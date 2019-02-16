Репрессии против «желтых жилетов» во Франции

По словам адвоката парижской коллегии адвокатов Винсента Бренгарта, в последние годы происходит резкое усиление полицейских репрессий во Франции, в частности, с ноября 2015 года, когда чрезвычайное положение было объявлено и несколько раз продлевалось, прежде чем оно стало обычной практикой. Отныне мы будем находиться в состоянии «чрезвычайного положения, которое стесняются объявлять открыто», с превентивными арестами только лишь на основании подозрений, без конкретных доказательств совершения преступления.

Статистика из Министерства Охраны Правопорядка

На протяжении зимы движение «желтых жилетов» продолжало разрастаться. 8 декабря оно собрало в общей сложности 136 000 демонстрантов по всей стране (в том числе около 10000 в Париже), что сопоставимо с уровнем в субботы 1 декабря, во время предыдущих выходных (106 тысяч человек, по заниженным данным Министерства). После митингов 1 декабря министр Кристоф Кастанер поспешил пересмотреть цифры за 24 ноября, и пересчитанные значение достигло 166 000 человек вместо ранее объявленных 106 000. Этот недочёт в 60 000 человек показывает попытку манипулирования статистикой, когда пытались сделать вид, будто движение сходит на нет.

Париж в боевой готовности

В четвертую субботу демонстраций «желтых жилетов» было мобилизовано 89 000 человек так называемых «правоохранительных органов», в том числе 8 000 в Париже при поддержке 14 бронемашин жандармерии. Напряжение было ощутимым. В столице 36 станций метро были закрыты, магазины и музеи не поднимали свои защитные ворота (в том числе Лувр, Музей Орсе, Большой Дворец, Музей Ломе или Музей современного искусства), а также оставались закрытыми другие культовые туристические объекты, такие как Эйфелева башня, катакомбы или Триумфальная арка. Концертные залы, от Оперы до Комеди Франсез, Театра Мариньи и Театра Елисейских Полей, отменили выступления.

1 723 задержанных

Массовая волна арестов произошла в субботу, 8 декабря, четвертую субботу или четвертую волну движения «желтых жилетов». Были произведены аресты, в ходе которых полиция конфисковала флаконы с физиологическим раствором, предназначенные для помощи людям, задыхающимся от слезоточивого газа, защитные маски, шлемы и т. д. Похищение защитных материалов у протестующих вызвало возмущение и только подлило масла в огонь. Несмотря на то, что они не проявляли агрессию, действовали правомерно и защищали себя от насилия, совершаемого полицией, люди реагируют на попытки их запугать тем, что сами переходят к жестким действиясм, как рассказывает активист Жан-Филипп, у которого взяло интервью издание Mediapart.

В столице аресты идут полным ходом. Цифры выросли со 121 ареста в 7:30 утра до 575 в 2 часа дня. Полицейские участки были переполнены. Наконец, в субботу, 8 декабря, полиция арестовала 1723 человека, участвовавших в движении, в том числе 1082 в одном только Париже, в результате чего 820 человек были оставлены в участках. Молодая мать рассказывала как оказалась за решеткой, хотя никто не предъявил ей обвинения. Ей не давали возможности покормить грудью своего четырехмесячного ребенка. «Это чрезвычайное положение, хотя официально оно так не называется, это злоупотребление властью упрощающее работу судов», — настаивает юрист, зарегистрированный в коллегии адвокатов Парижа, Винсент Бренгарт. С начала движения «жёлтых жилетов» в середине ноября французская полиция совершила 4523 ареста, из которых 4099 были аресты с задержанием.

