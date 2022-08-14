Главная Рубрики Дебаты 2022 Август 14 Левым нужна обычная адекватность

Левым нужна обычная адекватность

 

Левым нужна обычная адекватность

Ответ на статью П. Каторжевского «Левым нужна «новая искренность»

 

Представьте себе астронома, который бы взялся наблюдать за звёздами не в ясную погоду из специально оборудованной обсерватории, расположенной на возвышенности за городом — а в густой туман из придорожного оврага. Нетрудно понять, что результаты его наблюдений оказались бы весьма скудными и неточными.

К сожалению, многие левые авторы в XX веке изучали движение общества к коммунизму, находясь в столь же неблагоприятных для наблюдения социальных условиях, как и наш несчастный астроном. Как следствие, их прогноз, сделанный во время реакции, оказался затемнён и затуманен случайными факторами внешней среды. Этим объясняются глубокий пессимизм, вера в торжество глобального капитала и надежда на случайные и иррациональные события, способные подорвать изнутри беспросветный мрак капиталистической тотальности,  свойственные для таких авторов как Вальтер Беньямин, Эрнст Блох, Карл Маннгейм, Герберт Маркузе, Ги Дебор, Жан Бодрийяр, Даниэль Бенсаид и Марк Фишер.

Ту же убеждённость в тотальном торжестве капитализма вкупе с опасениями, как бы эта идиллия не разрушилась вдруг от непредвиденных и случайных происшествий, с либеральных позиций излагает известный американский политолог Френсис Фукуяма в трактате “Конец истории”.

Критике этих представлений о полном торжестве капитализма и пораженческих настроений в левом движении, получивших некоторое распространение после провала европейских революций и усилившихся после распада СССР посвящена статья питерского политолога Павла Каторжевского «Левым нужна «новая искренность». И не только в политике», вышедшая на «Рабкоре». Всего в ней можно выделить четыре части:

  1. В начале автор указывает на то, что Фукуяма в целом ошибся в своём прогнозе и история не закончилась — однако угадал, что “почти на два десятилетия мир погрузился в беспросветный центризм и серость, казавшиеся вечными”.
  2. Далее рассматривается приспособленчество левых, поверивших в идеи торжества капитализма, проводивших буржуазную политику и набиравших всё меньше голосов на выборах.
  3. Затем подобное приспособленчество связывается с торжеством цинизма и постмодернизма в культуре и в политике.
  4. Наконец, в качестве выхода предлагается отказаться от цинизма и постмодернизма в пользу “новой искренности” и меньшей рациональности.

Соглашаясь с явной ошибочностью веры в торжество и вечность капитализма, нельзя согласиться с предложенной альтернативой, поскольку она предполагает выбор из двух дурных крайностей:

а) Или мы являемся последовательными рационалистами и прагматиками — и тогда должны выступать за приспособленчество к текущим реалиям капиталистической политики и экономики, беря пример с позднего Каутского или уже в наше время — с Ципраса, Зюганова и тому подобной публики;

б) Или мы выступаем против капиталистической тотальности — но тогда нам следует ограничить рациональность, уверовать в социалистические принципы и идеалы, внешние существующей действительности.

Тем самым капиталистам и оппортунистам приписывается ум и цинизм как свобода от веры в искусственные идеалы, а революционность определяется верой в эти идеалы вследствие наивности и недостатка ума. Большей услуги либеральным пропагандистам, стремящимся доказать интеллектуальную несостоятельность марксизма и утопичность коммунизма трудно представить.

К счастью, подобная трактовка как рациональности, так и этических принципов чужда марксизму, в котором то и другое не берётся с потолка, а выводится из социальной действительности в движении. Отсюда следуют две линии аргументации: виртуальная и актуальная – либо мы рассматриваем движение общества виртуально, в целом; либо обращаем внимание на конкретные механизмы взаимодействия актуальных частей. Чтобы составить целостное понимание о соотношении этики и рациональности в марксизме, рассмотрим процесс развития общества обоими способами.

