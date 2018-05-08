Шествие “Он нам не царь!” в Екатеринбурге, 5 мая 2018 года

5 мая прошла главная оппозиционная полит. акция этой весны – “Он нам не царь!”. В Екатеринбурге выступить против начальства и Путина в частности вышло от 2 до 3 тысяч человек. Формат акции обернулся полной неожиданностью для большинства участников: шли на митинг, а получили нечто лучшее – шествие по центральным улицам города, растянувшееся на целых 3 часа и преодолевшее расстояние до 10 км.

Судя по всему местное начальство никак не ожидало такой наглости от протестующих. Заявка на митинг на Октябрьской площади была рассмотрена и отвергнута Министерством общественной безопасности Свердловской области. Впрочем к самому митингу власти подготовились: оградили место проведения по большому кругу, подогнали несколько автозаков, уазиков ППС, привлекли несколько десятков полицейских, включая ОМОН. Судя по лицам полицейских их боевой дух был на нуле. Они всем своим видом демонстрировали полный нейтралитет к происходящему, не выражали никакого негатива по отношению к протестующим. При входе на площадку митинга обыскивали очень формально, едва заглядывая в рюкзаки и сумки и то далеко не всех. Когда началось шествие, демонстрантов пропустили через полицейские кардоны безо всяких препятствий. За всю акцию был задержан только один человек, отделавшийся штрафом в 600 рублей. Такое поведение свердловской полиции резко контрастирует с поведением их коллег из Москвы и Питера.

Артем Ерофанов

Фото: newkaliningrad.ru, Kasparov.ru