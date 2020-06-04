Коронавирус в Красноярском крае

Никто не ожидал, но это случилось. Каждый из нас, глядя в свои экраны делал свои выводы, а тревожные мысли и самые тревожные слухи расползались по Краю. И вот, в своём регионе, копируя телодвижения московского Собянина, губернатор Красноярского края Александр Викторович Усс издал свой первый анти-коронавирусный Указ. Так началась лайт-версия крушения привычного.

Всё это звучит как начало фантастического романа, но реальность куда интереснее. Действительно, 16 марта Александр Викторович после появления первого заболевшего 2019-nCoV в Красноярске издал указ о мерах по обеспечению безопасности населения. С 15 по 31 марта начались внеочередные каникулы учащихся. Позднее каникулы плавно переросли в дистанционные обучение, от которого вскоре начали “выть” преподаватели, протестовать родители, произошла “кража выпускного”, а школьники быстро освоили новую интересную игру “убеги от полиции”. Последняя с упорством, достойным лучшего применения, до сих пор кое-где пытается ловить играющих детей по дворам городов и составляет протоколы. Педагогика жизни, ни дать, ни взять.

Но вернёмся к событиям второй половины марта. Жизнь в казённых учреждениях остановилась (но на самом деле шла, потому что они хотя вроде и не работали, но всё же что-то делали). Получить документы или оформить сделку оказалось почти невозможно, потому что МФЦ функционировали непонятно как: вроде по телефонной заявке, хотя это не всегда, но иногда можно было и “просто прийти”. Ушли на “каникулы” даже суды, самоизолировавшись от граждан, забыв, что права и свободы человека и гражданина являются непосредственными, а значит и непрерывно действующими и, соответственно, должны также непрерывно обеспечены правосудием (ст. 18 КРФ). Были отменены массовые акции, среди которых оказался не только концерт Кипелова, но и митинг “За Чистое Небо”. Загрязнения Красноярска — большая проблема: город бьёт российские и мировые рекорды по загрязнению атмосферного воздуха, что считается одной из распространённых причин онкологии.

И если до коронавирусных событий во время режимов НМУ (Неблагоприятные Метео Условия, когда воздух не выдувается из городской котловины) красноярцы респираторы не носили, то к 22 марта маски на улице носил уже приблизительно каждый десятый (5 заражённых на Край), а к концу месяца (14 заражённых) — не меньше трети пешеходов. Хотя, казалось бы, от раковых заболеваний вероятность умереть выше, но паника не всегда рациональна.

Население краевого центра почему-то сразу что называется “прижухло”. Как поётся в песне: “Пустынные проспекты. Пустые фонари” — город в ясные солнечные дни вымер, и одинокие прохожие в масках шарахались друг от друга. Разномасные представители левого движения тоже “прижали уши”, и в каждом кто предлагал собраться видели провокатора. Об общественных акциях уж и говорит нечего. Кружки и объединения продолжили свою работу исключительно в Интернете, и более или менее начали собираться офлайн только в конце мая. Впрочем, то же касается и остальных общественных движений — что поделать, активисты являются частью общества, а оно будучи разобщённым иррационально, подвержено манипуляциям и панике. Подвержены им и активисты.

А вот группа студентов с консервативными убеждениями “Союз Красноярья” серию одиночных пикетов провели в тот день, когда должен был состоятся митинг “За Чистое Небо”. Да, эти ребята периодически несут чушь о самодержавии и Гражданской войне, но им хватило храбрости выйти с требованиями на площадь, когда говорящие правильные вещи также как и все тряслись от страха по своим уютным квартиркам. Это к вопросу о риторике, действиях и “цвете футболок”.

19 марта позвонили из староверческого села Чулково. Говорят что разделили на всех жителей последний мешок муки из-за того, что с ними до сих пор не расплатилось казённое предприятие Туруханска за сданное мясо (около 700 000 руб.). Зато в школе, где образование только до 4 класса, ввели карантин по коронавирусу. 480 км до Туруханска, тысяча с небольшим до Красноярска, вертолет раз в неделю, в селе живет 80 человек, навигация по Енисею начнется 12 июня! И … карантин!

Но в деревнях люди ответственные. А вот туристы, прилетевшие из Тайланда 20 марта, прорвали кордон в аэропорту и разъехались по домам. За 2 с лишним часа 3 сотрудника Роспотребнадзора смогли собрать расписки с 50 человек из 800.