 

Картина развития общества в целом

С момента возникновения орудийно-языковой деятельности у наших предков — человекообразных обезьян, история развития общества представляет собой ряд качественных скачков в материальном производстве и отношениях по поводу его продуктов, то есть — в политике и в культуре. Таким образом, необходимо проследить три ряда событий в их взаимосвязи:

  1. Ряд технических изобретений, позволявших производить больше благ, затрачивая меньше усилий, начиная от палки-копалки, каменного топора, освоения огня и одежды — и до современных безлюдных складов и фабрик, полностью обслуживаемых роботами, полётов в космос, атомных электростанций, квантовых компьютеров и редактирования генома взрослых особей.
  2. Ряд политических изменений — бунтов, восстаний и революций, трансформировавших существующую структуру общества в направлении большей свободы, равенства и богатства. Восстание Спартака, Жакерия, крестьянская война в Германии, Голландская, Английская, Американская и Французская буржуазные революции, Парижская коммуна, революции 1905 и 1917 годов в России, Китайская революция, ряд национально-освободительных движений при распаде колониальной системы — и бесчисленные бунты, восстания и забастовки угнетённых и эксплуатируемых групп, сотрясающие основы капитализма с нарастающей силой с момента его возникновения и до наших дней.
  3. Ряд культурных революций — философских, научных и художественных прорывов, с момента возникновения протонауки и философии в античности через мрак средневековья к современному экспериментальному естествознанию, научному атеизму, критике метафизики и идеализма, научному социализму Маркса и Энгельса и этапам последующего развития их идей в направлении всеобщей социальной инженерии, предпосылки для которой вызревают на наших глазах.

Таким образом, вся история общества предстаёт как история непрерывной революции — поступательного прогресса производительных сил и форм их существования. То же верно и для дообщественной истории, для биологических и физических форм движения материи. От момента возникновения данной вселенной до формирования Солнечной системы и возникновения жизни на Земле, через четыре миллиарда лет экспоненциально ускоряющейся биологической эволюции и ряд общественно-экономических формаций в будущее тянется нить исторической необходимости, связующая воедино звенья поступательного прогресса форм движения материи.

Насколько же невообразимым по своей безграмотности в этом контексте теперь видится утверждение Фукуямы и иных апологетов “вечности капитализма”, надеющихся убедить нас, что процесс развития, шедший до написания его книги по меньшей мере 13,8 млрд лет — время существования наблюдаемой вселенной — вдруг закончился, и в будущем нас не ждёт  множество следующих качественных скачков в развитии!

 

Недостаточность рассмотрения прогресса в целом

Вместе с тем, изложенная выше картина является не полной без учёта конкретных противоречий, движущих систему по пути прогресса. Без них эта картина является уязвимой для двоякой критики.

Во-первых, помимо моментов развития какой-нибудь злонамеренный софист мог бы подобрать моменты деградации или стабилизации форм существования материи, постаравшись на их основе доказать, что мир не развивается, а остаётся неизменным, или даже деградирует. Однако с учётом повсеместности достижений как социального, так и научно-технического прогресса подобные воззрения могут быть отброшены до философской критики, на основе одного лишь здравого смысла.

Во-вторых, наш оппонент может согласиться с существованием всеобщей тенденцией к развитию, но потребовать доказательств, почему мы должны считать, что вслед за капитализмом обязательно должен последовать коммунизм, а не какое-то иное состояние – скажем, не технологическая сингулярность, описываемая такими футурологами как Рей Курцвейл или Ник Бостром? Данное возражение является более существенным и нуждается в развёрнутом ответе, тем более актуальном, что многие левые агитаторы не могут внятно объяснить причин конца капитализма и его перехода к коммунизму, ограничиваясь либо абстрактным прогрессивизмом, либо ссылаясь на сомнительные и недоказуемые гуманистические идеалы — иначе говоря, подменяя аргументы морализаторством.

