“Народный фронт” в политическом процессе Туниса

В начале января 2018 года в Тунисе вновь возникли массовые акции протеста — крупнейшие со времен революции 2011 года, в результате которой произошло падение диктаторского режима президента Бен Али. Стоит отметить, что именно с тунисской революции началась «арабская весна», охватившая основные страны региона. По мнению многих наблюдателей, нынешние протесты в Тунисе являются предвестником новых потрясений в арабо-мусульманском мире, где в очередной раз складывается революционная ситуация. Исследователи указывают такие причины, как экспансивный рост населения, отсутствие явного экономического прогресса, неизбежное социальное неравенство и повсеместную коррупцию. Январские акции протеста в Тунисе начались на фоне резкого ухудшения социально-экономической ситуации, которая не переставала деградировать со времени революции 2011 года.

Следует пояснить, что непосредственным катализатором протестной волны стал вступивший в силу с 1 января закон о бюджете на 2018 год, который предписывает повышение налогов и акцизов, а также урезание фонда заработной платы в госсекторе. Эти меры “жесткой” экономии были приняты под давлением основного кредитора Туниса – Международного валютного фонда. Сразу после объявления бюджета повсеместно произошел скачкообразный рост цен, что и вызвало особо негативную реакцию в обществе.

Важно понимать, что после революции 2011 года Тунис добился определенных успехов в области демократизации страны и изменения политического поля. По факту на сегодняшний день, Тунис – это единственная из стран арабской весны, где действуют демократические механизмы регулирования политического участия. После свержения режима Бен Али в стране были обеспечены свобода слова, собраний и прессы. Тем не менее, за последние 7 лет в стране сменилось 6 правительств, которые не смогли или были не в состоянии решить насущные проблемы общества. И все больше разговоров ведутся о том, что при диктатуре Бен Али было лучше.

И именно в этих сложных политических условиях немаловажную роль в будущем страны может сыграть “Народный фронт” Туниса под предводительством Хаммы Хаммами.

“Народный фронт” или “Народный фронт для достижения целей революции” – политическая коалиция, охватывающая 12 политических партий и объединений левых, националистов и экологов, а также определенное количество независимых представителей интеллигенции.

После тунисской революции 2011 года, которая привела к свержению режима президента Зин аль-Абидина Бен Али, и избрания учредительного собрания, которое привело к власти умеренных исламистов, “Партию возрождения”, и их союзников, политический ландшафт Туниса полностью видоизменяется. Беджи Каид Эс-Себси, бывший премьер-министр второго переходного правительства, создает партию “Нидаа Тунис” (“Вызов для Туниса”), под эгидой которой он объединяет представителей буржуазии, высших руководителей и лидеров политической партии демократического конституционного объединения (“ДКС”) Бен Али, распавшейся после революции. Эта новая партия, по мнению некоторых, состоящая из трансформированной “ДКС”, нашла союзников в лице центристов и правых и смогла набрать около 20% голосов тунисцев по данным экзит-поллов, став второй после “Партии Возрождения” с призывом: “Все, кроме исламистов”.

Эти факты придают делают политическую ситуацию биполярной, когда партии левых пытаются разрушить существующее положение дел, двигаясь в направлении созидания социальных требований революции и создавая “Народный фронт” для того, чтобы дать гражданам Туниса возможность другого выбора, кроме исламистов или партии “Нидаа Тунис” и ее союзников.

6 февраля 2013 года был застрелен один из ключевых деятелей тунисской оппозиции Чокри Белаид. Он был убит у входа в свой дом в центре города. Одна из пуль попала политическому деятелю в шею, другая – в голову, по данным телеканала «France 24». Получивший тяжелые ранения оппозиционер был госпитализирован в клинику Эн-Наср в Тунисе, однако врачи не сумели спасти его жизнь. Ч. Белаид был генеральным секретарем Демократической патриотической партии Туниса (“Ватад”), придерживающейся левых взглядов. Эта партия входит в политическую коалицию “Народный фронт”. 2 февраля 2013 года Белаид обвинил правящую партию “Возрождения” в организации атаки на собрание членов Партии объединенных патриотов-демократов. После его смерти семья и близкие политика, а также часть интеллигенции и народа, обвинили партию “Возрождения” в организации убийства Белаида. Страну очень быстро охватило возмущение, протесты и насилие, направленные против партии “Возрождения”. Министерство внутренних дел Туниса заявило, что на похоронах политика присутствовало около 40 000 человек в то время, как в стране происходила всеобщая забастовка Тунисского профсоюза рабочих. Развернулись массовые антиправительственные акции, организованные светскими силами страны. Под давлением общественности Джебали был вынужден вначале распустить правительство, состоящее из представителей умеренно исламистской Партии возрождения, генеральным секретарем которой он являлся, и объявить о формировании беспартийного технического правительства. Однако, это закончилось для него провалом, и Джебали подал в отставку 19 февраля 2013 года.

25 июля 2013 года второй лидер Народного фронта, Мохаммед Брахми, член учредительного собрания, был убит на глазах у членов его семьи. Его убийство во многом походило на убийство Чокри Белаида. Связь между двумя убийствами позже была подтверждена властями. Глава правительства Али Лараед признал, что ЦРУ предупредило за одиннадцать дней о существовании проекта покушения на Брахми, однако силовые структуры проигнорировали эту информацию.

26 июля 2013 года во время демонстрации в Гафсе в честь убитого Мохаммеда Брахми Мохаммед Белмуфти, активист “Народного фронта” и бывший глава избирательного списка политической партии “Афек Тун” (“Горизонты Туниса”), погиб от разрыва слезоточивой гранаты, попавшей ему в голову.

На сегодняшний день Народный фронт состоит из “Партии рабочих Туниса” во главе с Хаммой Хаммами, “Демократической патриотической партии Туниса”, “Лиги левых”, “Социалистической революционной партии патриотов” и “Партии прогрессивной борьбы”. Стоит заметить, что только первые три партии по-прежнему активны в рамках “Народного фронта”.

На прошедших 4 декабря 2014 года выборах в Собрание народных представителей (однопалатный парламент Туниса) “Народный фронт” набрал 15 мандатов. Всего парламент насчитывает 217 мест, среди которых 69 принадлежат партии “Возрождения”, 66 – “Нидаа Тунис”.

Таким образом, на сегодняшний день “Народный фронт” является третьей политической силой в Тунисе, с мнением которой приходится считаться остальным. “Народный фронт” един во мнении: правящая правая коалиция является угрозой будущему Туниса. В настоящее время “Народный фронт” активно участвует в предвыборной кампании муниципальных выборов, которые состоятся в мае 2018-го и будут первыми с 2011 года.

“Народный фронт” рассматривает муниципальные выборы как важный этап политической борьбы и подготовку позиций к парламентским выборам 2019 года. Эта политическая коалиция видит своей тактической задачей мобилизацию всех патриотических сил и трудящихся масс для победы над реакционной коалицией и прекращения игры с судьбой тунисского народа. И именно в Тунисе эти планы с большей вероятностью могут быть претворены в жизнь, так как большое разнообразие политических движений выгодно отличает Тунис от других арабских стран региона.

Антон Палечек