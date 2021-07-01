Экология и левые — случай Башкирии

Активисты будущего ЭкоСоцКомитета начали свою совместную политическую деятельность с октября 2019 года в виде бессрочного протеста “Уфа с Шиес”, которая несла цель поднять тему Шиес в городе Уфа.

Уже в середине октября “Уфа с Шиес” образовала движение “Экобессрочка Уфа”- которая состояла из инициативных людей, что на уличных акциях поднимали проблемы Башкортостана и всей России. Тогда впервые заговорили о необходимости защитить Куштау, Горских Андрей как координатор экобессрочки поучаствовал в конференции защитников Куштау, где познакомился с будущим активом защитников.

Однако сразу после, 24 ноября, к активистам экобессрочки стали приходить полицейские, с целью “профилактики будущих нарушений”, собирая у них личные данные. Связи с тем, что защитники Куштау занимали весьма умеренные позиции, и были готовы на компромиссы с властью, активисты экобессрочки объявили о начале проекта “Экодесант” – установление лагеря на Куштау с привлечением туда активистов экосоцкомитета, и начали формировать тот самый координирующий экобессрочки орган-экосоцкомитет, который носил объединяющую роль.

Данная инициатива объединяла экобессрочки по России и должна была сначала организовать протест на Куштау, с привлечением гуманитарной и финансовой помощи, и помощи добровольцами со всей России, после подобные протесты должны были возникнуть на Михалях и в Марадыково. Синхронный протест в нескольких местах должен был принести те же результаты, что и федеральная стачка, заставив правительство более ответственно подойти к проблемам экологии.

Движение было прообразом серьезной лево-экологической политической и общественной организацией, которая объединяла бы протестные группы. Также кроме этого экосоцкомитет проводил совместные протестные мероприятия и координировал действия по борьбе за свои права. 28 декабря за час до пикета координатора уфимского отделения экосоцкомитета Глыско и лидера экобессрочки Странника задержали сотрудники ФСБ и “выясняли” их связь с “экстремистской” организацией “Башкорт”, которая на тот момент запрещалась по статье разжигания ненависти, с СБУ и контрразведками ДНР и ЛНР.

Страннику угрожали статьями о шпионаже (ст 276 УК) и призывами к нарушению территориальной целостности России (280.1 УК). Глыско же отделался “профилактической беседой по предотвращению будущих правонарушений”. В январе 2020 года Странник был вынужден уехать из республики, в связи с угрозой заведением уголовного дела, экобессрочка Уфы перешла в руки молодой активистки, пришедшей в декабре прошлого года – Альфие Загидуллиной. Уже 20 февраля она вместе с координатором экосоцкома была задержана сотрудниками ФСБ.

Альфия Загидуллина, которой угрожали отчислением, заведением уголовных дел и даже изнасилованием, однако не смотря ни на что экосоцкомитет и экобессрочка функционировали. У Странника в то же время в квартире прошел обыск с изъятием литературы, в том числе книги Карла Маркса и Фридриха Энгельса,”Манифест ком. партии” для проверки на экстремизм.

Экосоцком, по ходу своего развития провел переговоры с патриархом башкирской экологии Марсом Гилясовичем Сафаровым, который дал экобессрочке глубоко проработанную теоретическую базу.

4 марта Альфия перестала выходить на связь, и несмотря на то, что должна была встретиться с экобессрочниками, этого не сделала. В результате было выяснено, что она обнаружила за собой слежку, выключив телефон, укрылась у знакомого. Ближе к самоизоляции Альфия была вынуждена уйти по личным делам из рядов экобессрочки, тем самым бремя лидерства перешло на члена экодесанта и экосоцкомитета и основателя бессрочки “Уфа с Шиесом” и “Экобессрочка Уфа” Горских Андрея. Из-за введенных мер самоизоляций, движение перешло в режим “онлайн-подготовки”.

В апреле один из лидеров экосоцкомитета, Горских Андрей стал чаще замечать сопровождение наружного наблюдения, и постоянных задержаний сотрудниками полиций по мелочам (проверка документов, опознание и т.д.) с дальнейшем его привозом в отделение. Связи с этим и реальной угрозой уголовного дела, Горских Андрей был вынужден покинуть Республику.

6 августа, защитники Куштау под руководством экосоцкомитета смогли разбить лагерь на Куштау, после чего экосоцкомитет сформировал организацию помощи лагерю – “Комитет поддержки Куштау”, чья цель медийная, гуманитарная и финансовая помощь лагерю — для того, чтобы он смог выстоять до победного конца. После успешного завершения протестных мероприятий членами Экокосоцкомитета было приято решение о переформатирование ЭкоСоцкомитета в Левою Экологическою Платформу, то есть в организацию в которой доминирующей идеологий является экосоциализм.

По сути, проект создания ЛЭП, это попытка создания чисто левой экологической организации, и попытка перехвата “зеленой” инициативы у буржуазных либералов. В настоящее время ЛЭП формирует мобильные зеленые бригады. Цель этих бригад двояка. Первая это подготовка и проведение широких массовых экопротестных мероприятий, а вторая это организация экодесантов в те регионы РФ, где сложилась неблагоприятная экологическая ситуация, с целью привлечения к ней внимания российской и мировой общественности.