Причина подобной подмены является двоякой, и связана с тем, что при выборе и уточнении мировоззрения как аудитория подобных агитаторов, так и они сами, руководствуются не научными и философскими понятиями, а эмоциями и смутными образами. Отсюда мы видим в расхожих формах агитации бесчисленные и типовые примеры позеленевших от жадности капиталистов, озверевшую империалистическую военщину, страдающий в нищете — или напротив, ведущий героическую борьбу пролетариат, и т.д. Не то что бы всё это не соответствовало действительности — напротив, подобные примеры зачастую весьма точно характеризуют существенные тенденции в развитии капитализма. Однако остановка на данном уровне тормозит освоение собственно научного понимания капитализма и причин его падения, в которых единичные примеры, сострадание эксплуатируемым, как и  негодование по поводу антинародных законов и империалистических войн, отходят на второй план как частные случаи общих закономерностей.

Политэкономический механизм развития общества

Напротив, в “Немецкой идеологии” Маркс и Энгельс абстрагируются от частных случаев и формально определяют коммунизм как “действительное движение, которое уничтожает теперешнее состояние”, а не как какое-то заранее выдуманное состояние, к которому утописты мечтают привести общество. Данное определение коммунизма является действительно гениальным, поскольку позволяет

  1. Размежеваться с реакционерами и консерваторами, которым в противном случае пришлось бы доказывать, что заведомо нелепую идею, что теперешнее состояние общества является вечным.
  2. Размежеваться с утопистами, которые полагают, будто заранее знают, как облагодетельствовать человечество, и что именно их прожект является единственным решением всех мировых проблем, вне зависимости от того, действительны ли эти проблемы, и как они решаются сами по себе.
  3. Развернуть научно-исследовательскую программу по изучению того, как устроено капиталистическое состояние, каковы его внутренние противоречия, и как их движение ведёт капитализм к закономерному и скорому концу.

Без сомнения коммунизм как движение капитализма к своему концу устроен весьма сложно. Но это сложность, произрастающая из простых принципов самоорганизации социальной материи, составляющих содержание материалистического понимания истории, в основе которого, согласно мысли молодых Маркса и Энгельса, высказанной ими в начале “Немецкой идеологии”, лежит признание того факта, что: “производство жизни — как собственной, посредством труда, так и чужой, посредством рождения — появляется сразу в качестве двоякого отношения: с одной стороны, в качестве естественного, а с другой — в качестве общественного отношения, общественного в том смысле, что имеется в виду сотрудничество многих индивидов, безразлично при каких условиях, каким образом и для какой цели. Отсюда следует, что определённый способ производства или определённая промышленная ступень всегда связаны с определённым способом совместной деятельности, с определённой общественной ступенью, — самый этот способ совместной деятельности есть «производительная сила», — что совокупность доступных людям производительных сил обусловливает общественное состояние и что, следовательно, «историю человечества» всегда необходимо изучать и разрабатывать в связи с историей промышленности и обмена.”

Общеизвестно, что на ранних этапах капитализма совместная производственная деятельность членов общества принимает форму рынка мелких собственников, производящих товары и обменивающихся ими друг с другом и с конечными потребителями по законам свободной конкуренции. Вся апология сторонников капитализма основывается на попытках “доказать”, или скорее не дать поставить читателю под сомнение вечность частной собственности, свободного рынка и конкуренции. Однако при рассмотрении данной системы в движении, очень скоро выделяются тенденции, ведущие к уничтожению частной собственности, свободного рынка и конкуренции исходя из логики их собственного развития. Рассмотрим это движение с точки зрения объективных противоречий материального производства.

 

