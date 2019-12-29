«Спасение», которое мы заслужили…

Сходил я на новый фильм про декабристов — «Союз Спасения». Фильм широко рекламировали повсюду, даже в московском метро… Авторами данного кинополотна выступили люди нам уже известные: режиссер создал «Адмирал» и «Викинг», сценаристы придумали «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Троцкий», «Василиса», «Притяжение», «Ёлки 1914». Продюсерами выступили Константин Эрнст и господа, что спродюсировали вышеуказанные творения.

Итак…

Наши войска заняли Париж. Россия стала первой державой мира. Теперь всё кажется возможным. Молодые победители, гвардейские офицеры, уверены, что равенство и свобода наступят — здесь и сейчас. Ради этого они готовы принести в жертву всё — положение, богатство, любовь, жизнь… и саму страну.

Идя по пути реформ, дворяне задаются главным вопросом, что же предпочесть: «Русскую Правду» Павла Пестеля, написанную им в республиканском духе, либо конституционный проект Никиты Муравьёва, где Россия останется Империей. Фильм показывает вооруженное выступление в Санкт-Петербурге 14 (26) декабря 1825 и восстание Черниговского полка на Украине зимой 1825-1826. Но с историей всё получается как-то странно.

Начнем с названия: «Союз спасения» (1816-1817) был одним из первых тайных оппозиционно-революционных политических сообществ высшей аристократии и офицерства в Российской империи, ставившей своей целью реформирование России по образцу буржуазно-демократического Запада (Великобритания, США, Франция), породивших впоследствии движение декабристов. Но во-первых, самым ещё ранее было создано тайное общество «Орден русских рыцарей» (1814—1817), ставившее своей целью учреждение в России конституционной монархии (оно восходило к масонско-мистическому революционизму эпохи Великой Французской революции, что было характерно для многих прогрессивно мыслящих молодых дворян того времени). Во-вторых, если следовать логически до конца названию фильма, то его следовало закончить 1817, а не 1825 годом. Ибо за это время немало изменилось движение, что было либо не показано, либо показано крайне плохо, а точнее просто проговаривалось унылым закадровым голосом (самое ужасное в кинопроизведении), отчего-то пропуская «Союз благоденствия» (1818-1821) и «Общество соединенных славян» (1823-1825). Хорошо хоть не забыли про «Северное» (1822-1825) и «Южное» (1821-1825) общества декабристов. В целом, чувствуется крайняя торопливость авторов в изложении эпопеи декабристов с 1814-1825 гг. несмотря на солидное время в более чем 2 часа. Видимо планируется, по итогам успешного кинопроката, запустить сериал «Союз спасения» на два-три сезона…

По ходу просмотра фильма создается впечатление будто декабристы это хорошие боевые благородные красивые мужи Российской империи. Но… они большие мечтатели и фантазёры, крайне далекие от народа и реальности. И именно поэтому задумали свергнуть «великое русское православное самодержавие» и дать свободу «черни», по опыту этого «бездуховного Запада». Причем крайне обобщенно и неясно показана программа декабристов: ни слова о «Конституции Муравьева» («Северное общество»), где даровалась конституционная федеративная монархия с неприкосновенностью помещичьих земель и высоким имущественным цензом избирательного права, и «Русской правде» Пестеля («Южное общество») с унитарной демократической республикой, наделением крестьян землей и всеобщим избирательным правом для мужчин с общим антикрепостным и буржуазно-демократическим прогрессивным вектором.

Также никак не показаны объективные и субъективные предпосылки появления и массового развития оппозиционно-революционного движения в среде высшей воинской аристократии с программой буржуазно-демократической революции (декабристы её называли «военной революцией», надеясь избежать беспощадного буйства в духн Великой Французской революции, не вовлекая прямо в политику темное большинство русского народа — своих крепостных рабов). Но всем участникм движения была очевидна античеловеческая действительность жизни в Российской Империи: ужасы абсолютной царской деспотии, крепостного рабства, 25-летней рекрутчины в армии, усугубленной тоталитарными «военными поселениями» после 1812 г., отсталостью и периферийным местом России в тогдашней мировой политической и экономической системе рождавшегося и бурно развивающегося капитализма, в центре которого процветали качественно иные общественные отношения. На Западе речь шла о построении конституционных монархий или демократических республик, отмене сословий, даровании представителям всех классов и социальных групп личных и политических прав, ограниченных экономическим господством молодой буржуазии, но всё же более развитым общественным строем, по сравнению с феодальной тиранией. Изменения в экономике и политике приводят к изменениям в умах: развитие научного, гуманистического, демократического и либерального мировоззрений среди просвещённых групп населения. Плюс разочарование в «мирных законных реформаторских методах развития общества» на опыте крайней оппортунистической нерешительной политики либерального популизма раннего Александра I, который превратился и прогрессиста в ортодоксального реакционера после Отечественной войны 1812 года. А уж, сменяющий его после долгого странного междуцарствия, Николай I и вовсе ничего реформаторского не обещал. В общем, причинно-следственная логикав фильме безнадежно неудовлетворительна. Незнающий человек подумает, что это «развращенные мажорики с жира выбесились в край, пожелав в бредовом угаре спалить святую Русь».

Актеры в образе декабристов тоже крайне неубедительны и в самом деле поигрывают развращенных мажориков. Внешнее несходство многих сильно бросается в глаза. Хорошо хоть имена главных героев подписали. Однако множество действующих лиц быстро смешиваются друг с другом в связи с серостью образов, как в лагере декабристов, так и в лагере самодержавия.

