

Студенты КФУ против выселения из общежитий

В мае этого года стало известно о решении Казанского Федерального университета выселить студентов из общежитий во время проведения саммита БРИКС в октябре 2024 года. В общежития в это время предполагают заселить силовиков, которые будут охранять саммит. Это решение вызвало возмущение студентов, которых пытаются вопреки всем законам выселить из своих мест проживания. Позднее КФУ опровергло сообщение о выселении студентов из общежитий и объявило о решении поселить студентов в Деревню Универсиады. О ходе кампании против выселения из общежитий редакция Рабкора поговорила с активистом и студентом Казанского Федерального университета, который выступает против планируемого руководством вуза выселения.

– Расскажите, как вы узнали о решении руководства вуза о выселении студентов КФУ из общежитий?

– К несчастью для нас, администрация ВУЗа, по неизвестным причинам, не считает сколь-нибудь серьёзной обязанностью уведомлять студентов о принятии иных решений и, что наиболее важно, не признаёт важности следования элементарным юридическим правилам. Поясню: на сегодняшний день (август 2024 г.) администрация университета не предоставила совершенно никакого юридического основания для выселения студентов из общежитий, только о намерении освободить.

– Как вы узнали о решении переселить студентов из общежитий в деревню Универсиады?

– Про деревню Универсиады от полноправных её обитателей мы узнали лишь по слухам, распространяемым среди студентов. Впоследствии каждый институт начал действовать по-своему: кто-то организовывал собрания, на которых нам заявляли, что лишь “просят” освободить свои комнаты с сентября по октябрь 2024 года, другие же, собирают списки нуждающихся в жилой площади без возможности покинуть Казань, им обещали предоставить иные места для проживания. Однако в ходе, сопутствующих нашей подписной кампании бесед со студентами, выяснилось, что эти места, в подавляющем большинстве случаев, доставались нашим иностранным коллегам.

– Какие обоснования использует руководство для легитимации выселения?

– Как уже отмечалось ранее, никаких юридических оснований или приказов администрацией ВУЗа опубликовано не было. Формально, если я всё же отказался от выселения из своей комнаты на сентябрь-октябрь, а заведующая общежитием, пользуясь своим комплектом ключей решит провести в эту самую комнату уважаемых участников саммита БРИКС — я вполне могу расценивать это как противоправное деяние.

– Как появилась кампания против выселения студентов из общежитий?

– Всё случилось как обыкновенно и случается в левом кружковом движении: собралась группа единомышленников из числа студентов, причастных к КФУ, и она же начала действовать в рамках общепризнанной проблемы. Для этого, вопреки навету местных охранительских СМИ, не потребовалось ни западных денег, ни агитации от Собчак, Волкова[1] или главреда “Грозы”[2] (каковая, к слову, недавно выпустила о нашей организации (САФ) престранный и злобный пасквиль), достаточно было единственной, но поистине символичной встречи возле памятника известного татарского революционера Вахитова, где участниками будущей кампании были оговорены её методы и перспективы.

– Получается, большинство участников кампании активисты левого движения? Или к вам присоединились люди разных взглядов?

– Да, пожалуй, что это так. На сегодняшний день, в составе кампании превалируют члены именно левого идеологического спектра.

– Как руководство ВУЗА отреагировала на вашу инициативу?

– Руководство хранит гробовое молчание, а вот местные охранители всех мастей, напротив, заметно оживились: тг-каналы вроде “Бабай позвонит” или “Замполит Татарии” распространяют ложные провокационные заявления о нас и нашей связи с иноагентами (с той самой “Грозой”, что очерняет в информационном поле нашу организацию из-за различия в идеологии и далекоидущих политических интенциях).Искренне надеемся, что их угрозы, как и угрозы охранников Деревни Универсиады натравить на нас правоохранительные органы останутся лишь злобным звериным оскалом, сдерживаемым цепью в руках благоразумных политических акторов нашего государства.

– После новости о переселении в деревню Универсиады судя по публикациям в СМИ, студенты остались недовольны этим решением. Расскажите о главных минусах переселения в деревню? И каковы цели вашей кампании сейчас?

– Мы можем назвать два основных минуса. Первый – работающие студенты вынуждены снимать квартиры. Жизненная ситуация уже сложилась так, что многим приходиться работать параллельно с учебой. По сути, эти студенты будут оплачивать проживание делегатов и силовиков в ДУ по цене съемной квартиры за вычетом пары тысяч за аренду, которую студенты в это время не платят. Второй – сдвиг учебного года с увеличением интенсивности нагрузки. Некоторые студенты говорили, что у них будет полноценное дистанционное обучение (хотя его само по себе сложно назвать полноценным). В основном будет “самостоятельное обучение”. То есть на два месяца студентам будут выданы самостоятельные задания и раз в неделю будет проходить консультация с преподавателем. Но оценивание этой работы пока не ясно. Но это пол беды. Вторая половина заключена в том, что в сокращенный семестр будут отведены все те пары, которые были пропущены за сентябрь-октябрь.

На данный момент мы собрали чуть больше 200 подписей и будем подавать их в различные государственные инстанции. Судя по последним новостям о заселении в общежития силовиков и игнорировании компании, выселение будет. Стоит справедливости ради сказать, что немалому количеству людей выгодно уехать в себе в родные края. Но в любом случае мы получили хороший опыт активистской работы. Узнали, что для некоторых институтов (факультетов) есть возможность переселять людей в другое общежитие. Рассказывали об этом другим студентам, когда собирали подписи. Если этим мы кому-то помогли, то уже хорошо. В дальнейшем мы как участники САФ[3] планируем помогать создавать студенческое движение в Казани.

[1] Признан «иноагентом»

[2] Признаны «иноагентом»

[3] САФ – Студенческий антифашистский фронт, созданный инициативой студентов РГГУ против школы имени И.А.Ильина