Ад в Очаково: как москвичи борются с загрязнением воздуха

Запад Москвы традиционно относится к экологически благополучным районам столицы —здесь нет ни крупных промышленных производств, как на Юго-Востоке, ни такого количества автотранспорта, как в центре Москвы. Именно поэтому цены на жилье здесь превышают средние по городу, а многие районы имеют репутацию элитных. Однако в последние годы именно эта часть города стала эпицентром многочисленных скандалов, связанных с незаконным сжиганием мусора и нелегальными промышленными производствами.

Опасное соседство

Андрей Мельков, житель района Очаково-Матвеевское, проживает недалеко от знаменитой промзоны Очаково. Это целый город внутри Москвы, состоящий из легальных и подпольных производств, складов, торговых точек и административных зданий, занимающий почти 40% территории района. Андрей говорит, что сначала соседство с промзоной не слишком беспокоило жителей. Однако в 2018 году он стал ощущать неприятные запахи асфальта и жженной резины, особенно усиливающиеся в ночное время. Сначала Андрей связывал их с дорожными работами, затем, когда они стали сильнее и устойчивее, начал расспрашивать об этом соседей. Почти все подтвердили, что также столкнулись с этой проблемой, многие жаловались на появившиеся аллергии, голевые боли и бессонницу. Андрей перестал проветривать комнаты и открывать окна по ночам, но с запахом все равно справиться не удавалось…

Проблема приобрела почти катастрофический характер летом 2019 года. Как рассказывает Андрей, запах в это время стал ощущаться каждую ночь, район стала регулярно заволакивать сероватая дымка. Безветренная погода, стоявшая весь август, дополнительно накалила ситуацию – жители района зачастую вообще не могли открывать окна. Все это, разумеется, вызвало общий всплеск возмущения, понимание того, что «надо что-то делать». В социальных сетях был организован целый ряд тематических групп, посвященных проблеме сжигания мусора в районе, все больше людей стало обращаться с жалобами в различные властные инстанции.

«Дикий Запад Москвы»

Активисты установили, что источником неприятных запахов является Очаковская промзона. Уже с 2010 года по адресу Очаковское шоссе владение 5А существовал нелегальный мусорный полигон, куда ежедневно, буквально сотнями грузовых машин, свозился мусор для сжигания. Еще более примечательно, что мусорный полигон находился на территории «Центральной базы производства и ремонта вооружения и средств радиационной, химической и биологической защиты» (в народе именуемой «химбазой»), где захоронены остатки боевых газов, использовавшихся еще во время Первой Мировой войны. В 2015 году активистам удалось добиться закрытия полигона, однако ситуацию с экологией в районе это нисколько не улучшило —скорее наоборот. Теперь мусор со всего Западного и Юго-западного округа стал свозиться в промзону Очаково в район ТЭЦ-25. Вскоре жители Очаково-Матвеевское и близлежащих районов Раменки и Фили-Давыдково стали жаловаться на неприятные запахи, головную боль, тошноту и резь в глазах.

То, что в промзоне происходит сжигание мусора было заметно невооруженным глазом. Уже в 2017 году активисты иногда насчитывали 20-30 дымовых столбов, а огонь костров, на которых открытым способом сжигали мусор, поднимался на два метра в высоту. В 2019 году ситуация стала еще хуже: станция мониторинга атмосферного воздуха Очаковская почти ежедневно фиксировала повышение ПДК по мелкодисперсным частицам и диоксиду азота. В группах «За чистых воздух в (Ю)ЗАО» и «Дикий Запад Москвы» в социальной сети Фейсбук участники регулярно обменивались картами Мосэкомониторинга, фиксирующими загрязнение воздуха в районе, и роликами, на которых было отражено сжигание мусора в промзоне Очаково.

Активисты района неоднократно проводили рейды на территорию промзоны, запускали квадрокоптеры, организовывали дежурства, писали многочисленные жалобы в официальные инстанции, пытаясь привлечь к своей борьбе представителей власти – однако вся эта деятельность долго не приносила особых результатов. Территория промзоны Очаково уже в 1990-е годы была сдана в арендуболее чем ста организациям.Эти помещения и участки затем сдавались субарендаторам, такчто обнаружить организацию, в реальности осуществляющую деятельность на конкретной территории, на практике часто оказывается почти невозможным. Многие из этих организаций сделали основной статьей своих доходов прием мусора для последующего сжигания. Ситуацию усугубляли и легальные промышленные предприятия, расположенные в промзоне: так, алюминиевый завод, находящийся на улице генерала Дорохова, принимал лом цветных металлов —для его получения в промзоне постоянно разводились костры, на которых выжигалась изоляция с алюминиевых проводов.

