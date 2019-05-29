Что происходит в Архангельске?

Архангельск никогда не производил впечатления ухоженного комфортного и уютного места. Не было в нём ни лоска двух столиц ни приглаженности курортных городов. Невзирая на то, что в Северодвинске гудят огромные судостроительные заводы, а Архангельская область занимает второе после Якутии место в стране по учтённым запасам алмазов, регион является должником. Жизнь здесь непроста, каждый год многие уезжают отсюда, надеясь на лучшую долю в Москве или Санкт-Петербурге. Но есть и те, кто остаётся с желанием трудиться на своей земле, потому что любит родные леса и болота, студёное Белое море и колдовские белые ночи.

Северяне могут стерпеть очень многое. Относиться к жизненным невзгодам как к снегу в мае, как к ледяному ветру в июне, как к непроглядной темноте в ноябре и декабре. Отчего мы уже более полугода не находим себе покоя?

Откуда пришла беда

Мусор – обыденная часть жизни каждого человека, и одна из крупнейших проблем современного человечества, где страны Третьего мира превращаются в гиганские полигоны для хранения отходов. Не миновала «мусорная проблема» и Россию. Если в СССР с 1970-х действовали масштабные программы утилизации. Более 30% всей используемой в стране бумаги попадало на переработку. Туда же отправлялось около 45% всех стеклянных бутылок.

В современной России фактически нет эффективной системы утилизации бытовых отходов, что на фоне резкого роста потребления товаров и упаковки из пластика и пластмассы ведёт к катастрофическому увеличению как площадей полигонов ТБО, так и не санкционированных свалок. По данным Greenpeace в год РФ производит около 70 млн.т. бытового мусора, под которые ежегодно уходит 400 тыс.га. земли. Абсолютный чемпион в этом производстве – Москва, “почётное” втрое место – у Санкт-Петербурга.

Единичные новостные и публицистические сюжеты о бедственном состоянии свалок в России (и в Подмосковье в частности) появлялись ещё в начале 2000-х. Там говорилось о переполнении свалок, о криминальной составляющей высокодоходного “мусорного бизнеса” и широкой практики незаконной утилизации отходов. Ситуация стала критической, когда были закрыты два из четырёх действующих полигонов подмосковных полигонов. Проблема с утилизацией мусора привела к массовым протестам жителей Подмосковья в 2017-2018 гг. Протесты достигли своего пика после отравления 50 детей ядовитым газом с мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамске 21 марта.

До поры мусорный кризис остро не касался Архангельской области. С весны 2017 года местная пресса упоминала о сопротивлении жителей Северодвинска строительству межмуниципального мусоросортировочного комплекса под Рикасихой. Жители города корабелов указывали на значительные недоработки в деталях проекта, которые могут вызвать ухудшение дорожной ситуации, рост тарифов на вывоз мусора, уничтожение лесного массива и то, что межмуниципальный комплекс будет соседствовать с дачами. Однако это была борьба лишь северодвинцев.

В июне 2017 года на одном из правительственных совещаний президент поручил правительству наладить вывоз твёрдых коммунальных отходов в места, где нет постоянного проживания людей. Архангельская область после этого жила спокойно ещё год.

Скрытные приготовления

В конце июля 2018 года жители Ленского района Архангельской области обнаружили активную подготовку к строительству близ железнодорожной станции Шиес. Это место в северной тайге, где когда-то был посёлок (сейчас он заброшен) и велась лесозаготовка. Из благ цивилизации – лишь железная дорога. До Вычегды (притока Северной Двины) 20 километров, 33 километра до посёлка Урдома Архангельской области и 23 километра до посёлка Мадмас в Республике Коми.

На месте леса, где местные жители собирали грибы и ягоды, была расчищена огромная площадка под неведомый объект. Что здесь будет? Кто разрешил строительство? Не от официальных властей, а от строителей того самого объекта местные жители узнали, что здесь будет полигон по переработке и хранению твёрдых бытовых отходов из Москвы.

