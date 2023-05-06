Шанс на прекращение огня в Йемене

Йемен остаётся страной, где трагедия — давка, погубившая множество людей, — идёт рука об руку с надеждой — освобождением заключённых в преддверии потенциального перемирия.

Недавние события в Йемене привлекли внимание СМИ — значит, идущая там война не полностью позабыта! Сначала пришли важные и долгожданные новости об освобождении 900 заключённых, в том числе 16 саудитов, 3 суданцев (которые к данный момент, скорее всего, не торопятся домой) и большинства высокопоставленных и известных пленников хуситов (группировки Ансар Аллах), в число которых входят, в частности, брат бывшего президента Хади, бывший министр обороны Махмуд аль-Субайхи, а также близкие родственники Али Мохсена (бывшего вице-президента) и Тарека Салеха (племянника президента Салеха). Чтобы освободить их, потребовалось больше двух с половиной лет, прошедших с момента, когда в последний раз была освобождена большая группа заключённых (больше 1000 человек в октябре 2020 года, под эгидой ООН и Международного комитета Красного креста).

Затем, накануне айта, по меньшей мере 85 взрослых и детей погибли в давке во время беспорядков в Сане, начавшихся при раздачи милостыни — 5000 йеменских риалов на человека (меньше 10 долларов США). Милостыню раздавал торговец, о котором известно, что у него были плохие отношения с хуситами, а предназначались деньги членам бедной и маргинализированной общины мухамашин (ахдамов). Не вполне ясно, что именно произошло, хотя фотографии показывают, что место было неподходящим для большего сборища людей. Хуситы попытались взять толпу под контроль, что привело к взрыву, панике и давке; извинившись и пообещав выплатить компенсацию пострадавшим, хуситы поспешно обвинили в произошедшем саудовскую коалицию.

В предыдущие недели проходили переговоры между саудитами и хуситами. Они начались задолго до заключения поддержанного Китаем соглашения о восстановлении отношений между Саудовской Аравией и Ираном, и проходили независимо от этого важного события. Эти переговоры шли с конца прошлого года. В последние недели их темпы росли, но сторонам не удалось достичь соглашения к концу Рамадана, несмотря на состоявшийся 8-13 апреля визит саудовской делегации в Сану (делегацию возглавлял посол Саудовской Аравии в Йемене Мохамед аль Джабер, который, как многие полагают, является лицом, по-настоящему принимающим решения о судьбе йеменского правительства).

В преддверии соглашения, в Эр-Рияд были призваны официальные правители Йемена, члены Президентского руководящего совета (Presidential Leadership Council, PLC). Министр обороны Саудовской Аравии, Халид бин Салман, родной брат кронпринца Мухаммеда ибн Салмана, сообщил им о ходе переговоров; за советом к ним никто не обращался. Несмотря на различие позиций его членов, Президентский руководящий совет может лишь принять предложенную сделку и сыграть предписанную ему роль. Равным образом, специальный посланник ООН Ганс Грундберг за последнее время многократно посещал Эр-Рияд, пытаясь усилить роль ООН в будущем Йемена, формирующемся в ходе переговоров.

Соглашение, достигнутое в ходе переговоров саудитов с хуситами, судя по всему, подразумевает прекращение огня на шесть месяцев, в течение которых будет проведена подготовка к трёхмесячным переговорам. Затем последует двухлетний период, в течение которого стороны достигнут окончательного соглашения. Хотя это и не копия Соглашения, достигнутого Советом по сотрудничеству в Персидском заливе в 2011 году, сходство поражает, а потому и не обнадёживает. Хотя о содержании соглашения остаётся догадываться, расплывчатость предложенного плана, о котором стало известно, и значительные уступки, сделанные хуситами, отражают твёрдое намерение саудитов выйти из войны, а не серьёзное намерение достичь надёжного урегулирования йеменского кризиса.

Важные вопросы требуют решения и, можно предположить, безотлагательного. В их число входят:

— источники финансирования для выплаты зарплат сотрудникам госаппарата: хуситы настаивают, что все зарплаты, включая зарплаты военных и сотрудников служб государственной безопасности, должны быть выплачены либо напрямую саудитами, или из доходов, полученных в результате экспорта нефти. Неудивительно, что и международно признанное правительство (Internationally Recognized Government of Yemen, IRG) и саудиты отказываются финансировать бойцов, сражавшихся против них последние восемь лет.

