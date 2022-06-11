Превентивная репрессия

Знаете, смотришь так на возникающие то тут, то там политические дела, сразу же встает вопрос о наличии команды швей, которые создают эти дела в галактических масштабов на благо нашей необъятной Родины.

Репрессивный государственный аппарат работает безотказно. Это его суть – подавлять любое альтернативное и опасное мнение, уничтожать все, что может не вписаться в систему классовых отношений, либо подчинить вышестоящим. Те, кто не опасен — могут выдохнуть, это их не коснется.

В данной статье мы подробнее осветим, какими методами власть имущие вели дела, почему важны юристы в движении и как стоит себя вести в той ситуации, когда вас пытаются задержать.

Дело Азата Мифтахова.

Азат Фанисович Мифтахов родился 22 марта 1993 года в городе Нижнекамск. С пятого класса школы Мифтахов увлекался математикой, участвовал в математических олимпиадах. В 2009 году поступил на механико-математический факультет МГУ и окончил его. С 2015 года являлся аспирантом кафедры теории функций и функционального анализа мехмата МГУ, его научным руководителем был профессор, доктор физико-математических наук Владимир Богачёв.

1 февраля 2019 года в Москве и Московской области были задержаны 12 человек, связанных, по мнению ФСБ, с движением «Народная самооборона», в том числе и Мифтахов. «Народная самооборона» – радикальное анархическое движение.

Надо сказать, что Азат Мифтахов — не случайно пострадавший человек. Он не отрицает своего отношения к анархистам. В 2018-м году он признался в насилии в отношении полицейского, за что получил штраф в 45 000 рублей.

В тот же день все кроме Мифтахова были освобождены. Его обвинили в изготовлении взрывного устройства, обнаруженного 11 января 2018 года в лесополосе в Балашихе в окрестностях улицы Владимирская. Якобы он планировал взорвать проходящий поблизости магистральный газопровод.

По утверждению Мифтахова, после задержания его избивали, требуя признаний. Его задержание было оформлено лишь 2 февраля. 4 февраля 2019 года Балашихинский городской суд продлил срок задержания Мифтахова на 72 часа по ходатайству прокуратуры, посчитавшей, что следствие должно представить сведения, подтверждающие необходимость избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

7 февраля 2019 года срок задержания Мифтахова истёк, он был формально освобождён, но тут же вновь был задержан, теперь по обвинению по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ («Хулиганство группой лиц по предварительному сговору») в связи с нападением на офис «Единой России» на Онежской улице в Москве 31 января 2018 года. 9 февраля 2019 года Головинский районный суд Москвы избрал Мифтахову меру пресечения в виде содержания под стражей.

Что же здесь пошло не так?

Левый радикализм всегда имеет свою плату. Чем активнее ведут себя радикалы, тем больше вероятности, что правительство начнет их запугивать показательно, в открытую. Здесь важен политический, а не правовой подтекст. Мы наказали одного — также накажем и других. Отмечу также, что поддерживающих Азата также задерживали у здания суда.

Для Азата подобрали свидетелей, которых позднее убрали, и прецедент. В СМИ его показали террористом и врагом государства, с которыми доблестно борется ФСБ. Сторонников старались подавлять пассивно, чтобы дело можно было вытянуть. Те же угрозы, административные штрафы и другие меры, позволяющие не жестить раньше времени, но и предупредить — будете идти дальше, полетите за решетку.

Дело Кирилла Украинцева.

Но если политический подтекст предыдущего дела понятен, то почему подавляют профсоюзных активистов? Радикализм в нашей стране не в почете, но профсоюзы узаконены же!

Все дело в экономике. Нынешнее общество — классовое. Бизнес старается делать прибыль на всем, до чего только дотянется костлявая рука рынка. Неолиберальная логика гласит, что необходимо коммерциализировать все. Что этому может помешать? Как ни парадоксально, те, кто покупает товары — рабочие. Они могут начать требовать для себя улучшения условий труда, посматривать на вариант взять производство в свои руки, а того, кто на них зарабатывает и им же продает товары, выкинуть как ненужный элемент экономики. Поэтому бизнес придумал хитрый маневр – контролировать профсоюзы, натравливать полицию на неугодных, вносить такие правки в законодательство, которые можно использовать против рабочих, кто борется за свои права особенно агрессивно.

25 апреля 2022 года был задержан, а затем арестован и помещён в СИЗО Кирилл Украинцев – председатель профсоюза “Курьер”, ведущий канала Вестник Бури Originals. Провели обыск в его квартире, изъяли технику, отобрали телефоны у всех присутствовавших в квартире, увезли Кирилла в Следственный комитет. Допросили и предъявили обвинение по т.н. «дадинской статье» – речь идет о статье 212.1 УК РФ, по ней можно дать до 5 лет колонии, а на время следствия закрыть в СИЗО.

