Ускорение вырубки лесов Амазонии при правлении Болсонару

Данные указывают на возрастание скорости вырубки лесов при правлении президента Болсонару

Защитники окружающей среды в Бразилии бьют в набат.

Статистика показывает повышение скорости вырубки дождевых лесов Амазонии с января, когда Жаир Болсонару занял президентское кресло.

Сейчас имеются опасения, что политика Болсонару по поддержке бизнеса и сельского хозяйства ускорит разрушение и без того сокращающихся земель высокого биоразнообразия.

Корреспондент CGTN Паулу Кабрал отправился в штат Пара, чтобы провести расследование.

Здесь не прекращаются споры по вопросу, насколько джунгли Амазонии заслуживают защиты от вырубки и насколько они должны быть открыты для коммерческих целей, таких, как земледелие, скотоводство и лесозаготовка. Споры зачастую накаляются и становятся напряжёнными.

При правлении Болсонару фермеры и лесозаготовители получили видимое преимущество, поэтому сведение лесов усилилось.

Независимая мониторинговая организация Imazon, базирующаяся в амазонском штате Пара, может отследить этот процесс на экране. Исследователи организации изучают скорость сведения лесов и уведомляют общественность и частных партнёров, когда обнаруживается разрушение экосистем. Группа заявляет, что сведение лесов в регионе усиливается с 2012 года, но кривая стала круче в последние несколько месяцев года.

“Уже в первые несколько месяцев правления нового кабинета мы отметили увеличение скорости вырубки лесов”, заявила Хирон Мартин, исследователь из Imazon. “Некоторые меры, такие, как сокращение средств, выделяемых на мониторинг и контроль, отразились на усиление вырубки”

В Бразилии как частные, так и общественные объединения заявляют, что у них есть радиолокационные и спутниковые технологии для удалённого мониторинга обезлесивания Амазонии.

Но после того, как властям сообщают о незаконной деятельности, проблемой является добиться того, чтобы группы успели вовремя, чтобы остановить уничтожение лесов, а не быть лишь свидетелями.

Группа в городе Бразил-Ново, в самом сердце Амазонии, недавно получила известие о безлесной территории, отмеченной на спутниковых снимках.

В отмеченном месте джунгли были выжжены и вырублены, чтобы расчистить место для выпаса скота. Сейчас фермеры расчищают оставшуюся растительность. На них могут наложить штраф и обязать засадить лесом часть этой площади, но старовозрастные джунгли уже не вернуть.

Мэр Бразил-Ново, Александр Лунелли, из оппозиционной Трудовой партии, опасается ослабления федеральных средств контроля и мониторинга.

“В Бразилии идёт обсуждение сокращения средств, выделяемых на исследование и контроль окружающей среды”, говорит Лунелли. “Я не уверен, что у правительства будут силы продолжать этим заниматься, но сейчас усиливается воздействие вырубки лесов в целях лесозаготовки и расчистки пастбищ”

Амазонские скотоводы, владельцы ранчо, смотрят на ситуацию с оптимизмом, и надеются, что новое правительство сдержит обещание помочь увеличить производство.

Сауло де Тарсо – один из таких владельцев ранчо. “Если бы население перестало расти, тогда остановка вырубки лесов была бы возможной. Но этого не будет. Как мы можем остановиться, когда население мира растёт и всем нужна еда? Поэтому я не верю в идею полного отказа от сведения лесов”

Лесозаготовительная промышленность также надеется на лучший бизнес-климат, ведь у власти находится дружественное им правительство.

“Когда правительственные служащие сюда приходят, они обращаются с нами, как с преступниками”, говорит Антониу Жозе, владелец местной пилорамы. “Они хотят унижать людей! Но я заметил, что кое-что становится лучше, и мы надеемся, что Болсонару выполнит хотя бы часть своих обещаний”

Весь мир обеспокоен судьбой Амазонии под правлением бразильского ультраправого правительства, поддерживающего расширение ферм. Пик сведения лесов в этом году может быть лишь первым знаком изменения правительственной политики, которая может навсегда изменить ландшафт джунглей.

Автор: Paulo Cabral

Оригинал новости: https://america.cgtn.com/2019/06/17/data-show-rise-in-amazon-deforestation-under-president-bolsonaro

Перевод с английского Азата Абдуллатыпова.