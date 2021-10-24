Несколько заметок по итогам выборов 2021 года. Что бы делали большевики в этой ситуации?

Учет и контроль

Силы антиворовской оппозиции — правых либералов (Голос) и левых консерваторов (Красный контроль) — выставили на последних выборах гораздо большее количество общественных контролёров (наблюдателей и членов избиркомов с совещательным голосом), чем на прошлых выборах. Правда далеко ещё не везде реальный общественный контроль охватил избирательные участки. Но избиркомы участков в основных городах, а также избиркомы субъектов и территориальные избиркомы были в основном под контролем.

Надо признать, что есть ещё потенциал для улучшения координации между Голосом и Красным контролем, для создания летучих оперативных групп и групп поддержки. Естественно недостаточным был охват в так называемых султанатах, в больницах и военных частях, где организовать общественный контроль было тяжело или невозможно вовсе.

https://www.economist.com/graphic-detail/2021/10/11/russian-elections-once-again-had-a-suspiciously-neat-result

Тем не менее, и это главное, охват оказался достаточно большим, чтобы вынудить мошенников делать ошибки во время совершения подлогов, которые не были достаточно продуманными, проводились впопыхах и с откровенными перегибами.

https://www.facebook.com/sergey.shpilkin/posts/4398836840204918

Общественный контроль, хоть и работал не всегда умело, но зато отчаянно и самоотверженно. Сказывалось то, что у новобранцев не хватает практического опыта. Поэтому зачастую обычные оплошности избиркома принимались за злой умысел. Вследствие чего были случаи, когда приведённая придирками в тонус комиссия избавлялась от назойливого наблюдателя с помощью полиции или нанятых гопников. Но в целом опыт общественного контроля показал свою эффективность – с таким контролем и с такой аналитикой, как на этих выборах, скрыть подлог уже не реально. А значит есть надежда, что реальный общественный контроль закрепится, как повсеместная традиция.

Почему это важно? Потому, что, как выяснилось, подлоги в очном голосовании осуществляются именно на уровне участковых избиркомов (УИКов), так как на более крупные избиркомы партии уже легко могут выставить наблюдателей. А это значит, что теперь бойкотисты фактически уже не являются хмурой оппозицией. В условиях наличия общественного контроля бойкотисты однозначно «дают пасс» преступникам, предоставляя свои неиспользованные голоса (бюллетень и строка в списке избирателей) для подлога. В то же время высокая явка неизбежно сужает возможности для подлога. Эту мысль важно донести до каждого избирателя. Их всего 106 млн. человек. Так что задача вполне решаемая. Об этом надо говорить сейчас и об этом надо говорить перед следующими выборами. Явка избирателей – это реальная помощь общественным контролёрам.

Хождение на голосование из пресловутого формального «гражданского долга» становится данью стойкости и мужеству наблюдателей, а также помощью в их обличительной деятельности.

О подлогах

Нарушения, прямые подлоги и аналитика освещались в политизированных СМИ, как в праволиберальных, так и в левых. Но далеко не во всех достаточно широко и подробно.

https://youtube.com/watch?v=y-ukY5gpQBE

https://youtube.com/watch?v=_4AFfJmZ3Rc

https://youtube.com/watch?v=e5roR7E3s7I

https://youtube.com/watch?v=eqOvRZ3EBCo

https://youtube.com/watch?v=ilYogJ2qSYg

https://youtube.com/watch?v=-CHaFemMkKU

https://youtube.com/watch?v=IJak_ip945Y

https://youtube.com/watch?v=EPaHnzx6uVs

https://youtube.com/watch?v=eDVfgJ0-ekw

https://youtube.com/watch?v=ImrBKjy5FCg

https://youtube.com/watch?v=YbgLr86qu-g

https://youtube.com/watch?v=dr3Olsodk9Y

https://youtube.com/watch?v=4ffEHROI8WI

Подлог удалось выявить и в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ):

https://habr.com/ru/post/579350/

«Результаты голосования так и не были подведены системой (публичной системой).»

«По сообщениям наблюдателей за ДЭГ, членам комиссии протокол просто откуда-то спустили.»

Массы и пропаганда

Смысл контроля выборного процесса подчинён смыслу большевистского парламентаризма, то есть: разоблачению буржуазных выборов, буржуазного парламентаризма и капиталистического строя.

Без работы общественных контролёров жулики вбросили бы шито-крыто и не были бы разоблачены оппозиционными СМИ.

