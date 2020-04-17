Мартин Хор: становление глобального активиста

Умерший 1 апреля 2020 в Пенанге (Малайзия), в возрасте 68 лет сингапурский экономист Мартин Хор был уникальным человеком, который умел объединить вокруг себя активистов, чиновников и лидеров мнений против финансовой и климатической политики, губившей страны Глобального Юга. Когда исследователи отношений между Севером и Югом оглядываются на историю последних 35 лет или около того, они, скорее всего, отметят, что Хор был одной из ключевых фигур, сыгравших решающую роль в ходе событий, хотя не занимал должностей в правительстве или в бизнесе.

Мартин Хор участвовал почти во всех спорах, посвященных конфронтации Север-Юг: от прав интеллектуальной собственности до роли многосторонних учреждений, торговли, биоразнообразия, финансов и изменения климата. Он представлял собой в конце 1980-х годов тип интеллектуальнго активиста, который в последний раз видели во времена славы Коммунистического Интернационала в 1920-х годах.

Реагируя на его кончину, Лори Уоллах, директор Global Trade Watch Public Public Citizen, сказал: «Почти каждое важнейшее воспоминание, которое у меня есть на фронте борьбы с корпоративной фальсификацией глобализации за последние 30 лет, включает Мартина, потому что он занимал центральное место в каждой битве».

Антитеза глобализации

Появление Мартина, в самом реальном смысле, было вызвано глобализацией, и он возник как противопоставление этому.

Его выдающееся положение начало складываться в середине 1980-х и начале 1990-х годов, когда транснациональный капитал перенес свое внимание с реструктуризации внутренних экономик по неолиберальным лекалам через Всемирный банк и Международный валютный фонд на изменение правил международной торговли через Всемирную торговую организацию. Мартин поймал ход событий на раннем этапе и понял, что противодействие корпоративной глобализации потребует сопротивления, которое также должно быть глобальным.

Мартин начал свою работу в Пенанге, в Ассоциации потребителей Пенанга и в Сети Третьего Мира (TWN). Я впервые встретился с ним, фактически, когда он пригласил меня посетить несколько собраний, организованных TWN в конце 1980-х годов, это были встречи, на которых рассматривались вопросы, начиная с монополистической практики фармацевтической промышленности, «структурной перестройки» экономики развивающихся стран со стороны Всемирного банка, и заканчивая вырубкой тропических лесов.

Эти встречи, способствовавшие тому, что интеллектуальный обмен привел к конкретным соглашениям о совместной работе, стали средством, с помощью которого была создана неформальная глобальная сеть, объединяющая интеллектуалов, активистов и сочувствующих им правительственных служащих как Севера, так и Юга. Еще до того, как такие мыслители, как Майкл Хардт и Антонио Негри теоретизировали децентрализованную, неиерархическую сеть как ответ на глобальный капитал, Мартин расставил действовал на местах. Конечно, не только он создавал международные сети в этот период, но он был жизненно важным связующим звеном этой деятельности.

Удар по слабым точкам врага

Мартин ясно знал противника, и это была глобализация, управляемая корпорациями. Он также понимал свою основную цель: обеспечить защиту развивающегося мира или глобального Юга от корпоративного давления.

«Мартин последовательно отстаивал взгляды Третьего Мира на все глобальные проблемы, от торговли до климата», — отмечает Вандана Шива, индийский эко-феминист и лауреат премии «Правильный образ жизни». Целью его стратегии создания сетей было создание глубокой защиты, связывающей правительства развивающихся стран с международным гражданским обществом, одновременно наносящей удары по слабым сторонам противника.

Этими уязвимыми точками были международные финансовые институты — Всемирный банк, МВФ и ВТО, — которые служили политическими кулисами глобального капитала. Этим учреждениям было поручено переписать международные экономические правила в пользу капитала и добиться глобального «консенсуса», используя термин Грамши, чтобы сделать их законными и эффективными. Позиция Мартина заключалась в том, чтобы оказать давление на международное гражданское общество и правительства развивающихся стран, чтобы они, в свою очередь, оказывали влияние на международные институты и передавали информацию о том, что предпринимали эти организации.

