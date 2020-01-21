Совсем другой Джокер

В процессе просмотра «Джокера» не сразу вспоминаешь о том, что это кино — часть линейки фильмов про Бетмена, то есть имеет отношение к супергеройскому кино. В отличии от других фильмов этого типа в «Джокере» нет ни одного персонажа со сверхспособностями или сверхвозможностями. Более того — фильм можно посмотреть даже в том случае, если вы вообще не любите кино про супергероев.

Одна из отличительных черт фильмов про супергероев — жестко очерченная этическая составляющая. Вы легко поймёте, кто хороший, а кто плохой. Кроме того, зрителю всегда понятно, от чего или кого спасают город/страну/планету.

И хотя во вселенной Бетмена этот персонаж, Джокер, считается антагонистом главного героя, он не является воплощением абсолютного зла. В определенном смысле историю даже можно рассматривать как отход от христианского мировосприятия в сторону языческого.

Пересмотр установки об источнике зла

«Джокер» позволяет пересмотреть сложившуюся на сегодняшний день концепцию угнетаемого и угнетателя. В последние годы громкими, обсуждаемыми, пусть и не всегда хорошими, были фильмы, показывающие в качестве угнетаемых групп афроамериканцев, геев, женщин и так далее. По сути, в современном кино, как и в современной литературе, можно найти историю про угнетение и тяжёлое положение представителя почти любой социальной группы. При этом в рамках лево-либеральной риторики (по крайней мере, в радикальной форме) было создано представление, согласно которому угнетаемым может быть кто-угодно. Кроме того самого «белого гетеросексуального мужчины», который в сознании многих может выступать только в качестве угнетателя.

То, что главный герой «Джокера» — тот самый «угнетатель», жизнь которого далеко не сахар, заставляет задуматься о том, а вырожденные ли характеристики делят людей на группы. То есть является ли определенная половая принадлежность, цвет кожи, сексуальная ориентация, национальность и иные подобные признаки необходимым условием для формирования угнетателя. И не стоит ли нам задуматься об иных причинах, по которым некоторым людям живётся особо тяжело.

«Джокер» действует отрезвляюще. Этот фильм показывает, что неустроенность и неудовлетворённость могут сопровождать человека вне зависимости от врожденных характеристик.

Как бы странно это ни звучало, фильм вполне может быть прочитан, как история о необходимости пробуждения классового сознания. Однако, он не исчерпывается этим.

Создателям «Джокера» удалось соблюдать баланс социального и индивидуального. Фильм не погружает нас только во внутрисемейную или личную проблематику. Как он и не ограничивает зрителя исключительно проблемами больших групп, социума.

«Джокер» как отражение социальных тенденций

Главный герой Джокера — не революционер, а травматик. Если мы будем говорить об осознанных и относительно здоровых, не травмированных людях, в их мышлении любое «мне это не нравится» сопровождается соседствующей идеей «я хочу, чтоб вместо этого было вот так-то». Действия главного героя «Джокера» направлены не на формирование нового порядка, а на создание хаоса. Он выплёскивает свою фрустрированость. Не имея возможности жить в пространстве Эроса, он движется в сторону пространства Танатоса.

При этом снежный ком массовых беспорядков, которые запускают действия Джокера — действия людей, которые устали жить так, как они жили, но при этом слабо представляющих, что именно они хотят получить. Разрушение старой системы не равно формированию новой. Кроме того, сам Джокер не является лидером движения. Он — некий символ. И даже некий бренд. Как Че Гевара. Или Гретта Тунберг.

Джокер вызывает сочувствие. Этот персонаж способен быть созвучным зрителю. Для этого необходимо найти Джокера в себе. А это несложно.

Фильм потрясает невероятной актёрской игрой. Создателям удалось показать, не только невротичную природу современного протеста, ориентацию не на себя или лидеров движения, а на некие макеты, симулякры, бренды, но и то, что источник социального зла — не люди определённого пола или иных заданных от природы характеристик. Немаловажно и то, что в «Джокере» считывает следующее —общество может быть готово сказать «Нас не устраивает то, что есть», но далеко не факт, что оно сможет внятно сформулировать, что именно для него желательно. Не говоря уже о том, чтоб не только разрушать, но и создать новый порядок.

Луч надежды в темном царстве «Джокера»

Тем не менее, в «Джокере» можно обнаружить и надежду на лучшее будущее. Если посмотреть на важную для Древней Греции (которая считается колыбелью западной цивилизации) пару понятий «хаос» и «космос», мы обнаружим, что это не столько бинарная оппозиция с явным положительным и отрицательным полюсом, сколько взаимодополняющие явления. Космос как упорядоченность — реализованная потенциальность хаоса, который не только не только разрушителен для некого порядок, но и задает возможность для формирования нового.

И потому Джокер — не зло. Даже если отбросить всю психоаналитическую подоплёку истории. Он — некая хаотичная сила, могущая в перспективе создавать основание для пробуждения и созидания.

Александра Мищенко