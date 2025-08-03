

Россияне и экономическое благополучие

«Россияне стали жить лучше: индекс социального благополучия за год вырос на 12%» – гласит новость информационного агентства «Ура.ру» [1]. Данный индекс стабильно растет с 2016 года «что свидетельствует об отсутствии значительного влияния внешних факторов, включая специальную военную операцию и санкционное давление». Количество бедных людей (с доходом меньше 15 552 рублей в месяц) по итогам 2024 года сократилось до 7.2% или до 10,5 млн человек [2].

Удивительные вещи происходят и с инфляцией. Она «замедлилась», «уверенно тормозит» и «снижается все быстрее» одновременно [3-5]. Годовая инфляция на конец июня по данным Минэкономразвития составила 9,39%. С начала месяца цены выросли на 0,19%, а сначала года на 3,76%. С начала месяца больше всего снизились цены на яйца (-8,08%), сахар (-1,28%), картофель (-4,40%), лук (-5,31%), томаты (-8,65%), капусту (-14,92%) [6]. Кто-то в таких условиях даже заметил «сокрушительную победу над инфляцией» [7].

При всем этом россияне стали меньше тратить деньги на покупки и услуги [8], а 48% россиян планируют сократить объем покупок в течение 2025 года [9]. Так как же на самом деле текущая экономическая ситуация сказывается на уровне жизни?

Наиболее явным образом влияние экономической ситуации на свою жизнь человек оценивает по изменениям цен на те товары и услуги, которые он потребляет каждый (или почти каждый) день, т. е. по уровню потребительской инфляции на товары повседневного спроса. Хорошим независимым источником информации о потребительской инфляции выступали данные исследовательского центра «РОМИР», который ежемесячно рассчитывал «Индекс Дефлятор FMCG», отражающий динамику цен на товары повседневного спроса среднестатистического российского потребителя. Однако в ноябре 2024 года «РОМИР» неожиданно перестал публиковать данные дефлятора, а последние данные, которые мы можем отследить, касались сентября 2024 года. Согласно им, относительно сентября 2023 года инфляция составила 22,1%, а относительно базисного 2019 года – 231% [10].

Несмотря на отсутствие данных дефлятора FMCG, «РОМИР» публикует еще ряд индексов, на основании которых можно косвенно определить рост цен на товары повседневного спроса. К ним относятся «индекс недельных расходов», который показывает, сколько денежных средств средняя российская семья потратила на покупку продуктов и товаров повседневного спроса, и «индекс недельного среднего чека», который отражает размер среднего чека на покупку продуктов и товаров повседневного спроса [11].

Рассмотрим динамику обоих этих индексов за 26 недель 2025 года (с 30 декабря 2024 по 29 июня 2025) и сравним ее с аналогичным периодом 2024 года. Следует сразу же отметить сезонность данных показателей внутри периода. Так, наибольших значений расходы и величина чека достигают в период новогодних праздников, 23 февраля и 8 марта, а также майских праздников.





Итак, за первое полугодие 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года средний недельный чек вырос в среднем на 11%, а недельные расходы – на 12%. Таким образом, годовой рост среднего чека и недельных расходов превышает уровень годовой инфляции (9,39%). Интересно, что размер недельного чека в 2025 году на протяжении всего периода был выше, чем в 2024 году, а вот уровень расходов на 17 (21-27 апреля) и 21 (19-25 мая) неделе 2025 года оказался даже ниже, чем в 2024 году. Однако, это всего лишь сезонные колебания, и общий тренд на превышение уровня 2024 года остался в силе.

Теперь посмотрим динамику данных показателей в долгосрочном периоде. За пять лет размер недельного чека вырос в среднем на 61%, а недельные расходы возросли почти вдвое (на 92%).





Кто-то может вполне справедливо возразить, что рост расходов и среднего чека связан не с потребительской инфляцией, а обусловлен ростом доходов россиян и, как следствие, непосредственным ростом потребления. Тем более, по данным Росстата, за последние пару лет средняя зарплата в России значительно выросла [12]. Абстрагируемся от всех тех недостатков, которые связаны с показателем средней заработной платы, и посмотрим динамику:

Таким образом, среднемесячная номинальная заработная плата в России выросла:

в 2021 году по сравнению с 2020 на 10,7%;

в 2022 году по сравнению с 2021 на 13,4%;

в 2023 году по сравнению с 2022 на 14,8%;

в 2024 году по сравнению с 2023 на 19,2%.

По итогам четырех месяцев 2025 года средняя начисленная заработная плата составила 93 412 рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 15,1%, а если сравнивать с 2020 годом – 92,4% [13]. И вот, всё вполне логично. С ростом доходов выросло потребление, что и подтверждается данными «РОМИР».

Рассмотрим ситуацию с другой точки зрения и обратимся к психологическому закону Дж. М. Кейнса. Закон гласит, что по мере роста дохода, потребление также будет расти, однако в меньшей степени. То есть, по мере роста дохода россиян, мы должны увидеть, как рост потребления, так и рост сбережений. Данный показатель мы также можем отследить с помощью данных «РОМИР», а именно через «индекс свободных денег» [11]. Под свободными деньгами понимаются денежные средства, которые остаются у домохозяйств после покупки товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг.

За 5 лет, несмотря на сезонные колебания, процент свободных денег у среднестатистической российской семьи постепенно имеет тенденцию к снижению. Начиная с января 2024 года, индекс вообще стагнирует и колеблется большую часть года в районе 20%. В 2025 году ситуация несколько исправляется, однако даже в январе индекс не достигает значений 30%+, как в предыдущих периодах. Чтобы подтвердить тренд на снижение процента свободных денег у населения, необходимо дождаться данных за июнь, которые, согласно сезонности, должны быть выше майских. Однако если рост будет незначительным, то это подтвердит тенденцию.

По этим причинам, я считаю целесообразным предполагать, что рост недельных расходов на товары повседневного спроса за 2020-2025 гг. связан не с ростом уровня доходов и потребления, а с ростом цен и потребительской инфляции.

В процессе написания этой статьи появлялись новые данные, в том числе новость о рекордных повышениях тарифов ЖКХ, в среднем на 11,9% по всей стране [14]. Конечно, дороговизна жизни, в том числе, также влияет на экономическое благополучие. В целом, за последние годы тарифы ЖКХ показали значительный рост [15-16]. За 5 лет относительно 2020 года тарифы выросли в среднем на 45%.

Вместе с ростом тарифов ЖКХ, растут суммы платежей по ипотеке, в связи с высокими ставками. Кроме того, растут платежи по аренде, что особенно бьет по молодому поколению россиян. Так, исходя из того, что я мельком нашел в новостях, в 2024 году медианная стоимость аренды в крупных городах по сравнению с 2023 годом увеличилась на 21,8%, или на 7 тысяч рублей [17].

Таким образом, говорить о росте благополучия россиян явно не приходится. Скорее, оно вместе со всей экономикой получило «плановое охлаждение» [18], и рецессия, о возможности которой все чаще говорят, явно не будет способствовать росту благосостояния. Хотя, учитывая рекордный рост долларовых миллионеров в России за 2024 год [19], благополучие россиян все же увеличивается, но только не у всех.

Автор: Алекс К.

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