Да, мы хорошо знаем, что выборы фальсифицируют. Но в массах многие-то этого не знали и верили ЕР. А сейчас кое-кому из голосовавших за ЕР будет противно. Это эффект пропаганды, в которой общественные контролёры приняли участие, провоцируя жуликов на ошибки и фиксируя нарушения закона.

Главный объект пропаганды – сомневающиеся и неопределившиеся трудящиеся, перед которыми надо обличать мошенничество буржуазной демократии. Пока существуют массы, голосующие за ЕР, сомневающиеся и аполитичные, нужно продолжать разоблачать подлоги.

Однако политически пассивные слои населения всё же оказались неохваченными информацией об этих разоблачениях. И это является большим упущением, которое предстоит исправить.

Особый укор надо сделать в адрес левых СМИ, поддерживающих бойкот выборов. Вместо того, чтобы активно включиться в кампанию по разоблачению фальсификации, они отделались скупыми заметками, с сектантским упорством настаивая кто на своей бойкотистской позиции, кто на экономизме, а кто на кружковщине.

https://vk.com/@marxist_union-igra-v-vybory

Если буржуазный парламентаризм изжит для авангарда, то для масс он ещё далеко не изжит (об этом Ильич учил в работе «Детская болезнь «левизны» в коммунизме»). А мы никак не можем бороться с буржуазным парламентаризмом иначе, чем самим вступив с ним во взаимодействие и вовлекая в него массы. Чтобы вместе с нами трудящиеся на своём горьком опыте раз за разом всё больше и больше убеждались в лживости итогов голосования, в оппортунистичности думских партий и в преступности капиталистического строя. Без такого опыта масс политическая пропаганда работать не будет. Можно проклинать попа Гапона, но нельзя отрицать, что без «кровавого воскресенья» не было бы Всероссийской октябрьской политической стачки в 1905 году, сорвавшей созыв Булыгинской Думы. Без июльской демонстрации 1917 года не было бы и поддержки массами большевиков в советах и поддержки октябрьского большевистского переворота в 1917 году. Лучшим учителем является собственный опыт. Это относится и к одному человеку, и к группе людей, и особенно к массам. Без опыта хоть кол на голове теши пропагандой – а проку не будет. Зато на массы, получившие опыт, пропаганда действует эффективно.

Каков идеологический расклад в массах выявили прошедшие выборы?

Если очень грубо, то половина избирателей не участвует в голосовании вообще (бойкотисты). Треть от голосующих (1/6 от избирателей) голосует за партию власти (провластные), столько же голосует за оппозицию (оппозиционные), причём половина из них левые, а половина правые, и ещё 1/6 избирателей голосуют за всяких зелёных и прочих спойлеров оппозиции.

Наша пропагандистская задача привлекать массы бойкотистов на свою сторону, чтобы они своим голосованием уменьшили возможности для подлога, тогда жуликам придётся совершать ещё больше ошибок во время махинаций, а наш общественный контроль будет выявлять всё больше и больше подтасовок и тем самым дискредитировать жульё уже и в глазах провластных масс.

Массы бойкотистов и массы провластных — это главнейшие объекты для нашей пропаганды! Мы должны всячески их вовлекать в получение собственного опыта в буржуазном парламентаризме. Только получив этот опыт массы будут политизироваться и приходить в движение. Надо хорошо помнить Ленинскую формулу – без движения масс никакие радикальные перемены в обществе не возможны.

Ради этого мы участвуем в выборном процессе.

Оппортунизм руководства КПРФ

Массовые подлоги, особенно в электронном голосовании, вызвали однозначный протест в КПРФ и у членов левого блока, а также в среде актива, участвующего в общественном контроле.

Все ждали, что руководство КПРФ будет отстаивать перед царём и его аппаратом голоса своих избирателей. Что скажут, мол: «Вы перегнули палку со своими подлогами. Это все видят. И теперь у вас большие проблемы, на которые вы не обращаете внимание точно так же, как Батька не углядел их у себя в Белоруссии в прошлом году. Вы ещё не чувствуете, как шатается ваша власть, но опоры у неё в народе уже нету, а есть протест, который пока ещё не вырывается наружу. Но чаша уже переполнена. Ведь на всю страну опозорились! Пока не поздно пойдите на попятное – отмените результаты ДЭГ и результаты очных выборов в некоторых регионах. Проведите перевыборы и этим самым ослабьте назревший народный протест, получите толику доверия от народа. Опомнитесь, повернитесь лицом к народу, и вы продлите свою власть. Иначе мы уже не будем сдерживать протесты и канализировать их в свои выступления, а замолчим, т.к. мы уже устали быть сапуном народного гнева. И вам самим тогда придётся иметь дело с народом напрямую.»