Когда ещё в Красноярском крае было только 5 человек заболевших, но экстраординарные меры против коронавируса уже повергли медицину в нокаут на следующие 2 месяца — она тоже работала непонятно как. Плановые операции отложены. Профильные специалисты не ведут приём. Приём осуществлялся только экстренных пациентов и по больничным, а иногда и всех остальных. Из вакцин были закуплены только “против клеща” (болезни, переносимые лесным клещом, — давняя проблема юга Сибири). Правда некоторые учреждения ряд вакцин всё-таки ставили, хотя и платно. Очереди, перегрузки, нервы и никто ничего не понимает. 25 апреля с пятого этажа выбросилась и.о. глав. врача госпиталя, который переводили “на рельсы” войны с коронавирусом. В СМИ писали, что Елена Непомнящая сделала это в знак протеста против политики краевого министра после селекторного совещания. Впоследствии женщина скончалась в больнице.

Бардак и неразбериха помешала получить помощь тем, кто действительно в ней нуждался, например, 29-тилетниму парню, умершему от рака.

“Президентские” выплаты медработникам Края выплачиваются, но как бы не совсем. Против этого “как бы, но не совсем” единственные на весь Край выступили медики г. Дивногорска через депутата городского совета Николая Сатарова. Остальные медработники Края, видимо надеются на лучшее и пытаются решать проблемы индивидуальным порядком.

Несмотря на “войну, сравнимую с Великой Отечественной”, не прекращена политика краевого министра здравоохранения Бориса Макаровича Немика по оптимизации санитарок в уборщицы, по поводу чего идут судебные процессы в ПГТ Курагино.

Однако все эти меры 2019-nCoV не остановили. И вот Александр Викторович 31 марта принимает свой первоапрельский Указ, по которому всё должно быть закрыто и никуда нельзя ходить. Фальш-старт заключался в том, что №98-ФЗ принятый Госдумой вступил в силу только 1 апреля, когда указ губернатора опирающийся на этот закон был уже опубликован. Казалось бы, мелочь, но вот только любой студент юрфака вам скажет, что “закон обратной силы не имеет”, и это принцип российского законодательства. Впрочем, кроме досадной путаницы в датах и не менее досадной статьи 27 Конституции о свободе перемещения по территории России, это не единственное, что подрывает «легитимность» Указа Александра Викторовича. Указ этот население оказалось просто не в состоянии выполнять даже если бы хотело. А напуганное население действительно хотело его выполнять. Но в Указе есть чёткий ограниченный список того что можно. Поэтому на дачу — нельзя. С детьми гулять — нельзя. В МФЦ или ГИБДД за справкой — нельзя! И что же, волей-неволей пришлось нарушать.

Ушлые журналисты тут же определили: Александр Викторович сидит в бункере, построенном на территории бывшей военной части! А как иначе объяснить, что на одном отсканированном варианте первоапрельского Указа стоит подпись, а на другом – неизвестного назначения печать?

Но губернатору было не до пустых слухов, он был уже весь в борьбе. И утром 4 апреля силами ГИБДД была организованна тотальная проверка на мостах через Енисей, который как известно разделяет краевой центр напополам. Как итог: множество протоколов, пробки, нервы и отвлечённые от работы сотрудники. Коронавирус арестован не был. Следующим шагом была попытка перекрыть выезды из ряда населённых пунктов. Федеральное законодательство отодвинуто в сторону. Кое-где на дорогах появились бетонные блоки. Попытка продержалась несколько дней. Коронавирус арестован не был опять.

В начале апреля полиция устраивала показательные рейды по городским зонам отдыха. Детские городки огородили сигнальной лентой. А детей, как мы и писали выше, стали отлавливать по дворам с целью профилактической беседы с родителями. По центру гуляли курсанты военно-учебного центра при СФУ разбитые на тройки и вели разъяснительную работу. Полное незнание Конституции, федеральных законов, принципа разделения властей и того, как правильно использовать медицинскую маску никак не мешало оному просвещению.

Необходимость показательно-наказательных акций вроде бы как отпала с середины апреля, а вот необходимость подавать статистику — нет. Полицейские старательно “срубали палку” за счёт “бомжей” и тех, кто покорно соглашался на выписывание протокола. Поскольку “закон един для всех”, протоколы о нарушении “самоизоляции” выписывали на всех, кто попадал “в руки правосудия”. Но начинавших возмущаться и тем более тех, кто вспоминал о существовании статьи 27 Конституции России, как правило оставляли в покое. Хотя это не точно, потому что к участникам акций это не относилось совсем, только об этом немного позже.

Горнодобывающая компания ПОЛЮС ведущая в Северо-Енисейском районе разработку золота в мае месяце внесла свой вклад в борьбу с 2019-nCoV. К концу мая этот вклад составил не меньше 1200 заболевших. Жизнь в вахтовых посёлках ведётся в стесненных условиях, поэтому заразится там очень легко. Поскольку семью Керимовых не устраивает падение доходов с их предприятия из-за нехватки рабочих рук, то на вахту регулярно привозят новых сотрудников. Трудятся даже заразившиеся, если у них нет температуры. Работники группы команий ПОЛЮС и ранее не раз жаловались журналистам на свинское отношение со стороны руководства. Балагообразный облик бренда пострадал. Для помощи, а может и для усмирения, в С.-Енисейский район прибыли военные, включая, Росгвардию.