Такая позиция показала свою силу в борьбе с Многосторонним соглашением об инвестициях (МАИ) в конце девяностых. MAI была корпоративной попыткой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), также известной как «клуб богатых стран», устранить ограничения на инвестиции не только среди своих членов, но и в развивающихся странах, с которыми они имели отношения.

Незадолго до того, как в прессу просочились слухи о секретном соглашении, Мартин вместе с рядом других видных активистов — среди них был антикапиталистический писатель Джерри Мандер, лауреат премии «Право на средства к существованию», Мод Барлоу из Совета канадцев, лидер коренных народов Виктории Таули Корпус, и чилийский эколог Сара Ларрен — сформировали Международный форум по глобализации (МФГ). Именно с помощью этой международной организации Мартин раскрыл опасные последствия тайного соглашения для глобального Юга, и, действуя в соответствии с его настоятельным предупреждением, МФГ возглавила глобальную кампанию по дискредитации МАИ.

Глобальная мобилизация ошеломила технократов на Севере и уничтожила соглашение. Удивительная победа, которая породила ликование в поднимающемся антиглобалистском движении, «не произошла бы, если бы не раннее предупреждение Мартина, постоянное руководство и отважная защита», — говорит Уоллах из Public Citizen.

Сиэтл

По сути, борьба против МАИ оказалась генеральной репетицией более масштабной битвы, спровоцированной наступлением ряда влиятельных стран, стоящих за Всемирной торговой организацией, которая была создана в 1995 году, в интересах расширения своих полномочий в некоторыми областях международных финансов, таких как инвестиционная и конкурентная политика, и отмены законов об охране окружающей среды во имя свободной торговли.

Правительства развивающихся стран задыхались от амбиций организации, контролируемой ТНК, поскольку они только начали внедрять изменения в свои торговые законы, предписанные «Уругвайским раундом» торговых переговоров, в результате которого была создана ВТО. Третья встреча ВТО в Сиэтле в конце ноября 1999 года оказалась идеальным штормом, объединившим разрозненные силы, выступившие против корпоративной повестки нового торгового раунда, и в центре этого шторма был Мартин.

Именно в Сиэтле Мартин усовершенствовал так называемую стратегию «изнутри-снаружи», в рамках которой он и другие представители участвовали в официальных обсуждениях, чтобы помочь заблокировать про-корпоративные инициативы, а также помогли мобилизовать активистов за пределами конференц-центра, проводя ознакомление — чтобы информировать людей о том, что поставлено на карту.

В своей 20-минутной речи на тренинге МФГ, собравшей сотни людей в качестве зрителей, речи, которая была полна юмора и прерывалась частыми аплодисментами, он обошел стороной нейтрально сформулированные вопросы, такие как «права интеллектуальной собственности, связанные с торговлей», «инвестиционные меры, связанные с торговлей», и «особый и дифференцированный подход». Он раскритиковал отсутствие прозрачности и демократического принятия решений на официальных переговорах, сказав: «тот вид прозрачности и участия, который предлагается, это больше информации и картинок, но никакого реального участия для нас и не только. Мало того, что парламентарии на самом деле не приглашены к настоящему обсуждению, но даже министры и сами высокопоставленные чиновники — большинство из них — не приглашены на реальные переговоры».

Затем со странным ощущением того, что становится возможным, он сказал своей аудитории:

«Итак, перед нами в ближайшие дни предстанет историческое событие. Либо консенсус будет достигнут в течение четырех дней… Либо, действительно, не будет нового раунда переговоров. Мы, граждане, можем оказать влияние на это. Всё зависит от требований, которые мы собираемся выдвигать, когда выходим на улицы, и когда мы общаемся со СМИ. Многое будет зависеть от того, что происходит внутри, независимо от нас… Но давайте проведем следующие четыре или пять дней, обмениваясь информацией и анализируя её, пытаясь повлиять на решения как можно сильнее, защищая мир, который нам небезразличен, потому что мы заботимся о нём — мы протестуем. А потом провести следующие несколько лет по-настоящему в бою. Или борьба с ВТО, или за лучшее ВТО, если это возможно».

Конференция в Сиэтле рухнула из-за массовой демонстрации около 50000 человек на улицах и сопротивления дальнейшей либерализации экономики делегатами из развивающихся стран на переговорах, и Мартин сыграл ключевую роль в этой победе.