— реинтеграция Центрального банка Йемена (CBY) — основное яблоко раздора. Сюда входит вопрос о легитимности находящихся в обращении денег. Хуситы требуют аннулирования банкнот, отпечатанных в период правления IRG с 2017 года

— что касается новых пунктов прибытия гражданских авиарейсов, вылетающих из аэропорта Саны, Египет и Индия выражают сомнения в «безопасности» полётов. Хотя решение этой проблемы может оказаться вне власти и Саудовской Аравии, и IRG, хуситы действуют так, как если бы те могли повлиять на ситуацию.

— средне- и долгосрочное финансирование. Хуситы требуют, чтобы саудиты напрямую и немедленно выплатили им миллионные «компенсации» за нанесённый войной ущерб. Саудиты рассматривают будущую контрибуцию как финансирование «реконструкции», которое должно быть предложено на международной конференции по финансированию и отвергают саму идею «компенсаций».

— статус лиц, подписывающих какое бы то ни было соглашение. Лидеры хуситов настаивают, что соглашение должно заключаться между ними и саудитами, и подписывать его им следует как представителям противоборствующих сторон, тогда как саудиты хотят, чтобы это было соглашение между хуситами и PLC, и намерены подписать его как посредники, а не одна из сторон.

По некоторым вопросам достигнут существенный прогресс: по всей видимости, закончилась блокада портов Красного моря. Корабли больше не должны следовать транзитным путём через Джидду. С февраля грузовикам, выезжающим из портов Аден и Мукалла, больше не позволяется въезжать на контролируемые хуситами территории, чтобы обеспечить поступление портовых пошлин группировке Ансар Аллах — тем самым IRG лишается одного из немногих остающихся у него источников дохода.

Новостное агентство хуситов также сообщает, что военные силы ОАЭ отступили из различных южных поселений (включая аэропорт Рийан и ещё одну базу в Хадрамауте). Сообщается, что некоторые внутренние дороги в районе Таиз также заново открыты хуситами. Таким образом, Ансар Аллах всё лучше контролирует ситуацию.

Как указывает отмечает президент PLC Алими, саудиты пошли на значительные уступки, что существенным образом повлияет на будущее Йемена. В то же время доказательств большего единства PLC немного. Несомненно, находясь в Эр-Рияде, лидер сепаратистов Южного переходного совета (Southern Transitional Council, STC) Айдарус аль-Зубайди не афишировал свою сепаратистскую повестку, поддерживая предложенную саудитами и Эмиратами «дорожную карту к исчерпывающему политическому разрешению кризиса в Йемене, [и выражая надежду,] что мирный процесс и переговоры разрешат стоящие перед народом проблемы, в особенности — проблемы жителей южных территорий». Однако он отверг предложенный ООН референдум о независимости южных областей, тем самым расписавшись в слабости и непопулярности своего движения. И Алими, и Зубайди вернулись в Аден для празднования айта, но первый пробыл в городе лишь три дня, тогда как остальные члены PLC сейчас, когда пишутся эти строки, находятся вдали от «временной столицы».

Переговоры между саудитами и хуситами возобновятся в течение нескольких недель. Мы увидим, удастся ли им преодолеть оставшиеся существенные разногласия. Нет сомнения, что этого хотят саудиты, но можно ли сказать то же самое о хуситах?

Источник: https://arabdigest.org/sample-newsletters/prospects-for-a-ceasefire-in-yemen-2/

Элен Лакнер

Перевод Марии Семиколенных

Элен Лакнер, эксперт по Йемену, работает независимым консультантом по развитию сельских территорий и является приглашённым лектором Европейского совета по международным отношениям. В независимом издательском доме SAQI вышла её работа «Йеменский кризис» (издание в мягкой обложке с дополнительными материалами) с подзаголовком «Пагубный конфликт, хрупкая надежда» — фундаментальное исследование военных действий и их подоплёки. В июле 2022 года издательство Routledge выпустило её новую книгу: «Йемен: Бедность и раздор». Элен была гостьей недавнего выпуска подкаста Arab Digest.