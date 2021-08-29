“Оттенки черного”: Дмитрий Бондаренко об африканской эмиграции в США

Африканские мигранты в США похожи по своему поведению и положению не на афро-американцев, а на евреев, индусов и китайцев; самая преуспевающая этническая община в Америке – нигерийцы. Книга является хорошей прививкой как от белого, так и от черного расизма.

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В этой книге речь идет о современных иммигрантах из Африки. О тех, кто недавно приехал в США. С начала 90-х гг. волны глобализации донесли до берегов Америки полтора миллиона иммигрантов из Африки и это — только начало. Среди них сотни тысяч эфиопов, эритрейцев, нигерийцев и т.д. Как же устроилась их жизнь в США и как они взаимодействуют с черными американцами?

Ситуация сложилась очень своеобразная. Начать с того, что у африканских чернокожих абсолютно иная идентичность. Они не озабочены (или менее озабочены) вопросами расы или цвета кожи и связывают себя с конкретными регионами, из которых приехали, говоря о себе — “Мы — эфиопы, “Мы — нигерийцы”, “Я — сомалийско-американская женщина” и т.д. Их идентичность связана не с цветом кожи, а с локальными культурными традициями (хотя внешность и цвет кожи могут тоже отличаться).

Скажу, что все или почти все современные идентичности сформированы буржуазной культурной гегемонией (Грамши) и в значительной степени служат интересам господствующих классов. Привязка к расе или месту жительства (стране, государственной нации, большому племени) обеспечивают интересы национального бизнеса, чиновников, партий, политических активистов, богатой племенной верхушки. Идентифицируя себя с ними, человек неизбежно попадает в ловушку социально-классовых иерархий, обеспечивающих господство одних и подчинение/эксплуатацию других. Эфиопский национализм требует лояльности тем или иным эфиопским национальным государственным партиям и местным корпорациям (управляющим страной и наемной рабочей силой), в войне с мятежной провинцией Тыграй или с соседним государством. Черный буржуазный расист в американской псевдо-коммуне CHAZ в Сиэтле требует, чтобы черный бизнес получил особую поддержку: “Мы требуем, чтобы жители Сиэтла искали и с гордостью поддерживали предприятия (бизнесы), принадлежащие чернокожим людям. Ваши деньги — это наша сила и самодостаточность”(1). Черный расист BLM требует, чтобы белые отдали черным свои дома (2).

Нация, раса и гендер — это сущности, которые объединяют бедных и богатых, начальников и подчиненных. Принимая эти единства и, главное, считая их чем-то исключительно важным, чем-то, что определяет смысл вашего существования, вы неизбежно, в той или иной мере, попадаете в зависимость от начальников, от политиков, партий и корпораций, которые управляют этими сущностями, руководят ими или говорят от их имени. Впрочем, автор книги не рассматривает эти вопросы.

Но все же некоторое самоотождествление человека с местом, где он родился, языком и привычной едой — это не то же самое, что безумный американский расизм (белый и черный), который заставляет людей отделяться друг от друга в зависимости от строения черепа и цвета кожи. Нет никаких оснований считать, что цвет кожи или форма черепа влияют на процессы, происходящие в сознании человека.

…А вот дальше начинаются сюрпризы. Африканские иммигранты учатся больше и лучше американских негров. Последних они постоянно упрекают в том, что те живут на пособие, не думают о том, чтобы самим обеспечивать себя, ленивы, да вдобавок еще и закоренелые преступники. Многие африканцы не хотят жить в районах, населенных афро-американцами, считая это опасным, и стараются держаться от них как можно дальше.

Американские негры платят пришельцам взаимностью, заявляя, что те повторяют аргументы белых расистов (в какой-то мере так оно и есть) и что подобные обобщения оскорбительны и недопустимы.

Африканцы, в отличие от афро-американцев, привезли с собой в США традиции большой семьи, в которой все заботятся о всех. Поэтому для них нормально и привычно работать на 3-4х работах, для того, чтобы помогать своим родственникам (как тем, кто приехал в США, так и тем, кто остался дома). Именно с этим связано их презрение к афро-американцам, которых они считают, во-первых, “ленивыми”, а во-вторых, “безответственными эгоистами, не способными позаботиться о близких людях”.

