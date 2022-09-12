Отставка второй головы Дракона

В фильме «Убить дракона», снятого Марком Захаровым по пьесе Евгения Шварца, есть замечательный эпизод. Идет бой между Драконом, покорившим город, и рыцарем Ланселотом. За боем следят (вопреки запрету) многие жители города и, конечно, бургомистр со своими подручными — военными. Те объясняют бургомистру: «А злые языки говорят, что господин Дракон потерял голову». «А вы что говорите?» – интересуется бургомистр. «Мы говорим, что Дракон освободил от военной службы одну свою голову по состоянию здоровья. Идя навстречу ее же пожеланиям», — отвечают военные.

Мне вспомнился этот ответ, когда я прочитал в Интернете разъяснение Министерства обороны РФ о том, что, по версии наших генералов, произошло в Харьковской области 10 сентября. Как сообщают телеграм-каналы, причем, и украинские, и каналы российских «военкоров», меньше чем за пять суток, российские войска оставили, а ВСУ заняли огромную площадь – около 2 тысяч квадратных километров. Включая такие важные со стратегической точки зрения города как Изюм, Балаклею и Купянск. Территории, за которые армия РФ билась 3 месяца, продвигаясь по несколько километров в день ценой большой крови, брошены. Брошено и множество единиц техники, склады с боеприпасами, горюче-смазочными материалами. Брошены на произвол судьбы люди, которые сотрудничали с пророссийскими администрациями и входили в их состав, учителя и врачи, которые ездили в Россию на повышение квалификации, простые граждане, успевшие получить российские паспорта. Теперь все они попадут (и уже попадают) в фильтрационные украинские лагеря. Увы, в подобных обстоятельствах так бывает всегда: выясняют, кто сотрудничал с противником.

Неизвестно, сколько среди них приезжих граждан РФ – ведь губернаторы, желая угодить АП, слали «в Донбасс» «добровольцев» — в школы, в больницы, на строительные объекты. Удивительно, как в плену не оказались чиновники, еще недавно шнырявшие по занятым территориям. Месяц назад в Изюм приезжал «главстроитель» Хуснуллин… Интересно, как бы россияне отреагировали на его покаянные речи по украинскому ТВ (про Турчака или Кириенко я уж не говорю).

Короче, ситуация не из простых. Даже такой ультрапатриот как Юрий Подоляка (еще не объявлен иноагентом) утверждает: это поражение в сражении за восточную часть Харьковской области. Так называемые «военкоры» кричат о «катастрофе». На фоне этого МО РФ, взяв очень долгую и томительную паузу, которая довела общественность до белого каления, вдруг выдало следующее: «проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики». Потрясающе! Я бы никогда не поверил что эти люди не читали Шварца или хотя бы не являются поклонниками фильма Захарова, если бы сам не лицезрел на экране лица генералов, которые не оставляет сомнений относительно этого…

Показательна и реакция политиков высшего эшелона. Президент (который, между прочим, по Конституции — главнокомандующий) открывает в Москве колесо обозрения, посещает зал для занятий боксом и самбо, выкрашенный в цвета, подозрительно напоминающие украинский флаг. Вечером в Москве салют, совпавший по времени с занятием ВСУ нескольких городов Харьковщины — по поводу этого совпадения не позлословил в Интернете только ленивый.

Ни слова о произошедшем на востоке Украины высшими лицами государства не сказано. Народу, возбужденному заявлениями «Z-патриотов» о катастрофе, предлагается удовольствоваться не выдерживающими критики объяснениями Минобороны…

Короче, произошла «отставка второй головы Дракона», причем, конечно же, «по ее же собственному желанию». Означает ли это перелом в СВО или чередование атак и контратак продолжится, превратив операцию в затяжную, не знаю. Пусть об этом судят военные аналитики. Экспертам-политологам ясно другое – у власти нет ни языка, ни концепции, чтоб выражать резко меняющуюся реальность. Миф о хитроумном плане, по которому все идет уже полгода, похоже, окончательно развеян; теперь в него не верят, даже самые горячие казенные ультрапатриоты… Пропагандистская машина скоро уже не сможет управлять массами.

Ситуация усугубляется тем, что она еще более абсурдна, чем в сказке Шварца. Пропагандисты, работавшие на Дракона, хотя бы могли сказать, что у Дракона есть четкая цель — победить «иностранного агента» Ланселота, который посмел посягнуть на «суверенный город», клевещет на «дорогого Дракона», несет либерализм, хаос и цыганщину… Российская власть с самого начала юлит и сама себе противоречит: то заявит, что цель СВО – «освобождение Донбасса», то утверждает, что нужно «денацифицировать» всю Украину, то вообще вопит, что она борется с НАТО и с Западом, а то намекнет, что и бороться-то не начинала… Постмодернистский Дракон никому не говорит, чего он на самом деле хочет. А может и сам этого не знает, потому что для этого нужно, чтоб все три головы договорились…

В общем жизнь — не сказка, в ней все сложнее…

Роман Куницын