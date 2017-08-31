Телевидение, важнейшее из искусств

На современном медиа-пространстве ведущим информационным источником, поставляющим политические новости, является телевидение. Конечно, оно уже не монополист, и интернет стремительно вытесняет его, но наш зритель все еще привязан к голубому экрану, где особенно популярным остается формат политического ток-шоу.

Телевизионные дебаты президентских кампаний гораздо более яркие и врезающиеся в память, чем парламентские. Недавнее исследование ВЦИОМ показало, что 39% российского общества не понимает, зачем вообще нужны политические партии.

Качество политических ток-шоу иногда вызывает большие вопросы. Все они носят несколько театральный характер, аудитория разделена на два противоборствующих и непримиримых лагеря, один «пророссийский», другой «оппозиционный». Последний представлен «либералами» и выходцами с Украины, которые по непонятной причине переживают за родину издалека. Все эти словесные баталии носят ритуализированный и подчас абсолютно неправдоподобный характер.

Если, например, говорить о такой распространенной и популярной теме в политических ток-шоу, как события на Украине, то стоит отметить, что во всех подобного рода теледебатах экспертный состав не особо разнообразен. Во-первых, многие эксперты, и это давно известный факт, состоят в «должности» спикера, иными словами получают за свое выступление в телеэфире материальное вознаграждение – заработную плату за то, что именно и как они говорят. В зависимости от актерских способностей эксперта варьируется и оплата его труда. Данный феномен имеет не обязательно пропагандистский характер, зачастую от умения спикера вести дебаты в нужном для редактора направлении напрямую зависят рейтинги ток-шоу. Чем жарче, горячее и громче спикер отстаивает свою позицию, тем популярнее, а, следовательно, коммерчески выгоднее становится та или иная политическая телепрограмма. Во-вторых, не исключены и приказы сверху.

Отдельного внимания заслуживает зрительский зал.

Начнем с того, что тщательный отбор зрители проходят еще до того, как попадают в студию. Никаких собеседований они, естественно, не проходят, но определенным требованиям соответствовать должны. Зал должен быть разновозрастным – таким образом показывается заинтересованность широких масс, а также значимость и популярность среди всех возрастов, независимо от назначенной темы. Зал должен показывать свою активность и вовлеченность в процесс. На те или иные реплики экспертов зрители должны реагировать бурными аплодисментами, на другие негативно, а на некоторые не реагировать совсем.

Степень и своевременность реакции регулируется редактором. Зрители – своеобразное отражение народа, поэтому определенная реакция крайне важна. Если ее степень будет не такой, как необходимо редактору, эпизод приходится переснимать. Что же касается прямого эфира, то там контроль значительно жестче. Даже очень бурная реакция хотя бы одного зрителя может быть запланированным ходом. Однако эти факторы не исключают инициативы. Никто не запрещает зрителям действительно высказывать свое мнение, если это своевременно, обоснованно, уместно и не противоречит видению редактора. Таких зрителей могут поощрять повышением гонорара.

Новости тоже заслуживают внимания. В теории они должны быть непредвзятыми и объективными, но в реальности каждая новостная передача имеет свою позицию, и эта предвзятость возводится в ранг некоей фирменной марки. Можно представить себе заранее, как и с каких сторон будет представлена та или иная информация на том или ином канале. Профессия диктора почти исчезла. Теперь на экране нужен актер, который будет изображать профессионального аналитика в политологии, экономике и социальной сфере одновременно. Это связано с общим для всех видов медиа-синдромом — засильем «говорящих голов».

Телевидение сейчас держит круговую оборону, его стремительно вытесняет интернет, однако, основываясь на теории остаточных СМИ, можно почти с уверенностью сказать, что телевидение не умрет, и более того, в ближайшие время его ждет некоторый подъем. Так, аналогичная история произошла с некоторыми носителями информации, когда с 2014 года продажи грампластинок внезапно подскочили и удерживаются на стабильно высоком уровне, хотя раньше считалось, что их полностью вытеснят компакт-диски, продажи которых упали опять же с 2014 года.

Конечно, интернет имеет наиболее растущую аудиторию, но пик этого роста уже пройден. Кроме того, на первый взгляд может показаться, что интернет — более проверенный и удобный источник. Однако вероятность того, что потребитель наткнется там на некачественную информацию гораздо выше, потому что она не проходит никаких этапов цензуры. Телевидение выигрывает здесь за счет простоты и некоторой фильтрации информации и благодаря этому продолжает существовать.

Харитонова Ю.А.

Арутюнов А.Г.