Казань — борьба за безопасность

Вторую неделю длится акция протеста СтопКран. По причине несоответствия большинства кранов техническим требованиям 24 июля работы приостановлены на большинстве строительных объектов города Казань. Редакция газеты Рабочий контроль взяла интервью у представителя профсоюза МПРА крановщика Юрия Шарипова интервью о данной ситуации.

— Причины приостановки работ у нас, как и везде – грубые нарушения техники безопасности, технически неисправные краны и очень низкие зарплаты. Зарплата крановщика у нас сейчас 200 рублей в час. Решение о приостановке кранов принималось только крановщиками. И профсоюз, и КПРФ нас поддержали – оказывали юридическую помощь, моральную поддержку, помогали нам с информационным освещением», – говорит Юрий.

Данная акция – мероприятие общегородское. В первые же дни акции были поданы обращения в Ростехнадзор, трудовую инспекцию и Генеральную прокуратуру. Однако, руководства строительных компаний города реагировали явно неадекватно – вместо того, чтобы разобраться в причинах, «эффективные собственники», как водится, пошли традиционным для них путем – наняли штрекбрехеров:

– Перекрывают, как могут – где-то не важные стройки остановили и оттуда перевели людей. На одном из кранов сидит человек с купленным удостоверением, на замену другому крановщику вызвали 66-летнюю пенсионерку, третьему – командировочного из Нижнего Новгорода. На одном из кранов пытались посадить неопытного 20-тилетнего парня. Его пришлось спустить вниз…

Городские и республиканские власти также отреагировали традиционным образом: минстрой Республики Татарстан, сначала поддержав на словах требования крановщиков и пообещав посодействовать, в итоге буквально растворился в воздухе. Позже, на круглом столе, организованном 1 августа в Татарстанском Рескоме КПРФ и вовсе выяснилось, что в минстрой «никаких обращений не поступало». Башенные краны, мол, вообще к ним не относятся!

Однако, от представителей профсоюза МПРА стало известно, что имеется как минимум обращение минстроя России в минстрой Татарстана, которое просто осталось без ответа. Складывается впечатление, что руководство республики считает себя не субъектом РФ, а независимым государством. Интересно, будет ли какая-то реакция из Москвы на подобный сепаратизм?

Инспекция по труду и вовсе проигнорировала обращения рабочих. И такая ситуация происходит уже давно: по словам строителей, они просто запуганы работодателем. Это еще одно подтверждение тому, что реальная власть у нас принадлежит все тем же «эффективным собственникам».

Единственная структура, предпринявшая хотя бы что-то, – прокуратура. Однако, первая проверка прошла только в пятницу 2 августа, после круглого стола. О ходе данных «проверок» стоит рассказать подробнее:

– Сегодня на одном из крупнейших строительных объектов города Салават Купере квартал прошла так называемая техническая проверка кранов. Я не знаю, кто присутствовал. На вчерашнем круглом столе нас убеждали, что проверки будут комплексными, возглавляться прокуратурой. В восемь часов краны были остановлены. В 12-38 первый кран заработал, в 12-50 шесть кранов работало. Считайте сами – можно ли за несколько часов даже у одной организации проверить 6 кранов? Самое смешное – краны начали работать в обед. Вот вам показатель отношения работодателя: и совсем не важно, что заставить крановщика работать в обед невозможно.

Стоит отметить, что проверки не допускают профсоюз, несмотря на то, что коллектив крановщиков попросил о включении в комиссию депутатов КПРФ, представителей профсоюза МПРА и прессу. Однако, и тут опять отказали, ссылаясь на то, что это якобы «незаконно», а руководители строительных компаний такую проверку опротестуют. Но, скорее всего, прокуратура просто тянет время – ведь на ответное заявление есть установленный срок 30 дней. Таким образом, ответ можно дать и позже, когда все сроки пройдут…

Видимо, даже проверки прокуратуры являются всего лишь фикцией, задача которой – успокоить крановщиков и общественность. Иначе как еще можно объяснить столь «ударные» темпы – 6 кранов за 4 часа?

