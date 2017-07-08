Маленькая марксистская библиотека

С тех пор, как я начал вести стримы на канале «РабкорТВ», один и тот же вопрос повторяется периодически. С чего начинать изучение марксизма? Дайте список литературы!

В самом деле, советские учебники по марксизму, даже если не делать поправку на их неизбежную идеологическую тенденциозность, безнадежно устарели. Они игнорируют не только теоретические дискуссии, которые велись за пределами официального коммунистического движения, но даже и целый ряд идей, развивавшихся внутри коммунистической традиции. Тем более не отражает эта литература (на уровне теоретического анализа) и процессы, произошедшие в СССР, начиная с середины 1930-х годов, не говоря уже о распаде советской системы.

Возможно именно упорное нежелание подвергать серьезному марксистскому осмыслению события, приведшие к распаду СССР, явилось одной из причин глубокого идейного кризиса в левом движении. По крайней мере той его части, которая старалась придерживаться коммунистической идейной традиции. Напротив, либеральная левая, радостно подхватывавшая любые западные новинки, всё меньше внимания уделяла изучению марксизма, а с некоторых пор и вообще позабыла про политическую экономию и материалистическое понимание истории.

А между тем новое поколение левых активистов, обоснованно отвергающее как сектантски-догматические версии марксизма, так и модные либеральные дискурсы, нуждается в теоретическом образовании. Люди многое находят и обдумывают сами, но почему бы не помочь им в этом?

В общем, требование составить современный список литературы, которым меня преследовали мои слушатели, было обоснованным и своевременным. А я, к стыду своему, постоянно отвлекался на другие темы и, даже дав обещание, неизменно забывал о нем.

Наконец, после очередного напоминания, мне стало стыдно.

Под стук дождевых капель, бьющихся о стекло, я сел за стол и принялся за работу. Проблема состояла в том, чтобы сделать именно базовый список литературы для начинающих, при этом сохраняя достаточно высокий теоретический уровень. Большая часть из тех, кто просил о подобной библиографии, отнюдь не были людьми теоретически малограмотными. Напротив, они уже неплохо начитаны в марксистской литературе. Более того, интернет уже и сейчас полон всевозможными марксистскими библиографиями. Проблемой в данном случае является не отсутствие ссылок на названия книг и статей, а напротив, их избыточность. Составители списков, с одной стороны, стараются заполнить их как можно большим количеством названий, что затрудняет работу с подобными ресурсами для человека, пытающегося найти наиболее важные, значимые тексты, которые легко теряются в этой массе. Но необходимость выделить именно главное сама по себе накладывает определенную ответственность на автора библиографии. Конечно, можно спрятаться за собственным субъективным мнением. Глянцевые журналы и наследующие им сайты давно придумали рубрику «десять важнейших книг (фильмов, событий и т. д.) по версии такого-то». Подобный подбор говорит не столько о значении книг, сколько о личных пристрастиях составителя списка. Ясное дело, полностью избежать субъективности в подобном предприятии всё равно невозможно, но следует стремиться свести её к неизбежному минимуму.

Итак, трудностью, с которой сталкиваются молодые левые, является не столько отсутствие знаний, сколько отсутствие системы. А для меня главный вопрос состоял не в том, чтобы сообщить что-то совсем элементарное, но в том, чтобы даже продвинутый молодой читатель мог с помощью подобного списка обнаружить и ликвидировать пробелы, возникшие в ходе его стихийного политического самообразования.

То, что получилось, не надо принимать за окончательный и полный список: его надо будет ещё пополнять и перерабатывать. Потому очень прошу присылать мне дополнения, предложения и вопросы.

Классический марксизм и коммунистическая традиция

К. Маркс. Тезисы о Фейербахе

К. Маркс. Экономическо-философские рукописи 1844 года

К. Маркс, Ф. Энгельс. Коммунистический манифест

К. Маркс. Гражданская война во Франции

К. Маркс. 18 брюмера Луи Бонапарта

К. Маркс. Британское владычество в Индии

К. Маркс. Будущие результаты британского владычества в Индии

К. Маркс. Капитал, т. 1

К. Маркс. Письмо В.И.Засулич

К. Маркс. Критика Готской программы

Ф. Энгельс. Анти-Дюринг

Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства

Работы Маркса и Энгельса можно читать либо по второму изданию Собрания сочинений, либо найти в интернет-ресурсе https://www.marxists.org/russkij/index.htm

Г. В. Плеханов. О материалистическом понимании истории

Г. В. Плеханов. К вопросу о роли личности в истории

См. http://libelli.ru/filsrncl/plehanov.htm

К. Каутский. Путь к власти. М.: Политиздат, 1959

К. Каутский. Экономическое учение Карла Маркса. М.: Госполитиздат, 1956

К. Каутский. Материалистическое понимание истории, т. 1, 2 М.-Л., 1931

К. Каутский. Диктатура пролетариата. Екатеринослав, 1919.

