На практике это выражалось в том, что левые преимущественно создавали партии, участвовали в выборах, боролись с капитализмом, считая его главной проблемой общества, и пытались строить свои «сильные государства». Результаты этой деятельности отражены в мировой истории, и мы видим их сегодня на практике.

Исходя из этого, попробуем здесь предложить оптимальную стратегию продолжения борьбы, оглядываясь на прошлый исторический период и наблюдая существующее положение вещей.

А именно – из того понимания, что в настоящее время во всем мире распространена либеральная идея прямых выборов, когда каждому дается право напрямую отдавать свой голос за депутатов и президентов, с небольшими вариациями по странам. Что приводит (согласно, по крайней мере, некоторым современным социологам – в частности, Г. Юдину) к олигархии, а не демократии, с отсылками этих выводов ещё к Аристотелю. И, как представляется, именно прямые выборы к сегодняшнему моменту привели к формированию так называемых электоральных автократий, а попросту – диктатур, основанных на манипуляциях избирательным процессом. То есть технически и институционально в основе таких диктатур лежит практическая возможность участия в прямых выборах, представляемая соответственно вполне моральным и этически поощряемым действием.

Представляется, что именно эти факты является «краеугольными камнями» существующего политического мироустройства. И хотя анархисты, и в меньшей степени марксисты, пытались оспорить такое положение ещё с 19-го века, результат на сегодняшний день очевиден. Кроме того, упор левых на экономические факторы, попытки изменить мир в первую очередь экономическими преобразованиями – борьбой с капитализмом – оттеснили на второстепенный план необходимость социальных преобразований в сфере самоуправления общества посредством разработки соответствующих институтов, процессов и способов самоуправления сообществ с формированием их федераций. Деятельность левых движений слишком мало уделяла этой, как теперь представляется, ключевой проблеме. Нет смысла здесь разбирать причины этого перекоса в экономику и вклад этих разных течений социалистической мысли в борьбу с существующим мироустройством. Большая часть левых приняла либеральные правила и начала участвовать в политике по этим правилам – строить партии, участвовать в прямых выборах, а если уж удавалось захватить власть, то шли на очень многое, чтобы ее сохранить – от политики компромиссов в западных странах до открытых диктатур в странах третьего, а затем и второго мира.

Партийное строительство при этом отнимало большую часть левых сил, притом, что результаты этого строительства весьма сомнительны в разных странах.

При этом лозунг «Вся власть советам» так и остался лозунгом, в итоге по большей части дискредитировавшим самоуправление как прогрессивную форму общественной самоорганизации, призванную преодолеть и заменить государство как форму централизованной организации и угнетения одних другими.

Партии, борющиеся за власть, – идеал либеральной псевдодемократии и те левые, кто начал их использовать в политической борьбе, пошли на поводу у этой либеральной концепции, разделяющей любое общество просто по определению и противопоставляющей людей друг другу, что обернулось колоссальными жертвами, как мы знаем из истории. Партии разделяют общество, создают антагонизм просто по своей сути и факту своего существования, упрощая захват власти олигархами. Достигается это за счет всем известных механизмов и сценариев партийного соревнования, используемых во всем мире прямо сейчас.

Также характерен пример СССР, когда лозунг «Вся власть советам» очевидным образом противоречил сложившейся однопартийной диктатуре, и власть советам на практике так и не была передана, что, как представляется, и предопределило отступление левых идей во всём мире.

Кроме того, неудавшийся опыт СССР, реализовавшего отсутствие частной собственности и рыночных отношений, показал, что эти и другие экономические факторы явно не являются определяющим для построения счастливого будущего, скорее наоборот – в странах с сохранением этих атрибутов капитализма, но с развитым самоуправлением общество развивалось более благополучно. То есть необходимо сделать вывод о необходимости внедрения в первую очередь самоуправления, «власти советов», а они уже далее разберутся от каких атрибутов капитализма необходимо отказаться и в какой момент.

Анархистская теория утверждает необходимость формирования органов самоуправления по принципу снизу-вверх как основу свободного и справедливого общества, когда люди не делятся на приверженцев какой-либо идеологии, а вместе работают над хозяйственным обустройством совместной жизни на основе равноправия.

