Авангардный ликбез: изучить искусство «на бегу»

К 30 ноября Третьяковская галерея на Крымском Валу совместно с проектом «Интенсив XX» готовили оформление станции «Парк культуры» кольцевой ветки московского метро. Данный образовательный проект будет действовать 6 месяцев. На официальном сайте мэра Москвы статья об этом проекте начинается со слов о целях, которые он преследует:

«Пассажиры смогут сфотографироваться на фоне фрагментов картин XX века и купить билеты «Единый» с изображением павлина».

Возникает масса вопросов об этой, если угодно, выставке: почему именно авангард и советское искусство начала XX века? Почему именно сейчас? Почему именно в метро и почему именно таким образом кураторы оформили вестибюли и арочные пространства станции? Удивительно, но специально для того, чтобы горожане могли тут же на месте выложить в сеть селфи на фоне авангардистов и их работ, в вестибюль провели Wi-Fi. Сами кураторы объясняют некоторые свои решения так: они хотели связать искусство XX века с московским метрополитеном, потому что в это столетие «была спроектирована и построена большая часть столичной подземки», а недалеко от станции «Парк культуры» в Третьяковской галерее на Крымском Валу располагается самая большая в России коллекция русского искусства XX века.

Авангард был нацелен на эпатирование буржуазной публики. Нарочито грубый и вызывающий, он как бы пренебрегал вкусами мещан и филистеров.

Даже, скорее, не пренебрегал, а показательно и по-хамски указывал на то, что буржуазное отношение к искусству и их жизненные принципы достойны пощечины.

«Пощечина общественному вкусу» – это манифест кубофутуристов (1912 г.), гласящий, что все прошлое ничтожно, что «самовитое» слово – вот, что нужно уважать. Необходимо отметить, что именно во время авангарда расцвел жанр манифестов и деклараций. В манифестах художники объясняли свое искусство и почему оно является лучшим. Однако нужно принять во внимание и то, что авангардисты питали особую слабость к ранее упомянутой «самовитости» слова, то есть писали заумно и не всегда ясно. И никто не мог их в этом упрекнуть. Начало XX века это работы З. Фрейда о сновидениях и психотерапии в целом, А. Эйнштейна о теории относительности – все это повлияло на сознание людей: настала эпоха релятивизма, когда нет объективной правды, есть только субъективность и субъективное мнение.

Другая важная характеристика авангарда – это заинтересованность новым и полный отказ от прежних идеалов. Нарком просвещения А. В. Луначарский в своем первом обращении к населению сказал, что «возврата к прежнему нет». Когда есть точка отсчета, то перед ней – пустота, и авангардисты игрались с этой координатой. Так, «Черный супрематический квадрат» (1915) Казимира Малевича считался началом и концом всего искусства, а выставка «0,10», на котором этот «Черный квадрат» впервые был представлен на обозрение широкой публике, в своем названии тоже содержит смысл вездесущего начала – «нуль». Отныне – только стремление вперед, к новым свершениям и к новым высотам.

Индустриализация в России и в Советском Союзе в XX веке была предметом гордости авангардистов и футуристов. Быстрый темп жизни и стремительное движение от отсталости прошлого мира логично становятся смыслом нового стиля. Маяковский писал: «наш бог бег».

Из всего этого можно сделать вывод о том, что место для выставки от «Интенсива XX» подходит еще как метафора постоянного движения, необходимого для жизни и прогресса.

В целом, данный проект производит впечатление, что его создатели привносят искусство авангарда в обычную жизнь, как того хотел К. Малевич. Оно в лоне повседневности – на станциях и вагонах метро. Люди едут на работу или домой и видят авангард. Видят репродукции картин, портреты и цитаты великих художников современного искусства («Пока я рядом с мамой, мне не страшны ни люстра, ни диван», М. Шагал) и рассказывают об этом в социальной сети «Инстаграм» друзьям, ставя под фотографиями подписи типа «наконец-то не реклама, а искусство!», «культуру в массы!» и хэштегом #intensiv20. (Этот хэштег был придуман создателями проекта и размещен на некоторых экспонатах выставки.)