Вообще подобное наплевательское отношение к нормам охраны труда и техническим требованиям давно уже стало в порядке вещей. Руководству не важно, что неисправный кран может упасть. Руководству не важно, что написано в инструкциях. Главное – работать быстрее. Иначе прибыли упадут. И абсолютно наплевать, что только крановщик может принимать решение – выполнять или нет данную работу. Либо делаешь так, как скажем, либо поменяем. В общем, стандартная позиция «я – начальник, ты – дурак».

Стоит обратить внимание на то, что в большинстве случаев представляют из себя подобные замены: совсем недавно, например, на одной из строек Москвы на кран посадили мигранта, «отстажировали» два часа, а потом он просто смахнул стрелой человека с этажа. И такие случаи происходят регулярно. А виноват во всем всегда крановщик.

В самом деле, зачем платить квалифицированным рабочим нормальные зарплаты, зачем тратить время и деньги на обучение? Ведь можно просто посадить в кабину подсобника. Научится – хорошо. Убьет кого-нибудь или убьется сам – за проходной очередь… «Эффективные менеджеры» от строительства просто пользуются безвыходным положением рабочих-мигрантов: в самом деле, у себя дома у них работы банально нет, а семьи кормить надо. Значит, человек согласится на любую работу и за мизерную зарплату, лишь бы выслать детям копеечку. То, что все это влияет на качество построенных зданий, не волнует никого. И с каждым годом ситуация становится все хуже и хуже.

– Я уже минимум лет шесть знаю бригаду, которую возглавляет школьный учитель. Он может быть очень хорошим умным человеком с высшим образованием, но он не каменщик, и я не уверен, что дома, возведенными вот такими бригадами соответствуют технологическим процессам. А на монолите у нас, например, подобных бригад 80%. У нас в Казани уже шутят: не смог никуда устроиться – иди на стройку каменщиком, ума не надо. Хотя раньше каменщиков учили полтора года. Даже после 10-го класса он минимум 8 месяцев проводил в стенах училища. На все были технические карты: первый ряд, второй ряд… Это все человек должен был помнить наизусть. Как идет, например, примыкание стенки в полтора кирпича к стенке в два кирпича… На это все есть техкарты, но я не уверен, что сейчас каменщики вообще об этом подозревают… Похоже, что следующий шаг – это отказ от кирпичного строительства вообще.

После этого как-то странно удивляться качеству построек и регулярным сообщениям в СМИ об обрушении того или иного дома. Удивляет другое – логика действий «эффективных собственников», опускающих отрасль все ниже и ниже. А ведь очень скоро это уже будет не проблема казанских крановщиков, и даже не проблема строительной отрасли. Это будет проблема уже наша с вами, товарищи! Заключив «сделку с дьяволом» (то есть взяв ипотеку) и заехав в новую квартиру, уверены ли вы, читатели, что ваш дом построен с соблюдением технологического процесса?

– В 2013 году у нас был такой случай: при возведении двухуровневой квартиры просто забыли при выливании сделать отверстие, соединяющее первый и второй этажи. Пришлось вырубать вручную, делать отверстие. А это значит, что как минимум арматура завязана неправильно. Ее просто вырезали. Строителям приходится регулярно исправлять и переделывать, на это уходит дополнительное время и деньги, все приходится прятать и скрывать от проверяющих. А на другом объекте колонну отлили настолько неправильно, что пришлось ее сносить и заново выливать. Это хорошо, что кто-то пришел и проверил…

А в ваш дом кто-нибудь пришел и проверил? В общем, ситуация в строительной отрасли очень похожа на известную шутку про ремонт: «Выполним ремонтные работы быстро, качественно, недорого. Два нужных подчеркнуть».

Режим труда и отдыха на стройках Казани (да и в любом другом городе нашей страны) тоже оставляет желать лучшего:

– Видели с товарищами недавно картинку: человек тратит на сон 28 лет жизни, а на работу – 10. Если поменять наоборот – будет про нас. Режим у нас 10-12 часов, плюс обед и дорога. Многие живут на другом конце города. Некоторым вообще приходится добираться в такие районы, где почти нет общественного транспорта, и работают там только те крановщики, у которых есть свои машины. А служебных автобусов нет. Строителей еще могут привезти, а крановщик – сам доберется, – рассказывает Юрий.

