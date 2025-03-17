

Левые: образ будущего России и мира

Образ будущего всегда был важен для левых, но нужно обязательно помнить, что социализм нельзя выдумывать из головы, а необходимо развивать уже существующие в действительности условия. Это кажется абсолютной банальностью, однако об этом всегда важно помнить.

Действительность в процессе преобразования может сильно разочаровывать, если она не совпадает с утопическим образом общества всеобщего счастья. Возникает неприятие реальности и желание махнуть на неё рукой, раз изменения пока не приводят к сказочному царству всеобщей свободы. Ефремовские космолёты не бороздят просторы вселенной, человечество не соединилось в единый коллектив благодаря новейшим достижениям искусственного интеллекта, всё так же вкалывает человек, а не роботы, и в магазинах не все товары бесплатны — значит, и не строится никакой коммунизм. К тому же детально прописанная утопия может довлеть над настоящим и серьёзно мешать каким-либо преобразованиям.

Может появиться и другое противоречие: когда преобразования под влиянием внешних и внутренних факторов уйдут слишком сильно в сторону, утопия начнёт превращаться в антиутопию. Вместо свободы — концлагеря, перевоспитание превращается в перманентное насилие, смычка города и деревни — в принудительное выселение на голодную смерть в сельскую местность.

Примеров и первого, и второго в истории было уйма. Поэтому всегда нужно держаться строгой дисциплины и соблюдать принцип реальности. При этом наличные условия действительности могут позволять принимать на первый взгляд парадоксальные решения, которые, казалось бы, не ведут напрямую к воплощению идеалов левых. Так, Ленин, например, видел в милитаризированной экономике, сложившейся в реалиях Первой мировой войны, возможность ускоренного перехода к социализму через «военный коммунизм» с централизованным распределением, госкапитализм, фордистскую организацию труда, учёт и контроль. Взятые по отдельности, эти принципы не могли привести к социализму и даже противоречили ему, но политическая структура (то есть Советская власть) могла поставить их себе на службу и использовать так, чтобы развитие происходило на некапиталистических основаниях.

Политическая часть

Политическая власть и воля, грамшианская гегемония, во времена мировых кризисов и трансформаций обретают решающую роль. Нынешний период турбулентности начался с мирового финансового кризиса 2008 года и продолжается, и продолжается, несмотря на кратковременные периоды стабилизации. Пандемия коронавируса усилила кризисные процессы: введения чрезвычайных положений без официального законодательного введения чрезвычайного положения, закрытие границ, ограничение прав на передвижение и так далее.

В результате усилилась общемировая дезинтеграция и были созданы условия для эрозии глобальных наднациональных организаций, на которые сейчас ведут агрессивную атаку империалистические государства — США и Россия, в первую очередь.

Разрушается Ялтинско-Потсдамская международная система отношений, пошатнувшаяся после распада Советского Союза, и происходит откат к состоянию, когда «каждый держит отчизну свою». Многополярный мир, за который так ратуют представители российского правящего класса, на самом деле является подлинным кошмаром с бесконечным переделом сфер влияния, старым (не)добрым колониализмом, постоянными войнами и геноцидом. В задачу левых входит восстановление значимости международных организаций, начиная с ООН и её специализированных учреждений, и приоритета международного права над национальным.

Скоординированные международные усилия играют важную роль не только для предотвращения войн и других гуманитарных катастроф. Они также необходимы в социально-экономических преобразованиях. Можно сколько угодно менять, например, налоговую политику в пользу более справедливого распределения доходов, внутри одной страны, но без совместных международных усилий в борьбе с офшорами и отмыванием средств (как «Панамское досье»), капиталы будут всегда перетекать в другие страны с более вольготным налоговым режимом. Однако восстановление значимости глобальных организаций невозможна без левого поворота во многих крупных странах, в том числе в России.

В мерах по борьбе с войной необходима незамедлительная остановка боевых действий между Россией и Украиной и введение режима прекращения огня безо всяких предварительных условий. Мирное урегулирование должно начаться после этих шагов, в процессе которого должны быть, в том числе все секретные договорённости и соглашения об империалистическом переделе мира.

Международные усилия должны также быть направлены на выравнивания социально-экономического уровня стран. Это, кстати, один из главных способов решения любимой правыми проблемы миграции. Без значительного улучшения уровня жизни в странах Азии, Африки и Латинской Америки, она не может быть решена. Бремя белого человека должно трансформироваться в возвращение долга странам третьего мира: нужно выравнивать социально-экономическую ситуацию в глобальном масштабе, как прежде происходило выравнивание в Советском Союзе в Средней Азии, Закавказье и других регионах. Выравнивание должно также произойти и в самой России, где регионы сильно отличаются по уровню жизни. Для этого нужна подлинная федерализация, а Москва и Санкт-Петербург должны перестать стягивать на себя все деньги, ресурсы и население. Возможно, для этого понадобиться строительство новой столицы или перенос её в один из городов Урала, Сибири или Дальнего Востока.

