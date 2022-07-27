Структуру судов — приблизить к запросам граждан и общества

Реформа судебной системы остается сегодня проблемой, о которой не говорят только выгодоприобретатели работы сегодняшней структуры судов. Реформа давно назрела. Загруженность судов общей юрисдикции и арбитражных судов сегодня перешла все мыслимые границы, на одно дело отводиться порой всего по пять минут, хоть это в основном происходит в судах крупных городов.

Практика показывает, что необходим целый ряд существенных изменений.

В Верховном суде должна быть организована работа по управлению всей судебной системы, а не только правосудия на «крайний случай».

Думается мне в суде должен быть прокурор, подчиненный председателю Верховного суда, а не только Генеральному прокурору и вести активный надзор за осуществлением правосудия. Прокуратура Верховного суда РФ надзирала бы за местами лишения свободы, действиями и бездействием судебных приставов, в частности, за порядком правосудия в региональных судах, и приносила бы протесты в случае мониторинга отдельных дел, независимо от лиц, участвующих в том или ином деле, самостоятельно. На местах может быть представительство прокуратуры Верховного суда РФ.

Обычный порядок надзора за судебными решениями осуществляли бы и органы независимой прокуратуры (генеральной, региональной и т. д.) по обращению граждан, а прокуратура Верховного суда следила бы за единообразием правоприменительной практики.

Должно быть и присутствие Следственного комитета при Верховном суде Российской Федерации. Некое судебное присутствие, где расследовались бы дела о тяжких преступлениях, передаваемых на доследование. В том числе экономических преступлениях, преступлениях против правосудия и конституционного порядка. Следователи при Верховном суде при необходимости бы передавали дела в нижестоящие инстанции, если так решит суд, или же проводили непосредственное доследование или проверку перед отправкой в суд нижестоящей инстанции, давали бы руководящие указания.

Можно создавать и региональные присутствия Следственного комитета или просто именовать их отделениями Следственного присутствия Верховного суда РФ в том или ином краю или области, республике или автономии без отнесения к Следственному комитету как ведомству в принципе.

Своего рода адвокатское присутствие я также бы сформировал при Верховном суде, которое регулировало бы назначение адвокатов лицам, не способным оплатить своих защитников. Дело в том, что нынешнее положение адвокатуры никак не конституировано и не определены права всех адвокатов, входящих в реестр, утвержденной адвокатскими палатами регионов, быть защитниками по разной категории дел.

Вернул бы я в суд и институт народных заседателей, которые в отличие от трех профессиональных судей были бы вправе задавать вопросы подсудимому или спорящей стороне, становясь на ту или иную позицию или занимая нейтралитет до конца процесса. Это было бы актуально особенно при пересмотре дел в порядке апелляции, кассации (рассмотрению по первой инстанции) и надзора с участием обоих сторон в процессе и в уголовных делах первой инстанции.

Адвокатов жертв преступлений я бы относил к иному судебному присутствию, где они бы сотрудничали с прокуратурой Верховного суда РФ суда и Генеральной прокуратурой (региональными, районными и городскими органами) в деле выдвижения обвинения. Можно это именовать Первым и Вторым адвокатским присутствием при Верховном суде РФ, либо специальными адвокатскими коллегиями судебной защиты и уголовного преследования (не путать с организационно-правовыми формами).

Именно в таком преобразовательном ключе можно будет считать судебную власть совершенно независимой, полной и прозрачной, а пересматривание судебных решений эффективным, судебную защиту квалифицированной, работу судебных органов надежной.