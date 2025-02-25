

Студенческие протесты в Сербии в тупике?

Прошло две недели с момента моей первоначальной публикации анализа студенческих протестов в Сербии, и, хотя ситуация остаётся динамичной и быстро развивающейся, кардинальных изменений не произошло. Студенческое движение продолжает собирать впечатляющее количество участников: недавний митинг в Нови-Саде — проходивший в честь третьего месяца после трагедии на железнодорожном вокзале 1 ноября — привлёк десятки тысяч человек. Протест в Крагуеваце 15 февраля, на который собрались студенты из разных городов Сербии вместе с местными жителями, также собрал десятки тысяч участников.

Однако, несмотря на свою стойкость, студенческие протесты не смогли выйти за пределы своей основной базы, особенно среди рабочего класса. Как я уже отмечал ранее, именно рабочий класс — наёмные сотрудники — составляет основу любого общества, а не студенты или так называемый средний класс. Хотя многие пассивные наблюдатели остаются сочувствующими протесту, сам факт существования такого огромного числа неприсоединившихся людей имеет большое значение.

Призывы к всеобщей забастовке остались без ответа: ни один из крупных профсоюзов не выразил готовности её поддержать. Это свидетельствует не только о слабости, инертности профсоюзов и их определённого соглашательства с правительством, но и о более широкой проблеме: студенческое движение не смогло выстроить союз с рабочими, чьё участие критично для любой массовой мобилизации. В то же время власть продемонстрировала свою способность к мобилизации, собрав тысячи своих сторонников (по некоторым оценкам, около 20 000 человек) на контрмитинг в тот же день, когда проходил студенческий протест в Крагуеваце, но уже в Сремской Митровице, на севере страны. Это показывает, что правительство сохраняет прочную социальную базу, что делает перспективы расширения протестов ещё более неопределёнными.

С самого начала позиция студентов была внутренне противоречивой. Смена правительства никогда не входила в их требования; более того, когда в январе кабинет министров подал в отставку, студенты назвали это событие совершенно не имеющим отношения к их протесту. Это порождает фундаментальный парадокс: они ожидают, что то же самое правительство, которое они обвиняют в нынешнем бедственном положении страны, исправит ситуацию — что оно реформирует само себя и, как барон Мюнхгаузен, чудесным образом вытащит себя (и страну) из болота за собственные волосы.

Второй важной проблемой является отсутствие чёткой стратегии. По сути, не существует видимого механизма, который мог бы заставить правительство выполнить требования протестующих, кроме продолжения уличных акций и блокад университетских зданий и общественных пространств. Но что будет, если власти не пойдут на уступки? На митинге в Крагуеваце сами протестующие признали, что правительство не выполнило ни одного требования. Если три месяца мобилизации не привели ни к одному значимому результату, каков следующий шаг? Есть ли у движения план, выходящий за рамки повторения одних и тех же действий? Если нет, то протесты рискуют превратиться в просто выражение недовольства, а не в инструмент реальных изменений.

Основная дилемма очевидна: если текущие формы протеста не дали никаких результатов, не следует ли пересмотреть саму стратегию? Каким образом? И даже если будет предложен более конфронтационный или эскалационный подход, способны ли студенты поддерживать и наращивать свою активность, учитывая вялую реакцию остального общества? Студенческое движение остаётся относительно изолированным, и без сильных союзников неясно, сможет ли оно оказать необходимое давление, чтобы заставить правительство пойти на уступки.

Третья, связанная с этим проблема — неизменность требований. Если правительство отказывалось выполнять их на протяжении последних трёх месяцев, насколько реалистично ожидать уступок в обозримом будущем (скажем, в течение следующих четырёх-шести месяцев)? Если текущий набор требований не привёл к более широкой общественной мобилизации, не следует ли их модифицировать или расширить, чтобы привлечь больше поддержки и придать протестам новый импульс? На данный момент создаётся впечатление, что власти просто пережидают протест, рассчитывая, что со временем усталость, разочарование и повседневные заботы приведут к снижению активности. И если протестное движение не трансформируется в более массовое народное движение, именно так всё и закончится: протесты постепенно сойдут на нет, не оставив после себя значительных последствий.

