Дело Горбачёва

«Это был бы капитализм особого типа: по существу колониальный, с компрадорской буржуазией, капитализм, насыщенный противоречиями, исключающими возможность его прогрессивного развития. Ибо все те противоречия, которые, согласно нашей гипотезе, могли бы привести ко взрыву советского режима, немедленно перевоплотились бы во внутренние противоречия капиталистического режима и приобрели бы вскоре еще большую остроту. Это значит, что в капиталистической контрреволюции была бы заложена новая Октябрьская революция. … Разумеется, только слепцы могут думать, что возрождение компрадорского капитализма совместимо с “демократией”. Для зрячего ясно, что демократическая контрреволюция совершенно исключена».

Лев Троцкий, “О термидорианстве и бонапартизме”, 1930 г.

Умер Михаил Горбачёв.

И вместе с ним навсегда ушла в историю целая Эпоха.

Какой она была эпоха Горбачёва?

Либеральная интеллигенция по большей части принялась дружно оплакивать покойного первого и последнего президента СССР как «реформатора, подарившего нам свободу». Ультраконсервативные круги всех мастей и оттенков, напротив, откровенно зубоскалят по поводу смерти «предателя, развалившего Союз». Кто прав?

Давайте разберёмся.

Для начала необходимо понять, а кем собственно был Михаил Сергеевич Горбачёв?

Горбачёв был типичным партийным аппаратчиком местного значения, ставшим в определённый момент выдвиженцем Юрия Андропова. Уже значительно позже Михаил Сергеевич умудрился наговорить о том, что он, мол, был «идейным антикоммунистом» и целенаправленно разрушал изнутри «советскую тоталитарную систему». Но так ли это?

Вряд ли.

Хотя бы в силу своей партаппаратной природы Михаил Горбачёв лично не был заинтересован в сломе государственной Системы как таковой, ибо он и был её неотъемлемой частью, более того он её возглавил. Горбачёв не пришёл во власть извне как Вацлав Гавел или Лех Валенса в бывших странах соцлагеря Восточной Европы, а был приведён на пост генсекретаря КПСС из самой КПСС номенклатурой КПСС. Тогда чего же Горбачёв добивался?

Всё очень просто. Изначально Михаил Сергеевич пытался в силу своего понимания ситуации провести модернизацию и реформирование «застойной советской системы» с целью её внешнего «фасадного» видоизменения, но как только процесс реформ вышел из под контроля, Горбачёв попробовал обратить его вспять. Увы, было уже поздно. Джин был выпущен из бутылки. И «процесс пошёл» по своей собственной логике.

Горбачёв и Ельцин были людьми одного поколения, одного года рождения. Они чётко усвоили, что в СССР можно сделать политическую карьеру и получить реальную власть лишь в рамках аппарата КПСС, иного пути у них не было. Но вместе с тем они не были по своей натуре революционерами, какими было первое, ещё дореволюционное поколение «старых большевиков». Да они и не знали «старых большевиков» уже хотя бы в силу своего возраста. А потому они служили не «идеалам революции», а сиюминутным интересам «партии и правительства» и были практиками, а не теоретиками.

И в силу своего практического склада ума они не мыслили марксистскими категориями, они привыкли «правильно» рапортовать об успехах и делать карьеру произнося рутинную идеологическую мантру наподобие того что произносят не задумываясь большинство верующих. Они верили в Партию как в реальную силу, но не в идеалы коммунизма. Отчего? А от того что и Горбачёв и Ельцин и многие другие партийные деятели были продуктом своей эпохи. Их молодость пришлась на эпоху хрущёвской «оттепели» с её отказом от идеи «диктатуры пролетариата» и началом пусть и относительного, но мирного сосуществования советской и западных систем. Именно тот период и поспособствовал тому, что выросли внутри советской системы деятели «нового типа» убеждённые в необходимости реформирования советской системы на западный манер. После этого окончательный отказ от «социалистических убеждений», а значит, и контрреволюция были лишь вопросом времени.

Но если Горбачёв похоронил своими действиями советскую систему и сам СССР то, что, по его мнению, должно было прийти на смену социализму? Ведь вряд ли Горбачёв намеренно разрушал «сук на котором сидел» сам. Да, это было бы странным. Тем более что, поняв, что теряет личную власть, Горбачёв пошёл на постепенный, частичный отказ от продолжения дальнейших реформ. Именно при нем появился ОМОН, и именно при нем обострились межнациональные конфликты в союзных республиках, и пролилась кровь в Тбилиси и Вильнюсе о чём сегодняшние либеральные апологеты Горбачёва предпочитают лишний раз не вспоминать.

