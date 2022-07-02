Россия и Турция: от маленького частного магазинчика до гипермаркета

Была в американском мультсериале «Южный Парк» серия, как город захватила торговая сеть «Уолл-март». В пылу борьбы с корпоративным монстром жители спалили гипермаркет после чего стали ходить в маленький частный магазинчик. В итоге по законам капиталистической экономики маленький частный магазинчик разросся до монополистического гипермаркета, который пришлось опять сжигать. И это тоже был не конец. Правильный выход из порочного круга представлялся простым — ограничить потребление и не давать наживаться на себе корпорациям. Но самое простое в понимании оказалось самым сложным для воплощения в жизнь.

Эта ситуация очень напоминает, что происходит сейчас с Турцией. В пылу справедливой борьбы с российским империализмом «коллективный Запад» принимает в НАТО Швецию и Финляндию, заставляя их идти на уступки Эрдогану. И вот уже Швеция с Финляндией обещают не поддерживать курдский терроризм (= борьбу сорокамиллионного народа за свои права), и вот уже Швеция обещает экстрадировать 73 участника Курдской рабочей партии (= борцы за свободу Курдистана) Анкаре. Швеция, считавшаяся одной из самой толерантной страной для беженцев всех убеждений и религиозных взглядов, будет выдавать людей, которым сама же дала политическое убежище. Случайно ли ещё в апреле премьерка королевства Магдалена Андерссон говорила о провале миграционной политики и связанного с этим усиления бандитизма. Неспроста.

Теперь Турции при полном молчаливом согласии всего мирового сообщества будет позволено добивать отвратительной специальной военной операцией свободную анархическую Рожаву. Чем это лучше событий, происходящих на Украине? И дело не в том, что американцы теряют единственного постоянного союзника в Сирии в лице SDF, уже толкнув их в вынужденный союз с Асадом (и Путиным) — Байден прежде избегавший Эрдогана, на саммите НАТО в Мадриде смотрится его хорошим другом, стоя рядом с ним, а с протурецкой SNA в Сирии у Пентагона и ЦРУ опыт сотрудничества уже есть. Тут за турецким президентом, в общении с прессой представшего сторонником realpolitik, можно повторить, что в политике есть только сегодня.

И в не в том дело, что продолжит расти напряжение в отношениях с Грецией или оставаться неразрешённой ситуация в Нагорном Карабахе — тактика регулируемого хаоса не нова и разными силами использовалась в Ираке, Афганистане, на юго-востоке Украины или в той же Сирии. И даже не в том, что правящие турецкие консерваторы усиливают своё влияние в тюркских странах: Азербайджане, Казахстане или Туркменистане. Всё это следствия выбранного политического вектора.

Всё дело в том, что Великий Туран ничем не отличается от Русского мира, как один империализм по своей сути не отличается от другого империализма. Занимаясь борьбой с Россией, «коллективный Запад» лицемерно не замечает всё более отчётливого становления очередной реваншистской угрозы, которой не сломали при всём сопротивлении хребта в своей стране. Когда заметит, будет, как обычно, уже поздно и придётся опять что-то сжигать, как маленький частный магазинчик, разросшийся до гипермаркета.

И декларативные заявления некоторых политиков, что не должно быть гегемонии одной страны — это такой же план поджога гипермаркета. Расчистка пути для новой державы, мечтающей занять место мирового жандарма. Но на пути к заветной цели у неё обязательно появятся конкуренты, претендующие на вакантную нишу. Пусть даже не в глобальном масштабе, пусть в региональном. И это положение во многом определяет, что какой бы ни был пафос в речах у некоторых политиков, никакого более справедливого мира не возникнет. Будет полоса кровавых усобиц, бег по порочному кругу продолжится.

Интересы Турции и России в перспективе обязательно столкнутся. Как и интересы стран внутри расширяющегося БРИКС. Сейчас Турция в качестве ведущего игрока мировой политики нужна всем на своей стороне. И Западу, забывшему «шредеризацию» Европы и попадание в дурман дешёвых углеводородов (эта зависимость во многом и стала катализатором украинского кризиса, уверив российское руководство, что вновь всё сойдёт с рук). И Украине нужна Турция как гарант безопасности и поставщик «Байрактаров». И России нужна, чтобы продолжала создавать отвлекающую напряжённость. Но по завершении или замораживании украинского кризиса, отвлекающая турецкая напряжённость отвлечёт уже саму РФ на себя. В конце концов Сирия, Кавказ и Одесса с Крымом входили когда-то в Османскую империю, и кто сказал, что в ирредентизм полагается играть только Москве?

Придётся опять сжигать, и в огне погибнет много сил, годящихся для более достойного применения. Правильный выход из порочного круга представляется простым — мирное сосуществование всей планеты на принципах добрососедства и взаимного уважения. Только капиталистическая экономика, разжигающая постоянную дикую конкуренцию, не предусматривает такого ответа. И самое простое в понимании оказывается опять самым сложным для воплощения в жизнь.

Данила Ноздряков