То, что от усталости может произойти несчастный случай, или даже смерть на рабочем месте, «эффективных собственников» беспокоит мало: ведь главное – быстрее сдать объект и положить себе в карман. А выспался ли крановщик, обучали ли стропальщика, – дело десятое. А виноват, если что, известно кто:

– Даже после того, как в прошлом году произошло падение крана, при котором, к счастью, никто не пострадал, первым заявлением было то, что виноват крановщик. И только после того, как мы подняли шум в прессе, начало проводиться хоть какое-то разбирательство.

Зарплаты тоже оставляют желать лучшего:

– Мы требуем выполнения законов РФ: чтобы договоры соответствовали трудовому законодательству, чтобы переработки оплачивались согласно ТК. Мы хотим так же, как и остальные работать 160-180 часов в месяц и получать достойную зарплату. Вот скажите – неужели 60-80 тысяч за 160 часов – очень большая зарплата за то, что мы мерзнем на высоте зимой и страдаем от жары летом? По нынешним ценам зарплата только-только перекрывает самое необходимое. Например, недавно наконец-то работодатель понял, что насосом заливать быстрее, чем краном. То есть насос стоит дороже, но в сумме выходит дешевле. Но бывают случаи, когда высоты насоса не хватает, и заливаешь краном. То есть до 11-12 ночи ты работаешь, а утром в семь должен быть на объекте.

И это тоже проблема не только одного города Казань, это проблема всей отрасли. Хорошо еще, если зарплату хотя бы платят, и совсем хорошо, если платят еще и вовремя. К примеру, на стройке ЖК «ЗИЛАрт» в Москве денег рабочие не видят месяцами. В Казани, к счастью, последнее время практически на всех объектах зарплаты выплачивают вовремя. Но еще до недавнего времени задержка в два месяца была нормой. И опять, как и везде, улучшение ситуации связано не с проснувшейся внезапно совестью у работодателей, а с тем, что строители просто отказывались работать «за спасибо». Только после этого «эффективные собственники» поняли, что своевременность выплаты положительно влияет на скорость работы. Редакция Рабочего Контроля настоятельно рекомендует всем строителям страны взять на вооружение этот успешный метод перевоспитания начальства.

Устав терпеть подобный бардак, крановщики Казани и профсоюз МПРА вышли со следующими требованиями:

Немедленного наведения порядка в сфере безопасности труда и исправности оборудования. Все работы с использованием башенных кранов должны производиться исключительно с соблюдением всех требований и стандартов безопасности и охраны труда, а также санитарных правил и норм, в том числе к микроклимату на рабочих местах. Сегодня на строительных объектах повсеместно нарушаются правила техники безопасности (ТБ), что ведет к возрастанию аварийных ситуаций и риску несчастных случаев различной тяжести, вплоть до летального исхода. Кроме того, очень часто не соблюдаются санитарные правила и нормы, регламентирующие условия труда на рабочих местах. Особенно это касается микроклимата и температурного режима на рабочих местах.

Полного и всестороннего соблюдения норм Трудового Кодекса РФ. Все работники должны быть трудоустроены исключительно с соблюдением всех норм Трудового Кодекса и иных норм законодательства РФ, иметь официальные трудовые договора, обладать необходимой квалификацией, проходить обучение и проверку знаний, необходимых для допуска к выполнению работ. Полностью исключить привлечение к работам и проникновение на строительные объекты посторонних лиц. В погоне за прибылью работодатели часто стали привлекать для работ на строительных объектах работников без законного оформления трудовых отношений и с нарушением иных норм законодательства РФ. Кроме того, часть привлекаемых работников не обладают необходимыми знаниями и квалификацией, а также не проходят обучение для того, чтобы в законном порядке быть допущенными к выполнению работ, к которым их привлекают работодатели. Это создает угрозу не только для качества работы, но и самое главное, для безопасности, сохранности жизни и здоровья людей.

