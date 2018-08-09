Гора имени Путина

В поселках Туапсинского района собирают подписи за переименование горы Невеб в гору имени Путина. Местные активисты считают, что фамилия президента защитит гору от строительства свалки.

Дорога от Туапсе до Майкопа лежит через гористую местность. Вдоль нее располагаются небольшие деревушки. Эта территория не сильно популярна у отдыхающих. Скалы, ущелья, колхидские леса и альпийские луга манят лишь альпинистов и любителей «дикого» туризма».

Недавно в двух таких селах, в Кирпичном и Кривенсковском, среди жителей поползли слухи о том, что местный щебеночный завод, расположенный на горе Невеб, будет перестроен в мусорный полигон. Сначала с территории завода стал распространяться противный запах. Затем в интернете был обнаружен тендер на проектирование полигона твердых бытовых отходов. Заказчиком выступила компания «Южный город», специализирующаяся на переработке мусора.

Участок, согласно проектной документации, будет расположен в ранее отработанном каменном карьере. Слухи оказались правдой. В техническом задании указан и объем. Восемьсот тысяч кубов в год. Это примерно тридцать семь вагонов в сутки. В комментариях к тендеру на одном из сайтов заказчик уточнил: свалка рассчитана не только на Туапсе, но и на Сочи.

На юге информация распространяется медленно. Местные газеты молчат. Вместо СМИ сообщения о свалке передает сарафанное радио. Местные жители обеспокоены, но протестов нет. Все недовольство выражается в беседах на кухнях или на террасах частных домов.

Зато строительство свалки вызвало беспокойство у местной администрации. Это выглядит необычно, но угроза от свалки объединила многих людей.

Владелец завода на контакт не идет. Но говорят, что у него своя правда. Щебень кончается, вложенные перед олимпиадой капиталы не окупились. Единственным вариантом получения прибыли остается сдача территории завода под свалку.

Экологическая ситуация в Туапсе далека от идеальной. Город считается курортным, но промышленных объектов тут хватит не на один районный центр: здесь располагаются два завода, нефтеперерабатывающий и судоремонтный, нефтебаза, а также порт, включающий нефтеналивной, зерновой и угольный терминалы. Еще не так давно, в начале десятых годов, в городе начал работу балкерный терминал компании «Еврохим». Экоактивисты утверждали, что выбросы от удобрений во время погрузки на корабль приведут к загрязнению моря и атмосферы, росту онкологических заболеваний. Предприятие, несмотря на протесты, было запущено. Стоит отметить, что сама компания поддерживала диалог с общественностью. После открытия терминала ее представители заявили, что их специалисты строго следят за состоянием окружающей среды, а главную проблему представляет пролегающая через город автострада.

Чем может обернуться строительство свалки? Жителей тревожит загрязнение вод. Заразив отходами почву Невеба, грязь и нечистоты смогут попасть в ручьи, а затем и в реку Туапсинку, которая питает город.

Еще большую опасность в горах представляют паводки. Они происходят летом и осенью после ливневых дождей или после смерчей, когда тонны воды поднимаются из моря, проносятся над городом и обрушиваются в горах. Именно таким было наводнение 2012 г., унесшее более полтораста жизней жителей Крымска.

За несколько часов месиво из грязи, деревьев и мусора заполняет русла горных рек. При строительстве свалки такие селевые потоки станут распространять по Туапсинскому району еще и всю зарытую на полигоне грязь.

Но если с буйством стихии люди научились бороться, то противостояние со свалкой стало для них задачей неразрешимой. Возведение полигона идет точь-в-точь по букве закона. Вот и приходиться местным жителям полагаться на обращения к тем, кто наверху.

Письма были отправлены прокурору города Туапсе и прокурору Краснодарского края. Ждут ответа и от депутата законодательного собрания Краснодарского края Жиленко Сергея Викторовича. Желая сохранить гору, жители отправили письмо еще и президенту. Для него же было записано видеообращение. Ну, а для пущей надежности горе Невеб местные активисты хотят дать новое название, а именно гора имени Путина.

Активисты решили пойти на такой шаг, узнав о том, как фамилия президента спасла от застройки сквер в Приморском районе Петербурга. Вспомнили, что Владимир Владимирович Путин в 2010 году посещал Туапсинский район после наводнения. Решили, что память об этом событии подходит для формального повода для переименования. А строить полигон ТБО на горе с таким названием будет неуместно.

Гора Невеб достигает в высоту более трёхсот метров. Знаменита она не только щебеночным заводом, но еще окаменелостями, а также трассой для гонок. Ну а местным жителям остается надеяться, что она не станет ядовитым садом среди колхидских влажных лесов.

Александр Домбровский

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