«Твёрдые бытовые отходы повезут железной дорогой из Москвы в Архангельскую область». В конце лета 2018 года это утверждение ещё звучало как порождение больной фантазии. Однако жители Ленского района и Урдомы в особенности били тревогу. Говорили о том, что на 20 августа 2018 года уже была назначена отправка первого эшелона из 56 вагонов с ТБО со станции Люберцы в Московской области. Благодаря позиции жителей Урдомы, которые, по их же словам, были готовы ложиться на рельсы, отправка этого рейса была отменена. Жителям Ленского района удалось узнать и предполагаемого инвестора – ООО «Технопарк». Между тем заместитель председателя правительства Архангельской области Евгений Фоменко даже в августе не мог дать ни одного ясного комментария на вопрос, что именно строится, кем, каковы возможны риски и как будут их минимизировать. На обращение северян в департамент ЖКХ Москвы был дан ответ, что в Ленском районе лишь «определяют возможность строительства». Хотя строительство погрузочно-разгрузочной площадки по обслуживанию будущего полигона у станции Шиес началось ещё в июле.

Обстановка нагнеталась, митинги против строительства на Шиесе проходили в Урдоме, Коряжме, Котласе, Жешарте, Сыктывкаре, выходили на одиночные пикеты и жители Архангельска. Местные депутаты в массе поддерживали земляков. Губернатор же Игорь Орлов называл строительство на Шиесе, а также проект мусорного полигона в Нименьге частью общефедерального проекта, рассказывал о заинтересованности региональных властей в этих проектах, так как это инвестиции и рабочие места.

Мусор выгоден Архангельску?

Лишь спустя два с половиной месяца после начала строительства представители ООО «Технопарк» представили губернатору Архангельской области и инвесткомиссии презентацию проекта – рекламный ролик, рассказывающий о том, что всё будет экологично и исключительно выгодно Архангельской области. Мусор, вывезенный из Москвы, будет транспортирован в «экокластер» в Люберцах, измельчён, уплотнён, завёрнут в сверхпрочную плёнку, загружен в железнодорожные вагоны и отправлен в Шиес. Несмотря на отсутствие серьезной технической документации, проект был незамедлительно признан комиссией приоритетным для Архангельской области.

Московский инвестор обещал Архангельску крупные вливания:

10,5 млрд рублей инвестиций в экономику Архангельской области (сумма, которую инвестор планирует потратить на строительство «Экотехнопарка»)

6 млрд рублей на развитие инфраструктуры Архангельской области, из них 1,5 млрд получит адресно Ленский район

900 млн рублей получит Архангельская область в виде налогов за 6 лет

1,5 млрд рублей будет выделено на ликвидацию нелегальных свалок и рекультивацию старых полигонов

ООО «Экотехнопарк» предоставит 500 рабочих мест со средней заработной платой в 44 тысячи рублей.

Брикеты с мусором из Москвы, которые будут сгружаться на Шиесе в течение двадцати лет, могут сохраняться в неизменном состоянии в течение тридцати лет, а потом могут быть рекультивированы. Их засыплют землей и высадят новый лес взамен вырубленного.

Почему же людей не убеждают посулы инвесторов?

Железнодорожная станция Шиес расположена в болотистой местности. Когда рядом ещё функционировал леспромхоз и жил своей жизнью одноимённый посёлок, в местных почвах даже не хоронили людей. Болота у нас в Архангельской области агрессивны. Вследствие климата – большого количества дождей, малого количества солнечных дней – леса у нас и так имеют тенденцию к заболачиванию. Масштабные вырубки леса, как на Шиесе, процесс заболачивания усугубляют многократно. Лес потребляет избытки влаги. Когда его вырубают, уровень поверхностных грунтовых вод начинает подниматься из года в год. Представители ООО «Технопарк» говорят о безопасности строящегося полигона. О том, что брикетированный мусор из Москвы будет изолирован от почвы Шиеса специальной геомембраной, которая не допустит попадания ядовитого свалочного фильтрата в грунтовые воды. Но заявляя это, они совершенно не берут в расчёт того, что рано или поздно болото окажется выше бортов этого защитного экрана. И тогда мы получим регион экологического бедствия.

Ручейки, вытекающие из болот Шиеса, впадают в Вычегду. Вычегда впадает в Северную Двину. Пострадает вся Архангельская область, возможно, что-то попадёт и в бассейны стран Баренцева региона.

Перспектива загрязнения Вычегды уже признана официальными организациями. 6 апреля 2019 года Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека получил информацию от Двинско-Печёрского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов по гидрологической характеристике местности в районе станции Шиес, где ведётся строительство. Согласно этой характеристике, место строительства расположено в границах II и III-го поясов зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового назначения филиала АО «Группа Илим» в городе Коряжме. Размещение мусорного полигона в той зоне является нарушением требований СанПин и приведёт к микробному и химическому загрязнению Вычегды.

