1993 год: откуда есть пошла путинская Россия

Уходящий год в России ознаменовался четвертьвековой годовщиной событий определивших ее развитие и влияющих на ее жизнь вплоть до наших дней. Именно в 1993, а не в 2000 году, произошло подлинное рождение «путинской России».

Эти события стали развязкой полугодового кризиса двоевластия в полной мере развернувшего в марте 1993 года. Одни называют это народным восстанием, другие – красно-коричневым мятежом, но правда заключается в том, что в эти дни люди вышедшие на защиту Белого Дома проявили и повели себя как граждане. Подавление этого народного выступления убило в России гражданственность на долгие годы.

Сама жестокость этого акта была нужна чтобы указать народу России его роль в решении собственной судьбы, а именно, что хозяин в России один и он сидит в Кремле, независимо от формально декларируемой идеологии. И если тогдашнего президента отождествляли с демократией (и потому ему было все позволено), то нынешнего президента отождествляют уже непосредственно с Россией как таковой, что опять же легитимизирует вседозволенность.

Начало

А началось непосредственное уличное противостояние с указа 1400 от 21 сентября 1993 года, когда Борис Ельцин по сути объявил что ему все позволено и он распускает парламент с одной целью: создать новый, который будет ему не равносилен. К тому моменту парламент стал символом антиельцинского сопротивления, по сути вся уличная оппозиция к концу 1992 года пошла на соединение с парламентской. Идейные сторонники реставрации СССР соединились с демпатриотами и державниками на улице в организацию «Фронт национального спасения», а в парламенте в «Блок российского единства». Информационными рупорами этого объединения были газета «День» и передача «600 секунд» (несмотря на последующее поведение Невзорова, в тот момент он был честен и отражал все как было, за что ему огромная благодарность), а также прокоммунистические газеты. Лидерами были Ампилов, Мокашов, Умалатова, Бабурин, Терехов, Константинов, Крючков, Уражцев, Астафьев (есть версия, что именно он предложил название «Блок российского единства»).

Надо отметить что до этих событий кровь в Москве проливалась уже несколько раз начиная с 23 февраля 1992 года.

Со дня оглашения указа, люди начали собираться у Белого дома и строить баррикады, а само здание в эти дни было блокировано внутренними войсками, обнесено колючей проволокой и отключено от систем жилищно-коммунального обеспечения (свет, вода, канализация). При этом большинство депутатов находилось в регионах и они съезжались в Москву на протяжений последующих нескольких дней. Из-за недопущения людей в здание Верховного Совета, часть депутатов постоянно находилась в Краснопресненском райсовете, который стал одним из центров обороны Белого дома. Возглавлял его Краснов (исполнявший по указанию Руцкого обязанности мэра Москвы). Из прочих заметных организаций были представлены Трудовая Россия, Российской Комсомол, РКРП, РНЕ, Партия возрождения, РПК и другие.

При этом летом 1993, незадолго до событий, националистические организации вышли из ФНС и не поддержали Верховный Совет (за исключением РНЕ).

В течение первых дней происходило «стояние» и единственной яркой провокацией было выманивание защитников ВС к штабу объединенных вооруженных сил СНГ. При этом с каждым днем региональная поддержка Кремля таяла и росла поддержка «нулевого варианта» (одновременные перевыборы президента и парламента). Задержись окончательный штурм Белого дома всего на несколько дней и этот вариант вероятно победил бы. Тогда сторонниками этой позиции были такие влиятельные политики как Зорькин (председатель КС), Глазьев, Явлинский, Вольский, Скоков, Федоров (президент Чувашии) и другие. Понимая это, Кремль начинает устраивать ежедневные провокации путем избиения защитников Верховного совета, в результате которых люди устают и ожесточаются, а Кремль получает возможность транслировать по телевидению картинку «озверевшей красно-коричневой толпы».

Горячая фаза

Наконец, в первые октябрьские дни начинаются баррикадные бои, апофеозом чего становится прорыв к Белому дому 3 октября. Что интересно, именно в это время и в этом месте отсутствуют крупные милицейские соединения, а толпу по пути начинают обстреливать из автоматов с территории мэрии Москвы, что провоцирует штурм здания. После этого штурма генерал Макашов призывает всех остаться – «оставаться сколько можно, вооружиться чем можно», не призывая никого ехать в Останкино. Однако, вместо того чтобы взять министерство обороны (как призывал Крючков) или взять Кремль (как призывал Хасбулатов), люди поехали в Останкино. Параллельно им двигался отряд «Витязь», занявший позицию у телебашни и затем с помощью снайпера спровоцировавший гранатометный выстрел, что стало предлогом для расстрела толпы. Все это было нацелено на максимальное запугивание самих участников и на то, что бы показать западным журналистам «бесчинства погромщиков».

Тем же вечером, происходит информационное промывание мозгов в оставшейся рабочей студии телеканала РТР, а Егор Гайдар призывает выйти к зданию Моссовета, взятого либералами и сторонниками Бориса Ельцина (тогда они так же кучковались у Кремля и здания «Эхо Москвы» на Никольской). Но сложная провокация дает сбой благодаря бардаку и отсутствию желания брать ответственность на себя у военных которые устали от того, что все предыдущие годы на них вешали всех собак (начиная с Карабаха).

