Левые против ЕС

Костас Лапавитса в своей новой книге „Left Case against the EU“ рассматривает уроки греческого фиаско для Великобритании и утверждает, что левый Брексит является реальной перспективой.

Костас Лапавицас в годы еврокризиса получил международное признание как левый греческий экономист, он также профессор экономического факультета в Лондонском университете SOAS. В 2015 году он был избран членом „левой платформы“ Syriza в греческий парламент. На него обратили внимание, когда он уже в феврале 2015 года отказался от соглашения с «тройкой» и выступил за выход из евро.

В 2015 году он вместе с немецким автором Кейнсианцем Хайнером Флассбеком написал книгу «Against the Troika. Crisis and Austerity in the Eurozone». Нельзя назвать случайностью, что она появилась на немецком языке под гораздо более мягким названием: “Nur Deutschland kann den Euro retten”. Он основал европейскую исследовательскую сеть по социальной и экономической политике, которая должна была стать альтернативой неолиберальному режиму ЕС в сотрудничестве с академическим и политико-активистским миром. Это произошло параллельно с участием в различных инициативах по обсуждению «плана В» для спасения еврозоны, но не обеспечило согласованную альтернативу.

Греция потерпела нудачу во всех отношениях, даже интеллектуально, после сокрушительного поражения от «тройки». Испанская партия Подемос ориентировалась в основном на то, чтобы продолжать коалиционную политику португальских левых, но ещё более умеренно: поддерживать социал-демократию в узких рамках неолиберального Евросоюза, используя все остающиеся при этом возможности.

Лапавитсас также участвовал в форумах “европейской координации против евро, ЕС и НАТО“. Сегодня он прилагает много усилий для того, чтобы использовать шанс Брексита для левого поворота. Он тесно связан с левым крылом Лейбористской партии – Momentum и Young Labour, где есть сильное крыло против ЕС.

В этом контексте осенью появилась его новая книга. На первой презентации присутствовало более 500 человек, поэтому многие даже не поместились в зале. В течение следующих нескольких месяцев запланирован тур Лапавитса по Англии. Также в Австрии он должен выступать по приглашению „Комитета по персоналу самоопределяющейся Австрии“. В настоящее время ведутся переговоры с издателями о немецком переводе.

“Left Case Against the EU” – очень хорошо собранное, не академическое, но научно обоснованное пособие. Лапавитсас дает нам краткую историю ЕС, который с созданием единого рынка перешел в новое качество. Эти институты органически связаны с неолиберальным проектом. При этом идея европейской федерации органично связано с стратегией неолиберализма, подзволяя снизить для капитала давление трудящихся, опосредованное национальными государствами. Дальнейшая радикализация прокта обусловлена появлением общей валюты и Маастрихтским договором. Автор подчеркивает чрезвычайно важную роль денег, которая остается загадкой правящей неоклассической теории. Для него антигосударственническая и антибюрократическая риторика неолиберализма является идеологическим прикрытием проекта суть которого состоит в радикальном использовании возможностей государства в интересах крупного капитала. Лучшим примером этого является учреждение Европейского Центрального Банка. Никогда в истории Центральный банк не обладал такой политической властью.

Однако для Лапавитсы евро не только является решающим инструментом для достижения неолиберальных целей, но и создает “условную немецкую гегемонию” – важное понятие этой книги. Это господство опирается на использование ресурсов периферии юга и востока Европы. В то время как юг остается в долговременном кризисе и нищает, Польша, Чехия, Венгрия и Словакия переживают зависимую индустриализацию, в ходе которой речь шла прежде всего о существенном сокращении заработной платы в Германии и перенесении части производства в страны ближней периферии. Пользу из этого извлекает не немецкий народ, а немецкий экспортный капитал. Проигравшим оказывается рабочий класс Германии, который после воссоединения страны потерпел историческое поражение.

«Не сама экономическая сила немецкого капитала делает страну гегемоном, а ее сила в институциональном контексте ЕС. По чисто экономическим критериям немецкая гегемония больше опирается на подавление собственных наемных работников, а не на превосходную инвестиционную деятельность, технологию или рост» (С. 21).

Понятие условной немецкой гегемонии плодотворно. Он дает возможность двигаться на основе твердых социально-экономических аргументов и одновременно не возвышать противника, а разоблачать его слабости, и тем самым дать выход: прежде всего, необходим выход периферийных государств из еврозоны, что станет основанием для подрыва неолиберальных институтов.

