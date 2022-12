Записки релокантов

Никто из нас не знает наверняка, что нас ждет в ближайшем будущем, но есть основания подозревать, что в январе-феврале мобилизация пойдет на вторую волну. А значит, у значительного количества людей возникнет потребность выехать из страны, как уже было в феврале и сентябре. Даже если вы не планируете покидать РФ, ситуация может измениться, а подготовка к этому снизит психологический стресс от происходящих событий. Поэтому данный текст посвящен релокации в Казахстан с учетом опыта и ошибок релокантов второй волны. Стоит учитывать, что информация из данного текста была релевантна на сентябрь и может частично устареть ко второй половине зимы.

Подготовка:

Очень важно иметь правильный настрой. Не стоит воспринимать Казахстан ни как страну, где россиянам не рады, ни как землю обетованную. Это просто соседняя относительно нейтральная страна с теми же постсоветскими проблемами, что и РФ, разве что без патологического интереса к территориям соседних государств. Если вы работаете на дистанционке, у вас есть родственники в Казахстане или вы знаете, что по вашей специальности там остро требуются специалисты (например врачам и инженерам найти работу будет несложно), вам будет намного проще.

В противном случае, нужно быть морально готовым к поиску работы и довольно тяжелому первому периоду, полному неопределенности и финансовых сложностей (с заработком будут проблемы, а испаряться, даже при самой жесткой экономии, деньги будут легко). В такой ситуации рекомендуется ещё до релокации найти друзей, готовых отправиться с вами, сообща будет намного проще осваиваться на новом месте. Кроме того, так как сроки вашего возвращения зависят от факторов “непреодолимой силы”, которые трудно предсказать, готовьтесь, что вы уезжаете как минимум на год и более.

Желательно за месяц до планируемого переезда (то есть уже сейчас) найти или заказать документы, которые могут вам помочь обосноваться в Казахстане. Наиболее важными являются загранпаспорт (можно въехать и с российским, но казахстанскую карту с ним получить не получится), справка о несудимости (для подачи на ВНЖ/РВП) и диплом о высшем или средне-специальном образовании (для работы). Если у вас есть родственники в Казахстане, то обязательно возьмите свидетельство о рождении, это поможет вам оформить разрешение на временное проживание по воссоединению семьи. Деньги лучше брать наличкой, чем больше, тем лучше, но меньше 10 тысяч долларов в любой эквивалентной валюте. Релоканты также советуют получить все карты банков, которые ещё потенциально могут работать с Казахстаном, и обновить права, если срок их действия кончается, “потеряв” их.

Переход:

Итак, настало время Ч и вы отправляетесь в путь. Переезжать в Казахстан проще всего жителям Поволжья, Урала и Западной Сибири. До границы вы должны добраться без проблем, но вот дальше наступает самое волнительное: погранконтроль. Сентябрьский опыт показал, что поездом или пешком граница проходится намного быстрее. Если вы делаете это уже после объявления мобилизации, готовьтесь, что будут огромные очереди и придется стоять достаточно долго в зимней степи, поэтому не забывайте про несколько слоёв теплой одежды.

Многочасовые очереди это не самое страшное – сентябрьский опыт показал, что вас могут не пропустить, если у вас есть повестка или вы просто подлежите мобилизации. Зимой ожидается, что базы подлежащих мобилизации приведут в порядок, бардака будет меньше, поэтому, если вы подходите под критерии, имеет смысл выехать до момента предполагаемого объявления.

Кстати, имеет смысл проходить границу на не мейнстримных погранпунктах, а где-то типа Исилькуля у Омска – автор этих строк прошёл там границу в самый пик исхода россиян вообще без очереди, также со стороны Сибири возможен въезд на автобусах. Имейте в виду, что приказы идут с запада на восток, и если будет распоряжение закрыть границы, то восточные погранпункты, возможно, начнут это делать через сутки после западных. Имеет смысл мониторить телеграм-чаты, посвященные границам, там можно почитать отчеты уже перешедших и получить актуальную информацию.

По ту сторону:

К счастью, судьба оказалась к вам благосклонна, вас пропустили и вы оказались в Казахстане. Отлично, мы вас поздравляем, что же дальше?

В мобилизацию, скорее всего в приграничных крупных городах, типа Петропавловска, с арендой квартиры будут большие проблемы, поэтому не задерживайтесь слишком долго там. Автор рекомендует снять место в хостеле на севере, но в городе чуть дальше (например, в Карагандинской области) от границы, сделать уведомление о въезде в течение трех дней (тут можно уточнить) и спокойно искать жильё. Искать рекомендую на krisha.kz, будут предлагать и в чатах Телеграма, но цена будет выше. Бросаться искать квартиру на долгосрок тоже не рекомендуется, в период исхода цены гарантированно взлетят в 1,5-2 раза. А вот что действительно надо сделать – это оформить ИИН (индивидуальный идентификационный номер, оформляется по заграну в центрах обслуживания населения) и карту. Из банков рекомендуется Kaspi (карты данного банка оформляются очень быстро и везде можно оплачивать покупки, сканируя QR-код) и Halyk (по сути, государственный банк Казахстана, аналогичный Сберу).

Если вы планируете оставаться в Казахстане дольше, чем 90 дней, вам будет необходимо оформить РВП или ВНЖ (РВП дается только на год, но его проще оформить, а потом можно продлять), для этого понадобится или наличие родственников, или трудовой договор.

Когда вы сможете освоиться на новом месте, не забывайте о взаимоподдержке, помогайте по мере возможностей менее удачливым соотечественникам, и да прибудет с вами удача!

Сообщество левых эмигрантов в Казахстане

Полезные ссылки

Канал с оперативной информации о российских границах

https://t.me/+yHACAsBxEXo4OGEy

Чат проходящих границу

https://t.me/BorderKazakhstan

Чат релокантов Казахстана (Ковчег)

https://web.telegram.org/k/#-1682576688

Ответ юристов на нюансы, связанные с пересечением границы

https://t.me/yavkz

Сервис по сдаче и аренде квартир https://krisha.kz

Официальная информация о получении РВП и ВНЖ http://www.cisstat.com/migration/cis_low/1_KA_Law of the Republic of Kazakhstan On Migration 2011 (2019).pdf

О трудоустройстве граждан ЕАЭС

https://www.icfm.kz/news/trudoustroystvo-grazhdan-gosudarstv-uchastnikov-eaes-nyuansy-nalogooblozhenie-160