Для пострадавших был даже установлен палаточный городок, который, правда вскоре сдуло.

Перевозчики Красноярска из-за упавшего потока пассажиров стали катастрофически терять прибыль. Глава городской администрации Красноярска Сергей Васильевич Ерёмин распорядился сократить время работы общественного транспорта до 21:00. После волны возмущений муниципалитет пошёл на некоторые компромиссы. Но и по сей день последний автобус выходит с конечной в это же время. Впрочем, по сей день по утрам в автобусах давка — ведь автобусов на маршруте стало меньше! Как водится, издержки владельцев предприятий-перевозчиков были переброшены на работников. В апреле за вычетом ГСМ и “плана” водитель с кондуктором получали за 15-часовую смену по 700-1000 рублей. В мае выходит в среднем уже больше — около 1500 рублей.

Анти-коронавирусные меры чугунным катком прокатились по малому и среднему бизнесу. Нет предприятий, не потерявших часть своего оборота в апреле и мае. Особенно это коснулось сферы услуг. С точной статистикой как водится сейчас — непонятно. Но львиная доля средних и мелких предпринимателей из тех что, держатся на плаву, думают доработать сезон и закрыться.

Предприниматели и их работники устроили несколько акций протеста в конце апреля у памятника Ленину. Как люди, впервые взявшиеся за новое для себя дело, участвуя в акциях они совершили множество ошибок. Разрешали журналистам называть эти события митингами. Соглашались, когда их представляли организаторами. Председатель административной комиссии Евгений Александрович Трофимов в плотном взаимодействии с полицией активно использовал первоапрельский Указ губернатора так, что даже те граждане которые выполняли этот Указ всё равно оказывались нарушителями Как итог — предприниматели и в этом деле потерпели поражение.

Разгромили и выступающих против дистанционного обучения в Норильске.

А с 28 мая губернатор Красноярского края ввел обязательный, 100% “масочный режим” путём внесения очередных изменений в свой уже изменённый до этого первоапрельский Указ. Точность формулировок и “правовая стройность” делают этот документ ещё более почти наверное законным. Зато в жизни Указ даже соблюдается, но не совсем. Мелкие предприниматели умоляют покупателей ходить в масках, потому что боятся штрафов. Крупные сети — пытаются настоятельно рекомендовать. В транспорте около половины пассажиров едут в масках. На улице маски носят менее 1/20. На конец мая уже ежедневно заболевает около полторы сотни человек. 3281 заражённых на Край. Говорят коронавирус выходит на “плато”. Скоро жизнь вернётся в своё привычное русло, всё вернётся — надо только верить и ждать! Ведь правда?

Андрей Котов

Источники:

https://www.krsk.kp.ru/daily/27107.7/4181335/

https://www.youtube.com/watch?v=N86C6PIWK2HYPERLINK “https://www.youtube.com/watch?v=N86C6PIWK28“8

https://coronavirus-monitor.info/country/russia/krasnoyarskij-kraj/

https://vk.com/rightregionalists

https://www.krsk.kp.ru/daily/27107.7/4181422/

https://HYPERLINK “https://ngs24.ru/news/more/69232288/“ngs24.ru/news/more/69232288/

https://vk.com/niksattarov

https://tayga.info/153293

https://www.mk.ru/incident/2020/05/12/na-iznasilovannykh-v-krasnoyarske-devushek-sostavili-protokoly-za-narushenie-samoizolyacii.html

https://ngs24.ru/news/more/69255862/ https://www.enisey.tv/news/post-22433/ https://www.babr24.com/kras/?IDE=200532

https://vk.com/wall8617742_854

https://krasnoyarsk.dk.ru/news/krasnoyarskie-torgovtsy-tsvetami-prosyat-gubernatora-razreshit-im-vyyti-iz-karantina-237134510

https://www.krsk.kp.ru/daily/27128/4213462/

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/05/25/1845274.html?fbclid=IwAR0YuiRRESD1tpfpjWtMDFF4-MMu29Ag1IqhQdRvlbJ3smtit0GzPEr_4HYPERLINK “https://m.rosbalt.ru/russia/2020/05/25/1845274.html?fbclid=IwAR0YuiRRESD1tpfpjWtMDFF4-MMu29Ag1IqhQdRvlbJ3smtit0GzPEr_4M4″M4

https://www.krsk.kp.ru/daily/27136.5/4226397/