Во внутриполитическом отношении, левые должны выступать за тотальную демократизацию общественной жизни в России. Должны вернуться не только свободные выборы главы государства и парламента, руководителей регионов и восстановлены повсеместно прямые выборы глав населённых пунктов. Сама выборность должна стать намного шире — на голосование должны ставиться прокуроры, судьи, милицейские начальники, руководители школьных и университетских советов, участвующие в управлении системой образования, главы муниципалитетов. При этом значительно должна быть упрощена процедура отзыва со всех выборных должностей в случае невыполнения наказов избирателей.

Элементы выборности должны также проникать на предприятия и в армию, где тотчас перейти к полному демократическому устройству нельзя из-за возможной потери субординации и управления. Аннулированы должны быть принятые в 2020 году поправки в Конституцию.

В большинстве своём это общедемократические требования. Собственно, для левых на повестку дня в условиях демократизации общественной жизни становится создание широкой и массовой демократической партии, способной победить на выборах. Важным этапом должен стать переход к парламентской республике. Это позволит прямому народному волеизъявлению более чётко влиять на принятие решение в стране. И, конечно, поможет широкой левой партии взять власть. Следующим этапом после парламентской республики должно стать расширение прямой демократии и создание выборной системы советов, пронизывающей всё общественное управление — от домов и предприятий до высшего органа власти, представляющего собой коллективное руководство. Исполнительная и судебная власть полностью должны быть подчинены советам.

Безусловной является отмена всякой цензуры и преследований по политическим и религиозным мотивам, а также связанные с сексуальной ориентацией. По вынесенным ранее по данным делам приговорам должна быть объявлена амнистия. Последовательно и чётко будет проводиться положение об отделении церкви от государства и школы от церкви. Все церкви и религиозные объединения регистрируются как общественные организации. Между всеми ними в глазах государства существует знак равенства, и никто из них не пользуется никакими особыми преференциями от него. Доступ в школы для конфессий должен быть закрыт, но религиоведение при этом может изучаться в образовательных учреждениях либо как отдельная дисциплина, либо в курсе других дисциплин в качестве рассмотрения общекультурных основ человеческой истории.

Экономическая часть

В экономической политике центральным моментом должна стать деолиграхизация и, как указывал Борис Кагарлицкий (признан иноагентом), превращение формально государственных корпораций в настоящие государственные корпорации. Жёстким должно быть антикартельное законодательство, пресекающее любые монопольные сговоры. Государство должно занять командные высоты в экономике: добывающей сфере, авиационной, морской и железнодорожной логистике, банковском секторе, военно-промышленном комплексе и тяжёлой промышленности, пока в среднем и малом бизнесе продолжает сохраняться свобода предпринимательства. Для основных товаров российского экспорта, включая углеводороды, зерно, сельскохозяйственные удобрения, продукция металлургии, лес и древесина и ряд других, должна быть введена монополия внешней торговли, а все полученные средства (за исключением постоянного и переменного капитала) должны отправлять в фонд развития страны.

Этот фонд будет создаваться из налогов и пошли, прибылей от государственных корпораций, а его средства не должны лежать в кубышке на чёрный день — их надо направлять на промышленное развитие. Также эти средства должны поступать в социальный фонд страны, откуда пойдут на социальные нужды.

Особое внимание надо уделять информационным технологиям. Национализировать «красногвардейской атакой» этой сферу не представляется возможным, но, тем не менее, учитывая её важнейшую роль в современном мире, государство должно осуществлять контроль над происходящем в ней, а также в смежных отраслях. Одним из способов данного контроля станет дифференцированная шкала налогообложения, действующая, разумеется, не только в ИТ-сфере. При этом, дифференцированная шкала налогообложения не должна становиться ярмом для среднего класса — повышенные налоговые отчисления (от 50 до 70 %) будут собираться с крупных владельцев бизнеса и топ-менеджеров компаний с высокими доходами. Эти средства будут отправляться как в социальный фонд страны, так и в фонд развития страны.

При этом государство давать преференции и поддерживать материальной базой высокотехнологичные стартапы. Субсидии и льготы из фонда развития страны пойдут на развитие инновационных технологий в особо интересующих государство отраслях: зелёной энергетики (где нужно тоже знать меру и не отказываться, например, от атомной энергетики, но стараться существенно сокращать грязные производства), сельского хозяйства, повышение производительности труда (механизация и робототизация). Большое внимание должно уделяться бесплатному распространению инноваций и технологий. Россия должна позиционироваться не как источник агрессии, насилия и архаизма, а как земля изобретателей, приезжающих со всего мира.

Информационные технологии должны быть широко задействованы в экономическом планировании. Планированию нужно соединять, как централизованный уровень, доминировавший в Советском Союзе, так и распределённый, занимающийся микропланированием. План не должен быть ригидным, а, наоборот, изменчивым, чего можно добиться также при применении современных технологий, связывающих напрямую заказчика и исполнителя. Они уже существуют в потребительском сегменте, например, в виде маркетплейсов. «Капитализм платформ», вообще, должен широко быть поставлен на службу социалистическим преобразованиям. Проверку на эффективность он прошёл, как бы не парадоксально это звучало, в условиях т. н. спецоперации. Российское руководство не смогло построить полноценную военно-мобилизационную экономику, и, впрочем, не стремилось к этому. Однако «народное ВПК» показало себя с куда лучшей стороны: военные находят в интернете необходимое им вооружение и оснащение у предприятий или кустарей, скидываются подразделением полученными и напрямую покупают его у производителя, прося заточить под себя то или иное изделие, или допиливая уже на месте.

