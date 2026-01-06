

Металл и рыба: курильская искра в грядущем мировом пожаре

Краткая история борьбы за Курильские острова

Для лучшего понимания предмета обратимся к истории.

С древних времен Курильские острова населяло племя айнов. До XIX в. и русские, и японцы одинаково вели торговлю с ними и вообще осваивали территории. К концу XVIII столетия японцы начали строить первые фактории, русские — создавать карты, описания гряды.

Первое столкновение произошло в 1807 году. Тогда лейтенант Хвостов и мичман Давыдов устроили своевольный «рейд» на японские острова, в т.ч. курильские Итуруп и Уруп (южная часть гряды, контролировавшаяся преимущественно японцами), по указке умершего незадолго до инцидента купца Резанова. Япония мобилизовалась после случившихся грабежей. Однако российскому правительству удалось всё уладить, а Хвостов и Давыдов позднее были судимы в России.

Дипломатические отношения между Японией и Российской империей были установлены в 1855 г. в японском городе Симода. Поскольку Россия в это время вела Крымскую войну (1853-1856) и проигрывала в ней, японцы воспользовались данной слабостью и вынудили русских отказаться признать Сахалин «неразделенным». Тем не менее большая часть Курил оставалась за Россией.

В 1875 г. в Санкт-Петербурге был подписан договор, по которому Япония отказывалась от своих прав на Сахалин в обмен на уступку Россией всех Курильских островов. Его подписал символ русской дипломатии А.М. Горчаков. Однако такой шаг был оправдан наличием более приоритетных задач во внешней политике России на европейском театре.

На приобретенных территориях японцы создали весьма жесткие условия жизни для населения Курил. Русские и алеуты были депортированы, фактической администрацией стали офицеры, часть айнов оказалась передана в рабство.

В 1905 г. казалось, что путь возвращения в Россию для Курил окончательно закрыт. Подписанный в Портсмуте договор завершил русско-японскую войну 1904-1905 гг., но закрепил за Японией право ещё и на Южный Сахалин.

В следующие 40 лет в обоих государствах происходит множество событий. Страны становятся союзниками по Антанте в Первой мировой войне (1914-1918). В России происходят две революции в 1917 г., затем Гражданская война, она проходит через форсированную индустриализацию, коллективизацию и, наконец, вторжение нацистской Германии в 1941 г. В Японии в 1926 г. на императорский трон восходит Хирохито, который обостряет отношения с СССР и вступает во Вторую мировую войну на стороне стран Оси.

В августе 1945 г., в соответствии с Ялтинскими соглашениями (февраль 1945 г.), Советский Союз объявляет войну Японии. Красная Армия высаживается на Курильских островах. Этим ставится крест на японском владении островами. 2 сентября был подписан акт о капитуляции Японии.

Однако на конференции в Сан-Франциско 1951 г. США заключили сепаратный мирный договор с Японией без учета интересов СССР, так как последний не принимал участие в конференции. Причиной стали усилия Вашингтона по недопущению участия в конференции союзников Москвы. В ответ Советский Союз предложил поправки, но они были отклонены.

В 1955 г. в Лондоне начались переговоры между СССР и Японией. Они привели к выдвижению т.н. «формулы Аденауэра», которая предполагала восстановление дипломатических отношений без решения территориального вопроса по образцу аналогичного договора с ФРГ.

В конечном итоге 19 октября 1956 г. в Москве, после более чем полутора лет переговоров, стороны подписали Совместную декларацию. Согласно тексту документа, состояние войны прекращалось, но вопрос с Курилами не решался.

В 1960 г., когда Япония заключит договор об обороне с США, советское руководство фактически откажется признавать наличие территориального спора. Такая позиция Москвы формально сохранится вплоть до вступления в должность президента России Б.Н. Ельцина, а фактически — до В.В. Путина.

Всё это показывает, что для разрешения территориальных споров на рациональных принципах (благо населения и его воля), а не принципах извлечения как можно большего числа рыночных выгод «метрополией», недостаточно наличия с одной стороны стола переговоров некапиталистического государства. Это последнее будет действовать в соответствии с навязываемыми ему окружением отношениями (ввиду самого факта их существования), покуда не произойдет структурных изменений в миропорядке на глобальном — или относительно региональном — уровне.

В 2000-х и 2010-х гг. будут довольно часто предприниматься попытки начать переговоры по заключению мирного договора. В 2018 г. японский премьер-министр Абэ-Синдзо даже заявит о готовности вести переговоры о заключении между Японией и Россией мирного договора на «основе территориальной статьи» Московской декларации 1956 г. В январе 2019 г. они стартовали, но ничем не закончились. Позже ситуация осложнилась событиями 2022 года.

Курилы Сегодня

Чтобы понимать, какое место сегодня Курильские острова занимают в российско-японских отношениях и насколько выросло их значение в современности, нужно определить в чем состоит их ценность.

В первую очередь — в подземных ресурсах. На островах (особенно в южной части гряды) сконцентрированы большие запасы серы и рения. Последний — это металл высоких технологий. Высокопрочные суперсплавы для космической и авиационной техники, содержащие от 4 до 10% рения, выдерживают температуры до 2000 градусов и более без потери прочности. Из них изготавливаются корпуса и лопасти турбин, сопла двигателей ракет и самолётов. Кроме того, рений используется в нефтехимической промышленности — в биметаллических катализаторах при крекинге и риформинге нефти. Он применяется в электронике и электротехнике (термопары, антикатоды, полупроводники, электронные трубки и т. д.).