«Наконец-то появилась возможность подышать нормальным воздухом»

Массовая кампания против сжигания мусора, по удачному совпадению проходившая накануне выборов в Мосгордуму, принесла определенные результаты. На городских и федеральных каналах стали появляться репортажи о происходящем в Очаково, состоялись многочисленные рейды с участием депутатов Госдумы, представителей МВД и Прокуратуры, были проведены проверки множества организаций, работающих в промзоне. В результате проблему в значительной мере удалось снять, хотя нельзя сказать, чтобы она была полностью разрешена.

«Осенью-зимой 2019 года все постепенно пошло на спад —говорит Андрей. Наконец-то у нас появилась возможность подышать нормальным воздухом. Но с весны и летом 2020 опять стали появляться запахи. И, как сообщили по запросам, какие-то точки прикрыли, но постоянно появляются новые».

Проблема утилизации мусора в столице не решена и возможность дешево сдать мусор на сжигание продолжает привлекать многие компании. Кроме того, в Очаково существует и другой источник загрязнения воздуха —бетонные и асфальтобетонные заводы, которые, по мнению экспертов, в настоящий момент стали основным источником неприятных запахов в районе. В общей сложности в очаковской промзоне находится шесть асфальтобетонных заводов, которые совокупно производят больше миллиона тонн асфальта в год.

Как активисты видят решение проблем очаковской промзоны? Арсен Казибеков, экологический активист, член Общественного совета жителей Очаково-Матвеевского района, считает, что промзону необходимо разгрузить, вывести оттуда большую часть производств, создав на ее месте технологический парк, по образцу парков в Берлине и Париже. Что касается проблемы незаконного сжигания мусора, то, по мнению Арсена, решить ее могло бы создание народных дружин экологических активистов, которые могли бы постоянно контролировать ситуацию в проблемных районах, фиксировать правонарушения и сообщать о них в Экомониторинг и полицию.

«Было ощущение, что там производят химическое оружие»

Очаково уже стало своеобразны «брендом», однако сжигание мусора происходит и в других районах Москвы. Наталья Ярыгина, жительница района Раменки и экологическая активистка, говорит, что стала активно заниматься этой проблемой летом 2018 года. Тогда, по ее словам, начали сжигать отходы рядом с парком 50-летия Октября. Одновременно сжигание мусора происходило и в Очаково, в результате чего «стоял настоящий ядовитый смрад». Как рассказала Наталья, сжигание отходов происходит не в самом парке — между парком 50-летия Октября и дорогой от Раменского бульвара до проспекта Вернадского расположена территория, занятая гаражами, складами и пунктами приема металлолома. По словам активистов, это настоящая «слепая зона», по своей площади равная трети очаковской промзоны. Сжигание мусора началось там в 2018 году. Запах гари, формальдегида, едкие химические запахи —всем этим может «насладиться» любой желающий, просто посетив парк 50-летия Октября. По мнению Наталии Ярыгиной, расположенный на этой территории магазин «КОНТР» также осуществляет производство пластиковой тары, в результате чего выделяется формальдегид, разрушительно действующий на легкие и нервную систему.

Летом 2019 года активисты района Раменки Марина Ивлиева и Татьяна Ломова обнаружили последствия сжигания мусора около парка 50-летия Октября на территории бывшей базы ГБУ Жилищник района проспект Вернадского: «кучи мусора, бытового и строительного, закопченные печи и места сжигания мусора». По мнению активистов, Жилищник осуществлял на этой территории складирование и сжигание мусора. Сейчас этот район очистили, поставили охрану и вывезли металлолом. Однако на прилегающем участке, на месте снесенных гаражей, постоянно возникают новые точки нелегального обжига кабелей. По мнению Натальи Ярыгиной, на этой территории продолжается сжигание мусора и, возможно, функционируют нелегальные производства.

Наталья очень эмоционально отзывается о ситуации, сложившейся в районе. «У нас было украдено все лето 2020 года. Очаково и сжигание мусора рядом с парком 50-летия Октября превратили нашу жизнь с настоящий ад, это была ежедневная борьба за жизнь. В некоторые дни было ощущение, что там производят химическое оружие».

Сжигание мусора, обжиг проволоки, нелегальные промышленные производства не просто создают неприятные запахи, в буквальном смысле отравляющие жизнь населения близлежащих районов. Они наносят серьезный вред здоровью людей, даже если они не ощущают никакого дискомфорта и не знают о подобном соседстве. Так, при сжигании бытовых отходов выделяются диоксины, высокотоксичные вещества, являющиеся канцерогенами и оказывающие негативное влияние на иммунитет и репродуктивную систему. И это только одна из составляющих букета ядовитых веществ, образующихся при сжигании мусора, куда помимо диоксинов могут входить углекислый газ, фураны, различные тяжелые металлы.

Игорь Бессонов