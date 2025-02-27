Главная Рубрики Дебаты 2025 Февраль Критический анализ будущего феминисткой теории на основе авторов французского просвещения

Критический анализ будущего феминисткой теории на основе авторов французского просвещения

Критический анализ будущего феминисткой теории на основе авторов французского просвещения
Критический анализ будущего феминисткой теории на основе авторов французского просвещения

В современных западных исследованиях темы феминизма, гендерного и полового неравенства стали основой для многих исследований. Сегодня основные постулаты феминизма в его различных формах стали формировать определённую парадигму в рамках социологических исследований, предлагая определённый порядок и форму рассмотрения социальных процессов в обществе. В этом случае перед современными социологами встаёт проблема того, не является ли это внедрением идеологического сознания в научный дискурс, может ли феминизм являться основой для социальных исследований за рамками полового и гендерного неравенства? Для того чтобы понять это, автор статьи начинает рассматривать истоки современной теории феминизма и её основные теоретические положения, являющиеся основой для дальнейших исследований.

Цель данного исследования заключается в том, чтобы выявить, каковы основные парадигмальные положения феминистской социологии и возможно ли их применять, основываясь на работах французского Просвещения и современных социологических исследованиях. Задачи статьи заключаются в том, чтобы рассмотреть работы Ш. Монтескье и Ж.-Ж. Руссо через спектр феминизма и выявить, каковы основные положения и отправные точки для его дальнейшего развития, как они могут быть связаны с современной теорией феминизма в рамках социальных наук.

Исследование происходило на основе контент и дискурс анализа, а также с использованием обще теоретических методов, таких как анализ и синтез, абстрагирование и обобщение, материалистически-диалектический метод рассмотрения действительности, герменевтика текста.

Вопросы о гендерном и половом неравенстве приобретают всё большее влияние в социальных науках. Те компоненты социологической теории, которые считались классическими (функционализм элементов социальной системы, который можно рассмотреть даже в конфликтах марксистской теории и прочее) были объявлены плодом полового неравенства между мужчинами и женщинами, а в середине XX века активное движение женщин за свои права и изменение общественной структуры дали возможность феминизму приобрести свою нишу среди прочих социологических теорий. В современном мире борьба за гендерные права, идентичность, равенство полов приобрела мировой масштаб и существует даже в академических кругах.

Феминистская социологическая теория не рассматривает сугубо вопросы об отношениях между полами. Она приобрела свою собственную эпистемологию, картину знания о мире. Её теоретики рассмотрели различные отношения социальных элементов на макро- и микроуровне. Большое количество классических социологических теорий, такие как структурный функционализм, феноменология, символический интеракционизм были подвергнуты критическому осмыслению с позиций борьбы между мужчинами и женщинами.

В настоящий момент феминизм смог приобрести своих сторонников среди социологов, привнёс новое в понимание половых ролей, их конструирование, социализации ребёнка, культуры женственности и мужественности. Широко распространился тезис Симоны де Бовуар: «женщинами не рождаются, женщинами становятся» (де Бовуар, 2017). Однако до сих пор, несмотря на широкую популярность в массовой культуре движения за права и эмансипацию женщины, социологами остаются мало исследованы предпосылки возникновения феминизма, его распространение, его социологической сути. Дж. Ритцер говорит о том, что в настоящее время мы перешли от социологических теорий к теориям социальным, которые по объёму предмета своего исследования намного шире (Ритцер, 2002); к одному из типов социальных теорий можно отнести феминистскую социологию, которая охватывает не только отношения между гражданскими правами и женщиной, но и гендерные отношения в целом, культуру общества, структурное конструирование и пр.

Основная цель данной статьи заключается в том, чтобы рассмотреть, существовали ли социологические предпосылки возникновения феминистской теории на начальном этапе её формирования, который начинается в эпоху Просвещения, когда такие авторы, как Д. Дидро, Ж. Руссо, Ш. Монтескье начинают поднимать вопросы о женщине как члена общества, личности, которая имеет свои определённой культурные характеристики, естественные права, а также является гражданином государства.

Актуальность такого исследования заключается в том, чтобы провести границы между научной социологической теории и агитацией социальных движений; исследование исторических корней происхождения теории феминизма и заложенных в них социологических компонентов. Это поможет более сознательно осмыслить феминистскую теорию, выделить основные цели и задачи для будущих авторов, восполнить пробел в происхождении теоретических элементов феминизма, выявить предпосылки их возникновения и развития.

В истории феминизма выделяют три волны, при этом необходимо учитывать и различные направления внутри каждой из волн: радикальный феминизм, либеральный феминизм, марксизм и прочие разновидности. В настоящей статье объектом исследования выступает период рождения феминизма как такового, в частности теоретические работы в качестве предпосылок формирования движения за права женщин.

