

Эмпатия и животные

(бездомные животные как показатель общественного благополучия и среды)

Общество, которое плохо относится к животным,

всегда будет нищим и преступным.

Лев Толстой

Хорошее отношение к животным является одним из условий общего психического здоровья личности, общественного благополучия и развития одного из главных навыков общения — эмпатии и вовлеченности в проблемы другого.

2023 и наступивший годы показали черту российского общества, неоднократно фиксируемую социологами, — дефицит эмпатии, переходящий в равнодушие и замкнутость в пределах своего жизненного пространства. Нашумевшая история с котом Твиксом (и требования интернет-пользователей уволить проводницу, выкинувшую его на мороз), показала, что остатки эмпатии в обществе ещё остаются. Но вне поля зрения остались несколько историй, тянувшихся с 2021 года, — дискуссия по вопросу о бездомных собаках и методах снижения их численности.

По подсчётам Олега Шеина, в целом по России число фактов укусов бродячими собаками снизилось за последние годы на 16% и составило в среднем 28,9 случая на 100 тыс. чел. В Астраханской области показатель выше почти в 17 раз — 480 укусов на 100 тыс. населения.

Законодательные собрания российских регионов приняли ряд законов, позволяющих умерщвлять бездомных собак, в том числе Дума Астраханской области.

Согласно принятому закону, собаки после отлова будут помещаться в пункты временного содержания, где могут находиться не более 15 дней. По истечении этого времени больные, агрессивные и социально опасные собаки (выше 40 см в холке, собаки опасных пород и их метисы), а также невостребованные подлежат гуманному умерщвлению методами, «гарантирующими быструю и безболезненную смерть».

В пояснительной записке к законопроекту указано, что в 2021 году от укусов собак в регионе пострадали 3620 человек, 1300 из них — дети. В 2022 — 4813 человек, из них 1400 детей. Закон вступил в силу 1 января 2024. Подобные законодательные акты приняли в Республике Бурятия (16.11.2023 г.), Алтайском крае и Забайкалье.

Закон, принятый Народным Хуралом Республики Бурятия, установил (ст. 8 п. 6), что умерщвление допускается в случае признания животного невостребованным на 30 день содержания в приюте.

Прокуратура признала закон Республики Тыва противоречащим федеральным законам.

Международное право регламентирует защиту животных достаточно подробно. Основным нормативным документом, который предписывает правила обращения с животными, является Европейская конвенция по защите домашних животных. Согласно ей, любой человек, содержащий домашнее животное или присматривающий за ним, должен обеспечить ему место для проживания, уход и заботу с учётом естественных потребностей и в соответствии с его породой и особенностями, в частности:

а) обеспечивать его в достаточном количестве подходящей ему пищей и водой;

б) удовлетворять его потребности в физической нагрузке;

в) принять все необходимые меры для предотвращения возможного побега животного.

Усыпление должно проводиться с причинением минимальных физических и моральных страданий в соответствии с обстоятельствами. Выбранный способ усыпления, за исключением экстремального случая, должен вызывать немедленную потерю сознания и смерть, или начинаться с погружения в глубокий наркоз, за которым последует этап, который однозначно приведёт к смерти. Лицо, ответственное за усыпление, должно убедиться, что животное мертво, прежде чем тело будет ликвидировано.

В соответствии с Конвенцией европейская политика в отношении животных направлена в сторону гуманизации. Имеет смысл рассмотреть примеры ответственного отношения к животным в других государствах, например в Турции: в ней отношение к животным регламентируется не только на законодательном, но и на религиозном уровне. Люди, часто приезжающие в Турцию, отмечают очень трепетное отношение к бездомным кошкам.

Коран определяет: Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и род его, сказал: «кошка не является скверной (наджис), поистине, она лишь из числа ваших слуг».

