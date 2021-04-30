Завод имени Дзержинского. Рабочие и ветераны против новых 90-х

Патриотической пропагандой навязывается миф о том, что когда-то были 90-е, и всё в эти 90-е разрушалось и разграблялось. А теперь ситуация изменилась, страна встает с колен, промышленность потихоньку возрождается, и так далее и тому подобное. Увы, к реальности этот миф имеет точно такое же отношение, как и миф о деде Морозе.

Процесс разрушения, разворовывания и распродажи промышленности, начатый в 90-е, продолжается. Разница только в том, что сейчас демонтажные работы идут под несколько другое звуковое оформление. Впрочем, политики всегда говорят то, что широкие массы народа желают слышать, а делают то, что их настоящие хозяева желают видеть. Работа у политиков такая. Понимать надо.Впрочем, перейдём от общего к частному. Итак, рассмотрим завод имени Дзержинского (расположен в Перми). Отметим, что данное предприятие имеет длинную историю. Ему более 160 лет. За это время заводом выпускался самый разнообразный спектр продукции от пароходов до бензопил. Кстати, во время Великой Отечественной войны каждый третий снаряд в СССР изготовлялся на ЗиДе.

Также предприятие имеет стратегическую значимость. ЗиД обеспечивает армию взрывателями, а ВМФ, сепараторами (аппаратами, очищающими дизель и машинное масло от неизбежно загрязняющей его во время рейса воды). Данные аппараты требуются для работы всех кораблей, включая атомоходы (в том числе подводные). О необходимости ЗиДа для нужд ВМФ говорят не только его работники. Генерал армии Николай Макаров (на тот момент заместитель министра обороны РФ) заявлял тоже самое. Особо отметим, что эксплуатируемые сепараторы также нуждаются в обслуживании, ремонте, смене деталей, которые осуществляются специалистами ЗиДа.

Единственный аналог пермской продукции производится за рубежом. Значит, если завод в Перми закроют, то во время ходовых испытаний на корабле должен присутствовать инженер уже не с российского оборонного предприятия, а, допустим, из Швеции.

Угрожает ли подобная ситуация национальной безопасности РФ? Судя по всему, нет. По крайней мере, пока нам сверху поясняют, что деды смогли, что у русских лишняя хромосома и свой цивилизационный путь, национальной безопасности РФ такие мелочи угрожать не могут. Единственное, что может угрожать – это интернет, через который иногда доносится пропаганда иностранных агентов. А вот когда его полностью великим российским файрволом отгородят – национальная безопасность вообще будет защищена незыблемо!

Отметим, что 90-х, как таковых, на ЗиДе не было. Тогда до него очередь ещё не дошла. 90-е пришли на ЗиД чуть позже, в 2006-м. Тогда на ЗиДе был ликвидирован выпуск гражданской продукции, а именно, бензопил. Ну, не вписались ЗиДовские бензопилы в рынок. Неэффективными оказались. Отметим, что на освободившееся место вписала свои эффективнейшие изделия фирма STIHL. Причём, продавать она их начала по цене, вдвое превышающей ЗиДовскую. Вот было радости от подобной эффективности рыночной экономики и самой фирме «Штиль» и её покупателям.

Интересно, что пока неэффективная продукция ЗиДа поступала на российский рынок, эффективная продукция фирмы «Штиль» тоже продавалась в РФ, но по ценам, аналогичным ЗиДовским. Понятно, что свободный рынок не мог стерпеть подобного кощунства.

Одну из ключевых ролей в уничтожении выпуска гражданской продукции на ЗиДе играл некто Ю.Л. Борисовец. Разрушение оборонного завода было не единственным его занятием. Он успел поработать и руководителем фракции «Единой России» в Законодательном собрании Пермского края, и депутатом Госдумы от той же замечательной партии. Эти факты (его участие в банкротстве ЗиДа) подтверждены письмом от 27 июня 2015 года №1/5087 «О задержании преступной группы в сфере оборонно-промышленного комплекса», направленным главой МВД РФ В.А. Колокольцевым на имя президента Российской Федерации В.В. Путина.

Особо отметим, что к настоящему моменту организаторы первого раунда банкротства ЗиДа обросли некоторыми проблемами. В январе 2020 г. Верховный суд РФ арестовал имущество Борисовца. В настоящий момент в Перми проходит суд над связанными с Борисовцом непосредственными исполнителями ликвидации гражданского сегмента производства на ЗиДе: Бронниковым, Васильевым и Лысым. Собственно, Лысый появился на суде только в марте 2021 года, причём, под конвоем. Отметим, что г. Лысый волокитил процесс много месяцев подряд. Он ссылался то на возраст, то на ковид, то ещё на что-нибудь. В итоге Лысый был перемещён в СИЗО. Бронников и Васильев пока под подпиской. Ветераны ЗиДа очень надеются, что после вынесения приговора друзья воссоединятся.

