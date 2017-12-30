Коммунисты победили на выборах в Непале

Итоги парламентских и местных выборов в Непале вполне можно проиллюстрировать огромным кранным флагом, развевающимся на вершине горы Эверест. Коммунисты одержали убедительную победу на всех этих выборах. В парламенте Коммунистический альянс получил почти две трети мест, это большинство. Теперь это большинство сформирует правительство, которое будет управлять страной следующие пять лет – и это впервые с 1990 года, когда в Непале была установлена парламентская демократия, и кроме этого, парламент с коммунистическим большинством должен будет обновить конституцию, принятую в 2015 году.

Результаты как парламентских, так и местных выборов показывают, что коммунисты победили по всей стране, и в сельской местности, и в больших городах. Хотя теперь у победителей есть сильный мандат доверия, и они могут править и осуществлять свою политическую программу без оглядки на мнение других, член Коммунистической партии Непала (Объединенной марксистско-ленинистской) Кхадга Прасад Шарма Оли, которого прочат в Премьер-министры Непала от нового правительства, выражается с осторожностью по поводу предстоящей деятельности: «В прошлом мы видели, как победа на выборах делает партии высокомерными. Есть опасения, что государство станет деспотичным. Победители легко становятся равнодушными к своей ответственности перед избирателями. Но это как раз не то, чем будет заниматься коммунистическое правительство».

Что позволило коммунистам одержать такую убедительную победу? Действующий непальский Конгресс был раздираем коррупционными скандалами, внутренней борьбой, и страдал от недостатка видения реальной ситуации в стране. В 2015-16 годах, когда правительство Индии закрыло границы с Непалом, имевшая большинство в Конгрессе правящая партия «Непальский Конгресс» не жалела проклятий в адрес Индии. Коммунисты, в особенности Оли, который был Премьер-министром Непала в те годы, тоже не стеснялись в выражениях.

Напряженность в отношениях в Индией возникла тогда из-за массовых протестов на границе Непала с Индией, проводимых представителями народности мадхеси, этническими выходцами из Индии. Этот народ требует национальной независимости от Непала. В непальском Конгрессе представлены две влиятельные националистические партии народа мадхеси, у них около 12% мест в парламенте. Правительство Непала обвинило Индию в разжигании протестов в Непале, а затем заявило, что Индия блокировала границы Непала. Индийское правительство отвергало эти обвинения. Ситуация привела к обострению националистических настроений в Непале и недовольству в адрес мадхеси и их партий, которое звучало и с трибуны Конгресса. Националистическая лихорадка распространилась из Конгресса и в коммунистическую партию.

Ко времени выборов эта ситуация сыграла на руку коммунистам. Правящая партия «Непальский Конгресс» создала коалицию с Мадхеси-партиями и монархистами, и в таком составе пошла на выборы в Конгресс. Избиратели оказались перед выбором: или коммунисты, или нелепая коалиция мадхеси-партий и монархических партий – то есть коалиция партий, представляющих интересы этнического меньшинства и короля. Не было ни единого шанса, что эта бессистемная коалиция получит поддержку на выборах.

Коммунисты обратились к народу с очень простым лозунгом: «Процветание через стабильность». Непал потрясали неурядицы со времен перехода к демократии в 1990-х. Провал в создании нормального демократического процесса привел к тому, что одна часть коммунистов перешла к вооруженной борьбе с правительством, и вооруженное противостояние продолжалось с 1996 по 2006 год. В гражданской войне погибло около 17 000 человек, прежде чем конец кровопролитию был положен благодаря созданию Конституционной Ассамблеи. Монархия была упразднена в 2008 году, а в 2015 году Конституционная Ассамблея приняла проект Конституции. Однако положение населения это не улучшило. За прошедшие со времени прекращения войны 10 лет в стране сменилось 10 премьер-министров, но крайне мало было сделано в сфере социального развития и улучшения жизни народа. Это было время коррупции и упадка.

На выборы 2017 года два фланга непальского коммунизма – маоисты и Коммунистическая партия Непала (Объединенная марксистско-ленинистская – ОМЛ, также известная в русскоязычных источниках как «марксистско-ленинская») решили идти единым фронтом, и обещали, что после выборов они создадут новую объединенную партию. Лозунг о создании новой объединенной партии выглядел очень привлекательным для избирателей, так как давал надежду на большую политическую стабильность, чем предвыборный альянс. Это показывало, что коммунисты, которые раньше в основном занимались тем, что душили друг друга, теперь способны работать вместе в рамках общей программы. Если они смогут сохранить этот союз, тогда, возможно, они смогут дать стране стабильно работающее правительство на следующие пять лет. Эта надежда была, возможно, самым действенным оружием коммунистов во время предвыборной кампании. И она сработала, избиратели подтвердили это у избирательных ящиков.

История гималайского коммунизма

Когда коммунизм пришел в Китай и Индию в 1920-х, Непал, зажатый между этими двумя странами, избежал коммунистического влияния. Жесткие репрессии со стороны монархии не позволили никаким прогрессивным движениям пустить корни в стране. Так продолжалось до 1940-х, коммунизма в Непале не было. Смелая забастовка рабочих на джутовой и трикотажной фабрике в Биратнагаре 1947 года выдвинула коммунистических лидеров, таких как Мэн Мохан Адхикари. Адхикари был изгнан из страны в Индию. Он и непальские студенты в Индии выступали против того, чтобы непальская элита во главе с семей Ранасов (правящая династия в Непале) вступила бы в союз с империалистами и разместила бы военную базу в Непале. Это вовлекло бы Непал в сферу влияния Запада и привело бы к падению независимости государства. Большое влияние на этих активистов и студентов оказала Коммунистическая партия Индии. Один из этих активистов, Пушпа Лал Шрештха, перевел Манифест Коммунистической партии на непальский язык в 1949 году. Позднее в том же году в Калькутте (Индия) Пушпа Лал Шрештха, Адхикари и другие основали Коммунистическую партию Непала.

