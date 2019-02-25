Кино про Нас и для Нас

«Вот потому что мы друг другу никто – мы и живем, как свиньи, и умираем, как свиньи»

Из фильма «Дурак»

Творчество режиссёра Юрия Быкова я внезапно открыл для себя, после просмотра его фильма «Дурак». Прежде я ничего о существовании режиссёра Быкова не знал. «Дурак» мне сразу же понравился. Острый социальный фильм на одну из самых злободневных тем в России — про проблемы аварийного жилья и тотальную коррупцию. Ну и, конечно же, про вездесущий российский инфантилизм. Люди привыкли жить в современной России по принципам вроде: «авось пронесёт», «тебе, что больше всех надо», «за нас уже всё решили» и т.п. Именно поэтому основной трагизм ситуации не в том, что проворовавшиеся чиновники не желают ремонтировать де-факто аварийный дом (а сколько таких домов в России на деле!), а в том безразличии, с которым воспринимают услышанную правду о грозящей опасности жильцы дома. Ну и само собой рано или поздно желание главного героя заставить людей трезво смотреть в лицо правде жизни не могло не вызвать с их стороны агрессии и трагического финала. Главный герой фильма «Дурак» правдоискатель. Таких людей в народе не всегда правильно понимают, и, стало быть, зачастую не воспринимают всерьез. Они в сознании обывателя некое подобие юродивых. Однако именно благодаря таким людям наша страна живёт. И пока ещё не завершился процесс тотальной атомизации общества их потуги «спасать людей» и «добиваться справедливости» не будут бессмысленными.

Затем я посмотрел другие фильмы Быкова. А именно «Майор» и «Жить». И надо сказать посмотрел с огромным интересом. Это фильмы по сути своей экзистенциальные. Они отражают истинное лицо современной России. Фильмы о России провинциальной, грязной и нищей, России пропитанной духом безысходности. Они о провинции и для провинции. В них вы не увидите парадных фасадов лубочного патриотизма a la Михалков про «Россию, которую мы потеряли» или уже давно набившего оскомину голливудского хэпиэнда. Фильмы Быкова словно бы переполнены реализмом. Его фильмы социально-протестные, но вместе с тем они лишены упрощения агитки, это сложное кино заставляющее думать о серьёзных проблемах, о которых порою многим и слышать не хочется. Эти фильмы крик души неравнодушного человека. Я намеренно не стану здесь пересказывать сюжеты фильмов Быкова. Ибо как говориться, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать…

Настало время поговорить о новом фильме Быкова – «Заводе». Почерк режиссера остался прежним — жизненный реализм. Быкову, на мой взгляд, удалось передать атмосферу жизни российской провинции, быт и взаимоотношения рабочих. Не буду раскрывать подробностей сюжета. Скажу лишь, что главный вывод фильма как я его понял, заключается в том, что капитализм как система подавляет всё живое на своём пути. Эта система способна с одинаковой жестокостью перемалывать и бедных и богатых, ибо она надличностная. Она не ведает ни жалости, ни страха, ни сочувствия. Её невозможно сломить через бунт одиночек. Отсюда второй не менее важный вывод нужна низовая самоорганизация на местах. Хорошо организованной системе Капитализма можно и нужно противопоставлять лишь не менее хорошо организованную и сплочённую соразмерную силу. Другого пути просто нет, и не будет.

Однако ещё задолго до того как я сам посмотрел долгожданную премьеру «Завода» мне попались на глаза несколько отрицательных рецензий на этот фильм на левых ресурсах. Например, на «Вестнике бури»: http://vestnikburi.com/давеча-режиссёр-фильма-завод-юрий-бы/. Пафос критиков Быкова можно свести к тому, что в фильме «Завод» нет прямых призывов к классовой борьбе. Там нет чёрно-белой картины мира где «злым» буржуям противостоят, отважные пролетарии. Что ж именно этот момент наталкивает на мысль, что «Завод» как и все предыдущие фильмы Быкова это не дешёвая агитка и не спекуляция на тему социальных проблем, а более чем серозный подход к теме.

Автор статьи на «Вестнике Бури» называет фильм Юрия Быкова «интеллигентским экзистенциальным нытьём». А причину провала кассовых сборов объясняет тем, что, мол, такой фильм не нужен «массам». Но киносеансы «Завода» зачастую начинаются либо в рабочее время, либо чуть ли не ночью когда после просмотра фильма нет возможности добраться домой. Да фильмы Быкова носят экзистенциальный характер и в этом их сила, а не слабость. И если массы якобы не способны их понимать, то это говорит лишь о качестве образования и общей культуры масс, а вернее о деградации образования и культуры. Но предоставим слово самому Быкову. Вот что он говорит о своём фильме «Завод»:

«Я всегда на стороне обездоленных, но при этом не на стороне радикалов. Я сам когда-то был радикалом, но мне больше не хочется им быть, потому что радикализм ведёт к смерти. Я раньше верил, что весь мир лежит во зле и он должен быть уничтожен, потому что в нём нет справедливости и правды. Но мир как жил, так и живёт, и будет жить, значит в нём действуют какие-то другие законы. И в “Заводе” я пытаюсь показать, что насилие – это не способ.



Я снял кино о более глубоких вещах: об отношениях между конкретным богатым человеком и бедным, о выяснении, кто из них на что готов пойти, чтобы сохранить собственные принципы, идеалы, жизнь в конце концов».

Итак, Быков чётко и ясно даёт понять нам с кем он, по чью строну баррикад так сказать. Он с нами, с обездоленными и угнетёнными массами народа. Да он отрицает насилие как метод решения социальных проблем. Ну, а, в сущности, в чём он не прав? В том, что не сделал одно из главных героев фильма вожака рабочих «Седого» идеальным героем, чуть ли не Мессией, этаким Че Геварой? Или в том, что не стал призывать к насилию? Ну, допустим, сделал бы он фильм про «борьбу» таким, каким его хотели бы видеть некоторые левые радикалы? Увидели ли мы такой фильм вообще? Или может быть, кто-то очень смелый в нашей стране на минуточку забыл о существовании целого ряда «экстремистских» статей в УК? Или может быть кто-то хотел бы, чтобы режиссёр Юрий Быков воспел в фильме «борьбу рабочего класса за свои права в России»? Так ведь нет в нынешней России никакой такой особенной борьбы рабочего класса. Россия это не Франция с её мощными забастовками и демонстрациями. Может быть, кому- то хочется, чтобы было как в Париже? Ну, так для этого нужно иметь общество как в Париже, работать над этим, а не пенять на зеркало.

Даже не видя фильма «Завод», а основываясь лишь на имеющийся информации о нём и судя по другим фильмам Быкова можно сделать предположение что фильм как минимум стоит того чтобы его посмотреть. Этот фильм о России, он словно бы зеркало отражает нас такими, какие мы есть на самом деле. И если нам не нравится, это отражение мы должны делать выводы и меняться. И последнее, мой совет всем читающим этот текст – посмотрите фильм Юрия Быкова «Завод» в кинотеатрах нашей необъятной страны – помогите хорошему человеку делать хорошее кино. Кино для Нас и про Нас…

Сергей Калинин