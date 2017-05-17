Это была эпоха романтики и оптимизма

C 16 февраля по 11 июня в Третьяковской галерее на Крымском валу проходит выставка «Оттепель», посвященная периоду отечественной истории с 1953 года, когда после смерти Сталина произошли первые амнистии политических заключенных, и до 1968 года, когда ввод советских танков в Чехословакию развеял надежды на возможность построения социализма с «человеческим лицом». О достижениях и проблемах того времени, об изменениях, происходивших в культурной, политической и социальной жизни мы побеседовали с кураторами выставки Юлией Воротынцевой и Анастасией Курляндцевой.

Какова цель данной выставки, и почему вы проводите ее именно сейчас?

Юлия: Цель любой выставки – общественно-полезная деятельность. Мы хотим познакомить людей с искусством. Конкретно у нашей формат не совсем стандартный для Третьяковской галереи, потому что здесь есть не только живопись, но и скульптура, и графика, фотография, кинематограф, предметы народно-прикладного искусства. Мы считаем, что XX век показать только c помощью живописи достаточно сложно, учитывая тогдашнее распространение кинематографа и фотографии.

Мы хотим дать представление зрителю о том, чем отличаются 1950-60-е годы и чем их можно выделить из этого общего периода 1917-1991 гг. Конечно, история нашей страны в принципе противоречива, как и эта эпоха, но нельзя не знать, что происходило в это время и в области культуры, и в области политики. Выставка большая, на ней представлено 400 экспонатов.

Анастасия: Есть желание создать для зрителя некую общую картину.

Чтобы он понимал, что Карибский кризис, суд над Бродским, стихи Евтушенко, полет Гагарина, все это единая и очень интересная эпоха.

Более того, она не менее интересна, чем те же 1950-60-е в Америке или в Великобритании.

А почему выставку решили провести именно сейчас?

Анастасия: Сейчас проходит фестиваль «Оттепель», который объединяет три площадки – музей Москвы, Третьяковскую галерею и Пушкинский музей. Также к нам присоединяются парк Горького и театр «Современник». Я думаю, все выставки посвящены примерно одному и тому же периоду, у нас с музеем Москвы полное совпадение, в Пушкинском музее чуть более широкие границы – с 1945 года. Интересно, что это получилось независимо друг от друга.

Юлия: Многие зрители удивляются, что город и горожане того времени выглядят на фотографиях очень современно. Люди стильно одеты. Витрины и городские фасады детально оформлены. Очевидно, у наших современников действительно другие представления о том, как все выглядело в тот период.

Анастасия: Естественно, мы берём немного мифологизированную историю. То есть мы используем не семейные фотографии, а это авторские, сделанные знаменитыми фотографами.

Стоит отметить, что в 1950-60-е люди прошли очень длинный путь от неоавангарда к постмодерну.

За очень короткий срок тем, кто творил в то время (художники, поэты, писатели), нужно было очень быстро перестроиться и уйти от подражательства в нечто свое, новое. Получилось у них это или нет, нам расскажут 1970-е, а 60-е – это эпоха поиска своей идентичности как части большого мира.

Какие разделы есть на выставке?

Юлия: Начинается выставка с шаблонного соцреализма – ВДНХ после реконструкции. Это парадная архитектура, которую зритель может в первую очередь ассоциировать с соцреализмом и режимом Сталина.

Есть семь разделов. Первый – «Разговор с отцом» – посвящен моменту, важному для понимания правды о войне и лагерях.

Следующий – «Лучший город Земли». Он посвящен изменению облика города, что видно на примере живописи Пименова и Плотникова. Там нет прямого воспевания правильного образа жизни советских людей, а есть лишь незначительные жанровые сюжеты. Пименов, пожалуй, одна из центральных фигур нашей выставки, где представлено шесть его картин. В его работах очень хорошо видна эпоха 60-х.

Юлия: Мы искали вещи, которые продемонстрировали бы поиск художественного языка. Поэтому у нас есть разные работы художников. Например, у Злотникова, представленного в разделе «Лучший город Земли», реалистические работы в эскизной манере, но он ещё не уходит от фигуративности, а в разделе «Атом-космос» он удаляется в абстракцию. В рамках одной выставки мы можем видеть эволюцию стиля одного и того же художника. Или, например, у Бориса Турецкого вы видите опять же реалистическое изображение бампера «Волги», а в разделе «Международные отношения» он представлен совершенно другими произведениями, созданными в абстрактном ключе.

А что представлено в третьем разделе?

Юлия: Третий раздел выставки – «Международные отношения». Он посвящен тем переменам, которые происходят в отношениях Советского Союза с капиталистическими странами и со странами соцблока в то время.

