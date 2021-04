Марксистская экономическая теория по-прежнему полезна

В 2018 году издательство Haymarket Books опубликовало книгу World in Crisis: A Global Analysis of Marx’s Law of Profitability под редакцией Гульелмо Каркеди и Майкла Робертса.

Финансовый кризис 2007-2008 годов стал самым тяжелым со времен Великой депрессии. Кризис носил глобальный характер, а его последствия стали разрушительными для всего рабочего класса. Экономисты-неоклассики оказались в затруднительном положении, ведь они не предвидели и даже не подозревали о приближении кризиса. Анвар Шейх сообщает, что Роберт Лукас, ведущий сторонник неоклассической ортодоксии, заявил в 2003 году, что «проблема профилактики депрессии решена».

Несмотря на замешательство других экономистов, некоторые радикальные экономисты заметили признаки грядущих событий. Анвар Шейх, профессор нью-йоркской Новой школы, дал классическое марксистское объяснение кризиса и на этой основе предсказал сроки рецессии 2007-2008 годов, заявив, что она произошла «точно по графику». Капиталистическое накопление — это бурный процесс, который демонстрирует циклы подъема и спада. Но в основе этих циклов лежит долгосрочная динамика. Как пишут Карчеди и Робертс в своей первой главе, марксистская гипотеза состоит в том, что «ключом к пониманию последовательности подъемов и спадов является движение… нормы прибыли». Ведь на самом деле именно долгосрочная тенденция снижения нормы прибыли была самой важной причиной финансового кризиса 2007-2008 годов.

В войне против рыночных конкурентов капиталистические фирмы все больше вкладывают в средства производства, а не в рабочую силу. Автоматизация производства становится важнейшим оружием в погоне за прибылью. Повышается производительность труда (грубо говоря, объем продукции, произведенной за определенное количество рабочего времени), уменьшается стоимость за единицу продукции, а значит, снижается рентабельность. Подрывается основа капиталистического накопления, и, следовательно, наступает кризис. Капиталистический кризис — это повторяющийся результат постоянной погони за прибылью. Противодействующие факторы могут свести на нет влияние роста производительности труда на рентабельность. Однако в долгосрочной перспективе, при росте производительности труда, норма прибыли будет падать.

Обсуждаемая нами книга «Мир в кризисе» — это серия эссе, принадлежащих экономистам со всего мира, посвященная эмпирическому подтверждению гипотезы о том, что тенденция к снижению нормы прибыли стоит за мировым финансовым кризисом 2007-2008 годов. Авторы этой серии анализируют широко обсуждаемую проблему «финансиализации», чтобы четко сформулировать, как этот феномен способствовал финансовому кризису.

Разрушения Второй мировой войны сделали возможной экономическую экспансию, известную как Золотой век капитализма. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что в целом в мировом масштабе рентабельность была самой высокой после войны. Затем с 1965 по 1982 год был замечен спад рентабельности. В середине этого периода была сильная рецессия, которая началась в 1973 году. С 1982 по 1997 год капиталистические фирмы и государства отреагировали на кризис изменением условий производства и переориентацией инвестиций в непроизводственные секторы. Эта специальная стратегия и её результат были названы «неолиберализмом».

На уровне производства неолиберализм означал активизацию ряда контртенденций против падения рентабельности. Технические изменения и «новые» методы выкачивания избыточной рабочей силы, такие как бережливое производство, увеличивали скорость эксплуатации и удешевляли средства производства. Нельзя также недооценивать эффект «глобализации». Капиталистические инвестиции на Глобальном Юге и включение в рынок труда населения некапиталистических рабочих позволили создать ситуацию «сверхэксплуатации».

Однако, учитывая недостаточность производственного капитала, инвестиции переместились в непродуктивные сектора (например, недвижимость, финансы). Другими словами, «если капиталисты не могут заработать достаточно прибыли, производя товар, они попытаются заработать деньги, делая ставки на бирже или …покупая …другие финансовые инструменты». Финансиализация — замещение кредитом «живых» денег и увеличение инвестиций в фиктивный, а не в производительный капитал, подстегиваемый историей низких процентных ставок и дерегулирования, — это стратегия капитала, направленная на увеличение прибыли. Таким образом, за последние тридцать пять лет «расширение глобальной ликвидности во всех ее формах (банковские кредиты, секьюритизированные долговые обязательства и производные инструменты) …было беспрецедентным».