Что тут ещё можно сказать? Это вам наука, господа эффективные менеджеры и прочие жулики. Вы можете ради личной прибыли испортить жизнь очень многим людям (например, трудовому коллективу завода). Затем вы считаете, что у вас-то лично всё будет хорошо, потому что есть покровители… Возможно, вы совершенно правы. А, возможно, и нет. Если люди, которым вы испортили будущее, организуются и не сложат руки после первых неудач, ваши покровители вполне могут решить, что отдать вас «на растерзание» будет проще, чем отмазывать.

Последний акт банкротства ЗиДа — уничтожение его уже оборонной части должен был завершиться в конце 2019-го, начале 2020 года. В декабре 2019 года налоговая инспекция заблокировала счета ЗиДа, включая специальный счёт для выполнения гособоронзаказа. Работа полностью остановилась. Машиностроители были направлены кто на трёхдневку, кто сразу в простой, причём, получили «приятную» новость о сокращении.

Также было официально объявлено о застройке района элитным жильём (https://59.ru/text/gorod/66356626/). Зачем? Кто будет покупать в Перми столько элитного жилья? Готовя материал, автор опрашивал множество своих пермских знакомых. Никто не может понять, кому элитное жильё, да ещё и в таком ломовом количестве, понадобилось. Впрочем, мегастройка и сама по себе крайне выгодное дельце.

В любом случае, если бы дело пошло так, как должно было пойти по мнению заказчиков, к настоящему моменту мы уже имели бы или пустырь, покрытый индустриальными конструкциями той или иной степени разрушенности, или даже стройплощадку, но всё пошло несколько иначе. Камнем, на который нашла коса ликвидаторов, оказалась позиция и активность трудового коллектива и ветеранов ЗиДа.

Люди организовались, начали кампанию протеста. Совместно с Движением против ликвидации городской электрички (её намечавшееся, но пока не доведённое до конца уничтожение — ещё один «замечательный» проект краевых властей, облегчающий застройку центра, но усложняющий жизнь десяткам тысяч людей) были организованы митинги протеста, направлено множество обращений во властные и контрольные органы, как краевые, так и федеральные. Обращения сопровождались одиночными пикетами с приглашением прессы и видеосъёмкой. Понятно, что совести у тех, кто наверху, нет, однако крышевать жульничество, когда всё тихо, и крышевать жульничество, когда всё не очень тихо – это разные по уровню безопасности занятия.

Спустя неделю после первого митинга за сохранение ЗиДа, как раз и были разблокированы счета завода. Работников начали медленно выводить из простоя. 13 февраля и.о. губернатора встретился с ЗиДовцами и объявил им, что договорился о возобновлении контракта с генеральным директором АО «ВМП «АВИТЕК» Александром Ивановым.

29 сентября 2020 года конкурсный управляющий Ерёмин, поставленный на ЗиД с целью ликвидации предприятия, был снят решением арбитражного суда. Формально — «по собственному желанию», реально — общественная кампания за спасение ЗиДа внесла здесь определённую лепту.

4 декабря 2020 года решением арбитражного суда Пермского края в состав завода была возвращена котельная. Дело в том, что ранее руководство сделало её самостоятельным предприятием, имеющим право, возможность и желание продавать энергию заводу по завышенным ценам! 10 декабря было публично объявлено о заключении нового контракта с «Авитек».

Однако, что всё хорошо, всё наладилось, тоже говорить нельзя. К примеру, в конце января 2021-го в список кредиторов включился новый игрок — Росимущество. Ему, как и налоговой инспекции, срочно приспичило взыскать долги с ЗиДа. Государственные органы гробят государственное оборонное предприятие. Свободный рынок в РФ способен выдать и не такие чудеса.

После собрания кредиторов, прошедшего 26 марта 2021 года на ЗиДе, уволился директор. По официальной версии — по семейным обстоятельствам. По отзывам заводчан — директор (выходец с Уралвагонзавода) в производстве понимал и был убран именно за это. Новый директор, бывший банкир Аникин, также имеет отношение к военному производству и даже к ЗиДу. А именно — Аникин почти двадцать лет проработал в кузяевском банке “Урал ФД”, через который (во время предыдущего раунда банкротства ЗиДа) долги завода были проданы людям некоего Борисовца (вышеупомянутого).

В общем, судьба ЗиДа находится в неустойчивом равновесии. Продолжится история завода (уже насчитывающая более полутора веков) дальше или прервётся по милости эффективного российского бизнеса (коего и госорганы в РФ не чужды), зависит от активности и стойкости трудового коллектива.

Товарищи, желаем вам, удачи и, главное, стойкости!

Александр Зимбовский