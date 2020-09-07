Франция: как добиться единства левых?

Многие французские политологи, после того как стали известны результаты второго тура муниципальных выборов в стране, стали высказывать мысль о том, что вскоре тематика объединения левых сил станет очень актуальной. И в самом деле, итоги муниципальных выборов вполне к этому подводят. Левые и левоцентристы в совокупности набрали примерно 40% голосов, была вырвана победа в восьми из десяти крупнейших городов Республики, включая самые многочисленные – Париж, Марсель, Лион. При этом практически во всех этих случаях победа левой оппозиции стала возможной в силу объединения сил перед вторым туром, прежде всего со стороны Социалистической партии (СП) и объединения «Европа Экология – Зелёные» (ЕЭЗ).

Муниципальные выборы показали, что левые, в общем и целом, сумели отойти от провала 2017 г., но актуальная расстановка сил заметно отличается от того, что было три года назад. Тогда и на президентских, и на парламентских выборах по числу голосов в левом спектре на главное место вышло популистское движение «Непокорённая Франция» (НФ), лидером которого является депутат Национального Собрания Жан-Люк Меланшон. Однако, уже на прошлогодних евровыборах статус самой популярной левой формации перешёл к экологистам. Муниципальные выборы, которые принесли «зелёным» победу в десятках муниципалитетах, включая Лион, Страсбург, Гренобль, подтвердили, что Франция продолжает переживать политическую «зелёную» волну.

Но муниципальные выборы показали также и то, что надеяться на генеральную победу в 2022 г., когда V Республике предстоят и президентские, и парламентские выборы, левые смогут лишь в случае объединения своих сил. При всём том, что сегодня ещё весьма рано размышлять о раскладах к 2022 г. (тем более, что те же президентские выборы носят достаточно персональный характер и очень многое зависит от личностных характеристик кандидатов, а на сегодня ни социалисты, и «зелёные», очевидно, не имеют «натуральных» кандидатов на высший государственный пост), понятно, что надежды левых аналитиков увидеть во втором туре будущих президентских выборов левого политика и главу Национального объединения Марин Лё Пен смогут реализоваться лишь в том случае, если ведущие партии левого спектра смогут предварительно договориться о едином кандидате.

Сегодня наиболее внятно и чётко о единстве размышляют представители небольших формаций левосоциалистического толка, которые традиционно во Франции ратуют за объединение левых сил. Основатель журнала «Демократия и социализм» Жерар Филош предлагает: «Надо объединиться в комитет постоянной связи, достигнуть соглашения о насколько это возможно лучшей программе, биться за единство снизу и сверху… Речь идёт не о единстве мысли, но о единстве действий!» Аналогично рассуждает евродепутат, основатель «Республиканской и социалистической левой» Эмманюэль Морель, подчёркивающий, что добиться ухода Эмманюэля Макрона и недопущения победы крайне правых будет возможно только благодаря унитарным действиям на левом фланге. За единство оппозиционных прогрессивных сил выступает и Республиканское и гражданское движение. Сенатор от созданной вышедшим из соцпартии кандидатом на прошлых президентских выборах Бенуа Амоном движения «Поколение(я)» Софи Тайе-Польян подчёркивает, что только «красно-розово-зелёный блок, без всяких эксклюзивов может вновь привести левые силы Франции к власти».

Однако, будем реалистами: эффективное построение подобного «общелевого» альянса возможно лишь в случае благоприятного отношения к этой идее наиболее сильных, влиятельных, представленных в национальном или Европейском парламенте партий. Собственно, в случае с Францией, по большому случаю, речь тут идёт о четырёх политических субъектах – СП, ЕЭЗ, НФ и Французской коммунистической партии. И вот здесь говорить о ясности пока что явно не приходится. Вместе с тем, прошедшие в конце августа традиционные «летние университеты» ведущих левых партий Франции показали, что тема единства всё определённее занимает умы как лидеров, так и рядовых активистов левых партий и движений.

Становится очевидно, что большая часть руководства соцпартии сегодня понимает необходимость единства, благодаря которому, собственно, социалистам удалось добиться определённых успехов на недавних местных выборах. Как отмечает 1-й секретарь СП Оливье Фор, «единство – это ключ к социальной трансформации и без единства нет перехода наших ценностей в действие. Я это говорю с уверенностью: нет непримиримых между собой левых!» Практически сразу после второго тура муниципальных выборов лидер французских социалистов предложил как идею формирование «социал-экологистского блока», костяк которого могли бы составить СП и ЕЭЗ, но который был бы открыт и другим левым структурам. Член Национального секретариата СП Изабель Тис Сен-Жан утверждает, что соединение социализма и политической экологии возможно и желанно, тем более, что социалисты заметно «экологизировали» свою платформу, тогда как «зелёные», в свою очередь, сделали свою программу весьма социальной.