Кредиты и задолженность могут использоваться в качестве инструментов для противодействия снижению доходности. Именно поэтому «до кризиса 2008 года в США наблюдалось массовое наращивание кредитования частного сектора, которое превысило 300% ВВП». Как и ожидалось, крупнейшей составляющей является производственный капитал. Нефинансовый корпоративный долг в 2011 году для развитых капиталистических экономик составлял 113% ВВП. В том же ключе инвестиции в фиктивный капитал, такие как производные инструменты и знаменитые субстандартные ипотечные кредиты, позволили капиталистическим фирмам использовать спекулятивные инструменты и инструменты хеджирования для решения проблем, связанных с неопределенностью валютного курса и низкой рентабельностью.

Кредитный и фиктивный капитал может и будет выходить за рамки капиталистического производства. Учитывая снижение рентабельности, капитал имеет тенденцию спекулировать, что объясняет резкое повышение рентабельности непосредственно перед кризисом. Расхождение номинальной стоимости фиктивного капитала со стоимостью фундаментальных основ приводит к искусственной инфляции ценовых активов. Когда этот недостаток проявляется, происходит массовое падение цен на активы. Это порождает проблемы с выплатами, инвестициями и эффективным спросом, которые приводят к рецессии.

Авторы сходятся во мнении, что в среднесрочной перспективе неолиберализм был успешен, так как он приостановил падение нормы прибыли. Однако условные меры, несмотря на свою значимость, в долгосрочной перспективе проигрывают. Для всех исследуемых стран наблюдается падение прибыльности и обратная взаимозависимость между производительностью труда и доходностью. Это падение свидетельствует о том, что финансовый кризис 2007-2008 гг. представляет собой окончание «успеха» неолиберализма относительно доминирующих структурных сил. Изменение условий производства и финансиализация макроэкономики не смогли свести на нет тенденцию падения нормы прибыли и фактически способствовали ослаблению фундаментальных основ и рыночной неопределенности, которые сформировали предпосылки для финансового кризиса.

Данный набор представляет собой столь необходимую попытку установить эмпирические оценки марксистских категорий и тенденций для того, чтобы оценить гипотезу. Материалы, например, Тони Норфилда, также дают первоначальное представление о связи финансов с долгосрочными тенденциями. Еще одной сильной стороной работы является поддержка марксистского толкования в сравнении с конкурирующими гипотезами. Например, в работе Хосе А. Тапиа проводится тест под названием «Причинность по Грэнджеру» для определения того, предшествуют ли модели прибыльности моделям инвестирования. Если это так, то данный факт ослабляет кейнсианскую гипотезу о том, что «инвестиции, как правило, приносят прибыль».

Марксистское толкование является причинно-следственным, но существует механизм, который не позволяет делать такие выводы, опираясь на взаимозависимость и/или предсказание. Сложность может быть выражена в терминах «компромисса между смещением и дисперсией». Мы пытаемся использовать рост производительности как «прогноз» падения прибыльности. Если смещение относится к ошибке, определяемой путем упрощения предположений, а дисперсия — к ошибке от чувствительности модели к небольшим колебаниям в имеющихся данных, то является ли наш прогноз «упрощением» или «чрезмерной чувствительностью» к шумам и выбросам? Машинное обучение предоставляет практические средства для решения таких проблем.

Мы находимся на критическом для неолиберализма этапе. Восстановление в лучшем случае является анемичным, и появляются признаки надвигающегося кризиса. Упомянутые «безличностные» проблемы способствовали появлению более широкого ряда бед. Мы живем в мире, где усиливается неравенство, милитаризация и полицейский режим, где в недалеком будущем миграционный и климатический кризисы обернутся геноцидом. Но, несмотря на все его бедствия, капитализм не сможет самоуничтожиться. У капитала есть возможность использовать самые отчаянные средства для восстановления своего динамизма. Ультраправые обещают активизировать неолиберальный проект и отказаться от с трудом завоеванных ограничений так называемой «представительной демократии» и «зеленого капитализма».

Сейчас, более чем когда-либо, политическая экономия побуждает к революционным действиям.

Джамиль Лахдар-Хамина

Источник: https://isreview.org/issue/112/marxist-economics-put-test

Перевели: Александра Вовненко, Анстасия Ганьшина, Екатерина Новожилова