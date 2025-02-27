

Критический анализ будущего феминисткой теории на основе авторов французского просвещения

В современных западных исследованиях темы феминизма, гендерного и полового неравенства стали основой для многих исследований. Сегодня основные постулаты феминизма в его различных формах стали формировать определённую парадигму в рамках социологических исследований, предлагая определённый порядок и форму рассмотрения социальных процессов в обществе. В этом случае перед современными социологами встаёт проблема того, не является ли это внедрением идеологического сознания в научный дискурс, может ли феминизм являться основой для социальных исследований за рамками полового и гендерного неравенства? Для того чтобы понять это, автор статьи начинает рассматривать истоки современной теории феминизма и её основные теоретические положения, являющиеся основой для дальнейших исследований.

Цель данного исследования заключается в том, чтобы выявить, каковы основные парадигмальные положения феминистской социологии и возможно ли их применять, основываясь на работах французского Просвещения и современных социологических исследованиях. Задачи статьи заключаются в том, чтобы рассмотреть работы Ш. Монтескье и Ж.-Ж. Руссо через спектр феминизма и выявить, каковы основные положения и отправные точки для его дальнейшего развития, как они могут быть связаны с современной теорией феминизма в рамках социальных наук.

Исследование происходило на основе контент и дискурс анализа, а также с использованием обще теоретических методов, таких как анализ и синтез, абстрагирование и обобщение, материалистически-диалектический метод рассмотрения действительности, герменевтика текста.

Вопросы о гендерном и половом неравенстве приобретают всё большее влияние в социальных науках. Те компоненты социологической теории, которые считались классическими (функционализм элементов социальной системы, который можно рассмотреть даже в конфликтах марксистской теории и прочее) были объявлены плодом полового неравенства между мужчинами и женщинами, а в середине XX века активное движение женщин за свои права и изменение общественной структуры дали возможность феминизму приобрести свою нишу среди прочих социологических теорий. В современном мире борьба за гендерные права, идентичность, равенство полов приобрела мировой масштаб и существует даже в академических кругах.

Феминистская социологическая теория не рассматривает сугубо вопросы об отношениях между полами. Она приобрела свою собственную эпистемологию, картину знания о мире. Её теоретики рассмотрели различные отношения социальных элементов на макро- и микроуровне. Большое количество классических социологических теорий, такие как структурный функционализм, феноменология, символический интеракционизм были подвергнуты критическому осмыслению с позиций борьбы между мужчинами и женщинами.

В настоящий момент феминизм смог приобрести своих сторонников среди социологов, привнёс новое в понимание половых ролей, их конструирование, социализации ребёнка, культуры женственности и мужественности. Широко распространился тезис Симоны де Бовуар: «женщинами не рождаются, женщинами становятся» (де Бовуар, 2017). Однако до сих пор, несмотря на широкую популярность в массовой культуре движения за права и эмансипацию женщины, социологами остаются мало исследованы предпосылки возникновения феминизма, его распространение, его социологической сути. Дж. Ритцер говорит о том, что в настоящее время мы перешли от социологических теорий к теориям социальным, которые по объёму предмета своего исследования намного шире (Ритцер, 2002); к одному из типов социальных теорий можно отнести феминистскую социологию, которая охватывает не только отношения между гражданскими правами и женщиной, но и гендерные отношения в целом, культуру общества, структурное конструирование и пр.

Основная цель данной статьи заключается в том, чтобы рассмотреть, существовали ли социологические предпосылки возникновения феминистской теории на начальном этапе её формирования, который начинается в эпоху Просвещения, когда такие авторы, как Д. Дидро, Ж. Руссо, Ш. Монтескье начинают поднимать вопросы о женщине как члена общества, личности, которая имеет свои определённой культурные характеристики, естественные права, а также является гражданином государства.

Актуальность такого исследования заключается в том, чтобы провести границы между научной социологической теории и агитацией социальных движений; исследование исторических корней происхождения теории феминизма и заложенных в них социологических компонентов. Это поможет более сознательно осмыслить феминистскую теорию, выделить основные цели и задачи для будущих авторов, восполнить пробел в происхождении теоретических элементов феминизма, выявить предпосылки их возникновения и развития.

В истории феминизма выделяют три волны, при этом необходимо учитывать и различные направления внутри каждой из волн: радикальный феминизм, либеральный феминизм, марксизм и прочие разновидности. В настоящей статье объектом исследования выступает период рождения феминизма как такового, в частности теоретические работы в качестве предпосылок формирования движения за права женщин.