Курьеры Москвы продолжали забастовку против несправедливых изменений в системах расчета вознаграждения за доставленный заказ у Delivery Club и Яндекс.Еды. Одновременно с этим забастовки начались и в защиту Кирилла. Они проходят следующим образом — если вы видите большую группу курьеров (10-30 человек), которые никуда не спешат и общаются, значит это забастовочная встреча одного или нескольких районов. В это время курьеры коллективно отказываются выполнять заказы на данной территории.

23 мая Мосгорсуд оставил в силе меру пресечения лидеру профсоюза «Курьер» Кириллу Украинцеву. 1 месяц 30 дней в СИЗО. Сторона защиты уверена, Украинцева преследуют за его законную профсоюзную деятельность. Защищать права трудящихся в «социальном государстве» РФ чревато уголовкой. Аналогичные преследования начались в Астрахани — был арестован профсоюзный деятель Константин Завалин, на момент написания данной статьи.

Кирилла арестовали за пост в ВК. ВК принадлежит тому же человеку, который также стоит во главе Delivery Club. Неугодный деятель тут же улетел за решетку, потому что представляет опасность для бизнеса. Экономика — мать политики. СМИ — инструмент, способный боготворить и уничтожать, низводить до грязи. Здесь мы наблюдаем экономический аспект вопроса.

Дело Уфимского кружка.

Но если дела предыдущие касаются, в основном, отдельных лиц, то бывают ситуации, когда под раздачу попадает сразу организация. Причем, вина может лежать не только на жесткий репрессивный аппарат – бывает так, что и сами активисты подставляются.

В марте 2022 года в Уфе произошли аресты нескольких левых активистов. Задерживали разных людей – депутата местного заксобрания, бывших участников войны на Донбассе, и местных участников марксистского кружка. Их обвиняют в организации террористического сообщества с целью насильственного изменения конституционного строя России.

Как и в случае с Азатом, здесь можно наблюдать такой же политический подтекст. Арестованные являются активистами марксистского кружка. Его заседания по левой тематике проводились еженедельно в музее имени Сталина на улице Кузнецова в Уфе. Руководил ячейкой Алексей Дмитриев, он же вел группу «Марксистский кружок» во «ВКонтакте», а также выкладывал материалы на YouTube. Некоторые из опубликованных текстов, а также видеообращений правоохранители посчитали «содержащими побуждения к насильственному изменению основ конституционного строя РФ путем вооруженного захвата власти».

Дело о «террористическом сообществе “Сеть”» было возбуждено в 2017 году — по версии ФСБ, анархисты из Петербурга и Пензы создали его, чтобы захватить власть насильственным путем. Схожая ситуация наблюдается и здесь. Следствие настаивало, что у «Сети» был устав, а использование прозвищ доказывает преступные намерения молодых людей. Все они получили большие сроки заключения. Аналогично — и про уфимский кружок!

Созданный по предложению сотрудничавшего с Центром «Э» провокатора устав фигурировал и в деле т.н. «Нового величия» — в 2018 году молодых людей обвиняли в создании экстремистского сообщества, доказывая существование организации как раз уставом и формальным распределением ролей в этом кружке политизированной молодежи.

Заметили тенденцию?

Закинуть провокатора в левый стан, реорганизовать группу так, чтобы она походила на экстремистскую, выкладывать сомнительного содержания материалы – вуаля. Мы получаем готовую для звездочек на погонах ячейку. Даже если сами активисты мирнее некуда.

Что же делать?

Во-первых, даже если вы действительно являетесь сторонником леворадикальных течений, даже если вы умеренный реформатор — важно всегда перепроверять свои же слова, сказанные в публичном пространстве, следить за тем, чтобы действия не аукнулись вам в будущем.

Во-вторых, левым активистам всегда важно иметь небольшой юридический штат, либо связи с теми юридическими группами, которые могут помочь в трудную минуту. Этому хорошо научились левые в ЕС, которые могут вытащить своих активистов с протестов и защитить их в судах – например, вспомним ситуацию с Гамбургом 2017 года, когда альтерглобалисты, несмотря на практически военное положение в городе, продолжали бунтовать целую неделю.

В-третьих, важна огласка. В любом деле огласка в СМИ, шум, забастовки и протесты — еще один ключ к победе над сторонниками жестких репрессий. Никто из правоохранительных органов не любит, когда их действия оглашают, когда о них говорят, когда их лица и имена становятся известны публике.

В-четвёртых, самое главное — всегда будьте на чеку. Не нужно быть чрезмерным параноиком, но и бдительность не помешает. Если вы понимаете, что среди вас есть провокатор, старайтесь делать все, чтобы у этого человека не оставалось никаких возможностей вас подставить. Необязательно устраивать чистки — порой сам провокатор участвует в них, чтобы избавиться от тех лиц, которые могут его же вышвырнуть из организации. Важна сама структура, не позволяющая кому-то извне воспользоваться вами.

Гектор Шпрее