Анастасия: После смерти Сталина произошёл ряд подвижек именно в международных отношениях и в первую очередь в отношениях с Америкой. Да, идёт холодная война, но мы теперь общаемся, налаживаем диалог. И снова выезжают наши артисты, например, Большой театр на гастроли в США и Канаду. Или первую премию на Международном конкурсе им. П. И. Чайковского дают Ван Клиберну, американскому пианисту.

Юлия: Здесь мы показываем работы художников, которые ездили в творческие поездки, например Виктор Иванов и Пётр Оссовский, которые ездили на Кубу.

И все это было прежде всего связано с первым визитом Хрущева в Америку. В 1959 году он едет в США, а до этого проходит выставка советских достижений в Нью-Йорке, в августе американская выставка в Сокольниках. Туда приезжает Ричард Никсон, который должен был обсудить расписание поездки Хрущева, и проходят знаменитые кухонные дебаты Хрущева и Никсона.

Выставка становится очень важной точкой для советской культуры, потому что советский народ впервые может увидеть работы американских живописцев.

На выставке представлены различные направления авангардного искусства того времени, но нет доминировавшего тогда соцреализма. Почему?

Анастасия: У нас просто нет того одиозного соцреализма. Однако отчасти он представлен в начале – ВДНХ, образец сталинского классицизма. Соцреализм будет существовать до 1990-х годов: как только развалится Советский Союз, перестанет существовать и соцреализм. Но и сейчас можно найти художников, которые будут следовать его канонам. Также у нас присутствует работа Фёдора Решетникова «Опять двойка», которая печаталась во всех детских учебниках.

Юлия: Парадокс той эпохи состоит в том, что действительно происходит какой-то художественный взрыв и количество стилевых поисков огромно. На этой выставке мы показали большинство магистральных вариантов. Тому, кто любит только абстракционизм или суровый стиль, кажется неоправданным присутствие всех остальных направлений. Здесь уже стоит вопрос личного выбора. Нашей целью было представить все разнообразие.

А что можно сказать о других разделах?

Анастасия: Ещё у нас есть отдел «Новый быт», представляющий формирование нового стиля жизни. В это время строятся хрущевки. Они маленькие, но зато наконец-то появляется возможность получить свой уголок, потому что прежде это были бараки, подвалы и коммуналки. Естественно, под эти квартиры должна была быть придумана новая мебель. Поэтому в 1951 году проходит закрытая выставка, где художники-проектировщики представляют свои идеи. В их числе Юрий Случевский, преподаватель и профессор МГХПА им. Строганова.

Публика очень позитивно восприняла выставку, но критики оказались более придирчивы. Они обращают внимание на слишком позитивное, бесконфликтное представление об эпохе, которое создается у посетителя. Похоже, что именно такая задача кураторами и ставилась. Почему?

Анастасия: Нам та эпоха видится эпохой романтики и оптимизма, поэзии, большого стиля и эстетики. Также нас обвиняют в том, что мы не показали хронику, архивные фотографии и прочее.

Мы попытались сосредоточиться на художественном материале.

Конечно, мы могли бы найти архивные документы по расстрелу в Новочеркасске или о восстании в Будапеште 1956 года или про танки в Чехословакии. Но мы пытались сосредоточиться именно на художественном материале.

Какие еще разделы представлены на выставке?

Анастасия: Есть раздел «Освоение», представляющий трудовые будни, отдых после труда, стройки века, а за ним «Атом-космос», демонстрирующий послевоенный взрыв научных открытий, победу в космосе. Идеология коммунизма на выставке выглядит как своего рода футуризм, утопия технологически передового светлого будущего. Но в 1950-60-е годы важнейшей идеологической темой было «возвращение к ленинским истокам».

Последний раздел называется «В коммунизм!». Зритель, поднимаясь на балкон, видит город сверху. Когда он идёт к этому разделу, первое, что он видит – это Никиту Сергеевича Хрущева, который с экрана говорит, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме. Далее, поднимаясь по пандусу, зритель проходит мимо картины «Похороны Ленина», которая исполнена в абсолютно модернистском ключе. Эта та опора, к которой вернулись после развенчания культа личности Сталина. Мы показываем коммунизм через то, как его воспринимали люди, кто-то верил, что коммунизм будет, а кто-то создавал ироничные мультфильмы и фильмы вроде «Посторонним вход воспрещен», кадры из которого также представлены на выставке.

Юлия: Идеология коммунизма представлена не как утопия, скорее, это ирония, но не наша, а людей того времени.

Будет ли тематическое продолжение выставки?

Скорее всего, будет выставка, посвящённая 1970-м и эпохе застоя.

Беседовала Татьяна Ануприенко