Экономический кризис

  1. Допустим, что имеет место свободный рынок индивидуальных производителей, каждый из которых сам работает, сам владеет собственностью и сам торгует с другими в меру своих способностей.
  2. Очевидно, что в ходе конкуренции более умные, талантливые и успешные предприниматели — или просто те, кому больше повезло — обогащаются. Аналогично, менее успешные предприниматели разоряются, вне зависимости, что послужило причиной неудачи: их собственная глупость или неблагоприятное стечение обстоятельств. Тем самым, свободная конкуренция неизбежно порождает расслоение, выражаясь в обогащении одних и разорении других, а значит — в сокращении числа собственников.
  3. Также очевидно, что обогатившиеся предприниматели получают возможность более не работать, а нанять за счёт приобретённых средств работников из числа обанкротившихся бизнесменов, чтобы те работали вместо них. Бывшие предприниматели, лишившиеся собственности, вынуждены наниматься к первым, чтобы не умереть от голода. Что в свою очередь влечёт во-первых, углубляющееся разделение труда; и во-вторых, углубляющееся классовое разделение.
  4. Разделение труда ведёт к повышению его производительности, что ведёт к усилению эксплуатации. Смысл эксплуатации наёмных рабочих состоит в том, чтобы заставить их работать дольше необходимого для поддержания собственной жизни времени. Стоимость последнего достаётся наёмным работникам в виде заработной платы; а стоимость всего остального времени, что они работали на капиталиста, достаётся последнему в виде прибавочной стоимости, которой он распоряжается по своему усмотрению.Тем самым между бывшими и действующими собственниками средств производства устанавливаются отношения неэквивалентного обмена, являющиеся критерием классового разделения.
  5. Присвоение прибавочной стоимости в условиях неэквивалентного обмена ведёт к подрыву покупательской способности масс, так как стоимость произведённых товаров априори выше стоимости заработных плат, выплаченных рабочим по итогам эксплуатации их труда. Иначе говоря, у масс при капитализме всегда имеется меньше денег, чем необходимо чтобы купить произведённые их трудом товары.
  6. Подрыв покупательской способности масс ведёт к сокращению прибылей и обострению классового разделения, выражающегося в разорении ещё большего числа капиталистов и массовой безработице.
  7. Рост безработицы, разорение и пролетаризация мелкого бизнеса и общее обнищание масс толкают их в экономическую, политическую и идеологическую борьбу за перераспределение благ, рост зарплат и завоевание прав на всё перечисленное.
  8. Поскольку рабочие, мелкие буржуа, мелкие служащие и иные страты, страдающие от кризиса перепроизводства составляют большинство общества, их борьба за перераспределение власти и передел собственности всегда заканчивается успехом, в той или иной мере.
  9. Победы рабочих и следующих за ними классов и прослоек в экономической, политической и идеологической борьбе позволяют поднять уровень зарплат и улучшить условия труда, повысив покупательную способность масс и разрешив кризис перепроизводства.
  10. Рост зарплат и иные победы рабочего движения принуждают капиталистов закупать новое оборудование, наращивая долю постоянного капитала, ещё более повышая производительность труда, автоматизацию производства и разоряя ещё больше мелких, слабых и недальновидных капиталистов, запуская новый виток спирали уничтожения частной собственности и капитализма в целом.

Без сомнения, данный механизм может быть рассмотрен много более подробно, чему и посвящены четыре тома “Капитала” Маркса. Тем не менее его суть резюмируется им довольно кратко в конце 24-й главы 1-го тома:

“Когда этот процесс превращения достаточно разложил старое общество вглубь и вширь, когда работники уже превращены в пролетариев, а условия их труда — в капитал, когда капиталистический способ производства становится на собственные ноги, тогда дальнейшее обобществление труда, дальнейшее превращение земли и других средств производства в общественно эксплуатируемые и, следовательно, общие средства производства и связанная с этим дальнейшая экспроприация частных собственников приобретает новую форму. Теперь экспроприации подлежит уже не работник, сам ведущий самостоятельное хозяйство, а капиталист, эксплуатирующий многих рабочих.

Эта экспроприация совершается игрой имманентных законов самого капиталистического производства, путём централизации капиталов. Один капиталист побивает многих капиталистов. Рука об руку с этой централизацией, или экспроприацией многих капиталистов немногими, развивается кооперативная форма процесса труда в постоянно растущих размерах, развивается сознательное техническое применение науки, планомерная эксплуатация земли, превращение средств труда в такие средства труда, которые допускают лишь коллективное употребление, экономия всех средств производства путём применения их как средств производства комбинированного общественного труда, втягивание всех народов в сеть мирового рынка, а вместе с тем интернациональный характер капиталистического режима. Вместе с постоянно уменьшающимся числом магнатов капитала, которые узурпируют и монополизируют все выгоды этого процесса превращения, возрастает масса нищеты, угнетения, рабства, вырождения, эксплуатации, но вместе с тем растёт и возмущение рабочего класса, который постоянно увеличивается по своей численности, который обучается, объединяется и организуется механизмом самого процесса капиталистического производства. Монополия капитала становится оковами того способа производства, который вырос при ней и под ней. Централизация средств производства и обобществление труда достигают такого пункта, когда они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Она взрывается. Бьёт час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют.”