Революционные предпосылки и пределы протеста

В своём первоначальном анализе я применил ленинскую концепцию революционной ситуации, которая подчеркивает, что не всякий революционный кризис ведёт к революции. Ленин выделял три необходимых условия: во-первых, большинство рабочих должно осознать необходимость свержения власти и быть готовым на всё ради этого; во-вторых, правящий класс должен переживать настолько глубокий кризис, что даже аполитичные массы втягиваются в активные действия; и, в-третьих, революционное движение должно иметь грамотное руководство, способное привести его к успеху. Ни одно из этих условий пока не реализовалось в Сербии.

Первое условие остаётся невыполненным не только потому, что студенты избегают диалога с потенциальными союзниками, но и потому, что их требования, хотя и находят отклик, не претерпели эволюции с момента их первоначальной формулировки. Протесты сумели набрать достаточно общественной поддержки, чтобы установить своеобразное равновесие между демонстрантами и правительством, но рассчитывать на то, что неизменные и жёсткие требования будут с течением времени лишь наращивать мобилизационный эффект — наивно. Диалог важен не сам по себе, а потому, что именно через взаимодействие с более широкими социальными силами — профсоюзами, профессиональными ассоциациями и подлинными неправительственными организациями — требования могут быть доработаны и трансформированы таким образом, чтобы охватить более широкие слои общества. Без этого процесса протесты рискуют застопориться, так как их начальный импульс постепенно растворяется в политической рутине.

Второе условие — подлинный кризис правящего класса — также отсутствует. Хотя правительство под общественным давлением возбудило уголовные дела и арестовало ряд чиновников, признанных ответственными за трагедию в Нови-Саде, оно пошло дальше, инициировав громкие антикоррупционные расследования, приведшие к арестам политиков из его же рядов, таких как мэр Обреноваца Милорад Грчич, а также других государственных должностных лиц. Однако эти меры выглядят не как признак внутреннего раскола, а скорее как контролируемая операция по снижению общественного недовольства — попытка погасить возмущение, не подрывая саму политическую систему.

Последние события не ослабили способность правящего класса управлять страной и не выявили серьёзных расколов в его рядах. Государственный аппарат продолжает функционировать с относительной слаженностью, а правящая элита по-прежнему прочно контролирует ситуацию. Более того, протесты сами по себе стали рутинными и даже нормализованными — как в общественном восприятии, так и в реакции властей. Если поначалу масштаб демонстраций вызывал обеспокоенность у правительства, то теперь оно адаптировалось, встроив их в свой политический расчёт. Власти обеспечивают безопасность протестов, оказывают студентам логистическую поддержку во время длительных маршей и даже демонстрируют определённую степень терпимости — едва ли это поведение режима, который чувствует реальную угрозу своему существованию.

Ленин подчеркивал, что наиболее важным условием революционного успеха является наличие во главе массового движения чёткой руководящей силы, обладающей необходимой стратегией, тактикой и организацией, которые могут гарантировать победу. Такое руководство должно быть способно обеспечить коллективное действие, «достаточно сильное, чтобы сломать (или расшатать) старое правительство, которое никогда, даже в период кризиса, “не падает”, если его не опрокидывают». Студенты продемонстрировали замечательную организованность на протяжении всех протестов, но им не удалось предложить обществу в целом чёткую программу и стратегию — то есть выполнить третье условие.

По мере того, как протесты становятся рутинными, не получая массовой поддержки и не принося ощутимых результатов, риск их постепенного затухания стремительно возрастает. Смогут ли студенты осознать и устранить эти ограничения, или же движение растворится в череде очередных вспышек кратковременного недовольства — это вызов не только для них, но и для всего общества.