Если кто-либо из читателей сомневается в том, что феминизм повлиял на социологическую теорию сегодня, то следует привести несколько примеров для подтверждения значимости работ, изучающих его влияние. Значительный вклад в понимание роли феминизма в социологии внесла Татьяна Гурко. В своих работах она указывает, что феминизм имеет свою особенную перспективу внутри социологии для изучения таких явлений, как угнетение, сегрегация, эксплуатация, семья, социальная несправедливость и т.д. (Гурко, 2001) Также, внедрение феминизма в социологию исключает различные попытки естественно-научного редукционизма при изучении общественных явлений. Думаю, что большинство читателей согласятся со мной, что нельзя сводить исследование социальных феноменов к исключительно движению белковых тел. В общем, феминизм помогает сохранить социологии её научность, на что указывала одна из теоретиков Б. Фридан (Фридан, 1994).

Следует выделить, что мы будем понимать под феминизмом в данном случае: с одной стороны, это социально-политическая теория, направленная на изучение положения женщины в общественном мире, анализ неравенства и пути преодоления последнего; с другой стороны – парадигма знаний, основываясь на которой необходимо определённым образом (т.е. обращать особое внимание на роль женщины, различия гендеров, неравенство, эмансипацию, отчуждение и прочее) рассматривать все социальные явления и факты.

Просвещение и половое неравенство

Первым периодом, когда мысли об освобождении женщины и её равных прав с мужчинами были систематизированы, являлся период французского Просвещения. К конкретному социологическому анализу работ классиков Просвещения мы перейдём чуть ниже, в настоящий момент рассмотрим основные предпосылки, способствующие возникновению теорий данного типа.

Основными предпосылками, которые являлись толчком к развитию феминистического движения, являлись социальные изменения. Пример данных социальных изменений – это Великая французская революция, являющаяся ключевым событием перехода от старого, патриархально-феодального строя к капитализму. Первая промышленная революция конца XVIII века, которая вызвала закономерное возрастание потребностей, в связи с чем постепенно мы можем проследить феномен революции нарастающих потребностей, что в итоге приведет к переходу основного внимания от неравенства между белыми мужчинами в политических правах к изучению неравенства прав и свобод женщин и мужчин. Следует выделить влияние теории либерализма о естественных правах человека, гражданском обществе, установление демократического строя. Таким образом, изменение социальных институтов и социокультурных практик, нравственно-научное развитие общества, и, разумеется, технологические инновации, являлись предпосылками сначала Великой французской революции, а затем и развития феминисткой теории.

Первоначальный толчок к развитию теории освобождения женщин и уравнивания их в правах с мужчинами дали авторы французского Просвещения. Нормализация стремительных культурных изменений, перемены ценностей, концепция «разума» отразились у Жан Жака Руссо в рамках рассуждений о положении женщины в обществе. Времена жизни Жан-Жака Руссо можно назвать периодом, который в дальнейшем Ф. Теннис обозначит переходом от общности к обществу. Возвышение роли права на индивидуальность (Симона же Бовуар), восприятие человека как социальной личности, актора определённых действий, роли и функции в производстве (К. Маркс) – всё это повлияло на изменение и расширение в правах не только мужчин, но и женщин. Конечно, идеи Руссо нельзя назвать феминистскими, но его заслуга, с точки зрения социологического знания, заключается в другом. Он начал рассматривать социальную роль женщины и присущие ей характерные черты не на основе религиозных предписаний или традиций, а в социо-философском анализе. Он указывал, что женщины и мужчины различаются по своей роли в обществе. Если мужчина может заниматься военным делом или наукой, то у женщин лучше получается следить за домашним очагом. В данном случае мы видим, что знаменитый философ формирует предпосылки для дальнейшего социологического функционального анализа (Т. Парсонс, инструментальная и экспрессивная роли в семье). Мужчина наделён физической силой, он является добытчиком, в то время как женщина наделена красотой и качеством заботы: «ее могущество – в ее очаровании: своими чарами она заставляет мужчину ощутить присущую ему силу и прибегнуть к таковой» (Руссо, 1961).

Очевидно, что работы Ж. Руссо оказали своё влияние на будущие социальные теории. В частности, это мы можем заметить, и это достаточно необычная связь, на примере радикального феминизма. Последний утверждает, что устоявшиеся культурные нормы, традиции, обычаи, привычки, государственные учреждения и прочие социальные факты были созданы исключительно мужским обществом, а задача феминиста заключается в том, чтобы обеспечить естественное, справедливое, гармоничное состояние и отношения между полами (хотя в некоторых формах утверждается необходимость превалирования в обществе «женских» институтов). Такая позиция успешно коррелирует с концепцией Ж. Руссо о естественном и цивилизационном: «поскольку цивилизация портит его (человека – прим. Автора), вовлекая в атмосферу неравенства, несправедливости, алчности» (Бачинин, 2002).

Более подробно вопрос о положении женщины в обществе рассматривает Шарль Монтескье, который в своей книге «О духе законов» несколько раз затрагивает такие вопросы, как брак, семья, положение женщины и пр. Он указывает, что экономическое развитие общества и государства влияет на форму существования семьи. К примеру, многоженство появилось по той причине, что являлось результатом богатства некоторых мужчин (Баскин, 1975). Также Монтескье указывает на то, что в развитом гражданском обществе каждый человек, независимо от пола, является его полноправным членом и имеет равные права.