Неизбежность экспроприации экспроприаторов, падения капитализма и наступления коммунизма и обязан разъяснять массам всякий коммунист, в особенности агитатор.

 

Выводы:

Как мы видим, этот механизм, вследствие которого капитализм с каждым днём всё больше приближается к своему концу и перерастанию в коммунизм, в своей основе предельно прост, представляя собой развитие производительных сил путём уничтожения частной собственности на средства производства — и всё! Ни всемирное сострадание, ни идея справедливости, ни всеобщее благо не являются причинами ни падения капитализма, ни наступления коммунизма, ни классовой борьбы, и не лежат в основе коммунистической идеи.

Современным коммунистам, и в особенности коммунистам-агитаторам давно пора кончать со страдальческо-сострадальческой идеологией в левом движении. Мировая скорбь, бесконечные стоны о том, как же силён капитализм и как трудно нам будет его победить, не работают. Шатаниям людей неопределившихся коммунист обязан противопоставить адекватность, здравомыслие и уверенность в скором конце капитализма и наступлении лучшего будущего. Эту уверенность в победе коммунизма, основанную на точном знании законов развития общества, открытых Марксом и Энгельсом, тов. Каторжевскому и следовало транслировать в массы. Вместо этого мы слышим от него нечто неудобовразумительное: будто какие-то усилия капиталистов, их идеологов или запутавшихся во вранье оппортунистов способны остановить или затормозить наступление коммунизма на всей планете.

Капиталисты, как мы видим, ни на что в этом процессе повлиять не способны. Подчинённые железной логике самоуничтожения капитализма, перерастающего в капитализм, они являются винтиками машины исторического прогресса, намертво в неё встроенными и способными лишь разориться и капитулировать перед грядущим коммунизмом.

Буржуазные идеологи, типа Фукуямы, не способны сочинить ничего нового и убедительного, чтобы оправдать существование капитализма. Поэтому самые умные из них уже капитулировали и ведут речи о переходе от капитализма к “stakeholder-capitalism” — то есть разновидности буржуазного социализма.

Что касается оппортунистов, то общеизвестно, что это, как правило, люди не очень умные, безвольные, с плохой памятью на даты и события, а также с рассеянным вниманием. Одним словом — бесхарактерные.Так могут ли они хоть по отдельности, хоть все вместе опровергнуть концепцию исторического материализма, открытую Марксом и Энгельсом? И могут ли они затормозить движение глобализации и обобществления производства, имманентно присущее самому капитализму, ежесекундно приближающее его к коммунизму? Здравый смысл подсказывает, что ни на то, ни на другое эти господа не способны.

Пожалуй, их софизмы всё же могут запутать товарищей, не разобравшихся как следует в учении Маркса. Но по здравом рассуждении все они будут отброшены как совершенно несостоятельные. В целом оппортунисты, мудрствующие о том, что коммунизм не настанет, напоминают тех самых астрономов, пытающихся наблюдать звёзды в туман из глубокого оврага и делающих на этом основании вывод, что небесные светила поглотила мировая тьма.

Не менее экстравагантным является и призыв тов. Каторжевского лечить оппортунизм “новой искренностью” и отступлением от “буржуазной” рациональности в пользу сострадальческого социализма. Ведь именно на мнимой связи левых идей с сострадательной глупостью, а правых, соответственно, с циничным рассудком связан известный софизм, приписываемый Черчиллю: “Кто не был социалистом в молодости, у того нет сердца; кто в зрелости не стал консерватором, у того нет ума”.