Технология брикетирования, которая подаётся представителями ООО «Технопарк» как передовая и самая современная, используется в европейских странах довольно давно и успешна лишь при кратковременном хранении ТБО. Чаще всего она используется, если мусоросжигательный завод по тем или иным причинам не работает и нужно хранить предназначенный к сжиганию мусор в течение нескольких месяцев – полугода. К тому же есть данные, что упаковка измельчённого мусора в якобы вечные брикеты – лишь дань требованию РЖД, чтобы мусор было легко транспортировать в железнодорожных вагонах. То есть, о длительном (тридцатилетнем!) хранении мусора в брикетах речь не идёт. То, что представляется как современный технологичный проект, на деле превращается в обычную, но очень большую свалку.

Никому не нужен мусор

Архангельская область – не первый кандидат на приём мусора из Москвы; от таких инвестиций уже отказались Тверская и Вологодская области. Отличие жителей Архангельской области лишь в том, что её пока не слышит областное правительство.

В Шиес поедут несортированные отходы. Москва и Санкт-Петербург отложили реализацию мусорной реформы по раздельному сбору мусора до 2022 года. ООО «Экотехнопарк» намеревается закончить строительство на Шиесе к 2020 году. То есть мусор, который первоначально поедет в Архангельскую область, если полигон всё-таки заработает, будет несортированным. Да, возможно в Люберцах извлекут из него что-нибудь полезное, но из смешанного мусора можно извлечь лишь 7% полезных фракций. А остальное осядет в северных болотах. Также есть опасения, что в брикеты из Москвы могут попасть опасные отходы, такие как термометры, ртутные лампы, батарейки.

Непонятны и реальные объёмы полигона. В октябре 2018 года в презентации ООО «Технопарк» говорилось о 300 гектарах и 500 тысячах тонн отходов в год. Однако активистом в социальных сетях были опубликованы выдержки из договора подряда заключённого между ООО «Технопарк» и АО «Институт МосводоканалНИИпроект». Согласно этому договору, Мосводоканал должен провести для Технопарка межевание и постановку на кадастровый учёт участка на ст. Шиес Ленского района Архангельской области размером 3000 гектар. Назначение участка – приём и размещение неутилизируемых фракций ТКО. Также упомянута максимальная годовая мощность комплекса по приёму отходов – 2300 тысяч тонн ТКО. Среди комментариев к публикации появились предположения, что документ мог быть сфабрикован и специально запущен в социальные сети. Но оспорить эти цифры ООО «Технопарк» может, лишь предоставив официальные документы по проекту, которых нет до сих пор. Андрей Чураков, обнародовавший выдержки из договора утверждает, что получил копию от Михаила Степанова, директора «Институт МосводоканалНИИпроект». [5]

Строительные работы ведутся без проекта, без экологических экспертиз, без общественных слушаний, с невозмутимым игнорированием протестов со стороны населения Архангельской области. Люди доведены до того, что положи перед ними теперь даже положительные результаты экспертиз – веры им не будет. Потому что то, что началось тайно, а продолжается беззаконно, не может в один миг стать красивым и правильным. Первые вагоны с мусором должны были прибыть просто на место вырубленного леса ещё 20 августа втайне, чтобы никто не знал. Способны ли те, кто задумал такое, на честную игру, выполнение правил, исправление ошибок?

Война за Шиес

До истории с Шиесом северян частенько называли «замороженными». Политические коллизии они чаще обсуждали на кухнях, чем на площадях. Даже больно уколовшее повышение пенсионного возраста не вызвало сильной отдачи. Если повышение пенсионного возраста отозвалось глухим недовольством, то стройка на Шиесе оказалась тем, что северяне не смогли проглотить.

Поначалу немногочисленные, митинги в Архангельске прошли в октябре 2018 года. На них было принято решение добиваться законодательного запрета на ввоз в Архангельскую область ТКО из других регионов.

Именно после этих митингов люди начали очень интенсивно обсуждать мусорную проблему друг с другом, были созданы группы Вконтакте, начали выделяться активисты, которые готовили документы для референдума, помогали рассылать письма по инстанциям. Уже в конце октября был подан первый пакет для проведения референдума о запрете ввоза мусора из других регионов. Этот пакет, как и шесть последующих, были отклонены избирательной комиссией.

