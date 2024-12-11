

Третья сила или как Россия и Украина стали врагами

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Левый Движ: Какой характер войны для Украины и России? Кто в конфликте России и Украины является агрессором?

Левый Угол: Империализм – явление не национальное. В 1914 война началась не потому, что в Германии был империализм, и она напала на хорошие страны. Все участники были империалистами. А сейчас я вижу либо либеральную позицию: хороший весь Запад против империалистической РФ, либо Стас, Ай как просто: хорошая РФ против западного империализма. А вот за то, чтобы рассматривать американский и российский империализм вместе и в контексте, банят и у тех, и других.

ЛД: Верно, только причём тут Украина? Охренительные у неё империалистические интересы: вернуть свои отжатые территории.

Украина тут буквально ни при чём, поскольку я сразу начал говорить про единый контекст американского и российского империализма. Идущая в Украине война действительно является империалистической, но Украина в ней не является агрессором, потому что является «едой»: борьба за Украину как полуколонию ведётся между США и РФ.

Исключением из общих принципов Украина тоже не является – и в отношении того же Донбасса с 2014 демонстрировала задатки украинского империалистического потенциала, а мечты о собственном имперском будущем в украинском дискурсе достигли пика в первой половине 2023 года в ожидании контрнаступления ВСУ. Но по своей международной роли в 1992–2024 гг Украина, конечно же, не империя, в империализме её упрекнуть нельзя.

Характеризуя характер войны в Украине, ЛД сослались на «Социализм и войну» Ленина про:

«…законность, прогрессивность, справедливость «защиты отечества» или «оборонительной» войны. Например, если бы завтра Марокко объявило войну Франции, Индия — Англии, Персия или Китай — России и т. п., это были бы «справедливые», «оборонительные» войны, независимо от того, кто первый напал, и всякий социалист сочувствовал бы победе угнетаемых, зависимых, неполноправных государств против угнетательских, рабовладельческих, грабительских «великих» держав».

Для противопоставления несправедливой агрессивной войны войне справедливой, оборонительной и освободительной, цитировать Ленина необязательно, это общепринятая мысль. А применение рамки борьбы угнетаемого государства против угнетательской державы к войне в Украине демонстрирует полнейшую историческую слепоту, неспособность самостоятельно видеть новейшую историю отношений Украины, США и РФ вне пропагандистского нарратива американской стороны империалистического конфликта с РФ.

Эта рамка подошла бы Украине, вступи Украина в войну с РФ в одиночку, в результате нападения РФ. Но Украина не была один-на-один в отношениях с Россией ни в 2022, ни в 2014 годах. И избирательная слепота ЛД в отношении американского слона в комнате выдаёт, чей пропагандистский фрейминг они используют. Начиная с Майдана 2004 года, Украина превратилась в поле битвы американского и российского влияния, по ходу которой Украина постепенно утрачивала субъектность: пророссийские и проамериканские режимы первой волны, Ющенко и Януковича (2004-2014), были куда самостоятельнее и менее очевидно похожи на компрадорские, чем проамериканский режим Яценюка-Порошенко второй волны (с 2014).

С одной стороны, не приходится сомневаться, что получись у Москвы сменить режим в Киеве в 2022 и, например, восстановить Януковича, его режим тоже был бы более откровенно компрадорского типа, более похожим на режим Яценюка, чем на режим Януковича до Евромайдана. С другой — ведут и задают новые стандарты огрубления, примитивизации украинской власти по привычным стандартам вассальных банановых республик именно США, а РФ, отставая на шаг, за американцами всё повторяет.

Именно это отставание и стало причиной агрессии РФ в 2014: когда власть в Киеве взял откровенно проамериканский националистический режим, полностью готовый увести Украину в НАТО, у РФ не осталось больше «мягкой силы», чтобы этому помешать: только вооружённое вмешательство или поражение в схватке за Украину. Схватки, по ходу которой империализм РФ постепенно принимал всё более выраженные, напоминающие американский, черты.

Схватки, которой не было бы в принципе, если бы США не создали России угрозу потери Украины как партнёра и союзника своим намерением превратить Украину в сателлита и часть американского военного блока. Это был безусловно агрессивный ход, потому что политика РФ в отношении Украины в 90-е и начале нулевых не имела ничего подобного включению Украины на правах сателлита в российский военный блок, который воссоздал Европой. Именно это предполагало включение Украины в НАТО и ЕС — железный военный и экономический занавес между Украиной и РФ.

Буржуазная РФ, естественно, действовала в своих интересах, но сама постановка вопроса об Украине, связанной в военно-экономический блок с одной стороны, который отрежет её от другой, как игре с нулевой суммой, была американской сознательной инициативой, прямой целью которой с самого начала самостоятельной украинской истории было не допустить возможности её соединения с Россией в новом СССР или новой Российской империи.

Объективных предпосылок для вражды или неизбежности конфликта России и Украины после распада СССР не было — не больше, чем для вражды и конфликта США и Канады, скажем. И Украина имела перед собой большое будущее внеблоковой, нейтральной страны, процветающей на стыке торговли и интересов Запада и России, европейских и азиатских стран, оснований считать Россию угрозой которому до 2004 не существовало.

Именно идея НАТО впервые создала эту угрозу там, где её могло никогда не быть и не должно было быть, будь США хоть бы раз заинтересованы в мире, сотрудничестве и общем благе. Однако американские интересы после Холодной войны ничуть не поменялись, и США использовали НАТО как крючок (обещание для украинской и угроза для российской) на который мастерски подсадило обе элиты. Постепенно поднимая ставки угрозой НАТО и сменой режима в Украине, американцы добились от РФ, которая всё время отставала на шаг, не умея ни предотвратить, ни разрушить американские планы в Украине, первого открытого применения силы. После этого процесс эскалации и создания потенциально незаживающей раны или непреодолимого барьера между Россией и Украиной уже встал на самотёк.

Автор: Левый угол