В первое десятилетие своего существования Компартия Непала призывала положить конец монархии и основать республику. Также она призывала создать Конституционную Ассамблею для принятия конституции. Но глубокие противоречия внутри партии относительно вопроса монархии и выборов разрывали партию на части. Разделение было неизбежно. Во время Четвертого Съезда партии в 1965 году был поднят вопрос о вооруженной борьбе. Этот вопрос разделял коммунистическое движение вплоть до 2006 года.

После 2006 года вооруженная борьба прекратилась. Для страны это стоило слишком дорого. Большая часть непальских левых не поддерживала вооруженную борьбу. Они с помощью мирных способов занимались борьбой против монархии, власти феодалов, выступали против капиталистических отношений собственности. В 1990 году был образован Объединенный Левый Фронт, который в содружестве с другими партиями начал масштабное Народное движение (Жан Андолан, Jana Andolan или Jan Andolan) за демократические преобразования. Впоследствии Объединенный Левый Фронт стал Коммунистической партией Непала (Объединенной марксистской-ленинистской), одним из главных столпов действующего ныне Коммунистического альянса. Эта партия была основной опорой борьбы за установление демократии.

Другим столпом действующего альянса являются маоисты, которые ныне также приняли идею парламентарной демократии. Это и есть те две партии, которые скорее всего объединятся в одну, и станут самой внушительной политической силой в Непале.

Лидер маоистской Коммунистической партии Непала (Маоистский центр) Пушпа Камаль Дахал (также известный как Прачанда) прибыл в округ Читван, чтобы отпраздновать победу. «Процессы формирования правительства и объединения партий должны идти одновременно», – заявил он. Прачанда – от Моистского центра – возглавит объединенную партию, а Оли – от Объединенной марксистско-ленинистской партии – станет премьер-министром. Разные течения непальского коммунистического движения, возникшие после создания партии в 1949 году, теперь соединятся.

Повестка дня

Какой будет программа нового правительства? К.П. Ш. Оли, который станет премьер-министром коммунистического правительства, заявил, что он ставит стабильность правительства на первое место. Но одной стабильности самой по себе не достаточно. Непал страдает от чудовищной нищеты и практически полного отсутствия инфраструктуры. Оли заявляет, что он будет приветствовать инвестиции в создание основной инфраструктуры Непала, включая строительство китайской железной дороги из Тибета в Непал. Это не поворот в сторону Китая, как полагают многие. Это скорее тщательно взвешенная попытка непальских коммунистов установить равновесие между влиянием Китая и Индии – основных игроков в этом регионе. Речь идет о прагматизме, а не о вассальной преданности коммунистическому Китаю из идеологических соображений.

Все партии в Непале, включая и монархические, хотят, чтобы страна выбралась из положения самой неразвитой страны региона к 2022 году. Что их отличает, так это пути достижения этой цели. Коммунистический альянс обещает, что доход на душу населения вырастет до эквивалентного 5000 долларов в год от 862 долларов в настоящее время. Чтобы повысить доход на душу населения, нужны инвестиции в образование и здравоохранение, а также масштабное увеличение рабочих мест для молодежи (в настоящее время более 28 миллионов непальцев работают за пределами страны).

Откуда правительство возьмет ресурсы для этого? Альянс рассчитывает положить конец коррупции, что вернет в казну изрядную долю средств. Кроме этого, более эффективное использование денег налогоплательщиков даст средства для развития. Фискальный федерализм, разделение налоговых сборов и финансовых полномочий между разными уровнями управления, федеральными и региональными властями с главенством федеральной власти – основная часть программы левых. Они планируют передать 50% ресурсов провинциальным и муниципальным властям. Считается, что местные власти будут использовать деньги на местное развитие более эффективно. Также большая ставка делает на то, что стабильная политическая ситуация, стабильное правительство привлечет в Непал деньги инвесторов и туристов, и эти деньги можно будет использовать для развития сельского хозяйства на основе натуральных органических продуктов и экологически чистой энергетики (включая гидроэлектроэнергетику), что облегчит нагрузку от импорта электроэнергии.

Оли призвал все партии присоединиться к Коммунистическому альянсу в попытке поднять уровень жизни граждан Непала. Это разумная политика. Она дает шансы, что коммунистическая программа станет общенациональной программой. Эта программа окажет давление на господствующие классы и привилегированные господствующие касты, которые благодаря этому присоединятся к политике социального развития. Это станет для Непала шагом вперед.

Автор статьи: Виджай Прашад, главный редактор LeftWord Books и директор Института социальных исследований Триконтинентал, автор 25 книг, в том числе последних «Красная звезда над странами Третьего мира» (2017), «Смерть нации и будущее арабской революции» (2016). Статья впервые опубликована в AlterNet. Источник: https://socialistproject.ca/2017/12/communists-sweep-nepali-elections/

Комментарий переводчика:

Данная статья написана с позиций левого центризма в Непале. Ранее мы публиковали статью о преследованиях радикальных непальских коммунистов, которые объявили бойкот выборам. Радикальные коммунисты и маоисты Непала считают названные в данной статье парламентские партии буржуазными, ревизионистскими и оппортунистскими, сросшимися с капиталом и не защищающими классовые интересы пролетариата. Сейчас власти Непала постепенно освобождают из заключения арестованных во время выборов сторонников крайне левых партий. Мы планируем получить комментарии о прошедших выборах и их итогах также и от представителей крайне левого политического движения.