Если кто-либо из читателей сомневается в том, что феминизм повлиял на социологическую теорию сегодня, то следует привести несколько примеров для подтверждения значимости работ, изучающих его влияние. Значительный вклад в понимание роли феминизма в социологии внесла Татьяна Гурко. В своих работах она указывает, что феминизм имеет свою особенную перспективу внутри социологии для изучения таких явлений, как угнетение, сегрегация, эксплуатация, семья, социальная несправедливость и т.д. (Гурко, 2001) Также, внедрение феминизма в социологию исключает различные попытки естественно-научного редукционизма при изучении общественных явлений. Думаю, что большинство читателей согласятся со мной, что нельзя сводить исследование социальных феноменов к исключительно движению белковых тел. В общем, феминизм помогает сохранить социологии её научность, на что указывала одна из теоретиков Б. Фридан (Фридан, 1994).

Следует выделить, что мы будем понимать под феминизмом в данном случае: с одной стороны, это социально-политическая теория, направленная на изучение положения женщины в общественном мире, анализ неравенства и пути преодоления последнего; с другой стороны – парадигма знаний, основываясь на которой необходимо определённым образом (т.е. обращать особое внимание на роль женщины, различия гендеров, неравенство, эмансипацию, отчуждение и прочее) рассматривать все социальные явления и факты.

Просвещение и половое неравенство

Первым периодом, когда мысли об освобождении женщины и её равных прав с мужчинами были систематизированы, являлся период французского Просвещения. К конкретному социологическому анализу работ классиков Просвещения мы перейдём чуть ниже, в настоящий момент рассмотрим основные предпосылки, способствующие возникновению теорий данного типа.

Основными предпосылками, которые являлись толчком к развитию феминистического движения, являлись социальные изменения. Пример данных социальных изменений – это Великая французская революция, являющаяся ключевым событием перехода от старого, патриархально-феодального строя к капитализму. Первая промышленная революция конца XVIII века, которая вызвала закономерное возрастание потребностей, в связи с чем постепенно мы можем проследить феномен революции нарастающих потребностей, что в итоге приведет к переходу основного внимания от неравенства между белыми мужчинами в политических правах к изучению неравенства прав и свобод женщин и мужчин. Следует выделить влияние теории либерализма о естественных правах человека, гражданском обществе, установление демократического строя. Таким образом, изменение социальных институтов и социокультурных практик, нравственно-научное развитие общества, и, разумеется, технологические инновации, являлись предпосылками сначала Великой французской революции, а затем и развития феминисткой теории.

Первоначальный толчок к развитию теории освобождения женщин и уравнивания их в правах с мужчинами дали авторы французского Просвещения. Нормализация стремительных культурных изменений, перемены ценностей, концепция «разума» отразились у Жан Жака Руссо в рамках рассуждений о положении женщины в обществе. Времена жизни Жан-Жака Руссо можно назвать периодом, который в дальнейшем Ф. Теннис обозначит переходом от общности к обществу. Возвышение роли права на индивидуальность (Симона же Бовуар), восприятие человека как социальной личности, актора определённых действий, роли и функции в производстве (К. Маркс) – всё это повлияло на изменение и расширение в правах не только мужчин, но и женщин. Конечно, идеи Руссо нельзя назвать феминистскими, но его заслуга, с точки зрения социологического знания, заключается в другом. Он начал рассматривать социальную роль женщины и присущие ей характерные черты не на основе религиозных предписаний или традиций, а в социо-философском анализе. Он указывал, что женщины и мужчины различаются по своей роли в обществе. Если мужчина может заниматься военным делом или наукой, то у женщин лучше получается следить за домашним очагом. В данном случае мы видим, что знаменитый философ формирует предпосылки для дальнейшего социологического функционального анализа (Т. Парсонс, инструментальная и экспрессивная роли в семье). Мужчина наделён физической силой, он является добытчиком, в то время как женщина наделена красотой и качеством заботы: «ее могущество – в ее очаровании: своими чарами она заставляет мужчину ощутить присущую ему силу и прибегнуть к таковой» (Руссо, 1961).