Флоран Компен, президент организации «Друзья Земли — Франция», и Дени Кролот, член «Движения за ненасильственную альтернативу», были арестованы во время шествия «Климатический марш» в Нанси. Их единственное преступление состояло в том, что они организовали и провели демонстрацию, несмотря на запрет, введенный префектурой. Акция оказалась настоящим успехом, собрав от 1000 до 1500 человек. Также, по-видимому, мобилизация «ради решения глоабльных проблем экологии в связке с проблемами, которые волнуют нацию» была не по вкусу полиции. Власти сделали всё возможное, чтобы предотвратить объединение экологов и участников социального протеста. Тем не менее число недовольных после ареста организаторов акции лишь увеличилось, а телефон полицейского участка был блокирован бессчетным множеством протестных звонков. Денис и Флоран были наконец освобождены после того, как полиция держала их под стражей более 21 часа. Им грозит возможный шестимесячный тюремный срок и штраф в размере 7500 евро.

В то же время жалобы становятся все более масштабными, поскольку 10 декабря мы отмечаем 70-ю годовщину Всеобщей декларации прав человека, статья 9 которой гласит: «Никто не может быть произвольно арестован, задержан или сослан».

Насилие: давайте поговорим об этом!

В субботу, 1 декабря, когда по всей Франции проходили акции протеста, 80-летняя женщина Зинеб Редуан находилась в своей квартире на четвертом этаже 12-го дома на улице Рю-де-Фейан, рядом с Марселем. Внезапно, когда она собиралась закрыть свои ставни, ей в лицо попала бомба со слезоточивым газом, выпущенная во время инцидентов на Ла-Канебире уже после демонстраций. Ее соседка Надя Такуче выслушала показания пожилой женщины, когда ее везли в больницу Ла-Тимоне для операции. «Но как они смогли попасти в меня на четвертом этаже? Полиция хорошо целится. Они открыли огонь из пистолета, сели в машину и уехали. «Возможно, они подумали, что я снимаю на мобильный телефон», — недоумевала она за несколько часов до смерти в операционной госпиталя в воскресенье 2 декабря. Теперь этим делом занимается прокуратура.

Несколько дней спустя 5 декабря 2018 года молодые люди из средней школы Симон-де-Бовуар в Гарж-ле-Гонес провели демонстрацию против новой системы экзаменов перед своей средней школой. Один из них, Иссам, ученик последнего класса в возрасте 17 лет, был ранен выстрелом и рухнул на глазах у своего учителя Матье Барракье с разорванной щекой. В тот же день 16-летний Умар был серьезно ранен выстрелом полицейского у входа в лицей средней школы имени Жака-Моно в Сен-Жан-де-Брайе около Орлеана.

На следующий день, 6 декабря, пришло шокирующее известие об аресте 151 человека в Мант-ла-Жоли. На изображениях, которые стали распространяться в Интернете, студенты были выстроены в ряд на коленях на земле, держали руки на голове или надевали наручники (пластиковые браслеты) под наблюдением вооруженных агентов. Отчетливо было слышно полицейского, комментирующего происходящее: «Вот класс, который умеет молчать». В тот же день, 6 декабря, около 130 бывших школьников, участвовавших в протестах 1968, 1977, 1986, 1990, 1994, 2000, 2005 или 2013 гг. при различных правительствах — от генерала де Голля, Жоржа Помпиду, Валери Жискара д’Эстена, Франсуа Миттерана, Жака Ширака, Николя Саркози или Франсуа Олланда забили тревогу. В их коллективном заявлении указывалось, что властями «сделан шаг в направлении дальнейших репрессий».

Два дня спустя Фиорина, 20-летняя студентка из Амьена, и Томас, также 20-летний студент из Нима, были тяжело ранены в лицо резиновыми пулями на Елисейских полях. Фронт Матерей (Le Front de Mères), первый родительский Союз в районах с низким уровнем дохода, опубликовал на своём форуму материалы, где родители рассказывают, что их дети стали жертвами “полицейских репрессий, достойных диктатуры”. Le Front de mères утверждает, что “солидарен с законными требованиями наших детей, которые отказываются выполнять ”реформу“, ограничивающую их возможности образования и их будущие перспективы”. Они проявляют солидарность с их требованиями против ”реформы“ , и против сокращения 2600 рабочих мест в системе образования. Они требуют уважать «право наших детей на выражение протеста и самовыражение» и поддерживают жалобы, поданные адвокатами старшеклассников, ставших жертвами насилия со стороны полиции. Наконец, le Front de mères призывает к защите своих детей путем вмешательства в качестве щита против полиции, потому что: «страна, где запугивают детей, движется к диктатуре и фашизму».

