Капитализм рантье: кому принадлежит экономика и кто за нее платит?

Brett Christophers. Rentier Capitalism: Who owns the economy and who pays for it? London,Verso, 2020

Книга Бретта Кристоферса «Капитализм рантье» — это отчет о вскрытии разлагающегося трупа. Автор клинически препарирует поврежденное тело, прежде чем определить вероятную причину смерти. Конечно, капитализм все еще с нами, но для тех, кто хочет лучше понять систему, тем лучше и скорее покончить с ней, эта книга является обязательной к прочтению.

В осеннем заявлении британский канцлер казначейства Риши Сунак ясно дал понять, что люди из рабочего класса должны будут заплатить за Covid-19 как финансовую, так и медицинскую цену. Но те, у кого на счетах по-настоящему большие деньги, процветают. В октябре Amazon, Apple, Facebook и Google опубликовали совокупную квартальную прибыль в 29 миллиардов фунтов стерлингов. Они также воруют 427 миллиардов фунтов стерлингов в год из налоговой системы Великобритании, что эквивалентно годовой зарплате одной медсестры каждую секунду!

Капитализм рантье объясняет, что эти цифры являются продуктом фундаментальной и преднамеренной реструктуризации капитализма, чтобы создать то, что экономист Хосе Пальма назвал в 2009 году «радостью рантье». Книга побуждает нас расширить наше понимание арендной платы, о которой мы, возможно, думаем только в отношении жилья, чтобы охватить «доход, полученный от владения или контроля над дефицитными активами в условиях ограниченной конкуренции или отсутствия конкуренции».

В превосходном введении Кристоферс перечисляет семь областей экономики Великобритании, в которых рантьеризму позволили разгуляться: банковское дело и финансы; природные ресурсы; интеллектуальная собственность; занятость; аутсорсинг; инфраструктура; недвижимость. Он выделяет четыре условия подъема рантье: приватизация; благоприятная для политики среда; разрешительная налоговая и денежная система; рост рыночной стоимости арендованных активов.

Одним из неизбежных результатов такой экономической системы является усиление социального неравенства. Этот структурный сдвиг не ограничивается Великобританией, но Кристоферс утверждает, что историческая динамика экономики Великобритании означает, что «реки рантьеризма текут чрезвычайно глубоко».

Однако он отмечает, что создание государства всеобщего благосостояния и национализация ключевых отраслей промышленности ослабили способность британского капиталистического класса генерировать огромные частные прибыли, «имея, а не делая». Ситуация начала меняться с появлением неолиберализма — процесса, который был более выражен в Великобритании, чем в других капиталистических странах.

Кристоферс также ссылается на проницательный анализ неолиберального сдвига Е.П. Томпсона и его предположение о том, что растущая фиксация на финансировании всего просочилась в верхние эшелоны рабочего и профсоюзного движения. В книге приводится множество подробных примеров. Но я бы сказал, что самой важной чертой подъема британского рантье-капитализма является то, что произошло с землей и жильем.

Кристоферс посвящает этой теме главу и, опираясь на свою книгу 2018 года The New Enclosure, он приводит шокирующую статистику, согласно которой за последние четыре десятилетия 8 процентов (1,6 миллиона гектаров) земли в Великобритании были переданы из государственной в частную собственность, а цена на землю выросла в геометрической прогрессии.

Это, буквально, заложило основу для восстановления частных землевладельцев в фактически монопольном положении, которым они пользовались до тех пор, пока муниципальное жилье не предложило альтернативу. Кристоферс фокусируется на «праве на покупку» (RTB) как краеугольном камне этого движения, когда 40 процентов из 1,9 миллиона бывших муниципальных домов были проданы, а теперь сданы в частную аренду.

Хотя некоторые могут усомниться в ценности создания теоретического различия между рентиеризмом и прибылью, эта книга содержит много важных идей и чрезвычайно хорошо исследована и снабжена ссылками.

Глин Роббинс

Перевод с английского Анны Исаевой (студентка 4 курса МГЛУ)

Оригинал статьи: https://socialistreview.org.uk/464/rentier-capitalism-who-owns-economy-and-who-pays-it