Другое дело «реформировать» СССР так чтобы, не потерять личную власть, но при этом ввести СССР в «семью цивилизованных народов», стать частью «успешного» Западного мира прекратив конфронтацию двух миросистем.

Зачем это нужно было Горбачёву?

А затем что СССР перестав бороться за построение всемирного пролетарского государства, не мог не стать частью мировой капиталистической системы, её периферийной частью какой и была дореволюционная царская Российская империя. И в этой ситуации победить Западный мир у СССР не было никаких шансов. Как невозможно обыграть шулера в карточной игре, так и невозможно переиграть капитализм в рамках капиталистической логики. А стало быть, правящая горбачёвская верхушка СССР была кровно заинтересована в том, чтобы примкнуть к победителям на наиболее выгодных для себя условиях. Конфликт Горбачёва и Ельцина это не конфликт «демократа» и «консерватора», а конфликт двух партийных карьеристов за место под солнцем. Победил более решительный и смелый Ельцин.

Михаил Горбачев, «верно служил» советской системе, делал карьеру. Точно так же поступал и Борис Ельцин и Егор Гайдар и многие другие будущие реставраторы капитализма, включая и нынешнего президента. Но как только КПСС и советская система стали обузой для них лично они не задумываясь, и не сожаления отринули старую идеологию и правила жизни.

В эпоху Горбачёва будущие реставраторы капитализма предпочитали именовать себя «демократами», они много разглагольствовали о «кооперации», о «борьбе с привилегиями», и о возвращении к «ленинским нормам», но очень вскоре выяснилось, что перед нами не «демократы», а господа буржуазные либералы, не кооперация, а приватизация, не ленинские нормы социализма, а самый настоящий капитализм.

Если бы Горбачёв, Ельцин и иже с ними мог ли бы осуществить в своих собственных классовых интересах реставрацию капитализма в рамках Советского Союза, они бы сделали так, но сама логика развития событий помешало этому.

Чем закончил бывший глава бывшего Советского государства мы все хорошо знаем. Съёмкой в рекламе пиццы. Потешным участием в президентских выборах 1996 года. И наконец, откровенным лакейством в адрес Путина.

Живо ли дело Горбачёва? Да живо. Ведь главное дело Горбачёва не пресловутые «гласность», а перестройка (читай демонтаж!) советской системы. Ведь если бы горбачёвы и ельцины и в самом деле были бы не реставраторами капитализма, а борцами с «тёмным тоталитарным прошлым» то, что мешало им попробовать произвести демократизацию советской системы на основе идей социализма и в рамках СССР? Ведь будь сейчас Советский Союз мы не стали бы свидетелями новых гражданских войн «бывших» советских народов, войн «всех против всех» от Нагорного Карабаха и Приднестровья до Чечни и «спецоперации» в Украине.

Для многих либералов Горбачёв ценен тем, что благодаря его политике перестройки в СССР зародилась открытая политическая борьба. Да, это обстоятельства и впрямь могло бы быть поставлено в заслугу Михаилу Сергеевичу, если бы «дарованные» Горбачёвым свободы были бы с успехом использованы народами СССР как орудие в борьбе с реставраторами капитализма, но, увы, такая возможность была упущена. Политические противники Горбачёва и Ельцина были либо ультролибералами вроде Валерии Новодворской либо «левыми» консерваторами вроде Нины Андреевой и Виктора Анпилова. В той схватке не нашлось места разумному демократическому социализму. Но примечательно тут и то с каким упоением люди называющие себя либералами готовы прославлять то реформатора Петра Великого, то Александра Второго «освободителя», то бывшего «верного сталинца» Никиту Хрущёва, и наконец Горбачёва. Ей-богу такой «номенклатурный» подход просто смешён!

Настоящая демократия, то есть народовластие возможна лишь в условиях действительного социализма, то есть в условиях общественной, народной собственности. Но такую свободу народу не подарит ни одна элита сверху, такую свободу можно лишь завоевать и отстоять в классовых боях, завоевать сложно, но прочно.