Протесты по-питерски

Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград!

Город-Герой во славу царей и вождей.

Так пелось в одной песне. А еще Петербург называют городом трех революций, который, к сожалению или к счастью, часто привлекает к себе крайне неординарную молодежь. Последняя имеет свойство быть недовольной, особенно в Северной столице, где процветают чиновничий произвол, бизнес-произвол и всевозможные виды угнетения рабочей молодежи и студенчества:

«Хочешь устроить карьеру – поработай полгода за нищенскую зарплату либо за бесплатно стажером, а потом мы возьмем на должность сына прокурора, а не тебя. У тебя хорошее образование? Ну, молодец, конечно, но в Петербурге все местные (основные работодатели) считают себя избранной кастой, посему ты можешь рассчитывать на большие проблемы в этом городе».

Иными словами, социальная депривация в городе на Неве очень высока, а молодежь чувствует себя не очень комфортно. Правда, единого фундамента для выражения недовольства пока не было. Молодежь скиталась по ингерманландским группам (местные сепаратисты), националистическим бандам и левым сектам.

Пока не пришел Навальный. Здесь стоит оговориться, что авторы статьи к этому человеку относятся негативно. Навальный – не политик, он шоумэн, блогер, мастер интервью, но не политик. Однако его клиповость, умение нарисовать дуалистическую картину мира «Это хорошо — это плохо», создать мем с уточкой — это все прекрасная приманка для молодежи.

На злосчастное Марсово поле вышло порядка 12 тысяч человек! Абсолютно разных – сепаратисты, левые, националисты, хипстеры и гопники, школьники, студенты и даже геи, которые водрузили свое «знамя» на фонарь.

Двенадцать тысяч – это очень много для Петербурга.

И власти были готовы. Утром 12-го апреля на улицы вышло огромное количество полицейских, ОМОНа, Росгвардии.

Людей, выходящих за пределы Марсова поля хватали и сажали в автозаки по 34-40 человек в одну машину. К середине дня был уже задержан оппозиционный депутат Максим Резник, а часть активистов отправилась на дворцовую площадь, где под проливным дождем шел концертик «звезд» вроде Оли Бузовой.

Часть людей смогла пробраться туда, несмотря на перекрытый Невский и Миллионную, Мойку и прочие улицы.

Задержания продолжались до шести часов вечера и в итоге в Петербурге, по оценкам Андрея Пивоварова, было задержано 890 человек!

По данным автора, примерно днем по УМВД поступил приказ в случае попыток сопротивления применять резиновые пули и брандспойты, чего, к счастью, не случилось.

Для петербургских левых вопрос участия в акциях с «неподходящей» для них идеологический тематикой стоял остро уже довольно давно. Подобная неопределённость соответственно порождала взаимные обвинения в занятии той или иной стороны (либо прокремлёвский левый, либо же пролиберальный). Но, что очень важно, противники любых участий в подобных мероприятиях на этот раз избрали тактику абсолютного игнорирования по аналогии с федеральными СМИ (хотя тот же Первый канал мимолётом упомянул о митингах в Москве). Особенно это было характерно для городских системных левых (КПРФ и СР), чьи новостные сайты были заполнены постами о Дне России без упоминания акций протеста.

Другая часть левой оппозиции приняла участие в антикоррупционных акциях. В Петербурге карликовые и порой неодобрительно настроенные друг к другу секты, на удивление, смогли объединиться в единое движение. Численность красной колонны хоть была и не велика (около 15-20 человек), но благодаря выделяющимся красным флагам и лозунгам большинство участников митинга смогло обратить на них внимание. В формировании самой колонны принимали участие по большей части представители троцкистских групп и филиалов, такие как РРП, ММТ и РСД, однако в дальнейшем подключились и представители иных партий (ОКП).

Интересно, что основными инициаторами создания левой альтернативы 12 июня выступили члены КПРФ, недовольные игнорированием партией реальных протестных мероприятий.

Так как партийная символика на митинге была запрещена, объединённые левые воспользовались обычными красными флагами, а также растяжкой с лозунгом «Долой власть богатых». Такая яркость спровоцировала и чрезмерное внимание полиции. Особенно досталось лидеру питерского отделения РСД Ивану Овсянникову, которого, в отличие от других, не отпустили в тот же день.

В целом подобную практику альтернативного участия трудно назвать успешной, ведь ни одна питерская газета не написала о красных на 12 июня, однако яркие образы красных флагов среди абсолютного засилья триколоров и уточек явно свидетельствовали о существовании реальной альтернативы действующему курсу правительства.

Материал подготовлен петербургским отделением ИГСО