В конце октября митинг в Северодвинске собрал уже от трёх до шести тысяч человек. Северодвинск активизировался раньше, так как имел свою мусорную беду под боком – перспективу строительства в северодвинском болоте межмуниципального мусорного полигона для ТКО из Северодвинска, Архангельска и Новодвинска.

Второе декабря было объявлено организаторами днём общеобластного экопротеста. В этот день, по оценкам организаторов, по всей области в знак протеста против ввоза в Архангельскую область ТКО из других регионов вышли около тридцати тысяч человек. Начали звучать требования об отставке губернатора Орлова, начали собираться подписи. Хотя не все высказывали столь однозначную позицию. Некоторые считали, что на место неугодного может прийти кто-то хуже, говорили о необходимости диалога с властью.

В конце декабря активистами движения «Поморье не помойка!» рядом со стройкой на Шиесе был оборудован вагончик-бытовка для временного проживания там волонтёров. Их цель – наблюдение за стройкой и фиксация нарушений.

В середине января 2019 года международный Арктический форум, который должен был состояться в Архангельске в середине апреля, был перенесён в Санкт-Петербург. Официально это объяснялось недостаточно развитой в Архангельске туристической инфраструктурой, однако в Архангельске не могли не подумать о том, что виновато нежелание показывать зарубежным гостям протестующий город.

3 февраля было объявлено днём всероссийского экопротеста. В этот день, несмотря на двадцатиградусный мороз и удалённую от центра города площадку, на митинг в Архангельске вышли около трёх тысяч человек. Согласовывая митинг, власти города отказали в проведении акции на одной из центральных площадей, так как все они были «заняты под различные спортивные мероприятия». (Как потом стало известно из видеотрансляций, людей на этих мероприятиях практически не было.) Но площадь рядом с Дрейера 6 (которую ещё пришлось силами организаторов митинга и волонтёров расчищать от снега) была свободна. Всероссийская акция была поддержана более чем двадцатью областями России и широко освещалась в зарубежной прессе.

В феврале и марте на Шиесе происходили значимые события. 22 февраля активистам несущим вахту, удалось, встав живым щитом, остановить бензовозы, подвозящие горючее на стройку, и стройка встала. В ночь с 14 на 15 марта строителями была осуществлена попытка прорыва щита на строительной технике. Экскаватором был снесён фургончик-бытовка, ковшом нанесена травма одному из активистов. Спустя несколько дней около пятнадцати строителей покинули полигон с намерением больше не участвовать в незаконной стройке. Горючее стали подвозить на вертолёте или железнодорожными путями в бутылях из-под питьевой воды. Для возобновления строительства его не хватает, оно уходит на отопление и прочие внутренние нужды.

7 апреля состоялась масштабная акция против строительства на Шиесе. Организаторы в положенные сроки подали запрос на проведение шествия и митинга на площади Ленина. Ответ они просили отправить электронной почтой либо сообщить по телефону. В трёхдневный срок отказ не был получен, и активисты сочли акцию согласованной. Однако Администрация объявила о том, что в этот день площадь отдана под очередное мероприятие, а отказ отправлен почтой. Несмотря на неопределённость и на официальное объявление на сайте прокуратуры о том, что митинг признан незаконным, люди вышли на улицы. (Добавил мотивации губернатор Игорь Орлов, назвав людей, недовольных его решениями, «шелупонью».)

На площади Ленина собралось, по разным подсчётам, от пяти до десяти тысяч человек. Настроение было праздничным. Отставки губернатора требовали категорично, но без агрессии. Толпа соблюдала порядок. Участники пели «Священную войну» и песню Цоя «Перемен».

После проведения митинга начались массовые задержания активистов. За участие в несанкционированном митинге и шествии уже в общей сложности присуждено штрафов на сумму более миллиона рублей. Однако акция в Архангельске продолжается. Неравнодушные жители города каждый день, несмотря на погоду, выходят на площадь Ленина и намерены выходить до тех пор, пока стройка на Шиесе не будет ликвидирована.

25 апреля Архангельский областной суд признал отказ Архангельского областного собрания депутатов в проведении референдума о ввозе ТКО из других регионов России незаконным. Это была вторая попытка депутатов заблокировать проведение референдума. Обжаловать решение суда как заинтересованное лицо будет губернатор области Игорь Орлов.