Таким образом, представители Просвещения при рассмотрении положения женщины в обществе исходили из макроструктуры, устройства социальных институтов, их взаимоотношений, которые породили дальнейшее разделение труда между мужчинами и женщинами, при этом основная причина различия половых ролей виделась в биологии, в естественном разделении ролей.

В приложении к классической социологии можно увидеть корреляционные связи социологов XIX-XX вв. с теоретиками просвещения: был поднят вопрос о естественном разделении труда между различными полами, а также женщинам наравне с мужчинами приписывались естественные права, следовательно, равные возможности; были рассмотрены социальные роли мужчины и женщины, социальное ожидание, выдвинутое к поведению «мужественности» и «женственности» (а ведь данный вопрос будут рассматривать и Б. Малиновский, и М. Мид, и Ж. Бодрийяр при исследовании постмодерна); экономический детерминизм в образовании различных форм брака, что найдет свое развитие в работах Ф. Энгельса и пр.

Как видно из вышепредставленного анализа, основная парадигма, в которой рассматривалось положение женщины, заключалась в том, чтобы исходить из естественного права и структуры общества. Вопрос о межличностных гендерных отношениях на повестке дня не стоял. Женщина воспринималась как элемент в рамках предмета рассмотрения и исследования общественного устройства. В качестве вывода можно указать, что авторы периода Просвещения занимались вопросом неравенства полов лишь в той степени, в которой данный вопрос входил в более общие понятия, такие как социальная стратификация, неравенство, социальное устройство и конструирование, гражданское общество. Если современные теоретики феминизма исходят из той позиции, что социологические вопросы устройства общества необходимо рассматривать через призму (буквально, императивно) устоявшегося в течение веков неравенства между полами, то теоретики Просвещения исходили из позиции рассмотреть возможное устройство гражданского общества с главенствующими естественными правами и, если будет необходимо, затронуть вопрос о положении женщины и уравнивании её прав с мужчинами.

Подводя итоги, можно сказать, что в процессе своего развития феминистская парадигма в социологии изменила свою ориентацию. В период своего предформирования во времена Просвещения вопрос об освобождении женщин являлся частью более широких вопросов в рамках прошлых, глобальных социальных изменений, перехода от одного общественного устройства к другому, то есть как вопрос производный. В настоящее время феминистская теория установила, что необходимо изучать социальные структуры, институты, подсистемы через рассмотрение неравенства и конфликта интересов между гендерами, эксплуатации одного гендера другим, и только в этом случае можно будет прийти к истинному осознанию положения дел, то есть как вопрос мировоззренческий, парадигмальный, задающий общую линию исследования.

Установив, что вопрос об освобождении женщин и равенстве полов можно рассматривать не только в перманентном конфликте между ними, но и в рамках устройства гражданского общества, глобальных социальных изменений, где основное внимание уделяется не различию и точкам конфликта между полами, а общему движению и мужчин, и женщин, встаёт ряд вопросов: что являлось предпосылкой радикального изменения феминизма из производного вопроса в основной? Есть ли возможность установить равенство полов не путём постоянного изучения конфликта между ними, а путём принятия и исследования совместной деятельности женщин и мужчин в конструировании социальной действительности? Можно ли таким образом уменьшить количество ценностной ориентации в феминистской теории, и придать больше научной строгости в исследованиях? Наука и политика должны дополнять, но не заменять друг друга.

Автор: М.М. Муратов

Литература:

  1. Второй пол [Текст] : [18+] / Симона де Бовуар ; [перевод с французского Ирины Малаховой,Елены Орловой, Анны Сабашниковой]. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2017. – 924
  2. Гурко Т.А. Феминистская перспектива в социологии. // Теория и методология гендерныхисследований. Курс лекций / Под общ. Ред. О.А.Ворониной. – М.: МЦГИ – МВШСЭН – МФО, 2001. Раздел V.
  3. Дж. Ритцер Современные социологические теории. 5-е изд. — СПб.: Питер, 2002. — 688 с.
  4. Загадка женственности : Пер. с англ. / Бетти Фридан; [Вступ. Ст. О. А. Ворониной]. – Москва : Прогресс : Литера, 1994. – 494
  5. Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании / Ж.-Ж. Руссо // Избранные сочинения: в 3 т. М., 1961. Т. 1. Книга V. София, или Женщина, 850 с.
  6. Бачинин В.А., Сандулов Ю.А. История западной социологии: Учебник. СПб.: Издательство«Лань», 2002 – 384 с.
  7. Баскин М.П. Монтескье. М., «Мысль», 1975. – 165 с.
Рабкор.ру
27-2-2025 Дебаты160

Друзья! Мы работаем только с помощью вашей поддержки. Если вы хотите помочь редакции Рабкора, помочь дальше радовать вас уникальными статьями и стримами, поддержите нас рублём!

Заметки Рабкора о программе-минимум New Deal
  См. также  
 
 
 