Однако в этом во всем явно ощущается какой-то подвох. Искусство авангарда в данном контексте и не искусство вовсе, а лишь мещанское развлечение: рамки и хэштеги для фотографий, которые дают скидку на билеты в Третьяковскую галерею, забавная навигация по сторонам, краткие «интересные факты» о художниках и направлениях, в которых они работали. Все это производит впечатление навязчивого вторжения как в жизнь отдельного горожанина, так и в жизнь жителей и гостей столицы в общем.

Уже с 2013 года по московской подземке курсируют тематически оформленные составы. Одним из самых первых был посвященный Олимпиаде в Сочи 2014 года. Со временем число таких составов увеличивалось, а тематики становились все разнообразнее. Сегодня это составы в виде экспозиционных пространств с картинами, составы на тему дикой природы и красной книги, состав о космосе и полете Гагарина, состав, посвященный юбилею Шекспира, украшенный довольно странным образом: сильно увеличенными эмодзи, которые перекликаются с цитатами из произведений У. Шекспира на английском и русских языках.

С конца ноября этот «сериал» открыл новую главу: теперь это не просто состав об авангардном искусстве, но еще и целая станция метро, и прилегающая к ней территория над землей: около входа на «Парк культуры» со стороны Зубовского бульвара стоит подсвеченное трехметровое римское число XX красного цвета. Организаторы говорят, что почерпнули вдохновение для этой идеи из картины мастера соц-арта Эрика Булатова «Русский XX век». Красная форма арт-объекта, похожая на символ «М» московского метро, еще одной ниточкой связывает московскую подземку и «Интенсив XX».

Вся история с тематическими вагонами весьма противоречит общей концепции культуры модерна. В разговорах часто слышится фраза по типу «зато красиво, это лучше, чем старые поцарапанные стены вагона». Но разве красота должна быть везде? Как же тогда отличить красоту от НЕкрасоты/обыденности, если все вокруг будет в красоте? Однако, это тема для другого разговора.

Можно сказать, что завет авангардистов создатели «Интенсива XX» вместе с Третьяковской галереей выполнили: авангард теперь в повседневной жизни людей. Только в данном случае он не в архитектурных формах, не в фасонах и расцветках одежд, не в аксессуарах и посуде дома, а на стенах метро.

И цель у этого проекта не изменить мир через чистые формы и цвета, как этого хотел Малевич, а только лишь приобщить людей к высокому и сделать из обычных людей обычных людей, что-то слышавших об авангарде.

А еще теперь авангард не несет в себе вызова: никто сегодня не плюется и не крутит у виска, смотря на произведения искусства авангарда. Сегодня оно – своеобразная классика, но пока не такая растиражированная, как, например, понятные полотна В. Серова и И. Айвазовского, выставки которых в уходящем 2016 году произвели грандиозный ажиотаж. В последние дни выставки, приуроченной к 150-му юбилею Валентина Серова, перед входом в Третьяковскую галерею на Крымском Валу даже работала полевая кухня! Не существует определенного ответа на вопрос, почему и откуда у москвичей и гостей столицы вспыхнул такой большой интерес к картинам Серова. Но чтобы культивировать хоть какой-то интерес обывателей к авангарду и современному, в первую очередь русскому, искусству, недостаточно массивной рекламной кампании в СМИ.

Профессионалам, как народникам в XIX веке, приходится идти в люди: доходчиво и простыми словами объяснять смысл «зауми», навязчиво и прямо перед носом у людей показывать все на визуальном материале. Только нужно ли все это? И значит ли это, что продолжение истории с просвещением масс на тему русского искусства XX века приведет к ежедневным перфомансам в метро и у входа на станции? С авангардом, соцреализмом, соц-артом, в целом, все понятно: объяснить манифесты и замыслы, показать картины. Как горожанам и, в первую очередь, россиянам, объяснить, что танцевать в Храме Христа Спасителя и изображать собаку, лая и кусаясь, – это тоже искусство?