Однако, с научной точки зрения сердце есть пропульсаторный орган, перекачивающий кровь по организму. И находится в нём, вопреки фантазиям реакционеров, не сострадание или его отсутствие, а венозная и артериальная кровь — что выдаёт их безграмотность по части анатомии человеческого организма и устройства психики. А что касается ума, то мы уже убедились, чторациональность всецело на стороне коммунистов, так что нам нет нужды от неё куда-то отступать и обосновывать свою правоту какими-то сомнительными аргументами.

Здесь же можно отметить, что сострадальческий социализм является тупиковым и с агитационной точки зрения. Так как если уверенность в возможной победе коммунизма и необходимости борьбы за неё зависит не от холодной логики, связующей факты в стройную теорию, с которыми ничего не может случиться — а от сострадания к несчастьям, болезням, нищете, безграмотности и иным бедам людей при капитализме, то по мере обесценивания роли страдания отдельного субъекта, неизбежной при ознакомлении с потоком новостей о всё новых и новых катастрофах, эпидемиях, пожарах, войнах и тому подобном, сострадальческая мотивация неизбежно будет снижаться. В одиночку мы не можем спасти миллионы человеческих и миллиарды животных, ежегодно гибнущие от противоречий капитализма. А то, что мы можем сделать, представляет собой ничтожные доли процента от общего массива распределяемых в системе зол. Всё это ведёт, что фантазии о ценности отдельных жизней, о своей способности им помочь и о социализме как идеологии, оправдывающей такую помощь, исчерпываются. В результате такой “левый”, не знающий научного обоснования социализма, как только его фантазии исчерпаются или сменятся другими, перекрасится либо в обывателя, либо в реакционера.

Чтобы не трудиться впустую и не плодить потенциальных обывателей и реакционеров, марксисты, пропагандирующие научный социализм, должны по возможности сразу же излагать его в строгой научной форме. Важно подчёркивать, что с исторической точки зрения не мы, коммунисты и рабочий класс, находимся в бедственном положении, а империалисты и все реакционеры, поскольку конец их системы близок. Представьте, как апологеты капитализма глазами полными отчаяния и безысходности взирают на уничтожение частной собственности в ходе конкуренции и монополизации, а все их усилия сдержать рабочее движение раз за разом оказывающиеся тщетными! – и вам не понадобится отступать от рациональности ни на йоту в ходе обоснования необходимости победы глобального коммунизма.

Что касается так называемой “новой искренности”, то она, судя по своим эффектам, представляет собой новый сорт дурмана для интеллигенции, отвлекающего от классовой борьбы и научного познания мира. В самом деле: борьба пролетариата и буржуазии, которые есть на самом деле, подменяется борьбой постмодерна с метамодерном и цинизма с новой искренностью, которые есть лишь в воображении тех граждан, которые в это уверовали.Чем это отличается от басен про борьбу бога с чёртом в религии или борьбу красной и чёрной метафизики в секте Кургиняна? И что делать нам, обычным марксистам, до которых и постмодернистский цинизм не дошёл, и новая искренность не доехала?

В этом смысле ответ уже давно известен: держаться не новых или старых учений, а обыкновенной адекватности, с точки зрения которой выделять и в уже имеющихся, и в новых явлениях рациональное зерно и метафизическую шелуху.

Как методологический принцип, адекватность может быть кратко определена в двух аспектах:

  1. Позитивно, как ясное и отчётливое, всестороннее познание сущности явлений.
  2. Негативно, как выявление и отвержение идеологических, метафизических и идеалистических искажений и в теории, и на практике.

С этой точки зрения нельзя не признать, что наиболее адекватной из имеющихся теорий развития общества на сегодняшний день является научный социализм – целостное мировоззрение, позволяющее наблюдать как пространственно-временную упорядоченность событий, так и механизмы, её организующие.

Не мудрствовать, не шататься, не впадать в догматизм, а методично развивать и пропагандировать уже имеющееся знание до полной победы глобального коммунизма – это и есть сегодня, как и во времена Маркса, самая адекватная позиция, которой всем нам и следует держаться.

 

Евгений Коноплёв, философ

Рабкор.ру
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14-8-2022 Дебаты, , , , , , , 85
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