Лапавитсас предлагает пересмотреть механизм формирования власти немецких экономических элит после мирового экономического кризиса 2007 года, как хронологически, так и систематически. При этом он, как и большинство нео – или посткейнсианцев, указывает на центральное значение понятия стоимости рабочей силы, как ключа к интерпретации кризиса евро. Грубо говоря, речь идет о заработной плате, связанной с продуктом. Она служит мерой конкурентоспособности экономики. Либо рабочие повышают производительность и получают более высокую отдачу при одинаковой заработной плате — это почти не происходит в неолиберализме, особенно в Германии, поскольку спрос хронически хромает и усиливается с предписанной ЕС жесткой экономией. Или же рабочим снижают зарплату. Ранее на эти проявления неолиберализма периферия реагировала – на протяжении десятилетий довольно успешно – снижением обменного курса, восстанавливая конкурентоспособность по ценам. Но общая валюта сдерживает этот путь. Все экономики, которые не могут снизить зарплату так, как ФРГ, то есть там, где работающие люди могут оказывать большее общественное влияние, тем самым оказываются отстающими. Развиваются торговые дефициты, которые на этапе кредитной экспансии покрываются притоком иностранного капитала. Но затем приходит мировой экономический кризис, приток капитала прекращается или даже внезапно сменяется оттоком.

Греция демонстрирует катастрофические последствия этой политики для населения периферии и систематическое развитие институтов, направленных на обеспечение власти немецких элит как доминирующих кредиторов – при полном сотрудничестве национальных элит, а также институциональных левых. При этом прежде всего «программа спасения» была направлена на сохранение интересов центральных банков. Нагрузка была снята с банков и перекинута на госудаство. Это было поставлено под контроль ЕС, с целью удешевления рабочей силы до уровня конкурентоспособности.

Выводы: кризис евро, с одной стороны, был использован в интересах капитала при германской гегемонии, «освобожденной» от любого демократического контроля. Таким образом, социальные и политические достижения западной демократии систематическидемонтируются. В то же время элиты и учреждения ЕС, пострадали от потери доверия, так же как и левые, которые продолжают верить в возможность реформирования брюссельских институтов. Греческое фиаско должно было показать всем, что социальная реформа ЕС невозможна. Потому что обеспечение неолиберализма является их реальной целью.

Таким образом, среди работающего населении возник политический вакуум. Желание остановить социальный упадок и восстановить утраченную демократию смешивается с и выражается в призыве к суверенитету. Правые пытаются выразить эту объективную потребность через авторитарные и шовинистические лозунги. Но на самом деле объективно возникакт почва для возрождения именно для левых. Для того, чтобы вновь выйти на передний план и возглавить оппозицию неолиберализму, левые должны быть готовы к разрыву с неолиберальными учреждениями, что, в частности, означает выход из валютного союза для периферийных стран в качестве первого шага. Радикальная демократическая программа разрыва должна включать в себя прекращение жесткой экономии, большую справедливость в распределении, массовые государственные инвестиции, активную промышленную политику, общественный контроль над банками, а также ключевыми отраслями и ресурсами. Этот проект народного суверенитета может относиться только к национальным государствам. Таким образом возрождение внутреннего рынка, в конечном счете, должно быть связано только с выходом из ЕС.

Костас Лапавитсас активно высказывается свое мнение по поводу Брексит. Это было голосование против «строгой экономии, плохих рабочих мест, сокращения благосостояния, особенно со времен большого кризиса 2007-9 гг.

Это ни в коем случае не было капитуляцией перед расизмом, бешеным национализмом и правым авторитаризмом, но референдум помог неожиданно вызвать радикализацию британской политики.

Партия Тори лишь условно выиграла выборы в 2017 году. Действительным победителем стала возрожденная Лейбористская партия с манифестом, базируемая на Социал-демократической программе против жесткой экономии, даже выступающая за национализацию железных дорог и других ресурсов (С. 139).

Концептуальная пара “план А/ план Б” обсуждалась после начала кризиса евро, в частности после конфликта в Греции в 2015 году. План А имеет смысл только в том случае, если существует альтернативный сценарий. Как эти два плана могут выглядеть точно, остается политически спорным до сих пор.

В любом случае, отправной точкой является то, что обещание «социальной Европы», согласно Жаку Делору, оказалось иллюзией, особенно после подчинения греческого левого правительства Сиризы воле «тройки» (Еврокомиссии, ЕЦБ и МВФ).

Под планом «Б» понимается разрыв с неолиберальной политикой, как правило, выход из еврозоны. План А — это изменение социального курса в рамках существующих институтов ЕС. Глава греческого правительства Ципрас и его министр финансов Варуфакис верили, что они могут достичь этого в ходе переговоров, но у них не было «плана Б» и они не готовы были давить на своих оппонентов.

Представители “плана А” из более крупных стран хотели бы утверждать, что их страна имеет больший вес, чем Афины, чтобы осуществить изменения. Это особенно верно для Франции как основателя ЕС. «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона обещает, например, внести поправки в договоры ЕС («План А»). Если ЕС не примет это, то придется идти на разрыв.

“Европейская координация против евро, ЕС и НАТО“ была основана в 2014 году различными левыми противниками евро из Греции, Италии, Испании, Франции, Германии и Австрии. Она предполагает, что конец неолиберализма возможен только при разрыве с институтами ЕС, то есть валютной зоной и внутренним рынком. На сегодняшний день она провела четыре европейских форума, а пятый готовится к весне 2019 года.

Вильгельм Лангталер

Перевод Алтынбек Аяна и Семенова Анастасия.