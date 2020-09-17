«Нас нельзя изгнать из университета, потому что университет – это мы»

На днях начнет свою работу Свободный университет – проект, созданный преподавателями НИУ ВШЭ, с которыми вуз отказался продлевать контракты этим летом.

В начале июля стало известно о том, что с некоторыми из преподавателей Высшей школы экономики администрация не планирует продлевать контракты. Формальными причинами для увольнения ряда сотрудников послужило недостаточное количество научных публикаций, а также реорганизация двух гуманитарных программ: Школы культурологии и Школы философии – теперь они являются объединенной Школой философии и культурологии. Однако многие из наблюдавших за летними событиями в «Вышке» считают, что настоящим поводом для увольнения определенных сотрудников стала их политическая активность вне стен университета, в связи с которой администрация вуза создала «черные списки», куда вошли все оппозиционно настроенные преподаватели, а текущий процесс реорганизации преподавательского состава – логичным продолжением гонений на «самый либеральный вуз страны» со стороны властей. Так, в 2019 году на университетское шоу «В точку!» не разрешили пригласить политика и на тот момент кандидата в депутаты Московской Городской Думы Любовь Соболь, а само шоу позже закрыли. В сентябре того же года на «дне Вышки» студенческому независимому журналу DOXA запретили проводить правозащитную викторину, а позже и вовсе лишили издание статуса студенческой организации. В начале 2020 года были приняты новые правила внутреннего распорядка обучающихся и преподавателей, которые отныне запрещают указывать связь с вузом при участии в политической деятельности. С начала текущего года «Вышка» также не продлила контракт Дарье Серенко – автору проекта и книги «Тихий пикет».

С момента появления новости о том, что из НИУ ВШЭ будут уволены 20 оппозиционных преподавателей, администрация вуза держала всех сотрудников в неведении: ни имена тех, с кем не собираются продлевать контракт, ни конкретные причины для увольнения не сообщались, а существование «черных списков» напрочь отрицалось. Невнятность происходящего породила большое количество постов в фейсбуке, где студенты и преподаватели высказывали свои сожаления и опасения насчет будущего вуза в связи со сложившейся ситуацией. Так, бывший академический руководитель Школы культурологии Ольга Рогинская написала о том, что учебный план школы формировался с большим трепетом и вниманием, из-за чего каждый её преподаватель является незаменимой частью учебного процесса. После публикации поста Рогинская дала интервью о происходящем студенческому журналу DOXA, где высказала те же мысли. На следующей день она была уволена с поста академического руководителя Школы культурологии.

В конечном счете из ВШЭ были уволены доктор филологических наук Гасан Гусейнов, кандидат философских наук Кирилл Мартынов, преподаватели Школы философии Юлия и Виктор Горбатовы, доктор юридических наук Елена Лукьянова и некоторые другие. Многие из уволенных преподавателей выступили в роли инициаторов и будущих лекторов Свободного университета. На сайте проекта размещены следующие курсы: «основы логики и аргументации» (авторы – Виктор и Юлия Горбатовы), «классическая риторика и техники аргументации» (автор – Гасан Гусейнов), «Ролан Барт и проект активной филологии» (автор – Сергей Зенкин), «Эпоха режиссеров. Авторское кино XX века» (автор – Ян Левченко), «Гендер и гуманитарные науки» (автор – Элла Россман), «Введение в политическую философию» (автор – Кирилл Мартынов) и другие. Заявки на курсы рассматривать и отбирать будут лично преподаватели, а имена приглашенных студентов обещают назвать 10 сентября. Проект не ставит никаких ограничений по возрасту, профессии и образованию для желающих стать его частью, однако предпочтение будет отдаваться тем, кто на данный момент обучается на программах бакалавриата или магистратуры. Ввиду отсутствия помещения для проведения занятий на первых этапах существования Свободного университета все лекции и семинары будут проводиться в онлайн-формате. В будущем инициаторы проекта планируют перейти на очную форму обучения. Образование для всех – бесплатное, однако преподаватели просят принятых студентов сделать небольшие пожертвования для более ответственного отношения к учебному процессу.

На сайте нового Свободного университета также размещен манифест, в котором говорится о сложившемся глубоком кризисе в системе российского образования ввиду отсутствия достаточных свобод в академической среде: «Наша задача – выстроить университет заново, избавив преподавателей от всякого административного диктата. Если университет больше не может быть свободным, значит нужен новый свободный университет. Здесь пути университета и государства расходятся. Нас нельзя изгнать из университета, потому что университет – это мы».

Более подробно о том, как появилась идея создания Свободного университета, и о планах на будущее нам рассказал автор одного из курсов Виктор Горбатов:

«Это должно было когда-то произойти. Набралась критическая масса преподавателей, уволенных по причинам, очень похожим на идеологическую чистку. Сначала колебались, хотелось все грамотно спланировать, долго консультироваться с профессионалами, изучать чужой опыт. Но потом мы поняли, что так мы никогда не начнем. И решили просто “войти в поток”. Сделать, что мы точно умеем – провести ряд классных курсов, а потом ориентироваться по обстоятельствам. Главная цель – отстоять свободу преподавания, свободу выбора, свободу доступа к знаниям. Если у нас получится вот так, на голом энтузиазме, самоорганизации и горизонтальных связях создать линейку легендарных курсов и хотя бы раз их провести, то я буду считать, что наша цель достигнута. Мы хотим показать, что большая часть бюрократических и административных ограничений, навязываемых преподавателям и студентам, ложна по своему целеполаганию и абсурдна по форме. В современном мире думать, что увольнениями можно заткнуть кому-то рот, просто смешно. Чистки преподавателей были, скорее, катализатором процесса. Подлинные причины глубже – проблемы несвободы в академической среде носят системный характер. В СУ преподают не только изгнанные из вузов преподаватели. Скорее, это сообщество свободных людей, разделяющих общие ценности».

Мария Безверхая