В этой структуре прямых заказов с помощью цифровых технологий можно, как и в аграрном секторе, формировать потребительские кооперативы, с помощью которых, как заказчики, так и исполнители будут выходить на рынок не индивидуально и разрознено, а коллективно. С этой опцией должно соотноситься, во-первых, гибкое планирование, а, во-вторых, с помощью неё может происходить уход от логики общества потребления. Потребление меняется на осознанное — не нужно изобилие ненужных товаров, которое продвигает реклама, а возможно создание вещей и их видоизменение под заказчика. Но главное, что платформы отучают людей от права собственности, заменяя его на аренду — кикшеринг, каршеринг и так далее. Крупные маркетплейсы и арендные компаний также должны быть национализированы государством.

Социальная политика

Однако «капитализм платформ» наглядно показал и свою тёмную сторону — старые и новые способы эксплуатации трудящихся, вроде аутсорсинга персонала, нарушения прав и борьбу с профсоюзами. В этой борьбе государство должно всегда находиться на стороне трудящегося, поощряя развитие профсоюзного движения и законодательно защищая права наёмных работников. Ещё один способ борьбы с эксплуатацией — интенсификация труда, его механизация и роботизация.

Этот способ также должен использоваться для решения проблемы дефицита кадров, сложившейся на российском рынке труда. Кроме того, должны использоваться высвобождение из непомерно раздутых сфер занятости, где информатизация может заменить человека: чиновничества и управления, охраны, армии. Трудовые ресурсы будут перераспределяться. Практика переобучения в процессе работы должна стать одним из важнейших направлений в сфере занятости. Вместе с тем государство должно осуществлять строгий контроль над уровнем заработных плат в коммерческих предприятиях. Они не должны быть сильно ниже среднерыночных. Это будет ещё один способ решения любимой правыми проблемы миграции — без человеконенавистнических требований и нарушения прав трудящихся.

Что же касается пенсионной реформы, то её нужно откатить назад к возрасту выходу на пенсию для мужчин в 60 лет и женщин в 55 лет. Но при этом останется возможность продлить по желанию и состоянию здоровья трудовую деятельность на 5-10 лет с условиями, что в это время пенсия по возрасту не будет выплачиваться в полном объёме. Её станут зачислять на накопительный счёт под проценты. Общую сумму с повышенной пенсией за стаж можно будет забрать после 5-10 лет работы. Кроме того, нужно значительно сократить категорию лиц, имеющую право на досрочную пенсию, но не за счёт тех, кто был занят на тяжёлых работах, а за счёт, например, работавших с заключёнными, чиновников, сотрудников госбезопасности. Индексация пенсионных отчислений должна производиться с учётом инфляции.

За счёт выделений из социального фонда нужно существенно повысить качество бесплатной медицины и бесплатного образования, чтобы они стали доступны не только в крупных городах, но и в сёлах. Этот принцип повышения качества услуг должен также распространиться на получателей дорогостоящих лекарств, включая детей с тяжёлыми заболеваниями. Государство возьмёт на себя заботу о них, а не граждане, занимающиеся отправкой денег через смс-сообщения в благотворительные фонды.

Ещё одно направление работы социального фонда страны — финансирование льготной ипотеки, круг получателей которой должен быть существенно расширен. Кроме того, льготная ипотека — это всего лишь переходный этап к возвращению практики бесплатного выделения жилищ в долгосрочную аренду, как было в советское время. Именно не в собственность, а в долгосрочную аренду. Но в отличие от советской практики, государство не должно способствовать привязанности людей к жилищу и не противиться мобильности. Благодаря этому наличие жилплощади в собственности должно перестать быть приоритетом. Кроме того, нужно существенно ограничить наследственное право — начиная от недвижимости и заканчивая капиталами и компаниями, как одного из главных источников формирования социального неравенства.

Улучшение транспортной инфраструктуры и работы общественного транспорта, газификация сёл — следующие направления работы социального фонда страны. Это будет ещё одним способом улучшения экологической ситуации и стимулированием коллективной собственности. Система взимания платы за проезд должна быть отменена.

Вообще, основными направлениями деятельности социалистического государства должны стать не передел рынков, территориальные захваты и имперские амбиции, а экология, права граждан и создание качественной жизни для них с помощью образования и здравоохранения, наука и развитие высоких технологий. От современной реальности это сильно отличается и с трудом верится, что такое возможно. Но как пел когда-то один длинноволосый певец-мечтатель: «It’s easy if you try». Для того и нужна эта важная дискуссия об образе будущего у левых.

Данила Ноздряков

Автор канала t.me/saminvented