В современном же мире доминируют идеи либерализма с прямыми выборами президентов, парламентов, губернаторов региональных парламентов, мэров, городских советов. При этом все проблемы стран третьего и второго мира либералы сваливают на недостаточную демократичность, неправильность, незрелость их демократий. Таким образом, либерализм является основным теоретическим оппонентом анархизма. Хотя на практике, часто, либералы антиавторитарные левые совместно выступают против авторитаризма и диктатур всех мастей. Однако сомнительные и откровенно отрицательные результаты внедрения либеральных институтов в странах третьего и второго мира показывают их несостоятельность и негативное воздействие на проживающие там народы; да и проблемы самого «первого» мира последние годы нарастают как снежный ком.

В свете этого следует конкретизировать и сформулировать понятным образом ошибочность либеральных идей для формирования свободного справедливого общества.

И хотя в целом современная критика западного общества – оплота либерализма – достаточно обширна, но в настоящее время она недостаточно конкретна на институциональном уровне для конкретных сообществ. Анархистский принцип формирования органов управления снизу-вверх представляет собой, по сути, в либеральной терминологии избирательный процесс.

Поэтому одним из главных объектов критики и направления преобразований должно быть прямое избирательное право. Или точнее, сами избирательные системы, когда миллионы жителей отдают свой голос за одного человека. Обобщенным левым необходимо обличать саму идею такого голосования, если они действительно левые. Показывать аморальность голосования за человека, который никогда не ответит тебе на вопрос и на решения, на которые ты уже никогда не повлияешь, а голос, отданный за него, не сможешь отозвать. Необходимо подробно, логически объяснять абсурдность таких выборов, в первую очередь, самим либералам, убежденным в своей правоте – важно заставлять задуматься про-либерально настроенных оппозиционеров, среди которых могут быть честно заблуждающиеся люди. Популизм и коррупция сводят на нет все либеральные идеи, дискредитируя понятие демократии. При этом сами либеральные институты, их концепция, провоцируют и, по сути, гарантируют возможность этих негативных явлений.

Необходимо четко указывать на левую альтернативу – анархистское представление о формировании органов самоуправления снизу вверх, формируя муниципальные и региональные федерации как внутри стран, так и международные.

Необходимо донести до каждого избирателя абсурдность прямых выборов. Каждый избиратель должен осознать, что он несет в себе ценнейшую часть электоральной воли общества, которую ни в коем случае нельзя разбазаривать, голосуя за того, кто никогда не будет пред тобой в ответе и без возможности отозвать свой голос. Эта ценность трудно формулируема и малозначима на данный момент для обывателя – тем важнее обеспечить ее понимание широкими массами. И так как базовые принципы свободы волеизъявления прописаны в декларациях и конституциях – необходимо показывать либералам, что эти принципы могут быть соблюдены только при условии возможности отзыва голоса и непосредственной управляемости делегатов низовыми группами делегирующих, что реализуемо только при ступенчатом формировании органов управления снизу-вверх. Важно показывать, что именно либеральные институты приводят к авторитаризму и диктатурам в результате разрыва прямой связи между избирателем и представителем, что избиратель является источником власти, всего лишь временно делегируемой для оказания услуг самоуправления, и то не по всем вопросам.

В конечном итоге, возможно, возникнет необходимость провозглашения прямого запрета прямых выборов на любом уровне и исключения партий из избирательных процессов как декларации свободного самоуправляемого общества.

Продвижение такого дискурса радикальных изменений избирательных систем может стать реальной политической альтернативой существующим политическим системам со стороны всего левого спектра политических сил, отвечающей запросу обществ в разных странах.

Народные возмущения по всему миру показывают осознанное неприятие существующих порядков и готовность к принятию самых радикальных перемен.

Поэтому для успеха левого движения необходимо вывести за рамки нормы прямые выборы, как в своё время за эти рамки было выведено рабовладение и абсолютная монархия. Представляется, что именно на этом необходимо сконцентрироваться левым для достижения успеха.

Таким образом, левая программа минимум должна быть, как представляется, прежде всего политической, решающей вопрос о власти – ее передаче сформированным на основе делегирования местным сообществам – по сути советам, с выявлением субъекта перемен – недовольным массам и способов перенаправления их политизации в сторону преобразования избирательных систем.

Из такой принципиально политической программы-минимум можно сформировать перспективную стратегию левого движения с использованием различных тактик воздействия на общество в целом и отдельные оппозиционные политические силы даже националистического и либерального толка, поскольку любые вменяемые оппозиционные силы признают важность самоуправления в жизни общества и они не смогут противоречить радикальной его форме, и, как представляется, даже вынуждены будут ее подхватить в сегодняшних условиях ввиду опасности маргинализации и потери политического влияния.

Автор: Востсибов