Самое ужасное — великий декабрист демократ-республиканец полковник Пестель показан совсем уж чудовищем. Из него сделали какого-то кровавого психопата-маньяка, хорошо хоть не лысого карлика. Причем этот самый активный и боевой деятель движения по фильму намеренно играет в «жертву алтаря истории» ожидая ареста, попутно сжигая свои записи, планы и прекрасный проект Конституции — «Русская Правда» (интересно как же потомки о ней узнали, если автор все сжег по мнению творцов?).

Муравьев-Апостол показан как идеалист-романтик в действии, что приводит к позорному ужасу и поражению. Он в детстве на учебе в «этих ваших Европах» якобы поболтал с Наполеоном, и они сошлись на том, что свобода — воля великих гениев-одиночек, которые «железной рукой» правят своими народами, мол элитарная система и аристократия есть лучший из политических строев и всё тут, будто и не было яркой плеяды философов-просветителей! Рылеев — психически больной фанатик и рифмоплет, что подтолкнул на коллективное самоубийство множество людей. Трубецкой — хитрый и нерешительный трус. Каховский — киллер-психопат. Остальные и вовсе серый картон. Солдатушки, что стояли на Сенатской площади – «тупое пушечное мясо», которое развели эти маньяки-психопаты, как «малых детей», впрочем, как солдат Черниговского полка в Малороссии, которые, почувствов волю, принялись бухать с крестьянами и спалили в угаре курень, ибо «черни» нечего давать права и свободы.

Зато, естественно позитивно показаны государи-императоры и верные им слуги: Александр I («Властитель слабый и лукавый, Плешивый щеголь, враг труда, Нечаянно пригретый славой, Над нами царствовал тогда» — Пушкин) и Николай I (Палкин). Они и опытные, понимающие всю сложность мира и естественных порядков, хода исторического развития («Все хотят свободы, но никто не хочет за неё платить!», выговаривает нам киношный Александр Павлович. А ещё они заботятся о своих близких. Когда Николай Павлович допрашивает мерзавцев-заговорщиков, за дверью специально сидит и слушает внимательно всё маленький Александр II, будущий «Освободитель». Он-то все сделает правильно, усвоив опыт предков, да вот беда, даже эти реформы привели его к гибели от «террористов», поэтому все реформы тоже «от лукавого»!

Забавно, что генерал Милорадович показан хитрым лоббистом Константина Павловича и врагом Николая, даже в момент междуцарствия.

Странно показан системный оппозиционер сенатор Николай Мордвинов, который вечно отговаривал Трубецкого и Рылеева от революций, ибо все можно сделать договоренностями с императором и элитными группировками, реформами, ибо он старый и опытный, знает правду жизни с использованием классической морализаторской и ура-патриотической демагогии («Там русские стреляют в русских» — в девятнадцатом веке в самодержавно-крепостной Руси).

В целом, правильно показана раздробленность и внутренние распри между декабристами, как по вопросу захвата власти, так и, тем более, её использования. Проблемы с конспирацией заговора и мятежа, утечка информации и предатели. Нерешительность, слабость вызванное метафизическим «нежеланием проливать кровь», «желание миром договориться с царём», «боязнь греха пролития крови». Промедление в действии всегда смерти подобно, а они всегда медлили, а что соизволили сделать — было ужасно поздно, а ведь победа их была на расстоянии вытянутой руки как минимум два-три раза, что по фильму, что в реальности.

Крайне слабо показана и реальная пассивная народная поддержка зрителями вольными и невольными выступления декабристов (в Николая Павловича и его свиту бросали поленья и камни чернорабочие и мещане), а также саботаж некоторых солдат правительственных войск.

Отчего-то восстание Измайловского гвардейского полка против ужасов рекрутчины и шпицрутен-дисциплины, произошедшее ещё до 1825 года, заменяют на восстание Семеновского гвардейского полка.

Командующим корпуса в Малороссии в качестве почетной ссылки, где служили члены «Южного общества», дается примечательный эфоризм, что «История творится в столицах, а здесь (мол, в провинции) она заканчивается!». Поэтому создается популярный обманывающий образ: темная провинция: вторая истинная Россия — это немая и безвольно-послушная девушка в руках столичных дельцов и всё тут!

Хорошо хоть нет следа западных разведок и жидо-масонов, как в недавних больших д/ф на «Стар Медиа» и «Первом канале», однако ведь и официальное следствие во главе с самим Николаем I Первым ничего подобного не нашло, хотя это было одной из его первоначальных задач.

Технический и художественный аспект относительно неплох (хоть что-то научились у нас делать за столько лет), правда много слишком темных сцен. Мощные батальные сцены. А вот все сильные содержательные сцены (окончание войны с Наполеоном, зарождение тайных обществ, выступления в Петербурге и в Малороссии, печальный их конец и страшная казнь) неполные, будто специально обрезаны, что ухудшает восприятие истории. Многое объясняется словами с заунывным голосом, а не показывается.

В общем, крайне смешанное и смутное настроение оставляет фильм. Реалные декабристы проиграли из-за своей разобщённости и нерешительности. Но они смогли стать первыми героями революции в России, сделав первый, самый трудный шаг за свободу, равенство и братство, обессмертив себя вовеки веков как «дворянские революционеры» (по меткому замечанию Ленина)… Фильм «Союз Спасения» не оставляет нам ни художественного, ни идейного опыта, который помог бы разобраться в истории и сделать самостоятельные выводы. Так что советую всем для художественного восприятия идей и дела декабристов, а также их славных жен прекрасный советский фильм «Звезда пленительного счастья» (1975), который за 30-40 мин сделал великолепно то, что не смогли сделать современные «творцы» за 700 млн долл за более чем 2 часа экранного времени.