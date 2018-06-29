Создана коалиция в защиту пенсионных прав

Кампания в защиту пенсионных прав вступила в новую фазу. 28 июля в помещении Конфедерации труда России состоялась встреча представителей организаций, выступивших против правительственного законопроекта. В совещании участвовали представители КТР, КПРФ, «Справедливой России», «Яблока», «Гражданской солидарности», «Рабкора». Присутствовали Борис Кравченко, Олег Шеин, Борис Кагарлицкий, Илья Свиридов, Владимир Родин, Георгий Федоров и многие другие. С опозданием подошел представитель партии РОТ-Фронт Александр Батов.

Обсуждение оказалось на редкость позитивным и деловым. Был создан объединённый общественный штаб протестных действий против пенсионной реформы. Для организации борьбы в столице сформирована коалиция «Москва против повышения пенсионного возраста» (ядро всероссийского движения «Народ против»).

Поддержали инициативу КТР о проведении 18 июля шествия и митинга в Москве. Параллельно начинает создаваться рабочая группа. Предварительно согласованы варианты маршрута и место проведения митинга. Вопрос в том, удастся ли это согласовать с мэрией. Хотя к 18 июля заканчивается чемпионат мира по футболу и исчезает основание для запрета на митинги в столице, сам по себе запретительный указ Путина продолжает действовать. Однако здесь важна массовость. Давление на городские и федеральные власти надо оказывать, мобилизуя общественное мнение и развертывая агитацию.

КПРФ планирует собственное мероприятие на 28 июля, но готова выставить делегацию и на митинг 18 июля, если он будет согласован. При этом важно, что голосование в Государственной Думе по первому чтению законопроекта пройдет начиная с 19 июля. Таким образом перенос протеста на конец месяца в значительной мере теряет тактический смысл.

Для подготовки и организации протестных акций необходима общественная помощь. «Рабкор» в качестве одного из участников коалиции призывает волонтеров связываться с нами по адресу rabkorconnect@gmail.com. Нужно печатать и раздавать листовки, размещать материалы в социальных сетях, обзванивать знакомых, рисовать плакаты и шить транспаранты. И опять же помогать с решением организационных вопросов.

Мы также будем благодарны денежным пожертвованиям, которые используются нами для поддержки кампании. Соответствующую информацию вы можете найти здесь: http://rabkor.ru/donate/.

Наконец, мы очень надеемся на перепосты и распространение нашей информации, как письменной, так и визуальной на нашем канале YouTube.

Вместе мы заставим власть имущих отступить!

Команда «Рабкора»