Катастрофа была столь впечатляющей, что ВТО так и не оправилась.

Стиль лидерства

Стиль лидерства Мартина заслуживает отдельного рассмотрения.

Лидерство посредством влияния и неформальной власти, а не с помощью формально приобретенной и осуществленной власти было его сильной стороной, и это была неофициальная власть, накопленная благодаря уникальному сочетанию аналитической остроты и детального мастерства в вопросах, способности переводить сложные тексты в понятные термины, стиль мягкого поощрения людей, чтобы они старались изо всех сил — и всегда, не отрывая глаз от мяча.

Как показала его речь на конференции IFG в Сиэтле, у Мартина была уникальная способность разжечь толпу. Его коллега по IFG Виктор Менотти вспомнил, как на тренинге организации перед Всемирным саммитом по устойчивому развитию в Йоханнесбурге в 2002 году «у него были люди из самых отдаленных мест и масса вопросов-ответов в течение двенадцати секунд после начала его короткой речи … Я на самом деле не преуменьшаю это».

Официальные лица развивающихся стран и участники переговоров, встречавшиеся с ним, по словам Эйлин Ква, его коллеги в Южном Центре, были «не всегда такой легкой аудиторией, чтобы повлиять на них, но все же он смог покорить их всех» с помощью своего технического руководства в решении проблем, способности разбивать их на простые термины и своей открытой по духу личности.

Анурадха Миттал, исполнительный директор Института Окленда, заметил: «у него была такая способность, чтобы вы чувствовали себя особенным — поэтому вы были готовы взять мир, как он».

По словам Пабло Солона, бывшего посла Боливии в Организации Объединенных Наций, одной из его сильных сторон была не только способность «разглядеть дьявола, который был в деталях климатических, торговых и финансовых текстов, которые обсуждались в ООН», но помимо этого он понимал то, что Мишель Фуко назвал силой дискурса, то есть дискурс структурирован властными отношениями и структурирует властные отношения.

Чем более технократический язык, тем сильнее он скрывает властные отношения. Мартин видел в качестве своей задачи деконструкцию текста многосторонних соглашений и раскрытие реальных отношений, которые они скрывали. Это сделало его крайне непростым в бою лицом к лицу с такими людьми, как Паскаль Лами из Франции и Майк Мур из Новой Зеландии, двумя бывшими генеральными директорами ВТО. В то время как они высоко ценили необходимость правил для создания «равномерного игрового поля» для развитых и развивающихся стран, Мартин вернул их на землю своей остроумной фразой: «Да, вам нужно ровное игровое поле, где у вас есть баскетбольный мяч, а команда из шести игроков играет против одного единственного».

Климатическая Политика

Климат стал основным полем битвы Мартина после того, как ВТО начала становиться все более и более неработоспособным инструментом либерализации мировой торговли в середине 2000-х годов из-за гражданского общества и сопротивления развивающихся стран. В этой области его влияние было столь же велико, как и в торговле.

Одним из вкладов Мартина в дебаты по климату была популяризация того, что стало называться «вредными выбросами».

«Он лично перевернул климатическую политику с ног на голову на Балийской конференции 2007 года», — рассказывает Менотти из IFG.

Развивающиеся страны…«были почти готовы принять предложение развитых стран сократить выбросы только до 80 процентов. Это все еще звучит как много, но он объяснил представителям от простых участников кампании до министров, что этого недостаточно, включил в контекст другие типы выбросов и часто игнорируемые факторы. Мир теперь осознает, что Север должен максимально сократить «вредные выбросы», и это только часть того, как он помог согласовать взгляды каждого на повестку дня в области окружающей среды и развития, что также было довольно болезненным процессом для некоторых людей, особенно на Севере».

Мартин переместил свою базу операций из Пенанга в Женеву в 2009 году, когда он принял предложение возглавить Южный центр, межправительственную организацию развивающихся стран, занимающуюся вопросами торговли и развития Север-Юг, в связи с многосторонними переговорами. В то время как он руководил расширением деятельности Центра по многим направлениям, его главной заботой было обеспечение того, чтобы глобальный Юг не был слабой стороной в переговорах по климату, которые все больше доминировали в отношениях Север-Юг.