Такие или подобные слова Зюганов вполне мог бы сказать царю. Ведь в Думе он говорил нечто подобное по поводу пенсионной реформы…

https://www.youtube.com/watch?v=7VLjFSiUFc0

Но руководство КПРФ оказалось зажато между двумя противоречиями: сверху – подчинением царскому аппарату, а снизу – формальной идеологией и возмущением левых масс. И вот руководство КПРФ, лавируя между этими противоречиями, не смогло не проявить своего социал-предательства.

В момент, когда все ждали выражения протеста руководством КПРФ перед всем обществом в эфире на центральном телевидении во время встречи представителей думских партий с царём, Зюганов и его команда не поставили вопрос о непризнании результатов выборов ребром. Вместо этого они «слили» протест, лишь вскользь упомянув о нарушениях и несогласии с подлогом на выборах, и замазав своё выступление бредом о спорте и всемерной поддержке всех царских инициатив.

https://vk.com/wall-134065160_44422

Это же какой-то… Позор?

И после этого позора в интервью «Красной линии» на 10-ой минуте при упоминании о людях, чьи интересы были только что преданы, проснувшаяся в недрах бессознательного совесть схватила Зюганова за горло и чуть не задушила.

https://www.youtube.com/watch?v=TIS5yKZHn9U&t=9m00s

Не мудрено, что «Красная линия» отключила комментарии.

Такое предательство надавило на больную мозоль рядовых членов КПРФ, наблюдающих застой в политической деятельности партии, с самого своего создания ставшей конторой по отмыву госфинансирования с помощью имитации политической борьбы и спекуляций на политических настроениях партийных и сочувствующих масс.

Ради такого эффектного раскрытия глаз партмассам, ради обличения Зюгановской клики не грех бы и ещё сотню раз проголосовать за КПРФ и всячески помогать ей в агитации и в контроле за выборами.

Ничего не напоминает эта ситуация? Давайте вспомним классика.

«Мы сразу выиграли, ибо демонстрировали перед массами, что Гендерсоны и Сноудены боятся победить Ллойд Джорджа, боятся взять власть одни, стремятся тайком получить поддержку Ллойд Джорджа, который открыто протягивает руку консерваторам против Рабочей партии. Надо заметить, что у нас в России после революции 27.10.1917 (ст. ст.) пропаганда большевиков против меньшевиков и эсеров (т. е. русских Гендерсонов и Сноуденов) выигрывала именно в силу такого же обстоятельства. Мы говорили меньшевикам и эсерам: берите всю власть без буржуазии, ибо у вас большинство в Советах … Но русские Гендерсоны и Сноудены боялись взять власть без буржуазии, и когда буржуазия оттягивала выборы в Учредительное собрание, прекрасно зная, что оно даст большинство эсерам и меньшевикам …, то эсеры и меньшевики были не в силах энергично и до конца бороться против этих оттяжек.»https://leninvi.com/t41/p072?#:~:text=Мы,оттяжек

Прикрываясь фиговым листком протестных речей на встречах с избирателями, руководство КПРФ ярчайшим образом проявило перед избирателями и перед активом свой трусливый оппортунизм и соглашательство с капиталистическими властями. А партии и сочувствующему активу предлагается теперь проявить хвостизм за оппортунистическим, по факту меньшевистским, ядром КПРФ.

Туши свет, да святых выноси!

Получается, что руководство партии в очередной раз предаёт и дело коммунизма, и сочувствующий актив, и 56 организаций, вошедших в предвыборный левый блок, и весь электорат КПРФ, и даже право-либеральную молодёжь, отдавшую свои протестные голоса в пользу КПРФ.

Может ли такая партия носить имя коммунистической? Безусловно нет!

Из-за такого открытого социал-предательства многие опустили руки, решили, что вся борьба на выборах была напрасна. Кто-то вышел из КПРФ…

Да, не мало было тех, кого эти выборы ткнули носом в их парламентский кретинизм. Что ж, это хороший урок тем, кто, попав под влияние буржуазной пропаганды, не понимает, что, реформизм-министериализм-парламентаризм в буржуазном обществе является ничем иным, как парламентским кретинизмом, наивных простачков, не учитывающих лживость буржуазных выборов и надеющихся на меньшевистских вождей. Мы должны быть благодарны Зюганову, вскрывшему нарыв своего оппортунизма и тем самым помогшему кое-кому диагностировать у себя парламентский кретинизм, а значит и встать на путь излечения от него.