С трудом, но Ельцину удается уговорить набрать экипажи на танки, призвать внутренние войска и мобилизовать региональные силы, а также воспользоваться помощью СВА (Союз Ветеранов Афганистана), которые рано утром 4 октября, совместно с несколькими дивизиями ВВ, начинают штурм Белого Дома (немного постреляв при этом друг друга). Отряд «Вымпел» отказался выполнять приказ и был расформирован. На последнем этапе всем, что было связано со взятием Верховного совета занималась «Альфа». При этом регионы продолжали занимать независимую позицию, а Руслан Аушев и Кирсан Илюмжинов пытались спасти ситуацию посредством переговоров.

В итоге к вечеру 4 октября силы защитников ВС были разгромлены, капитулировали и покинули здание парламента. И никогда больше оппозиция не будет реальным равноправием с людьми занимавшими пост президента России.

После боя

Пройдет время, судьба политиков защищавших парламент сложится по-разному: от интеграции в систему и перехода на противоположную сторону (как Иван Рыбкин) до радикального непримиренчества со всеми правящими в России (как Валерий Скурлатов).

После 2000 года во власть будут интегрированы патриотические интеллектуалы, а после декабря 2011 важные посты займут сторонники «нулевого варианта» (Зорькин, Глазьев, Федоров). Круговорот политиков в России завершится.

Можно сказать что в России в публичном пространстве выжили именно те политики, кто принял консенсус 1993 года, слегка трансформировавшийся после декабря 2011 и марта 2014 года.

Спустя два месяца в Росси пройдут выборы в Госдуму и референдум по конституции, победу одержит ЛДПР Жириновского, которая окажется главным выразителем победившей формы массового сознания «постоктябрьской» России, его же агитация поможет с принятием новой конституции (если только не было тех фальсификаций, о которых до сих пор идут споры). Но даже в победившем двухпалатном парламенте Шумейко и Рыбкин с трудом стали спикерами, ведь ими могли стать оппозиционные Власов и Романов.

Не следует забывать о роли КПРФ и лично Геннадия Зюганова, призвавшего людей сидеть по домам и не выступать. Ведь те фигуры, которые играли большую роль тогда, остались «в обойме» до сих пор (как властные, так и оппозиционные). Макаров, Венедиктов, Жириновский, Ахеджакова, Сванидзе, Явлинский, Клинцевич, Шмаков.

Одним из важных элементов провокации были пресловутые снайперы: хотя уже с довольно высокой вероятностью можно сказать что они принадлежали либо к охране президента, либо к СВА.

Патриотическая оппозиция по-прежнему наивно не может поверить что «русские в русских будут стрелять».

Спустя 25 лет можно сказать, что победа Верховного Совета не принесла бы социализма, но и не была бы воцарением красно-коричневой диктатуры. В этом смысле был прав Тарасов, утверждавший, что при победе ВС не было бы много плохого что мы получили за последнюю четверть века. Много из того, при чем мы и сейчас живем (от вертикали власти и унитаризма с ограблением регионов до офшорного рыночного воровства). Так же не было бы уничтожения образования, науки, культуры, чеченских войн, огромной смертности, уничтожения Академии наук, потери реального геополитического веса и, наконец, не было бы потери постсоветского политического пространства. В последнем случае, если бы в 94 году у власти был бы ВС, то те пророссийские настроения, которые привели к власти Кучму, Лукашенко и Лучинского, могли бы воссоединиться в единое пространство, так как все антироссийские силы к 1995 году потерпели поражение почти на всем пространстве бывшего СССР. Не было бы такого обнищания населения, деиндустриализации. А в остальном, мы бы имели дело с производительным национальным капитализмом с парламентско-демократической надстройкой, именной приватизацией, эксплуатацией и, возможно, сильными профсоюзами и без КПРФ, так как идейной гегемонией во взгляде на экономику пользовались бы либо левые, либо правые державнические взгляды с государственно-модернистскими методами работы экономики.

В заключении хочется напомнить, что именно там, в 1993 году, скрывается «кащеева игла» нынешнего режима, сама его суть, сколь бы не пытались это отрицать нынешние медийные либералы, спустя годы оказавшиеся в оппозиции (Пархоменко, Жаворонков, Ахеджакова). В любом случае люди защищавшие Белый дом проявили подлинный героизм, что однако не оправдывает и не отягощает их поведение на протяжении последующих лет. Об их поступках следует судить по совокупности. Хотя в любом случае для России это был момент экзистенции, который указал нам на то, кто мы и на что мы способны. Мы должны помнить кто и как тогда себя вел и быть за те поступки и благодарными и непримиримыми, хотя конечно и критически настроенными к тем людям и событиям. Но слабость проявленная в дальнейшем некоторыми защитниками, а то и предательство, ни на йоту не оправдывает тех, кто их разгонял. С другой стороны кремлевская пропаганда не изменилась – её враги по-прежнему называются фашистами и она по-прежнему боится по-настоящему честных выборов.

Следует выразить надежду на то, что когда-нибудь память об этих событиях займет свое достойное место в истории России, а достоверное число жертв будет поименно названо. Так же, хотелось бы выразить благодарность рядовым участникам, которые выжили и честно исполнили свой гражданский долг. Политически сегодня от лица ВС сегодня могут говорить только те, кто сохраняет непримиримость по отношению ко всему четвертьвековому правлению.

Благодарность Синявскому, Максимову, Михаилу Гефтеру за то, что не поддались на антикоммунистическую истерию.

Автор: Игорь Давыдов