По словам его коллег из Женевы Йилмаза Акьюза и Ричарда Козула-Райта, «Мартин был решительным критиком более жестких прав интеллектуальной собственности, особенно в рамках торговых соглашений, которые ограничивали передачу технологий развивающимся странам, необходимых для помощи в борьбе с глобальным потеплением и смягчения климатического ущерба, который они уже испытывали».

Его голос также сыграл важную роль в дискредитации «наивной веры в благоприятные для рынка решения климатической проблемы». Другой бывший коллега по Центру, Вайс Ю, добавил, что Мартин выступает за «подход, ориентированный на развитие и экологическую справедливость, обращенный к проблематике изменения климата», и что он боролся за то, чтобы этот подход был как можно лучше отражён в историческом тексте Парижской климатической декларации 2015 года.

Трения среди друзей

Как и все активисты с мощными убеждениями, Мартин не избежал разногласий с некоторыми из своих союзников. Климатическая стратегия была одной из областей напряженности. Его взгляд на подход к климатическому кризису был подытожен директором Института политических исследований Джоном Кавана: «Глобальный Юг, утверждал Мартин, должен иметь пространство для «развития» с использованием большего количества вредных выбросов, так как общий объем выбросов в мире сокращается, в то время как Север должен принять более быстрые меры для прекращения выбросов».

В то время как его намерения, скорее всего, были другими, для многих активистов в области климата на Севере, а также для некоторых на Юге, это прозвучало как призыв к снисходительности для некоторых печально известных загрязнителей климата в развивающихся странах, а именно в Индии и Китае. Также были те, кто считал, что он придает большое значение поддержке правительств развивающихся стран, уделяя при этом недостаточное внимание конфликтам между этими правительствами и гражданами.

Это были, однако, трения между товарищами. Как Шалмали Гуттал, исполнительный директор Focus on the Global South, выразила свое восхищение Мартином: «Мартин, возможно, на первый взгляд, не стоял на стороне некоторых из своих союзников по определённым тактическим вопросам, но в сердцах никогда не было никаких разногласий. Последние заявили, что их стратегические цели были одинаковыми, и они оценили его роль в качестве ключевого лидера в этой общей борьбе».

Более широкое видение

Хотя защита интересов развивающихся стран на различных фронтах была постоянной целью Мартина, каково было его видение лучшего мира, и как его достичь?

Кавана из IPS заметил, что Мартин работал с двумя парадигмами:

«Первая парадигма предполагает выбор ниши в системе глобализации, в установленных условиях которой мы чувствуем себя пойманными в ловушку. Если мы работаем в этой системе, мы начинаем с вопроса: «являются ли правила игры справедливыми?» В этом контексте мы «боремся за реформу правил игры». Но, утверждал Мартин, нам нужно одновременно бороться за вторую парадигму, потому что через 20-30 лет вся система взорвется в любом случае. Итак, во второй парадигме мы работаем на общинные, самостоятельные семейные единицы производства в стиле Ганди, организуя финансовые отношения в основном между отдельными районами и регионами и осуществляя лишь редкие обмены с остальным миром».

Когда Мартин находился на пике своего влияния в руководстве Южного центра, у него был диагностирован рак толстой кишки в 2015 году. Следующие несколько лет, по словам его партнера и товарища по оружию Мина Рамана из Международной организации друзей Земли, были отмечены подъемами и падениями, когда он переходил от одной, казалось бы, успешной операции к другой.

Он не прекращал работать до 2018 года, когда он был уже слишком болен, чтобы продолжать руководить Южным центром, и переехал из Женевы на свою первоначальную базу активистов в Пенанге. Там глобальный активист мирно скончался 1 апреля.

Учитывая нынешний глобальный хаос, вызванный COVID-19, предсказание Мартином взрыва глобальной системы было удивительно точным. Но пандемия также указывает на то, что люди потеряли с кончиной Мартина.

Как сказал Роб Дэвис, бывший министр торговли Южной Африки: «Поскольку мир стремится найти лучшее будущее после COVID-19, нам нужно больше таких людей, как Мартин Хор».

Уолден Белло

Источник: https://fpif.org

Автор перевода: Егор Шерчалов