Ситуация на Шиесе становиться всё более напряжённой. Работники ООО «Технопарк» не оставляют попыток в нарушение ряда законов и норм провозить топливо к месту строительства. Более-менее успешно эти попытки блокируются активистами. На Шиес 30 апреля прибыл состав с бойцами Росгвардии. В целом полиция придерживается “недружественного нейтралитета”: “сквозь пальцы” смотрят на поступки сотрудников ЧОП и энергично реагируют на действия активистов.

Стройка, которая не имеет законных документов, в избытке обеспечена отрядами охраны, которые чувствуют себя на Шиесе в своем праве. До поры столкновения активистов с ЧОПовцами носили скорее психологический характер. Да, прибывающих на вахту на Шиес предупреждали о том, что по территории стройки нельзя ходить по одному, во избежание провокаций со стороны охранников. Да, с их стороны были попытки рукоприкладства, но до тяжелых травм именно от представителей ООО «Гарант безопасности» дело не доходило.

10 мая авиаотрядом ООО «АПК-Вектор» началась перевозка топлива по воздуху. Не смотря на отсутствие специализированной вертолетной площадки, на которой можно было бы безопасно производить выгрузку горючего с аэродрома «Емва» на станцию Шиес было доставлено 38,8 т дизельного топлива. Активистов попытавшихся встать живым щитом растащили представители ЧОП «Гарант безопасности». Людей избивали ногами вне зависимости от пола, применили силу и к работникам скорой помощи, не допуская их к пострадавшим. Один из защитников доставлен в больницу с травмой лобной кости, проведена операция. Очень многие получили серьезные телесные повреждения. Избиение проходило на глазах представителей полиции, которые не предприняли попытки его остановить, несмотря на просьбы о помощи.

Противостояние с ЧОП, блокирование подвоза топлива продолжается на Шиеесе до сих пор. Однако жители Архангельской области не оставляют надежды на несиловые, законные методы решения. Тем более что по Конституции “носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ”. Впрочем, как региональные, так и федеральные власти продолжают демонстрировать свою не способность решать проблемы системно, выполнять собственные же законы, и своими действиями только усугубляют конфликт.

От редакции:

Как уже говорилось, проблема мусора – общая для России проблема. А значит нужно добиваться от властей принципиального решения проблемы, а не перекидывать её из одного региона в другой. Необходимое условие этой и любой другой борьбы – солидарность, в том числе и между разными регионами.

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На Шиес нужны волонтёры!

Организованна группа по поездкам на Шиес https://vk.com/shies_transport

Получить информацию по поездке и найти компанию можно в группе по бессрочной акции протеста https://vk.com/bp_arh

Помощью также будет распространение этой и другой информации о событиях на Шиесе.

Вы можете поддержать инициативу жителей Архангельской области о запрете строительства полигона отходов на сайте РОИ https://www.roi.ru/47702/, для того, чтобы ваш голос был засчитан, необходимо авторизироваться через сайт gosuslugi.

Автор: Полина Янковская, ведущий библиотекарь интеллектуального центра Научная библиотека имени Е.И. Овсянкина, Архангельск.

Примечания:

Васильева М. Зачем копить мусор на болотах? Открытое письмо губернатору Архангельской области И.А. Орлову // Информационное агентство Беломорканал. URL: http://tv29.ru/new/index.php/bk-obshchestvo/18855-zachem-kopit-musor-na-bolotakh-otkrytoe-pismo-gubernatoru-arkhangelskoj-oblasti-i-a-orlovu Владимир Путин ответил на вопросы журналистов про мусор, рэперов и свою будущую жену. Онлайн-трансляция большой пресс-конференции президента // 76.ru. Ярославль онлайн. URL: https://76.ru/text/politics/65756691/?from=a_recommendation (в видео-записи вопрос о мусорной проблеме в 01.23). «Мы десятилетиями скидывали мусор в яму»: Владимир Путин обозначил решение проблемы с отходами. Жители. Ярославской области ждут реакции губернатора // 76.ru. Ярославль онлайн. URL: https://76.ru/text/politics/65764861/ Управление Росводресурсов: Строительство экотехнопарка вблизи пос. Шиес приведет к загрязнению рек и нарушит санитарные нормы // Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Новости совета. URL: http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/5413/ Андрей Чураков «Вскрылась еще одна чудовищная ложь мусорной мафии» // vk.com. URL: https://vk.com/wall373090449_12933

Статья является отредактированной и дополненной версией статьи https://goarctic.ru/work/razumno-li-topit-musor-v-bolote/