На митинге в Бордо 8 декабря 26-летнему Антуану ампутировали правую руку после взрыва гранаты, которую он пытался бросить назад полицейским. Еще 32 протестующих получили ранения. Антуан, вероятно, был изуродован взрывной гранатой GLI-F4, оружием, состоящим из 25 граммов тротила и слезоточивого газа, производящей при взрыве шум в 165 децибел (это громче, чем взлетающий самолет). Только Франция в Европе использует такое оружие для “поддержания общественного порядка”

«Я не виню копов, — говорит Антуан, — но это система, которая заставляет их применять оружие против людей, которые совсем не готовы к этому». Однако уже 30 ноября группа адвокатов от имени людей, раненых этим видом боеприпасов, направила открытое письмо министру внутренних дел Кристофу Кастанеру, в котором призвали его прекратить применение во время протестов, запланированным на следующий день, 1 декабря. «Несмотря на то, что с 2016 года защитники прав человека и организация “Христиане против пыток” (ACAT) бьют тревогу по поводу применения этого огнестрельного оружия, государство продолжает широко использовать эти взрывоопасные гранаты, рискуя ими искалечить или даже убить“, писали юристы. На данный момент единственным ответом на это письмо является продолжение репрессий. Коллектив юристов планирует подавать апелляции в административный суд. «В совместном докладе, датированном 2014 годом, Генеральный инспекторат Национальной жандармерии, а также Национальной полиции признают, что такие гранаты могут нанести увечья или смертельные ранения», – говорит Рафаэль Кемпф, один из юристов коллектива. В Буре (Мез) или Нотр-Дам-де-Ланд (Луара-Атлантик) эта граната уже привела к многочисленным ранениям, сообщает Айноха Паскуаль, адвокат Габриэля, другого демонстранта, у которого 24 ноября была оторвана половина руки.

Конфискованное защитное снаряжение, нарушенные права прессы

Несколько фоторепортеров заявили, что у них конфисковано оборудование. Фотограф Вероника де Вигери рассказала журналу «L’Express», как её защитное снаряжение было конфисковано полицией, что сделало ее уязвимой во время субботних демонстраций: «Я подошла к Лувру, и там на тротуаре сидели четыре мальчика. Их только что остановила полиция. Я сделала снимок, и тогда ко мне подошла полиция. Они обыскали меня, сказали развернуться. Я показала им свою пресс-карточку и напомнила, что я журналист. Но они забрали мою сумку, в которой у меня были два шлема для сноуборда, на которых было написано «Пресса» и несколько масок».

Четыре союза журналистов, принадлежащих к разным профсоюзным объединениям (SNJ, SNJ-CGT, CFDT и FO), попросили в понедельник, 10 декабря, чтобы их срочно принял Эммануэль Макрон после “недопустимых ошибок”, сделанных полицией, особенно в Париже, когда силу применяли против полевых репортеров и фотографов в ходе демонстрации «желтых жилетов». Они требуют объяснений от полицейского управления, Министерства внутренних дел и правительства. “С 8 часов утра в субботу у многих фотографов прессы, кто был четко идентифицирован, были изъяты средства индивидуальной защиты (шлемы, очки, противогаз), иногда под угрозой взятия под стражу”, — написали они в совместном заявлении. Среди раненых журналистов в субботу, 8 декабря, два парижских фотографа попадание снарядом Flash-ball, один из них, Ян Форейкс, получил выстрел в спину от полицейского на расстоянии двух метров. Тот же сценарий для Бориса Харламова, фотографа из агентства A2PRL. Он также получил в спину попадание резиновым снарядом, выпущенным полицейским в штатском. Фотограф «Le Journal du dimanche» Эрик Дессонс был госпитализирован с переломом руки после того, как его дважды ударил полицейский CRS, а фотограф Reuters был сбит выстрелом Flash-ball в Бордо. Также в Париже, в субботу, 8 декабря, корреспондент известного радио-шоу Гейлорд Ван Вимеерш, был атакован представителем ДКС (отряда национальной полиции в гражданской одежде), который нанес ему удар дубинкой и разбил его телефон. Его коллега, Дилла Тейби, записала эту сцену.