В Российской Федерации, при попустительстве властей всех уровней, готовится преступление против народа. В Республике Удмуртия, Кировской, Курганской и Саратовской областях на основе предприятий по утилизации химического оружия, компания РосАТОМ намеревается построить заводы по утилизации отходов I и II класса опасности. Это около 50 тонн отходов, которые выбрасывают диоксины (вещества вызывающие рак и накапливающийся в почве) на каждый из объектов, в непосредственной близости от населенных пунктов.

Ради своих прибылей господа капиталисты готовы погубить сотни тысяч ни в чем неповинных людей.

Заявляем решительное НЕТ этому людоедскому ПРОЕКТУ, начинаем подготовку новой волны экологического протеста на Камбарке, и призываем всех неравнодушных людей не молчать, а принять посильное участие, путем организации и посещения протестных экологических мероприятий и путем распространения информации о планируемом экологическом преступлении на Урале и в Поволжье.

Спасли ШИЕС, спасем всю Россию.

Подписали:

Сергей Странник – Председатель исполкома Левой Экологической Платформы, Сверловская область г. Краснотуринск

Андрей Горских – организационный секретарь Левой Экологической Платформы, Нижний Новгород

Евгения Левичева – исполнительный секретарь Левой Экологической Платформы, Нижегородская Область г. Балахна

Анна Степанова – лидер экопротеста Шиес, член исполкома Левой Экологической Платформы, поселок Савенский Архангельская Область – Шиес

Тагир Кагарманов – один из лидеров движения СтопКамбарка, коммисар по Уральскому региону Левой Экологической Платформы Республика Башкортостан г. Нефтекамск

Дарья Кожанева – член исполкома Левой Экологической Платформы, член социалистической альтернативы г. Москва

Матвей Александров – член исполкома Левой Экологической Платформы, член социалистической альтернативы г. Москва

Степан Петров – гражданский активист республики Саха(Якутии) , член левой экологической платформы Республика Саха г. Якутск

Дмитрий Чувилин – лидер уфимского левого фронта, депутат загсобрания республики Башкортостан. Республика Башкортостан г. Уфа

Изабель Курыгина – лидер Левого Социалистического Движения Нижнего Новгорода, г. Нижний Новгород

Основной концепцией левой экологической платформы (ЛЭП) является экосоциализм. Экосоциализм — целостная философская и идеологическая концепция, направленная на достижение гармонии как между обществом и природой, так и между людьми.

Современное экологическое движение страдает в первую очередь крайней степенью безиднйностью и идеологической размытостью. Экоактивисты не видят истинной причины экологического кризиса и борются не с ее причинами а с следствием этих причин. Необходимо четкое идеологическое оформление зеленого движения в России, в силу этого мы предлагаем в качестве основного ориентира принять идеологию экосоциализма.

Планета Земля поставлена на грань экологической катастрофы, ненасытной алчностью капитала, уничтожению окружающей среды. Это следствие хищнического уничтожения планетарных ресурсов буржуазной системы. Мы должны четко осознать, что дело не в отдельных непродуманных проектах, в коррумпированности чиновников, а в капиталистической системе, которая в основе своей антиэкологична. Расширение капиталистической системы является причиной возникновения экологических проблем. Решить проблемы ораны окружающей среды, спасти наш общий дом – Землю возможно только при условии отказа от буржуазной экономической модели развития.

Мы выступаем за демократический социализм с упором на коллективную собственность, свободно ассоциированных средств производства.

Мы отвергаем одновременно половинчатые идеи социал-демократии, так и тоталитаристкие, бюрократические версии псевдосоциализма.

Мы настаиваем на пересмотре как пути, так и цели социалистического производства в экологической системе координат, и делает это с особенным вниманием для устойчивости общества, генерализация экологического производства в социалистических условиях сможет обеспечить основу для преодоления существующих кризисов, общество свободно ассоциированных производителей не останавливается на собственной демократизации, оно также должно настаивать и на освобождении всех живых существ как условия их существования. Оно, таким образом, преодолевает империалистический импульс и объективно и субъективно. На пути к осуществлению этой цели, она борется за преодоление всех форм господства, в особенности гендерного и расового. Оно преодолевает условия, приводящие к фундаменталистским отклонениям и их террористическом проявлении. В итоге мировое общество приведет к немыслимому, в существующих условиях, уровню экологической гармонии с природой.

Установившись на обломках советского этатизма, уродливая система сращивания государственного аппарата с крупным капиталом, когда не поймешь где кончается одно и начинается другое, ведет себя откровенно безнаказанно, угрожая экологической безопасности народа Российской Федерации, прежде всего, разумеется, трудящихся. Именно буржуазно-бонапартийская модель несет ответственность за все экологические проблемы существующей в нашей стране. Поэтому острие нашей борьбы должно быть направлено на саму сердцевину этой инфернальной системы с целью полного его демонтажа мирным путем.

Мы будем добиваться принятия адекватного экологического законодательства, единого государственного экологического стандарта и создавать организации народного контроля за его соблюдением.

Доя эффективности борьбы за сохранение окружающей среды нам необходимо организовать и координировать локальные экологическое протесты, также мы будем использовать тактику экологических десантов и создавать экологические лагеря.

Демократия, социализм, солидарность.

Материал подготовлен Левой экологической платформой