О деградации и развитии

Открытое письмо депутату Мосгордумы, Е. В. Ступину о деградации российской культуры, политики и производства, и о том, что с ними делать.

Уважаемый Евгений Викторович!

В древней Греции тиран некоего полиса написал письмо своему коллеге с просьбой дать совет: как сделать свою власть вечной и не допустить против себя восстания? Тот ответил иносказательно, чтобы никто из народа не раскрыл секрет власти: вышел в поле и стал подстригать высокие колосья, оставляя средние и низкие.

Так работает всякая тираническая власть сверху, стремящаяся подавить людей талантливых и способных, выделяющихся из толпы. Так же работает рабская мораль снизу: не высовывайся, смиряйся, Христос терпел и вам велел.

Ваша задача как народного депутата – не допускать развития этих реакционных тенденций – ни тиранической диктатуры, ни рабской покорности, ведущих массы к нищете и деградации, а всё общество к гибели.

Впрочем, что касается диктатуры и раболепия, то с этими явлениями в нашем обществе всё в порядке — по мнению государственных телеканалов у нас нет и не может быть ни того, ни другого.

Однако присутствуют три другие тенденции, связанные с торможением прогресса, которые тянут страну назад, и с которыми давно пора кончать.

Во-первых, это цензура и гиперрегламентация любых просветительских инициатив с одной стороны — и преступное потворство пропаганде мракобесия. Общеизвестно, что учителя и преподаватели ВУЗов завалены с головой бумажной работой. По каждой запятой требуется отчёт, на отчёт утверждение, на утверждение справка, и так далее – всё ли соответствует букве закона. А поскольку законы постоянно переписываются, то бюрократическая волокита, парализующая учебный процесс и профессиональное развитие педагогов, раскручивается год от года всё сильнее.

То же верно в отношении низовых просветительских ресурсов – просветителей ставят в такие условия, когда они вынуждены либо равняться на отставшие от жизни требования минобразования и иных структур, либо распространять знания на свой страх и риск. И многие сайты образовательных инициатив уже забанили или объявили иноагентами благодаря деятельности так называемого Роскомнадзора.

Напротив, пропаганде антинаучного мракобесия всюду даётся зелёный свет. Телеканал РЕН-ТВ ежедневно льёт на головы своих слушателей тонны информационных помоев, повествующих о вещах в духе общения масонов с Сатаной, борьбы древних славян с рептилоидами, лечения запора телепатией и открытия чакр медитацией на икону Путина.

Не отстаёт от них и более “респектабельный” первый телеканал. В дополнение к дегенеративным телешоу, на которых плохие актёры с криком, матом, а иногда и мордобоем стремятся внушить зрителям, что во всех бедах России виноват лично президент Байден, украинские неонацисты и вообще кто угодно, кроме наших властей, ведущая программы Время Екатерина Андреева порадовала нас новым откровением. Оказывается, все беды в нашей стране от Октябрьской революции:

“Если мы говорим о событиях, которые очень повлияли на развитие России — это революция 1917 года. Я считаю, что это просто катастрофа для страны была, особенно изменение календаря, потому что огромное количество людей лишились своих истинных дат рождений.

Это вызвало очень неправильные энергетические завихрения в пространстве, которые до сих пор, как отголоски, мешают развитию страны. То, что у нас Новый год и Рождество в таком последовательном состоянии, это тоже неправильно”

К сожалению, за рамками интервью остался вопрос, что за завихрения мешают развитию самой г-жи Андреевой и побуждают её нести антинаучные басни в массы.

Наибольший же ужас в её представлении вызывает похороненное в месте, открытом для всенародного почитания тело В.И.Ленина. По её мнению, как и по мнению либералов, тело Ленина должно быть спрятано, а его гений и дела на благо всего человечества забыты. К счастью, до тех пор как они соберут достаточно сил, чтобы вынести Ленина из мавзолея, их самих могут успеть вынести из тёплых кабинетов, на трудовое перевоспитание.

Во-вторых, это политическая деградация и формирование уродливой полуторапартийной системы. Общеизвестно, что подавляющее большинство мест в Госдуме и в региональных парламентах занимают депутаты от партии «Единая Россия». Несмотря на то, что в основе программы и идеологии данной партии не лежит никакое научное мировоззрение. На практике её представители выступают с утопическими и антиисторичными прожектами за сохранение институтов частной собственности и национального государства, хотя уже больше полутора столетий назад Марксом и Энгельсом было научно доказано, что по мере развития капитализма оба института отомрут и общество перейдёт к безгосударственному глобальному коммунизму.