Обеспечение трудовых прав и гарантий на уровне не ниже гарантированного ТК РФ. Особенно в вопросах продолжительности трудового дня. Мы обращаем внимание, что наши требования вполне укладываются в рамки, которые законодательно гарантированы работникам в России согласно ТК:- соблюдение установленных Трудовым Кодексом РФ нормальной продолжительности рабочего дня и рабочей недели, неукоснительное предоставление всех необходимых перерывов для обеда и отдыха;- соблюдением законного порядка добровольного привлечения к сверхурочной работе и работе в выходные дни с дополнительной оплатой в размере не ниже установленного в ТК РФ; В настоящее время работодателями массово нарушаются трудовые права работников, даже непосредственно гарантированные Трудовым Кодексом РФ.

Установить оплату труда машинистов башенных кранов на уровне не ниже 500 рублей в час (после выплаты всех налогов) за основное время работы. Уровень оплаты труда машинистов башенных кранов на данный момент не соответствует квалификации, требованиям к качеству работ, ответственности и того риска, которому подвергаются работники данной профессии. Из-за низкой оплаты и необходимости обеспечивать жизнь себе и своим семьям, крановщики идут на вынужденные переработки. Переработки приводят к повышенной утомляемости, износу организма и снижению внимания, создающим предпосылки для возникновения аварийных ситуаций и несчастных случаев, угрожающих жизни и здоровью как самих машинистов, так и окружающих людей.

Обеспечить для всех крановщиков без исключения обязательное страхование жизни и здоровья машиниста башенного крана от несчастных случаев на рабочем месте. Профессия машиниста башенного крана связана с высокой степенью риска, в том числе для его здоровья и жизни, а также вредными условиями труда.

Обеспечить машинистов башенных кранов, не имеющих своего жилья, служебными квартирами (в случае, если у них имеется такая потребность). Включить специалистов данной профессии в программу льготного приобретения жилья («социальную ипотеку»). Ежедневно машинисты башенных кранов участвуют в строительстве огромного количества жилья. В то же самое время многие из них не имеют своего жилища.

Оплаты суточных и командировочных в соответствие с требованиями ТК РФ. Достаточно часто наша работа связана с командировками. Но при этом наши работодатели очень часто не оплачивают нам командировочные и суточные, чем нарушают нормы ТК и ухудшают условия нашего труда.

Мы требуем установления почасового тарифа для каменщиков и монолитчиков в сумме не менее 300 рублей в час после выплаты всех налогов. Также требуем перевода их в дальнейшем на оплату труда в виде оклада, что позволит избежать нарушений технологических процессов, в связи с попытками ускорения строительства объектов различного назначения.

Мы требуем обеспечить полномочным органам работников возможность полноценного контроля за соблюдением трудового законодательства, безопасных условий труда, а также выполнения всех достигнутых соглашений и договоров между работниками и работодателями.

И задача каждого сознательного рабочего, каждого сознательного строителя, каждого сознательного гражданина — поддержать их в их борьбе. Ведь проблема касается каждого из нас! Привлечение на стройку людей грамотных, прошедших обучение – это вопрос не только выживания отрасли, но и вопрос нашей безопасности! 24 июля 2019 года произошла не только приостановка работ, в этот день казанские крановщики выступили за наше право на безопасное жилье!

P.S.

Редакция Рабочего Контроля призывает всех сознательных граждан максимально поддержать их требования, ведь они выступают за наше право иметь безопасное жилье, жить в домах, построенных с соблюдением технических требований. Каждый может оказать посильную помощь рабочим. Для этого вы можете:

1) Поучаствовать в фото или видео флеш-мобе: https://vk.com/wall-184723446_536

2) Помочь финансово, внеся посильные средства на карту Сбербанка:

по идентификационному номеру 4276 0400 2697 7848 или по номеру телефона 8-960-009-29-57. Эти средства пойдут в фонд профкома МПРА по Татарстану, который будет оказывать помощь участвующим в акции и для увеличения её эффективности.

3) Подписать петицию: https://www.change.org/p/якушев-владимир-владимирович..

4) Максимально распространить эту информацию.

Нельзя оставаться в стороне, ведь речь идет не только о ситуации в одном городе, но и о проблемах строительной отрасли по всей стране!

Азамат Каримов

Источник: https://vk.com/club174513942?w=wall-174513942_413