Ислам поощряет заботу обо всех бездомных животных как о тех, кто не может о себе позаботиться. Так, в хадисе, переданном богословом Мухаммадом аль-Бухари, приведена поучительная история:

Как-то раз одного человека, шедшего (своей дорогой), стала мучить сильная жажда. Он спустился в колодец и напился оттуда, а когда выбрался наружу, неожиданно увидел перед собой собаку, высовывавшую язык и евшую от жажды влажную землю. (При виде этого) человек сказал себе: «Эту собаку жажда мучит так же, как мучила она и меня», после чего он наполнил водой свой башмак, взял его в зубы, выбрался наверх и напоил собаку, а Аллах отблагодарил его за это, простив ему (его грехи). (Люди) спросили: «О посланник Аллаха, разве нам полагается награда и за животных?» — на что он ответил: «Награда полагается за всё живое».

Жители Стамбула заботятся о бездомных собаках — городские службы вакцинируют, чипируют и стерилизуют собак. Содержание в приютах допускается для лечения или реабилитации. Местные власти применяют тактику отлова вожака, после чего стая сокращается естественным путём. Из городской среды бездомное животное помещается в частный или муниципальный приют, его не возвращают на место отлова. После вакцинации и установленного периода передержки животные попадают к новым хозяевам.

В случае, если новый хозяин для животного не найдётся, то его безболезненно усыпляют.

Британия славится своими приютами для собак и кошек, самый известный из них — «Баттерси» (Battersea Dogs & Cats Home). Он был создан в 1860 году в Лондоне стараниями Мэри Тилби.

Её поддержал Чарльз Диккенс. Он написал в газету разгромную статью, в которой противопоставил страдания бродячих животных Лондона сытой жизни питомцев британской аристократии. Многие знаменитости взяли себе четвероногих друзей из этого приюта, среди них — сэр Элтон Джон и Кевин Спейси.

Практика работы приютов завидно развита в Чехии, где к заботе о бездомных животных приобщена полиция. Горожане, обнаружив одинокую собаку, звонят на горячую линию. После отлова бездомное животное попадает в приют, у него ищут чип или татуировку, по которым можно установить владельца. При их отсутствии на сайте городской полиции размещают фотографии, чтоб найти хозяина (прежнего или нового), а если это не срабатывает, скиталец остаётся в приюте, но об усыплении нет и речи. У полиции находится на содержании соответствующие приюты.

В Индии, после того как Верховный суд запретил убивать бездомных собак (в том числе ради регуляции численности), метод стерилизации, вакцинации и возврата стал актуальным в отношении бесхозных псов.

Законодательство европейских государств устанавливает, что животные являются разумными существами, способными испытывать чувства. Это ограничивает не только отказ от питомца, но и возможность продавать или дарить, а в случае развода — присвоить как вещь.

В Италии за выброшенного на улицу питомца виновному грозит штраф в € 10 000, условное наказание или заключение под стражу на год. По всей стране работает «зелёный номер», звонком на который помогают брошенным или пострадавшим в ДТП животным. В качестве подобного нормативного акта следует указать закон города Реджо-Эмилия, согласно которому за недостаточно проявленное милосердие установлен штраф в € 500.

Законодательство Португалии регулирует проблему иначе. Проект, запрещающий умерщвление животных, допускает эвтаназию только в случаях болезни, нестерпимой боли или серьёзных поведенческих проблем.

Нидерланды считаются единственной в мире страной, где нет бродячих животных, благодаря применению лучшего из международной практики этичного отношения к животным. Это и правовой статус животных (в том числе наказания за жестокое обращение с ними), и налоги на содержание питомцев, которые заставляют серьёзнее взвешивать желание их заводить, и массовая обязательная стерилизация четвероногих, чтоб предложение не превышало спрос.

Главное, что можно сказать на основе сравнения, — умерщвление нигде не является основным средством решения проблемы бездомных животных. Основная роль отводится не только городским службам, но и правовому поведению граждан, поскольку ценность жизни животного высока.

Об этом следует всегда помнить, и данный фактор будет учтён в новом социалистическом государстве.

Сергей Кухарец