Поскольку никакого “научного капитализма” или “научного патриотизма”, способных доказать вечность данных институтов, с тех пор не изобрели, то выводы Маркса и Энгельса остаются в силе. А значит, борцы за капитализм и государственность носят воду решетом: все их усилия в итоге пойдут прахом.

Смысл участия в выборах подобных антинаучных партий примерно такой же, как от партий сторонников плоской земли, борьбы с рептилоидами или почитания бога Зевса.

На это могут возразить: разве не голосуют за “Единую Россию” и партии-спойлеры миллионы сознательных граждан РФ?

В данном случае нужно сделать следующее уточнение: всякий выбор, осуществляемый субъектом всегда происходит исходя из имеющихся у него целей, ценностей и представлений об устройстве мира. Которые в свою очередь формируются исторически обусловленной социальной средой. И получается, что если среда не способствует развитию деятельного отношения к миру, научного мировоззрения и рационального мышления, то они и не развиваются.

И когда такой гражданин, ни разу в жизни не бастовавший, обременённый кредитами, бессмысленным браком и парой младенцев, черпающий информацию об устройстве мира из дегенеративных телешоу и “документальных” фильмов про тайную борьбу иллюминатов с розенкрейцерами за наследие Сталина, приходит на выборы, результат немного предсказуем.

А далее следует задаться древнеримским вопросом: кому выгодно, чтобы граждане не бастовали, рожали по пятнадцать младенцев, верили в борьбу бога с чёртом и масонов с рептилоидами — и затем голосовали в соответствии с подобными верованиями и образом жизни?

В-третьих, это экономическая деградация, связанная с отставанием российской продукции от мировых стандартов качества по большинству направлений, в особенности наукоёмких.

Нанотехнологии – важнейшее направление экспериментальной промышленности, затрагивающее по мере развития все без исключения области производства и повседневной жизни. Но где же российские наномедицинские технологии, самособирающиеся дома, новые материалы и квантовые компьютеры в каждый дом? Это направление развалил и приватизировал враг народа и открытый либерал Чубайс, ныне пустившийся в бега. И где гарантия, что новый чиновник, поставленный теми же господами не развалит всё по новой?

Но может быть российская генная инженерия и разработки в области искусственного интеллекта бурно развиваются? Увы, их развитие, заторможенное бюрократической волокитой, идёт не на пользу, а во вред массам. Шпионаж за гражданами в метро, на улицах и дома принимает масштаб разнузданной вакханалии. Без стыда и совести терабайты информации на каждого гражданина собираются государственными и частными сервисами, продаются мошенникам и коммерсантам или крадутся ими, и используются преступным образом. Впрочем, вы и сами прекрасно знаете о слежке за гражданами, к которой недавно добавился сбор и похищение биомедицинской информации, в особенности результатов секвенирования ДНК.

Наконец, в финансовой сфере мошенничество или преступная халатность принимает ещё большие масштабы. Всем известна афера г-жи Набиуллиной, выведшей половину стабилизационного фонда в заграничные банки, где их и заморозили. Почему же она до сих пор не арестована? Не потому ли, что если начать вскрывать махинации, в числе сообщников окажется половина высших чиновников — министров, депутатов госдумы и т.д.? Лично я не удивлюсь, если попав наконец под суд, Набиуллина окажется шпионом как минимум четырёх разведок: американской, британской, французской и японской, по указанию которых она и вредила развитию страны.

При этом реакционные реформы, ведущие страну к гибели, сопровождаются утопическими прожектами о “развитии малого бизнеса”. Вероятно, господа, рассказывающие нам эти басни не знают общеизвестного факта, что малый бизнес нерентабелен по определению в силу малой доли постоянного капитала, низкой степени разделения труда, а значит и его низкой производительности. Поэтому большинства мелких бизнесов работают впустую и разоряется в конкуренции с крупным бизнесом и государством.

Давно пора отказаться от бессмысленного прожектёрства и прекратить развивать то, что и так обречено на гибель. Пора дать дорогу крупному машинному производству и кооперативам, поставив то и другое под демократический контроль самих работников.

Выводы

В российском обществе давно назрела необходимость качественных, скачкообразных изменений:

Культурная политика в СМИ и в образовании сегодня не только не отражает запросы общества и нормы научного мировоззрения, но прямо им противоречит. Необходимо запретить пропаганду мракобесия и дать дорогу всенародному просвещению. А пресловутый “Роскомнадзор” обязан по единодушному мнению людей, руководствующихся разумом и наукой, а не идеологией и насильственными угрозами, заблокировать сам себя. Причём день его самоблокировки можно и должно объявить государственным праздником — Днём свободы слова, которой нам всем сегодня так не хватает.