См.http://revarchiv.narod.ru/kautsky/oeuvre/diktatur.html

Р. Люксембург. Накопление капитала. М.: Соцэкгиз, 1934. В сети: http://royallib.com/book/lyuksemburg_roza/nakoplenie_kapitala.html

Р. Люксембург. О русской революции. В кн.: Р.Люксембург. О социализме и русской революции. М.: Политиздат, 1991

Р. Люксембург. Социальная реформа или революция?

См. http://rulibs.com/ru_zar/sci_politics/lyuksemburg/1/j17.html

В. И. Ленин. Что делать?

В. И. Ленин. Две тактики социал-демократии в демократической революции

В. И. Ленин. О задачах пролетариата в данной революции (Апрельские тезисы)

В. И. Ленин. Империализм как высшая стадия капитализма

В. И. Ленин. Государство и революция

В. И. Ленин. Очередные задачи советской власти

В. И. Ленин. Пролетарская революция и ренегат Каутский

В. И. Ленин. Великий почин

Работы Ленина содержатся в интернете в таком количестве, что ссылку на них давать нет никакого смысла, но совершенно очевидно, что предпочтительно их читать по Полному собранию сочинений (5-е издание).

М. Покровский. Очерки русского революционного движения XIX — начала XX века М.: Главполитпросвет, 1924. В сети см. http://www.twirpx.com/file/612527/

М. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке. М.: Учпедгиз, 1934. В сети см. http://www.booksite.ru/fulltext/rusistor/index.htm

М. Покровский. Историческая наука и борьба классов. В двух томах. М.: Либроком, 2012

А. Грамши. Тюремные тетради. Избранные произведения, т.3. М.: 1959: http://www.nehudlit.ru/books/detail1185182.html

Л. Д.Троцкий. Преданная революция

Л. Д. Троцкий. Уроки Октября

Л. Д. Троцкий. История русской революции

В сети соответствующие работы можно найти по адресу: https://www.marxists.org/russkij/trotsky/index.htm

Антология позднего Троцкого. Сост. М. Васильев, И. Будрайтскис. — М.: Алгоритм, 2007

И. В.Сталин. Вопросы ленинизма. М.: Госполитиздат, 1945.

Мао Цзедун. О новой демократии http://library.maoism.ru/On_New_Democracy.htm

Мао Цзедун. Маленькая красная книжица. М.: Алгоритм, 2007

Миросистемный анализ

И. Валлерстайн. После либерализма. М.: Эдиториал УРСС, 2003.

И. Валлерстайн. Мир-система модерна, тт. 1-4. М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2015-17.

И. Валлерстайн. Исторический капитализм. Капиталистическая цивилизация. — М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008

С. Амин. Вирус либерализма: перманентная война и глобализация мира. М.: 2007

Закат империи США: кризисы и конфликты. М.: МАКС-Пресс, 2013.

Западный марксизм

Д. Лукач. История и классовое сознание. М.: Логос-Альтера, 2003.

Д. Лукач. Ленин. Исследовательский очерк о взаимосвязи его идей. М.: Международные отношения, 1990.

Э. Фромм. Бегство от свободы. М.: АСТ, 2009.

В сети: http://e-libra.ru/read/367689-begstvo-ot-svobody.html

Э. Фромм. Марксова концепция человека.

См. http://royallib.com/book/fromm_erih/marksova_kontseptsiya_cheloveka.html

Г. Маркузе. Одномерный человек. См. http://e-libra.ru/read/165490-odnomernyj-chelovek.html.

Г. Маркузе. Контрреволюция и бунт (1972). Найти русское издание в сети мне не удалось, но перевод точно существует.

Ж.-П. Сартр. Проблемы метода. См. http://slovoidelo.narod.ru/neomarxism/sartre/prmethod/prmethod.htm

Ф. Джеймисон. Постмодернизм и общество потребления. Логос, 2000, №4: http://www.ruthenia.ru/logos/number/2000_4/10.htm

П. Андерсон. Размышления о западном марксизме. М.: 1991. Интернет версия: http://scepsis.net/library/id_1818.html

Б. Андерсон. Воображаемые сообщества. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2001

Д. Харви. Краткая история неолиберализма. Изд-во «Поколение», 2011. См. http://royallib.com/book/harvi_devid/kratkaya_istoriya_neoliberalizma.html

А. Каллиникос. Антикапиталистический манифест. М.: Праксис, 2005

Незападный марксизм

Х. К. Мариатеги. Семь очерков истолкования перуанской действительности. М.: ИЛ, 1963

Э. Че Гевара. Партизанская война. http://royallib.com/book/gevara_ernesto/partizanskaya_voyna.html

Ф. Фанон. О насилии [отрывки из книги «Весь мир голодных и рабов»]. В кн.: Цветков А. В. (сост.). Антология современного анархизма и левого радикализма, Том 2. М.: Ультра.культура, 2003

Субкоманданте Маркос. Другая революция. Сапатисты против нового мирового порядка. М.: Гилея, 2002

Советский и постсоветский марксизм

Э. Ильенков. Об идолах и идеалах. Киев: Час-Крок, 2006. См. http://e-libra.ru/read/252592-ob-idolax-i-idealax.html .