Очевидно, что работы Ж. Руссо оказали своё влияние на будущие социальные теории. В частности, это мы можем заметить, и это достаточно необычная связь, на примере радикального феминизма. Последний утверждает, что устоявшиеся культурные нормы, традиции, обычаи, привычки, государственные учреждения и прочие социальные факты были созданы исключительно мужским обществом, а задача феминиста заключается в том, чтобы обеспечить естественное, справедливое, гармоничное состояние и отношения между полами (хотя в некоторых формах утверждается необходимость превалирования в обществе «женских» институтов). Такая позиция успешно коррелирует с концепцией Ж. Руссо о естественном и цивилизационном: «поскольку цивилизация портит его (человека – прим. Автора), вовлекая в атмосферу неравенства, несправедливости, алчности» (Бачинин, 2002).

Более подробно вопрос о положении женщины в обществе рассматривает Шарль Монтескье, который в своей книге «О духе законов» несколько раз затрагивает такие вопросы, как брак, семья, положение женщины и пр. Он указывает, что экономическое развитие общества и государства влияет на форму существования семьи. К примеру, многоженство появилось по той причине, что являлось результатом богатства некоторых мужчин (Баскин, 1975). Также Монтескье указывает на то, что в развитом гражданском обществе каждый человек, независимо от пола, является его полноправным членом и имеет равные права.

Таким образом, представители Просвещения при рассмотрении положения женщины в обществе исходили из макроструктуры, устройства социальных институтов, их взаимоотношений, которые породили дальнейшее разделение труда между мужчинами и женщинами, при этом основная причина различия половых ролей виделась в биологии, в естественном разделении ролей.

В приложении к классической социологии можно увидеть корреляционные связи социологов XIX-XX вв. с теоретиками просвещения: был поднят вопрос о естественном разделении труда между различными полами, а также женщинам наравне с мужчинами приписывались естественные права, следовательно, равные возможности; были рассмотрены социальные роли мужчины и женщины, социальное ожидание, выдвинутое к поведению «мужественности» и «женственности» (а ведь данный вопрос будут рассматривать и Б. Малиновский, и М. Мид, и Ж. Бодрийяр при исследовании постмодерна); экономический детерминизм в образовании различных форм брака, что найдет свое развитие в работах Ф. Энгельса и пр.

Как видно из вышепредставленного анализа, основная парадигма, в которой рассматривалось положение женщины, заключалась в том, чтобы исходить из естественного права и структуры общества. Вопрос о межличностных гендерных отношениях на повестке дня не стоял. Женщина воспринималась как элемент в рамках предмета рассмотрения и исследования общественного устройства. В качестве вывода можно указать, что авторы периода Просвещения занимались вопросом неравенства полов лишь в той степени, в которой данный вопрос входил в более общие понятия, такие как социальная стратификация, неравенство, социальное устройство и конструирование, гражданское общество. Если современные теоретики феминизма исходят из той позиции, что социологические вопросы устройства общества необходимо рассматривать через призму (буквально, императивно) устоявшегося в течение веков неравенства между полами, то теоретики Просвещения исходили из позиции рассмотреть возможное устройство гражданского общества с главенствующими естественными правами и, если будет необходимо, затронуть вопрос о положении женщины и уравнивании её прав с мужчинами.

Подводя итоги, можно сказать, что в процессе своего развития феминистская парадигма в социологии изменила свою ориентацию. В период своего предформирования во времена Просвещения вопрос об освобождении женщин являлся частью более широких вопросов в рамках прошлых, глобальных социальных изменений, перехода от одного общественного устройства к другому, то есть как вопрос производный. В настоящее время феминистская теория установила, что необходимо изучать социальные структуры, институты, подсистемы через рассмотрение неравенства и конфликта интересов между гендерами, эксплуатации одного гендера другим, и только в этом случае можно будет прийти к истинному осознанию положения дел, то есть как вопрос мировоззренческий, парадигмальный, задающий общую линию исследования.

Установив, что вопрос об освобождении женщин и равенстве полов можно рассматривать не только в перманентном конфликте между ними, но и в рамках устройства гражданского общества, глобальных социальных изменений, где основное внимание уделяется не различию и точкам конфликта между полами, а общему движению и мужчин, и женщин, встаёт ряд вопросов: что являлось предпосылкой радикального изменения феминизма из производного вопроса в основной? Есть ли возможность установить равенство полов не путём постоянного изучения конфликта между ними, а путём принятия и исследования совместной деятельности женщин и мужчин в конструировании социальной действительности? Можно ли таким образом уменьшить количество ценностной ориентации в феминистской теории, и придать больше научной строгости в исследованиях? Наука и политика должны дополнять, но не заменять друг друга.

Автор: М.М. Муратов

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