Однако, если О. Фор и поддерживающие его в данном вопросе представители левого направления СП готовы идти на программный альянс с экологистами и в этой связи уже дали понять, что возможны переговоры с ЕЭЗ о выдвижении единого кандидата в президенты (причём патрон соцпартии в разговорах с доверенными лицами даёт понять, что он не будет против, если этим кандидатом станет «зелёный» политик), то внутри СП по данному вопросу единодушия, конечно, нет. Социалистические «бароны» (главы региональных советов и крупных муниципалитетов), равно как теноры умеренного крыла партии уже дали понять, что не считают правильным отдавать «зелёным» право выдвигать общего кандидата в президенты. Понять эту часть лидеров СП вполне можно: несмотря на провал 2017 г., на сегодня СП всё-таки остаётся более влиятельной политической силой, чем ЕЭЗ. И многие в СП не хотели бы «инверсии» в 2022 г….

В свою очередь, нет единства и в рядах экологистов. Там по-прежнему сильны позиции тех, кто делает ставку прежде всего в пользу экологистской идентификации, объединения прежде всего экологистских политических сил под эгидой ЕЭЗ. Эта точка зрения, которую можно определить «ни слева, ни справа», всегда была представлена в данном объединении, хотя как раз итоги муниципальных выборов этого года показали «зелёным» лидерам практическую пользу от политической кооперации с социалистами и другими левыми.

Отметим, что молодой, 40-летний Национальный секретарь ЕЭЗ Жюльен Байу относится к левому направлению в своём политическом объединении. И он, хоть тоже поддерживает идею объединения всех прогрессивных «зелёных» сил (в данной связи вполне возможной перспективой можно назвать слияние с ЕЭЗ движения «Поколения(ий)»), вместе с тем, в 2019-2020 гг. делал немало заявлений в пользу создания политических рамок, способных к 2022 г. объединить левые и экологистские силы. Здесь уместно привести мнение французского историка, доктора наук Себастьяна Репера: «Экологисты сделались доминирующими на левом фланге с точки зрения идей, в лицо стиранию европейских социалистических левых сил. Социал-демократы находятся в поиске новых идей, тогда как арсенал «зелёных» кажется более оснащённым…»

Если в 2017 г. казалось, что впервые с 1970-х гг. радикальные левые силы вновь становятся гегемонистскими на левом фланге, развитие событий в последнюю пару лет показывают, что это не так. Конечно, фактор НФ, как и её руководителя Ж.-Л. Меланшона, всё ещё «весит». Но тот левопопулистский драйв, который быль столь очевиден три года назад, сегодня всё менее и менее ощутим. Сам Меланшон признаёт, что многие левые избиратели переориентировались на «зелёных». По-прежнему делая ставку на собирание протестных, антилиберальных левых избирателей, лидер «Непокорённой Франции» не отвергает сходу тезис о желательности единства всех левых сил, хотя он прекрасно понимает все слабые места как социалистов, так и экологистов. НФ, со своей стороны, делает ставку на т. н. федеративный синтез, создание подлинно равноправного левого союза. «Если нет, — предупреждает Ж.-Л. Меланшон, — после СП «Европа Экология – Зелёные» будет доминировать, но – до следующего провала».

Что же касается французских коммунистов, то они на уровне руководства партии также выступают в пользу единства прогрессивного лагеря. Как отмечает Национальный секретарь компартии Франсуа Руссель, «можно иметь некоторое количество разногласий, но также и множество совпадений». ФКП выступает за блок всех левых сил. И это логично: если на национальном уровне в 2012 и 2017 гг. коммунисты не выдвигали собственного кандидата в президенты, поддерживая Меланшона, то на муниципальном или департаментском уровнях коммунисты по-прежнему сильно зависят от тактики союзов с социалистами. И вот это «промежуточное» положение зачастую вызывает внутри партии сильные трения и дискуссии, учитывая, в частности, тот факт, что внутри компартии немало тех, кто требует более решительно отстаивать «коммунистическую идентичность».

В общем, как видим, вопрос о единстве левых сил, действительно, является сегодня весьма актуальным для всей французской левой. Но об однозначном его решении говорить пока что, очевидно, рано.