М. Лифшиц. Надоело. В защиту обыкновенного марксизма. М.: Искусство — XXI век, 2012.

М. Лифшиц. Карл Маркс. Искусство и общественный идеал. М.: Художественная литература, 2-е изд. 1979.

А. Бузгалин, А. Колганов. Глобальный капитал. М: Едиториал УРСС, 2004.

А. Бузгалин, А. Колганов. Постсоветский марксизм в России: ответы на вызовы XXI века (тезисы к формированию научной школы). М: ЛЕНАНД, 2005

А. Колганов. Что такое социализм? Марксистская версия. М: Издательская группа URSS, 2012

А. Тарасов. Революция не всерьез. М.: Ультра.культура, 2005. См. http://royallib.com/book/tarasov_aleksandr/revolyutsiya_ne_vserez_shtudii_po_teorii_i_istorii_kvazirevolyutsionnih_dvigeniy.html

Б. Кагарлицкий. Марксизм: не рекомендовано для обучения. М.: Алгоритм, http://royallib.com/book/kagarlitskiy_boris/marksizm_ne_rekomendovano_dlya_obucheniya.html

Более позднее издание: Б. Ю. Кагарлицкий. Марксизм. Введение в социальную и политическую теорию. М.: УРСС, 2012

Б. Кагарлицкий. Политология революции. М.: Алгоритм, 2007

Б. Кагарлицкий. Периферийная империя. М.: УРСС, 2017

Б. Кагарлицкий. Реставрация в России. М.: УРСС, 2016

Б. Кагарлицкий. Восстание среднего класса. М.: Ультра.культура, 2003 (данную книгу надо читать исключительно в первом издании, поскольку в издании Алгоритма 2012 г. она была изуродована редактором)

Коряковцев А., Вискунов С. Марксизм и полифония разумов: Драма философских идей в 18 главах с эпилогом. М. — Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2016.

Важные статьи

А. Майсурян. Все реставрации когда-нибудь кончаются… http://forum-msk.org/material/society/10307772.html

А. Очкина. Папа Карл. http://rabkor.ru/columns/editorial-columns/2015/05/05/father-karl/

А. Очкина. Отношения любви. http://rabkor.ru/columns/editorial-columns/2014/02/20/love-marx/

А. Очкина. Камень преткновения. http://rabkor.ru/columns/editorial-columns/2013/07/21/stone/

А. Очкина. Странное представление о счастье. http://rabkor.ru/columns/editorial-columns/2013/03/14/marx-happiness/

В. Колташов. Вторая великая депрессия. Почему так долго? http://rabkor.ru/columns/analysis/2017/05/15/the-second-great-depression/

Р. Дзарасов. Национальный капитализм: развитие или насаждение отсталости? Альтернативы, 2013, №1-3

Р. Дзарасов. Кризис капитализма и общественный строй новой России // Полис. Политические исследования. – 2011. – №4

Б. Романов. Основоположник российской социал-демократии. http://rabkor.ru/columns/edu/2016/12/16/russian-sd/

У. Белло. Рабство, геноцид, насилие: тёмная сторона азиатских «экономических тигров». Скепсис, http://scepsis.net/library/id_3709.html

С. Соловьев. Мифы исторического капитализма. http://scepsis.net/library/id_2816.html

Немарксистская литература по экономике

Дж. М. Кейнс. Общая теория занятости, процента и денег. См. http://royallib.com/book/keyns_d/obshchaya_teoriya_zanyatosti_protsenta_i_deneg.html

Н. Кондратьев. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. М.:, Экономика, 2002.

Дж. К. Гэлбрейт. Новое индустриальное общество. М.: АСТ, 2004

Э. Райнерт. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными. М.: НИУ ВШЭ, 2011

История революций

Ж. Жорес. Социалистическая история французской революции. М.: Прогресс, 1976.

См. http://istmat.info/node/27976

В. Логинов. Владимир Ленин. Выбор пути. М.: Республика, 2005.

В. Логинов. Ленин в 1917 году. На грани возможного. М.: Эксмо, 2016

А. Шубин. Великая Российская революция: от Февраля к Октябрю 1917 года. М: Родина МЕДИА, 2014

А. Шубин. Махно и его время. М.: УРСС, 2016

В. Роговин. Партия расстрелянных. М.:, 1997

И. Дойчер. Незавершенная революция. http://scepsis.net/library/id_2057.html

В. Корнилов. Донецко-Криворожская республика: расстрелянная мечта. См. https://profilib.com/chtenie/92247/vladimir-kornilov-donetsko-krivorozhskaya-respublika-rasstrelyannaya-mechta.php

Т. Шанин. Революция как момент истины. Россия 1905-1907 гг. М.: Весь мир, 1997

Т. Краус. Ленин. Социально-теоретическая реконструкция. М.: Наука, 2011.