«Наконец, когда представитель правоохранительных органов обращается к независимому фотографу, освещавшему протесты, в таких выражениях: “если хочешь остаться в живых, возвращайся домой! Тебе нечего здесь делать!”, встает вопрос: где же знаменитый республиканский порядка, где свободы, гарантированные конституцией? Макрон в своей речи от 10 декабря говорил исключительно о жестокости “головорезов”, даже не упоминая о бесчисленных жертвах, раненых смертоносным оружием полиции. Тем не менее, предварительный отчет о демонстрации в четвертую субботу 8 декабря является тяжелым: 264 раненых, включая 39 полицейских, что больше, чем на предыдущей неделе, 229 раненых, включая 28 полицейских. Больницы Парижа приняли 170 раненых, по сравнению с 162 на 1 декабря. Всего с начала движения в середине ноября около тысячи человек получили ранения, причем иногда очень серьезные. Неисчерпывающийся перечень серьезных травм этих последних демонстраций, подготовленных правозащитниками , вызывает содрогание. Упоминаются 3 руки, ампутированные после попадания гранатами GLI F4, и по крайней мере 4 глаза, выбитые выстрелами LBD 40.

К сожалению, сталкиваясь с наплывом раненых медицинские службы страдают от вопиющей нехватки ресурсов, которые можно было бы легко мобилизовать, например, путем восстановления налога на богатство (ISF – Impôt sur la fortune). После демонстрации, состоявшейся 8 декабря, Ассоциация пользователей и медицинского персонала (АУП) выступила с заявлением против того, что людские и материальные ресурсы, предназначенные для достойного обращения с людьми, из года в год сокращаются, в то время как «люди умирают в чрезвычайных службах или спят по нескольку на одной кровати из-за нехватки места». Ассоциация говорит, что готова присоединиться к «желтым жилетам».

Post Sriptum: 16 декабря 2018: оружие производитель оружия Жан Верней-Каррон, генеральный директор одноименной компании в городе Сент-Этьен, работают 90 человек и составляет 15 млн евро оборота, которая изобрела знаменитый Flash-ball, сказал что это средство больше не используется полицией и он умоляет журналистов не упоминать о нем больше. Однако бренд Flash-Ball упомянут в этом тексте в соответствии с журналистскими источниками, которые на него указывают. Следует отметить, однако, что Flash-ball, используемый с 1995 года, был фактически заменен LBD 40, машиной того же рода, но гораздо более опасной, поскольку она является более точной и более мощной. Кроме того Flash-ball, серьезно ранив многих демонстрантов, включая Александра и Бруно де Вилье-Ле-Беля, которые потеряли глаз в 2009 году, теперь предназначен для экспорта для поддержания мирных операций за рубежом. Как и методы контрреволюционной войны, использовавшиеся французской армией во время Алжирской войны, затем преподававшиеся в США и Латинской Америке для поддержки действующих диктатур, французская техника и ноу-хау в репрессиях пересекали границы.

Источник: http://www.cadtm.org/Crackdown-on-the-French-Yellow-Vest-Movement-an-Undeclared-State-of-Emergency

Жером Дюваль