Как бы идеалистичны, общи и, безусловно, скорее реформаторские, чем революционные, ни были их требования, они содержат в себе зерно революционной трансформации. Ключевой вопрос заключается в том, сможет ли общество в целом вовлечься в эти требования, преобразовав их в конкретную революционную программу. Если этого не произойдёт, протесты неизбежно растают, превратившись в ещё один кратковременный эпизод недовольства.

История неоднократно доказывала, что революции невозможны без широкой массовой поддержки. Как отмечал Троцкий в своём анализе Февральской революции 1917 года в России, несмотря на годы накапливающегося народного негодования — периодически выливавшегося в протесты и забастовки — сам революционный момент стал неожиданностью даже для большевиков и левых партий в целом. Более того, всего за день до начала революции большевики приняли резолюцию, призывающую воздержаться от восстания. Однако уже на следующий день начались стихийные забастовки, которые быстро переросли в общенациональную стачку.

Эта последовательность событий наглядно демонстрирует первое условие Ленина: массовое вовлечение трудящихся, их принятие революционных целей и готовность жертвовать ради них гораздо более решающе, чем прокламации или политические намерения революционных организаций. Массовая мобилизация, а не заранее предопределённые стратегии или партийные директивы, превращает кризисы в революции. Однако, в отличие от революционных моментов, когда массовые движения бросают открытый вызов правящей структуре, протесты в Сербии пока не породили жизнеспособную альтернативную силу, способную направить общественное недовольство в русло трансформации.

Здесь можно провести поразительную параллель с сербскими студенческими протестами. Хотя они нанесли заметный удар по популярности правящей партии, одновременно они ещё сильнее подорвали легитимность оппозиционных партий, которые не смогли найти своё место в движении и с горечью жаловались на «эксклюзивность» студентов. Это явление отражает более широкий исторический закон, согласно которому массовые восстания часто дестабилизируют не только правящий режим, но и официальную оппозицию, выявляя её слабость и неспособность преобразовать народное возмущение в организованную политическую силу.

Второй важный урок Троцкого заключается в том, что в определённый момент судьба любой революции решается изменением позиции силовых структур. Против хорошо организованной, дисциплинированной и вооружённой силы безоружные или слабо вооружённые массы не имеют реального шанса на победу. Однако ни один глубокий национальный кризис не может не затронуть, пусть и в разной степени, полицию, армию и другие структуры безопасности. Это создаёт возможность — но не гарантию — революции. Однако ключевой момент заключается в том, что раскол или нейтралитет силовых структур не происходит спонтанно или исключительно под воздействием агитации. Условия для подобной трансформации должны быть целенаправленно созданы через длительное давление и расколы внутри правящей элиты. Глубокие кризисы нередко приводят к подобным изменениям в силовом аппарате, но Сербия пока не достигла стадии, на которой в полиции или армии проявляются явные признаки раскола.

Недавняя история Сербии подтверждает эти фундаментальные уроки. Революция 5 октября 2000 года, свергнувшая режим Милошевича, хотя и не была социальной революцией в полном смысле слова, а скорее передачей власти от одной группы неолиберальных буржуазных элит другой, обладающей несколько иной политической ориентацией, тем не менее не могла бы состояться без массовых забастовок по всей стране — особенно забастовки шахтёров в Колубаре, приведшей к перебоям в электроснабжении. Важную роль также сыграла и Сербская православная церковь, которая напрямую обратилась к силовым структурам с призывом не применять насилие против протестующих, а также участие других ключевых акторов.

Студенты, если воспользоваться ленинским выражением, могут выступать в роли «закваски» революции — агента брожения и агитации, но не они определяют исход революции. Бремя трансформации ложится на более широкие социальные силы, прежде всего на рабочий класс, чья мобилизация остаётся решающим фактором в определении того, станут ли эти протесты катализатором системных изменений или лишь очередной не реализованной возможностью.

Автор: Дмитрий Пожидаев