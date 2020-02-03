Книга, которая понравится не всем

Бывший белорусский политзаключенный, ныне публицист, Миколла Дзядок написал книгу «ТЕОРИЯ ИНТЕРСЕКЦИОНАЛЬНОСТИ: АНАРХИСТСКАЯ КРИТИКА», в которой он рассматривает теорию и практику современного западного леволиберального (а так же левого и анархистского) феминизма, антирасистского движения, “политики идентичности” и т.п. Книгу он писал несколько лет и написал ее хорошо, по крайней мере, в том плане, что читать ее интересно. Вы обнаружите большое количество ссылок на научные исследования, много конкретных примеров, иллюстрирующих мысли автора и в то же самое время книга — не занудная. Реакция нескольких известных мне людей была примерно одинаковой — они начинали лениво просматривать работу, а затем втягивались в чтение — не могли оторваться.

Я не разделяю взгляды этого автора по многим вопросам. Что до поднятых в книге тем, скажу, что ряд вещей показались мне очень интересными, с чем-то я согласен, а о чем-то (например, о вопросах биологии) не берусь судить.

Есть и утверждения, вызвавшие мое несогласие, например мнение, что все люди хотят заниматься сексом. Лично я автора очень даже понимаю, но вот многие старики, йоги 199-го левела и просто асексуалы с ним не согласятся. Наверное, стоит избегать таких обобщений даже в полемическом задоре, корректнее было бы сказать, что подавляющее большинство взрослых людей хотят заниматься сексом, если они не слишком старые.

И все же книга подарит вам множество аргументов и фактов, если только вас интересует критика современного феминизма и “интерсекциональности”.

Рискну предположить, что есть еще одна вещь, которая способна привлечь читателя к этой книге — атмосфера непрерывного скандала, которая характерна для т.н. современного “левого” и леволиберального движения и которую автор превосходно воспроизводит, иллюстрируя ее массою примеров. Скандальность романов Достоевского, например, несомненно притягивает к его книгам многих — это отмечалось критиками. Не сочтите за дерзость — я не утверждаю, что М.Дзядок — новый Достоевский, просто он пишет о скандалистах. Так называемая “левая культура истерии” характерна для описываемых им групп. А мы ведь знаем, как засасывают, порой, скандалы (увы!).

Хотя автор книги критикует своих оппонентов в том числе и с классовых позиций, между мной и М.Дзядоком мало общего. Например потому, что он обращается ко всем своим персонажам, протягивая им руку дружбы. Меня восхищает такая толерантность автора, который считает если не всех, то большинство этих личностей и групп своими товарищами, возможно, заблуждающимися. Но факт есть факт — книга написана очень корректным высоко-толерантным языком (с использованием феминитивов) и это говорит само за себя. Что ж, пусть автор получит все, чего желает — вежливую корректную полемику со своими “заблуждающимися товарищами”. Хотя в таких случаях всегда вспоминаю Гераклита, сказавшего: “Не к добру людям исполнение их желаний”.

Книга доступна для скачивания:

https://avtonom.org/sites/default/files/store/nikolay_dedok_-_teoriya_intersekcionalnosti_anarhistskaya_kritika.pdf