Особенно широко в этой отрасли промышленности использует рений Япония (65-75% своего потребления [1]). Последний факт здесь немаловажен. Наличие такого ресурса, активно потребляемого в Японии, на Курильских островах является одной из причин, по которым японские производители высоких технологий особо заинтересованы во владении южнокурильским архипелагом. Япония, по данным за последнее десятилетие [2], вовсе не является лидирующей страной по добыче рения, хотя и нуждается в нём. Удешевление первостепенного для высокотехнологичной промышленности ресурса за счет включения хотя бы богатого на рений о. Итуруп в рамки национального рынка Японии предоставило бы японскому бизнесу значительные выгоды и разогнало бы потенциал производства в этой сфере.

С той же точки зрения, Курилы возымели особое значение для российских предприятий лишь начиная с 2022 года, когда вдруг была обнаружена необходимость [3] развития высокотехнологичной отрасли и вообще диверсификации экономики. Тогда же этот ее сегмент стал демонстрировать определенный рост [4], практически не наблюдавшийся ранее.

Потребности отечественной оборонки в рении составляют до пяти тонн в год. Вулкан Кудрявый ежегодно выбрасывает 20 тонн рения [5]. Таким образом, можно не только полностью обеспечить потребности ВПК, но и выйти на мировой рынок. Редкий металл, что называется, на вес золота: цена килограмма рения доходит до 1,4 тысячи долларов.

Доктор геолого-минералогических наук А. Кременецкий оценивает важность для российской горнодобывающей промышленности о. Итуруп с вулканом Кудрявый следующим образом:

«Для большинства наших учёных уже нет сомнений, что извлечение рения на вулкане Кудрявый целесообразно. Ресурсы рения на нем достаточны для обеспечения внутрироссийской потребности, они превышают оборот этого элемента на всех действующих предприятиях России. Помимо рения, из газовых выбросов можно извлечь висмут, индий, германий, серебро, золото, а также селен. Остаётся засучить рукава. Лишь бы только уникальное вулканическое месторождение на острове Итуруп не оказалось тоже в зарубежье, но не в ближнем, а в дальнем» [6].

Общие ресурсы золота на Курильских островах оцениваются [7] в 1867 т, серебра – 9284 т, титана – 39,7 млн. т, железа – 273 млн. т. Имеются залежи полиметаллических руд. Для сравнения [8], в лидирующей золотой шахте Японии Хишикари запасы этого металла составляют 157 т ( разница с Курилами более чем 10 раз! ), а его добычу можно продолжать ещё только 25 лет. Производство серебра [9] в «Стране восходящего солнца» составляет примерно 1,7 т в год ( на Курилах в таком темпе его можно продолжать еще более 5000 лет ). Железорудные шахты японский бизнес вообще предпочитает размещать за границей: в ЮАР и Бразилии [10].

Что касается титана, то, согласно статистике 1990-х гг. [11], внутренние поставки титановой губки в Японию оставались практически неизменными. В то же время экспорт резко увеличился с 1996 года почти в 3,5 раза, главным образом из-за резкого роста спроса на высококачественные губки для аэрокосмической промышленности. Большая часть дополнительных потребностей была покрыта за счёт импорта из бывших стран СНГ. Таким образом, спрос на ресурс появился ровно в тот момент, когда он стал наиболее активно вывозиться из страны. Японии явно пошло бы на руку получение титановых месторождений Курил для закрытия статьи расходов на импорт титановых губок (который так удобно осуществляется как раз из этого региона). Тем не менее, сложно сказать, что вопрос о добыче именно этого металла стоит во главе угла. С одной стороны, положительное сальдо уже обеспечивает хороший приток денег . С другой стороны, японские предприятия, нуждающиеся в титане, вынуждены закупать этот ресурс по более дорогим ценам, чем могли бы . Гипотетический легкий доступ к курильским месторождениям был бы в состоянии разрешить это противоречие.

Кроме всего этого, в силу природных особенностей Курильских островов, в регионе достаточно развита добыча морепродуктов. Она составляет долю примерно до четверти [12] от объема добычи в Японии (4 млн. тонн) [13]. Надо отметить, однако, что в потреблении Японии импортные морепродукты занимают большую долю [14].

Таким образом, в XXI веке, и к середине 2020-х гг. в особенности, Курильские острова обрели еще большую экономическую ценность, которая, как известно, первее остального определяет развитие политических процессов вокруг региона. Гряда обладает внушительной массой ресурсов, необходимых тяжелой промышленности нашего времени. Чем энергичнее идет «импортозамещение», растет доля ВПК и число соответствующих предприятий, тем большую значимость обретают месторождения таких сырьевых ресурсов, каких в достатке, например, на Курильских островах.

С перспективы уходящего 2025-го года очевидных поводов к столкновению в ближайшее время за владение грядой нет. Но в условиях мировой эскалации сложно утверждать, что таковых не появится, когда данный процесс достигнет определенного уровня напряженности.

Вероятность разгорания пламени возрастает тем выше, чем острее ощущаются потребности тяжелой промышленности в ресурсах региона. Процесс роста высокотехнологичных предприятий и ВПК (как в России, так и в Японии) — два наиболее важных фактора, увеличивающих ценность Курильских островов. Вполне возможно, что даже сейчас значимость Курильской гряды не достигла своего пика и ей предстоит занять не последнее место в грядущем противоборстве враждующих блоков.

Автор: Артём Вятичев