Африканская мигрантка, которая работает на 3-х или 4-х работах, зашивается, чтобы купить дорогое лекарство любимой мамочке в Нигерии и помочь братику получить хорошее образование в Нью-Йорке, напоминает типичных еврейских (начала ХХ века), китайских, корейских или индийских эмигрантов в США. Неудивительно, что нигерийская община постепенно становится одной из самых успешных в Америке… (3) успешных в смысле современных буржуазных представлений об успехе. Надо или не надо им следовать — отдельный вопрос, который автора книги не интересует.

Со своей стороны афро-американцы считают африканцев снобами, которые хотят сделать себе карьеру в белом обществе и “предают свою расу”. Афро-американские националисты-активисты использовали в некоторых случаях свое влияние для расистской дискриминации африканцев. Например, автор указывает, эфиопская община хотела добиться официального названия для своего городского района “Маленькая Эфиопия”. Это крайне возмутило афро-американских черных расистов, которые требовали, чтобы власти не позволили эфиопам так себя называть: их раздражение вызывала сама попытка создания какой-то отдельной от афро-американцев “черной” идентичности.

В целом отношения между афро-американцами и африканцами в США очень далеки от позитива. У американских негров совершенно своя отдельная история. Их (до известной степени) расовое единство — результат американского белого расизма, угнетения, и их жизни в США. Но в Африке, в особенности в пост-колониальной Африке, иная ситуация. Там существуют жесткие конфликты, но они связаны с различными народами или племенами. Африканцы — иные люди, с иными культурой, языками, взглядом на вещи, представлениями о семье.

Само по себе стремление части афро-американцев видеть африканцев “черными”, идентифицировать их со своей расой или культурой и возмущаться несоответствиям, абсурдно — потому что это, как показывает автор книги, совершенно другой народ, точнее народы, с совершенно иными менталитетом, историей, социальной структурой.

Если тенденция сохранится в будущем, может сложиться своеобразная ситуация, когда одни негры будут заниматься IT или преподавать в университетах (причем их будет очень-очень много), а другие будут жить в гетто и жаловаться на дискриминацию. Хотя… что значит, “негры”? (слово это в русском языке не имеет оскорбительного смысле, поэтому я его использую). Африканцы — просто люди, приехавшие из Африки, из разных стран, с разной культурой и воспринимают себя именно так.

…Проблема расизма весьма сложна, вот что можно увидеть благодаря книге Д. Бондаренко. И она совершенно не сводится к оппозиции черное-белое. Есть определенные проблемы, связанные с расизмом, в отношениях между африканцами и афроамериканцами. Но книга ставит и другие вопросы.

Никто не отрицает наличие в США расового конфликта между белыми и черными. Но невозможно объяснить исключительно расизмом белого большинства, например, социальные проблемы афро-американцев в свете успехов африканских мигрантов. А чем тогда? Мы можем предлагать разные версии, от ловушки бедности, в которые попали многие афро-американцы (нет хорошего образования в черных районах, поэтому невозможно получить хорошую работу), до различных социально-культурных проблем. Но все это уже выходит за рамки книги Д.Бондаренко.

P.S. Желающие прочесть перевод заметки об огромном фантастическом успехе черной нигерийской общины в США, которая стремительно продвигается вверх в буржуазном американском обществе, являясь генератором инженеров, врачей, адвокатов и других специалистов, могут зайти сюда (4).

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1) Черный буржуазный расизм в псевдо-коммуне CHAZ в Сиэтле https://inosmi.ru/politic/20200612/247598146.html

2) Черный расизм BLM https://www.leoweekly.com/2017/08/white-people/

3) Заметки о нигерийской общине в США https://www.ozy.com/around-the-world/the-most-successful-ethnic-group-in-the-u-s-may-surprise-you/86885/

4) Нигерийская община в США – оглушительный успех. https://telegra.ph/Ty-ne-znaesh-chto-znachit-suetitsya–poka-ne-vstretish-nigerijca-amerikanca-05-01