Политическая система должна радикально демократизироваться — с юридической точки зрения мы должны добавить, вследствие всенародного референдума. Производственные и территориальные советы самих граждан много лучше справились бы с разрешением кризиса, как это уже было доказано экспериментально в Октябре 1917-го. А важнейшим из политических достижений Октября стало расширение власти трудящихся масс, взявших себе право самим, без указки сверху принимать законы и исполнять их в своих же интересах.

Наконец, экономическая система в России фактически созрела для обобществления частной собственности и введения демократически управляемого в режиме онлайн госплана. Перераспределение собственности в цифровизированной экономике может стать столь лёгким и быстрым, а экспроприации столь нежными, что крупнейшие бизнесмены будут толпами сбегаться, чтобы поскорее раскулачиться и вернуть обществу миллионы и миллиарды, нажитые эксплуатацией. Однако как бы ни были велики их толпы, из них не возникнет ни единой очереди: обобществлённые и оптимизированные госуслуги удовлетворят любой спрос.

Для того, чтобы удовлетворить их чаяния, можно уже сегодня приступать к разработке компьютерной игры, в которой можно было бы пройти весь путь от мелкого буржуа до акулы капитализма, и от олигарха до перевоспитавшегося гражданина планетарного коммунистического общества. Тем самым бывшие собственники средств производства смогут не только примириться с грядущей экспроприаией, но и полюбить её, переживая процесс многократно, в различных игровых режимах и на разных уровнях сложности. Хотя такая идея может показаться нереализуемой, однако наши китайские товарищи смогли в своё время перевоспитать отстранённого от власти последнего императора Пу И, который впоследствии работал ботаником и архивариусом, а также написал книгу “От императора до гражданина”. Точно так же все господа, ныне владеющие неисчислимыми миллиардами должны перевоспитаться и уравняться в правах и имущественном положении с большинством членов общества.

Следует ли в таком случае усилить агитацию и пропаганду научного социализма путём разработки подобной игры? Несмотря на большую пользу от подобных новаторских методов, всё же суть научного социализма кроется в другом, а именно — в ясном и отчётливом понимании причин конца капитализма и его перехода к коммунизму.

Незнание этих причин ведёт к подмене несомненных причин сомнительным морализаторством. Однако из того, что кому-то, или даже большинству членов общества ненавистен капитализм, эксплуатация и несправедливость, которые ему присущи, вовсе не следует, что он должен закончиться, и тем более перейти к более демократическому и богатому состоянию, каковым является коммунизм. Многие товарищи не учитывают этот момент, что делает их агитацию неубедительной, а суть учения Маркса в таком изложении искажается. Моя недавняя статья, “Левым нужна обычная адекватность“, посвящена критике подобных моралистических, страдальческо-сострадальческих искажений марксизма. И я настоятельно рекомендую её вам и всем вашим товарищам как действенное средство для исправления и усиления коммунистической агитации.

В целом подобные искажения связаны с гуманистическими предрассудками, в соответствии с которыми существует некая вечная, неизменная человеческая природа, а общество состоит из отдельных уникальных личностей, творящих и общество, и его историю. К Маркс и Ф. Энгельс ещё в ранних своих работах указали на ошибочность подобных воззрений. Из более популярных материалов на эту же тему есть статья Г. В. Плеханова “О роли личности в истории”. Тем не менее многие товарищи забывают об этих азах марксизма, как только дело доходит до толкования животрепещущих новостей. К примеру, недавняя смерть М. С. Горбачёва. Относительно крайне реакционной роли, которую данный деятель сыграл в истории, не приходится сомневаться. Однако трактовка его как сознательного злодея и предателя явно бьёт мимо цели.

По своему характеру этот тип был намного ближе к известному нацистскому преступнику Эйхману — посредственному чиновнику, бездумно выполнявшему преступные приказы по доставке людей в концентрационные лагеря для уничтожения, впоследствии пойманному, судимому и повешенному. В сравнении с ним преступления Горбачёва, разумеется, на три порядка страшнее, и по справедливости должен был бы закончить также. Но тот же склад личности — крайняя тупость в соединении с посредственностью, лишь с большим трудом позволяют трактовать его поведение как сознательное предательство, а не как следствие преступной некомпетентности высшего порядка, через которую выразилась трагическая закономерность истории.

С уважением,

Евгений Коноплёв, философ