Цели прошедших выборов

Но если не буржуазный парламентаризм, то тогда какие же цели могли быть истинными в этих выборах? Зачем была нужна вся эта борьба?

Дело в том, что призыв к наблюдению на выборах мобилизовал актив. В результате подлоги были вскрыты. Это первая цель – обличение буржуазного строя через раскрытие массам глаз на лживость буржуазных выборов .

Далее, подлог вызвал протест в среде левого блока. И таким образом руководство КПРФ оказалось в противоречивой ситуации. С одной стороны, надо выполнять наказ царской администрации о гладком выступлении перед царём на публику, а с другой стороны надо выражать протест тех, кто стоит на митинге и кого потом хватают. Таким образом вся выборная кампания в конечном итоге спровоцировала саморазоблачение лакейского руководства КПРФ. Это вторая цель – разоблачение оппортунизма меньшевиков .

А что же с обоюдоострым мечом большевистской критики? Достиг ли он этих двух целей? Нет, не достиг. Он не ударил направо по организованному подлогу буржуазных выборов – не разоблачил власть угнетателей и их прихвостней. Почему? Потому, что левые СМИ сектантски оставались в пределах своей аудитории и не добрались до аполитичных масс, бойкотисты замяли освещение подлогов, а Зюганов смазал протест в телеэфире. Поэтому выборы не предстали во всём своём омерзении ни перед аполитичными массами, ни перед теми, кто голосовал за ЕР.

Не ударил меч большевистской критики и налево по социал-предательству руководства КПРФ. Из-за чего? Из-за того, что члены КПРФ и члены левого блока не подвергли остракизму руководство КПРФ и не выгнали его из партии.

Почему эти цели не были достигнуты? В первую очередь, и главным образом, потому, что их никто не поставил. Ибо не было такого большевистского субъекта, который поставил бы себе эти цели и стремился бы к их достижению.

Делая вывод на будущее, надо пожелать радикальным марксистским СМИ стать таким субъектом – вести пропаганду против капиталистического строя, разоблачая лживость буржуазных выборов при помощи и вместе с левой оппозицией, участвующей в выборах. Причём вести эту пропаганду надо не столько на свою левую аудиторию (она и так уже политически грамотная), сколько на аполитичные массы. Найти такие подходы, способы и каналы, чтобы добраться до умов аполитичных масс – важнейшая задача левой пропаганды. Решив её, меч большевистской критики будет эффективно рубить направо.

Что же касается ударов меча критики налево по социалпредательству и хвостизму за капиталистическими властями, то для их эффективности нужно использовать Ленинские принципы, описанные в работе «Детская болезнь левизны в коммунизме». В применении к нашему времени эти принципы могут найти выражение в новых договорённостях левого блока в виде следующих пунктов:

1) Гласность и критика

Все члены блока имеют право в любое время жёстко и беспощадно критиковать любого члена блока, члена партии, руководителя партии, члена фракции согласно демократическому принципу гласности и ленинскому принципу критики и самокритики. Особенно за оппортунизм, социал-предательство, соглашательство и хвостизм. Все СМИ, площадки и каналы блока, и особенно, принадлежащие КПРФ, обязаны по первому требованию критикующего предоставить возможность высказаться и обязаны немедленно опубликовать критику.

2) Особое голосование

Кандидаты в депутаты от блока впредь должны проходить не по одномандатным округам, а по спискам фракции КПРФ (по особому голосованию внутри блока, а не через буржуазные выборы), чтобы гарантированно пройти в Госдуму, Думу субъекта федерации, муниципалитет.

3) Финансирование внешней пропаганды

КПРФ финансирует в определённом фиксированном размере пропаганду, осуществляемую членами блока, а также пропаганду сторонних союзников блока.

4) Единая информационная политика

Более недопустимы высказывания в гос.СМИ на всю страну от имени КПРФ. Теперь на широкую публику (для всей страны) текст выступлений согласуется не только в президиуме ЦК КПРФ, но и в комитете блока.

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P.S.: Отрадно было узнать, что т.Колпакиди предложил т.Платошкину расширить левый блок включением в него левых СМИ. Это обнадёживает в плане того, что большевистская тактика парламентской борьбы может найти своё воплощение с притоком в блок свежих сил.

Армен Закарян